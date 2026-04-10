Километрична тапа блокира Кресненското дефиле

Огромно задръстване блокира движението по пътя към Гърция в първия от поредицата почивни дни за тазгодишния Великден. Дълга колона от автомобили се е образувала в участъка между Симитли и Кресна, като на места в Кресненското дефиле превозните средства напълно спират, а раздвижванията са минимални.

Основната причина за километричната тапа е интензивният поток от пътуващи към южната ни съседка, а не пътнотранспортни произшествия. От полицията потвърждават, че в района няма регистрирани катастрофи или временни блокади, които да спират изкуствено преминаването. Екипи на органите на реда са засилили значително присъствието си по трасето и регулират ръчно движението, за да предотвратят рискови изпреварвания и допълнително напрежение сред шофьорите.

Докато хиляди българи чакат в дефилето, малко преди Кресна продължава активното изграждане на новото обходно трасе на автомагистрала "Струма". Строителните дейности напредват по график, като амбицията е мащабният инфраструктурен проект да бъде завършен през следващата година. След окончателното му пускане в експлоатация, транзитният трафик ще бъде изведен извън града, което трайно трябва да реши проблема с регулярните тапи в района.