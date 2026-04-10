Километрична тапа блокира Кресненското дефиле
Километрична тапа блокира Кресненското дефиле

10 Април, 2026 16:15

Дълга колона от автомобили се е образувала в участъка между Симитли и Кресна

Километрична тапа блокира Кресненското дефиле - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромно задръстване блокира движението по пътя към Гърция в първия от поредицата почивни дни за тазгодишния Великден. Дълга колона от автомобили се е образувала в участъка между Симитли и Кресна, като на места в Кресненското дефиле превозните средства напълно спират, а раздвижванията са минимални.

Основната причина за километричната тапа е интензивният поток от пътуващи към южната ни съседка, а не пътнотранспортни произшествия. От полицията потвърждават, че в района няма регистрирани катастрофи или временни блокади, които да спират изкуствено преминаването. Екипи на органите на реда са засилили значително присъствието си по трасето и регулират ръчно движението, за да предотвратят рискови изпреварвания и допълнително напрежение сред шофьорите.

Докато хиляди българи чакат в дефилето, малко преди Кресна продължава активното изграждане на новото обходно трасе на автомагистрала "Струма". Строителните дейности напредват по график, като амбицията е мащабният инфраструктурен проект да бъде завършен през следващата година. След окончателното му пускане в експлоатация, транзитният трафик ще бъде изведен извън града, което трайно трябва да реши проблема с регулярните тапи в района.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 17 Отговор
    Българите отиват да берат маслини в Гърция докато местните ядат агнета по празниците.

    Коментиран от #4, #8, #19

    16:20 10.04.2026

  • 2 Кирил

    20 3 Отговор
    ...., бедните и нещастни българи...,.

    16:21 10.04.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    33 2 Отговор
    Еколозите ви го причиниха това.

    16:21 10.04.2026

  • 4 Начо

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Кви маслини април ве иди. т рашиски

    Коментиран от #11

    16:22 10.04.2026

  • 5 Хасковски каунь

    21 2 Отговор
    Напънете по–здраво и тапата ще фръкне.

    16:24 10.04.2026

  • 6 Даката

    20 4 Отговор
    Българите имат пари и обичат Гърция

    16:28 10.04.2026

  • 7 За Великден !

    6 1 Отговор
    За Великден !

    Трябват !

    Велики !

    Дела !

    Коментиран от #12

    16:29 10.04.2026

  • 8 Пацо

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Вазелин шут вакзал масква

    Коментиран от #13

    16:29 10.04.2026

  • 9 Тома

    22 5 Отговор
    След като държавата раздаде милиони в подкрепа на високите цени на горивото сега българите тръгнаха за Гърция.Да са живи и здрави и весело изкарване

    16:33 10.04.2026

  • 10 Даката

    17 16 Отговор
    Мразели еврото, мразели ЕС, пък хукнали с пълни джобове евро за Гърция .що не хукнахте за масква

    16:35 10.04.2026

  • 11 Сатана Z

    7 13 Отговор

    До коментар #4 от "Начо":

    Абе,българките ще проституират в Гърция,и казват н а мъжете си ,че ще берат маслини.Твията дъщеря и тя ли е в Гърция?

    Коментиран от #15, #28

    16:36 10.04.2026

  • 12 Като За Великден !

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "За Великден !":

    Като За Великден !

    Парите За Пенсии !

    В Пощите !

    Свършиха !

    16:36 10.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жителите на исламабад

    6 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    16:41 10.04.2026

  • 15 Па съм я бе

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Не,моята е при твоята-запълва и дупките с разни играчки.Ти къде си,да запълнят и твоите?

    16:42 10.04.2026

  • 16 Любов

    11 1 Отговор
    Новата къща на Цветанка Ризова за 450 000 евро и нейния мъж се намира в затворен комплекс в гръцки курорт на остров Лезбос. И сега след приемане на еврото лезбийки, от цяла България отиват при свои комшийки лезбийки в остров Лезбос да си купят за 450 000 евро имоти. А тапата - задръстването е от това, че имахме евакуация на работната сила в Дубай и сега ги изпращаме в Гърция на остров Лезбос да си купят имоти за по 450 000 евро, със спечелените пари и там да изкарват парички.

    Коментиран от #20

    16:49 10.04.2026

  • 17 Любов

    4 1 Отговор
    Новата къща на Цветанка Ризова за 450 000 евро и нейния мъж се намира в затворен комплекс в гръцки курорт на остров Лезбос. И сега след приемане на еврото лезбийки, от цяла България отиват при свои комшийки лезбийки в остров Лезбос да си купят за 450 000 евро имоти. А тапата - задръстването е от това, че имахме евакуация на работната сила в Дубай и сега ги изпращаме в Гърция на остров Лезбос да си купят имоти за по 450 000 евро, със спечелените пари и там да изкарват парички.

    16:50 10.04.2026

  • 18 Даката

    9 13 Отговор
    Мъка, мъка... голяма немотия било, ако слушате русофилските боклуци...а в действителност километрични опашки от хора надвили си над масрафа и пътуващи по чужбина на по кафе със собствените си автомобили, а те сигурно се зареждат и с гориво???

    Коментиран от #25

    16:51 10.04.2026

  • 19 Голям

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Българите отиват в Гърция ей така, за да опитат от гръцкото агнешко. Много по-добре се живее сега сравнено с миналото русофилско управление на България... ако и навсякъде да е война и криза пак е по-добре от това омразно време на руската ни зависимост. Не искам това време никога да се връща, така че моля ви не гласувайте, за Путин, тоест Румен Радев.

    16:55 10.04.2026

  • 20 Кирил

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Любов":

    На Цв.Цв. имението в Неа Иралкица е над 4 милиона на първа линия.

    16:58 10.04.2026

  • 21 Любов

    6 0 Отговор
    Умен мъж + Умна жена = РОМАНТИКА
    Умен мъж + Глyпава жена = АВАНТЮРА
    Глyпав мъж + Умна жена = БРАК
    Глyпав мъж +Глyпава жена = БРЕМЕНОСТ
    bTV мъж + Умна жена = ТУ ИМА ТУ НЯМА ПАРИ
    Умен мъж + bTV жена = КЪЩА НА ОСТРОВ ЛЕЗБОС ЗА 480 000 евро!

    17:05 10.04.2026

  • 22 Анонимен

    13 1 Отговор
    Ма много ама много бедни българи Пътуват към собствени имоти в Гърция Нали

    17:06 10.04.2026

  • 23 Как пък Една

    2 6 Отговор
    Купейка Издухана.

    Не тръгна към Мускалието

    На почивка .

    Все към Гърция

    Никой към МУСКАЛАБАД.

    Коментиран от #27

    17:16 10.04.2026

  • 24 гладен тролчик плювач ха ха ха

    6 2 Отговор
    много зависливи тролве пишат тук

    ама само с писането ще си останете и пак гладни и зависиливи

    17:21 10.04.2026

  • 25 яяя

    11 4 Отговор

    До коментар #18 от "Даката":

    Това, че 10 % от населението на България, живущи в София основно въобще нищо не значи. Останалите в голямата си част пестят, а много даже мизеруват. Аз по соца виждах спокойни, добре облечени пенсионери. Сега са жалка картинка, особено по себата. Хората нямат пари за нищо. Миналата година есента в Била - Люлин един дядо, интелигентен и прилично облечен ме помоли да му прочета колко струва крема за бръснене, имаше обаче само от 2,70 нагоре /лева/. Той каза скъпо ми е и не го взе! Толкова ми стана мъчно!

    Коментиран от #29, #38

    17:31 10.04.2026

  • 26 ЛЕЛЕ! ЛЕЛЕ!!!!!

    4 4 Отговор
    Леле колко е обеднял народът… юрна се към чужбина да си харчи парите, докато журналята се кахърят за някакви потребителски кошници, цена на козунака, агнешко и други от този род!!!

    Коментиран от #31

    17:35 10.04.2026

  • 27 Мокой

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Как пък Една":

    Може само да си мечтаеш за "Москалието"...

    17:36 10.04.2026

  • 28 7574

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Да в Гърция е при жена ти която и преподава.

