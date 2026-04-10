Километрична тапа блокира Кресненското дефиле

Огромно задръстване блокира движението по пътя към Гърция в първия от поредицата почивни дни за тазгодишния Великден. Дълга колона от автомобили се е образувала в участъка между Симитли и Кресна, като на места в Кресненското дефиле превозните средства напълно спират, а раздвижванията са минимални.
Основната причина за километричната тапа е интензивният поток от пътуващи към южната ни съседка, а не пътнотранспортни произшествия. От полицията потвърждават, че в района няма регистрирани катастрофи или временни блокади, които да спират изкуствено преминаването. Екипи на органите на реда са засилили значително присъствието си по трасето и регулират ръчно движението, за да предотвратят рискови изпреварвания и допълнително напрежение сред шофьорите.
Докато хиляди българи чакат в дефилето, малко преди Кресна продължава активното изграждане на новото обходно трасе на автомагистрала "Струма". Строителните дейности напредват по график, като амбицията е мащабният инфраструктурен проект да бъде завършен през следващата година. След окончателното му пускане в експлоатация, транзитният трафик ще бъде изведен извън града, което трайно трябва да реши проблема с регулярните тапи в района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4, #8, #19
16:20 10.04.2026
2 Кирил
16:21 10.04.2026
3 Данко Харсъзина
16:21 10.04.2026
4 Начо
До коментар #1 от "Сатана Z":Кви маслини април ве иди. т рашиски
Коментиран от #11
16:22 10.04.2026
5 Хасковски каунь
16:24 10.04.2026
6 Даката
16:28 10.04.2026
7 За Великден !
Трябват !
Велики !
Дела !
Коментиран от #12
16:29 10.04.2026
8 Пацо
До коментар #1 от "Сатана Z":Вазелин шут вакзал масква
Коментиран от #13
16:29 10.04.2026
9 Тома
16:33 10.04.2026
10 Даката
16:35 10.04.2026
11 Сатана Z
До коментар #4 от "Начо":Абе,българките ще проституират в Гърция,и казват н а мъжете си ,че ще берат маслини.Твията дъщеря и тя ли е в Гърция?
Коментиран от #15, #28
16:36 10.04.2026
12 Като За Великден !
До коментар #7 от "За Великден !":Като За Великден !
Парите За Пенсии !
В Пощите !
Свършиха !
16:36 10.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жителите на исламабад
16:41 10.04.2026
15 Па съм я бе
До коментар #11 от "Сатана Z":Не,моята е при твоята-запълва и дупките с разни играчки.Ти къде си,да запълнят и твоите?
16:42 10.04.2026
16 Любов
Коментиран от #20
16:49 10.04.2026
17 Любов
16:50 10.04.2026
18 Даката
Коментиран от #25
16:51 10.04.2026
19 Голям
До коментар #1 от "Сатана Z":Българите отиват в Гърция ей така, за да опитат от гръцкото агнешко. Много по-добре се живее сега сравнено с миналото русофилско управление на България... ако и навсякъде да е война и криза пак е по-добре от това омразно време на руската ни зависимост. Не искам това време никога да се връща, така че моля ви не гласувайте, за Путин, тоест Румен Радев.
16:55 10.04.2026
20 Кирил
До коментар #16 от "Любов":На Цв.Цв. имението в Неа Иралкица е над 4 милиона на първа линия.
16:58 10.04.2026
21 Любов
Умен мъж + Глyпава жена = АВАНТЮРА
Глyпав мъж + Умна жена = БРАК
Глyпав мъж +Глyпава жена = БРЕМЕНОСТ
bTV мъж + Умна жена = ТУ ИМА ТУ НЯМА ПАРИ
Умен мъж + bTV жена = КЪЩА НА ОСТРОВ ЛЕЗБОС ЗА 480 000 евро!
17:05 10.04.2026
22 Анонимен
17:06 10.04.2026
23 Как пък Една
Не тръгна към Мускалието
На почивка .
Все към Гърция
Никой към МУСКАЛАБАД.
Коментиран от #27
17:16 10.04.2026
24 гладен тролчик плювач ха ха ха
ама само с писането ще си останете и пак гладни и зависиливи
17:21 10.04.2026
25 яяя
До коментар #18 от "Даката":Това, че 10 % от населението на България, живущи в София основно въобще нищо не значи. Останалите в голямата си част пестят, а много даже мизеруват. Аз по соца виждах спокойни, добре облечени пенсионери. Сега са жалка картинка, особено по себата. Хората нямат пари за нищо. Миналата година есента в Била - Люлин един дядо, интелигентен и прилично облечен ме помоли да му прочета колко струва крема за бръснене, имаше обаче само от 2,70 нагоре /лева/. Той каза скъпо ми е и не го взе! Толкова ми стана мъчно!
Коментиран от #29, #38
17:31 10.04.2026
26 ЛЕЛЕ! ЛЕЛЕ!!!!!
Коментиран от #31
17:35 10.04.2026
27 Мокой
До коментар #23 от "Как пък Една":Може само да си мечтаеш за "Москалието"...
17:36 10.04.2026
28 7574
До коментар #11 от "Сатана Z":Да в Гърция е при жена ти която и преподава.
17:37 10.04.2026
29 ЮЮЮ
До коментар #25 от "яяя":Хората по времето на соц по селата бачкаха като луди, вкл.и пенсионерите! Работещите им деца отиваха съботите и неделите при тях и си тръгваха с бурканите. Сега пенсионерите са соц тружениците, дето гледат през прозореца на гарсониерата и не слизат дори да почистят градинката пред блока!!!
17:40 10.04.2026
30 нещо мазника алибегов
17:45 10.04.2026
31 А50
До коментар #26 от "ЛЕЛЕ! ЛЕЛЕ!!!!!":А защо няма наплив от гърци през празнични и почивни дни към бойковината ви. Да не би тук да е по-скъпо и некачествено и пътищата да са ни разбити. ППта Гербове направиха държавата непоносима, за това се изнася народа и не им пука за нищо в родината. За това на изборите пак всички в Гърция, за да ви управляват ППта Бойко и Шиши
Коментиран от #39
17:59 10.04.2026
32 в гърция цената на газта
18:02 10.04.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #37
18:07 10.04.2026
34 Х+У=Й
Коментиран от #36
18:11 10.04.2026
35 ябрррр
18:13 10.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хаха
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В Гърция продуктите са по-евтини ве калъф😅
Коментиран от #41
18:16 10.04.2026
38 Анонимен
До коментар #25 от "яяя":Стига сте мрънкали бе.Да не ви държи някой вързани в провинцията?Идвайте в София да забогатеете.Никой не ви е виновен че не сте успяли.София , Пловдив, Варна са пълни с хора дошли от провининцията и успели в големия град.
18:19 10.04.2026
39 ПРЕКАЛЯВАШ!
До коментар #31 от "А50":не съм гербер, но просто има по големи и по малко курортни страни. Гарантирам ти, че германците, дето ходят в Гърция са повече от гърците, в Германия, англичаните в Испания с повече от испанците в UK… Гърците просто не създават туристически трафик, те бачкат за да го обслужат, заедно с много други гастарбайтери!
18:41 10.04.2026
40 А бе
18:43 10.04.2026
41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #37 от "Хаха":Разбрах.Ходят на почивка да пестят пари.Така ли бе гений?
18:46 10.04.2026
42 Бай Хой
18:59 10.04.2026
43 Никой
Затова сме и най-бедните в Европа.Защото се прахосват пари. Сега ще се нащракат на снимки. Че това е цялата работа.
19:24 10.04.2026