БАЕЗ ограничава „Гражданска отговорност“ за камиони до 2 000 евро

Българската агенция за експортно застраховане задейства извънредна гаранционна схема, която да спре резкия скок в цената на застраховка „Гражданска отговорност“ за тежкотоварните автомобили, извършващи международен транспорт, съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Очакваният ефект от пазарната мярка е цената на задължителната полица да се задържи до около 2 000 евро на камион.

Новата програма е разработена като временен механизъм в отговор на сериозното поскъпване на застрахователното покритие през последните месеци. Основният инструмент на схемата е предоставянето на държавна гаранция от страна на БАЕЗ към презастрахователите. Тя ще се задейства единствено при извънредно високи нива на щетимост – между 120% и 150% от събраните премии.

От институцията уточняват, че механизмът не прехвърля обичайния търговски риск от частния сектор към държавата. Извън посочения интервал отговорността остава изцяло за сметка на частните презастрахователи. Схемата ще остане в сила до 1 юни 2027 година.

За да се ограничи щетимостта и да се подобри управлението на риска, държавата въвежда редица строги изисквания към транспортните фирми. Камионите, които искат да се възползват от по-евтините полици, задължително трябва да бъдат оборудвани с видеорегистратори с голям капацитет за съхранение на записи.

Превозвачите ще бъдат длъжни да предоставят и пълен достъп до тахографските данни на автомобилите, както и да прилагат специализирани процедури при възникване на пътнотранспортни произшествия в чужбина. Целта на новите правила е да се спрат случаите на неправомерно вменяване на вина на български шофьори по европейските пътища.

Държавната гаранция е издадена в края на миналата седмица, а от днес частният застрахователен пазар започва да предлага полици за международни превозвачи на нива, съпоставими с тези на международните пазари.

До спешното държавно решение се стигна след поредица от срещи между представители на транспортния бранш и министрите на транспорта, на икономиката и на финансите. В координацията на спасителната пазарна мярка участва и Комисията за финансов надзор.