Новини
България »
БАЕЗ ограничава „Гражданска отговорност“ за камиони до 2 000 евро
  Тема: Войната на пътя

БАЕЗ ограничава „Гражданска отговорност“ за камиони до 2 000 евро

9 Юни, 2026 11:24 420 1

  • баез-
  • гражданска отговорност-
  • камиони-
  • тир

Новата програма е разработена като временен механизъм в отговор на сериозното поскъпване на застрахователното покритие през последните месеци

БАЕЗ ограничава „Гражданска отговорност“ за камиони до 2 000 евро - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската агенция за експортно застраховане задейства извънредна гаранционна схема, която да спре резкия скок в цената на застраховка „Гражданска отговорност“ за тежкотоварните автомобили, извършващи международен транспорт, съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Очакваният ефект от пазарната мярка е цената на задължителната полица да се задържи до около 2 000 евро на камион.

Новата програма е разработена като временен механизъм в отговор на сериозното поскъпване на застрахователното покритие през последните месеци. Основният инструмент на схемата е предоставянето на държавна гаранция от страна на БАЕЗ към презастрахователите. Тя ще се задейства единствено при извънредно високи нива на щетимост – между 120% и 150% от събраните премии.

От институцията уточняват, че механизмът не прехвърля обичайния търговски риск от частния сектор към държавата. Извън посочения интервал отговорността остава изцяло за сметка на частните презастрахователи. Схемата ще остане в сила до 1 юни 2027 година.

За да се ограничи щетимостта и да се подобри управлението на риска, държавата въвежда редица строги изисквания към транспортните фирми. Камионите, които искат да се възползват от по-евтините полици, задължително трябва да бъдат оборудвани с видеорегистратори с голям капацитет за съхранение на записи.

Превозвачите ще бъдат длъжни да предоставят и пълен достъп до тахографските данни на автомобилите, както и да прилагат специализирани процедури при възникване на пътнотранспортни произшествия в чужбина. Целта на новите правила е да се спрат случаите на неправомерно вменяване на вина на български шофьори по европейските пътища.

Държавната гаранция е издадена в края на миналата седмица, а от днес частният застрахователен пазар започва да предлага полици за международни превозвачи на нива, съпоставими с тези на международните пазари.

До спешното държавно решение се стигна след поредица от срещи между представители на транспортния бранш и министрите на транспорта, на икономиката и на финансите. В координацията на спасителната пазарна мярка участва и Комисията за финансов надзор.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Г А дове,
    Граждонската трябва ДА Е НА ВОДАЧА, а не на превозното средство. От тези стари комунистически "ценности" държавата направо "блажи" !!!

    11:29 09.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове