Новини
България »
Засилен трафик в първия почивен ден

Засилен трафик в първия почивен ден

10 Април, 2026 09:21 408 6

  • трафик-
  • великден-
  • празник-
  • автомобили-
  • кат

Над 700 полицейски екипа ще следят за пътната безопасност

Засилен трафик в първия почивен ден - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В първия от поредицата почивни дни се очаква засилен трафик по пътищата в страната. Над 700 полицейски екипа ще следят за пътната безопасност в следващите дни.

На магистрала "Струма" ще се проведе специализирана полицейска операция. Проверките ще бъдат насочени основно срещу водачи, употребили алкохол и наркотици, пише БНТ.

От 9:00 до 14:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите. За да се облекчи трафика към Гърция, на пътен възел "Симитли" е въведено реверсивно движение с две ленти в посока Кулата и Банско, а на светофара в Кресна е забранен левия завой за пътуващите в посока Гърция.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нерегламентирана смет

    1 1 Отговор
    Граждани се прибират по родните си села, за да почетат паметта на загиналите агнета и наберат лапад, киселец и коприва за зимта! Ганев в акция!

    09:26 10.04.2026

  • 2 Мдааа

    0 0 Отговор
    Очаква се 130 Хил коли да се изнесат от София за празниците.
    Това означава, че от 2 мил столичани, поне 1/4 са гости.

    Коментиран от #3

    09:26 10.04.2026

  • 3 Оторизиран буклук

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааа":

    На фотоса липсва социалистичеко МПС! Само нови западни мари и електически коли Прехода успешен! Хартия бол, банан в изобилие!

    Коментиран от #4

    09:29 10.04.2026

  • 4 Мдааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оторизиран буклук":

    Вижда се Корса от 90-те, старо Рено, и един червен бус, който е набор на бащите ни.

    09:34 10.04.2026

  • 5 средна скорост

    0 0 Отговор
    На 14-ти ще се преброим за да видим колко сме оживели за изборите.Но пък ще има голямо пълнене на хазната от това голямо пътуване.Явно цените на горивата не интересува никой.Агнешкото удари рекордните цени от 20 евро.Като отчетем рандемана се получава една цена от поне 30 евро!?Да Ви е сладко.

    09:37 10.04.2026

  • 6 обем

    0 0 Отговор
    в посока Куклата и Бананско

    09:39 10.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове