Засилен трафик в първия почивен ден

В първия от поредицата почивни дни се очаква засилен трафик по пътищата в страната. Над 700 полицейски екипа ще следят за пътната безопасност в следващите дни.
На магистрала "Струма" ще се проведе специализирана полицейска операция. Проверките ще бъдат насочени основно срещу водачи, употребили алкохол и наркотици, пише БНТ.
От 9:00 до 14:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите. За да се облекчи трафика към Гърция, на пътен възел "Симитли" е въведено реверсивно движение с две ленти в посока Кулата и Банско, а на светофара в Кресна е забранен левия завой за пътуващите в посока Гърция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нерегламентирана смет
09:26 10.04.2026
2 Мдааа
Това означава, че от 2 мил столичани, поне 1/4 са гости.
Коментиран от #3
09:26 10.04.2026
3 Оторизиран буклук
До коментар #2 от "Мдааа":На фотоса липсва социалистичеко МПС! Само нови западни мари и електически коли Прехода успешен! Хартия бол, банан в изобилие!
Коментиран от #4
09:29 10.04.2026
4 Мдааа
До коментар #3 от "Оторизиран буклук":Вижда се Корса от 90-те, старо Рено, и един червен бус, който е набор на бащите ни.
09:34 10.04.2026
5 средна скорост
09:37 10.04.2026
6 обем
09:39 10.04.2026