    17:37 10.04.2026

  • 29 ЮЮЮ

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "яяя":

    Хората по времето на соц по селата бачкаха като луди, вкл.и пенсионерите! Работещите им деца отиваха съботите и неделите при тях и си тръгваха с бурканите. Сега пенсионерите са соц тружениците, дето гледат през прозореца на гарсониерата и не слизат дори да почистят градинката пред блока!!!

    17:40 10.04.2026

  • 30 нещо мазника алибегов

    5 0 Отговор
    , и хотелиери да кажат по темата ?Толкова добри оферти пускат,че при всеки празник за над 2-3 дни ,половин държава се изнася.

    17:45 10.04.2026

  • 31 А50

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "ЛЕЛЕ! ЛЕЛЕ!!!!!":

    А защо няма наплив от гърци през празнични и почивни дни към бойковината ви. Да не би тук да е по-скъпо и некачествено и пътищата да са ни разбити. ППта Гербове направиха държавата непоносима, за това се изнася народа и не им пука за нищо в родината. За това на изборите пак всички в Гърция, за да ви управляват ППта Бойко и Шиши

    Коментиран от #39

    17:59 10.04.2026

  • 32 в гърция цената на газта

    2 2 Отговор
    е от 1.28€ нагоре, аз зареждам на 1.445€, бензина 2.025€, дизела 1.995€, но със 100€ пълня количката с храна. В БГ за тия пари едно голямо нищо. Тия които отиват в своите имоти е добре, но цените в заведенията са леко нагоре и всички летовници ще го усетят, и все пак тук е по-добре от черноморието.

    18:02 10.04.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    Бедните българи пак задръстиха Гърция.Храната им скъпа ама за почивки , джипове , маркови дрехи и маникюр пари има.

    Коментиран от #37

    18:07 10.04.2026

  • 34 Х+У=Й

    2 0 Отговор
    Гърция е кен.EF а гърците ни мразят и не го крият

    Коментиран от #36

    18:11 10.04.2026

  • 35 ябрррр

    2 0 Отговор
    Това е просто защото там е тясно и бавно се минава - вие учили ли сте физика? Има трафик към Гърция, но това са десетина процента от българите, а може би даже по-малко. А като гледам офертите на хотелиерите, не вярвам и спа дестинациите в страната да са чак толкова пълни. Две нощувки за едно семейство излизат към 600-700 евро, без пари нали.

    18:13 10.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В Гърция продуктите са по-евтини ве калъф😅

    Коментиран от #41

    18:16 10.04.2026

  • 38 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "яяя":

    Стига сте мрънкали бе.Да не ви държи някой вързани в провинцията?Идвайте в София да забогатеете.Никой не ви е виновен че не сте успяли.София , Пловдив, Варна са пълни с хора дошли от провининцията и успели в големия град.

    18:19 10.04.2026

  • 39 ПРЕКАЛЯВАШ!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "А50":

    не съм гербер, но просто има по големи и по малко курортни страни. Гарантирам ти, че германците, дето ходят в Гърция са повече от гърците, в Германия, англичаните в Испания с повече от испанците в UK… Гърците просто не създават туристически трафик, те бачкат за да го обслужат, заедно с много други гастарбайтери!

    18:41 10.04.2026

  • 40 А бе

    0 0 Отговор
    Да стоят там до вторник и да празнуват селяците прости.

    18:43 10.04.2026

  • 41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Разбрах.Ходят на почивка да пестят пари.Така ли бе гений?

    18:46 10.04.2026

  • 42 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Не останаха шопи по празниците ...

    18:59 10.04.2026

  • 43 Никой

    0 0 Отговор
    Кралицата на Англия - въпреки - че е Кралица и има и Замъци - не си е позволявала - показност - тук става въпрос за чиста проба - да се "надуят" - живи и здрави - но това не променя нещата - жалкото е че - възпитават децата си в същият дух - да харчат парите си.

    Затова сме и най-бедните в Европа.Защото се прахосват пари. Сега ще се нащракат на снимки. Че това е цялата работа.

    19:24 10.04.2026

