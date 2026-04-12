Мика Зайкова: "Топлофикация" се оля, 29% ръст на цената, това е абсурдно!

12 Април, 2026 11:41 1 011 40

  мика зайкова
  топлофикация
  цени

Нещата, не само за България и Европа, а за целия свят вървят надолу. Това е много опасно, вървим към тотална икономическа криза

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не виждате ли какво се случва с "Топлофикация София"? 29% ръст на цената, това е абсурдно! Те се оляха вече. Това каза икономистът Мика Зайкова в интервю за "Фокус".

"Нещата не вървят на добре, въпреки че се говори, че ще имаме ръст на БВП. Да, може да е минимален, но няма да е това, което сметките на политиците сочат. Нещата, не само за България и Европа, а за целия свят вървят надолу. Това е много опасно, вървим към тотална икономическа криза. Застой с ръст на инфлацията - става много страшно", категорична бе Мика Зайкова.

"Ако се очовечат и най-накрая се разберат да се свършат тези войни, има шанс за изход, но като гледам как Тръмп на всеки 5 минути си сменя мнението... дано по-бързо се разберат", допълни икономистът.

"Дори и да спре утре войната, цените никога няма да се върнат на това ниво", прогнозира Мика Зайкова.

"При всички положения инфлацията и цените ще вървят нагоре. Това за България е катастрофално", каза тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 00014

    8 8 Отговор
    Хич не се е оляло. Искат 29, за да вземат 25%.

    11:43 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    8 18 Отговор
    Всички цени се удвоиха, съвсем нормално е парното да поскъпне двойно! А 29% си е много малко!

    Коментиран от #29

    11:46 12.04.2026

  • 5 Наблюдател

    31 1 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    Време е за Възраждане!

    11:46 12.04.2026

  • 6 како зайке лобирай поното да е кат вода

    9 1 Отговор
    и ток на консумирана стойност
    а не само да плямпате празни лафове

    я кажи и за купуването на гласове
    я издай кои партии са че не можем да се досетим

    11:47 12.04.2026

  • 7 А защо

    16 1 Отговор
    се "оля" ? И 100 % да поиска увеличение пак ще е на загуба !
    Та отговорете си вие как се стигна до тук и знаете за лудия и баницата !
    Всички знаят че топлофикация София няма алтернатива и само си правят еФтин PR !
    Няма как да позволят да фалира, а иначе всичко ще си дойде на място !

    11:47 12.04.2026

  • 8 Народен съд трябва.

    19 0 Отговор
    За откраднати от народа капитали.

    11:47 12.04.2026

  • 9 Новото Нормално

    6 5 Отговор
    Тази жена! Какъв е проблема? Та 29% сега са като 2,9% преди!

    11:48 12.04.2026

  • 10 коко

    3 14 Отговор
    Аман! Този изкуфендър отдавна не беше се появявал,следват дезертьорът бивш президент, пътната експертка с вид на алкохолик и мазният баща на ...Все кумири на българския небосклон.

    Коментиран от #36

    11:49 12.04.2026

  • 11 Ура,,Ура

    10 2 Отговор
    Я,яяя! Финансовия повелител на ИТН изпълзя от дупката. За топлофикация не знам, но твоите зулуси тотално се оляха в парламента. Воглаве с главния зулус. Ама за тях си мълчиш, нали!

    11:49 12.04.2026

  • 12 Вол

    1 15 Отговор
    Още не можем да им изплатим евтините кебапчета на пенсионерите отрочета на комунизма . Спиране на пенсиите на всички пенсионери веднага!!!

    11:49 12.04.2026

  • 13 Цвете

    12 1 Отговор
    ДАНО ВИ ЧЕТАТ И ЧУЯТ ТЕЗИ, КОИТО НИ ПРАВЯТ НА ЛУДИ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ.? ЧУДОВИЩНО Е ОТ МНОГО ГОДИНИ, УЛЯХА СЕ. ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ СОФИЯНЦИ СЪДЯТ ВЪПРОСНАТА " КОМПАНИЯ " ОТ 15 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ, ЗАЩОТО КРАДЕНЕТО НЕ СПРЯ. ПАРИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ БЯХА В КТБ. МИЛИАРД И ПОЛОВИНА. ТОВА, КАКВО ГОВОРИ?

    11:50 12.04.2026

  • 15 Има ни пак

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Направо е смешен":

    Не бързай! Аз го чакам да се гримира и да си лакира ноктите. Тогава резила му ще е пълен.

    11:51 12.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дзак

    2 9 Отговор
    Всички си плащат сметките, макар хората хората да спират някой радиатор, но потребителите си ги има. Има газов резерв, който да служи за осреднявани на борсовата цена. При това положение цената за потребителя е пределно ясна. Всички имат полза от централното отопление. При необходимост биха плащали повече, но и от държавата зависи да намери по-евтини източници.

    11:54 12.04.2026

  • 18 Синчец

    8 0 Отговор
    На всичко отгоре, цяла зима тлее, като човешки газ по терлички. Само сметките миришат, а домовете ни студени.

    11:54 12.04.2026

  • 19 Махнете я тая...

    0 5 Отговор
    Явно има запазена рубрика за малоумни ганьовистанци

    11:55 12.04.2026

  • 20 Усмихнат

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Бащата на някаква Саяна":

    Саяна е марка кисело мляко. Сияна е името на детето, където бащата се гаври с паметта на дъщеря си.

    11:56 12.04.2026

  • 21 Григор

    8 4 Отговор
    "Мика Зайкова: "Топлофикация" се оля, 29% ръст на цената, това е абсурдно!"
    Тъй ли? А не е ли абсурдно "Топлофикация- София" да има дълг от над 500 милиона евро? Той откъде се взе? Защо дружеството не е фалирало?Защо трябва постоянно да се бърка в държавния бюджет за да се плаща парното на софиянци? Този огромен дълг се дължи именно на масово не плащане на сметки.Защо не приватизирате дружеството? Нали държавно и общинско бяха мръсни думи?/Така твърдяха софиянци в зората на демокрацията. Били комунистически отживелици./ Ако дружеството мине в частни ръце, собственика няма да търпи нито един длъжник и много софиянци ще си загубят и имуществото, че и жилищата! Значи може в провинцията пенсионерите да си броят жълтите стотинки и да гладуват за да си платят парното, а в София не може. Ти да видиш!

    Коментиран от #40

    11:57 12.04.2026

  • 22 живота си бих дал само за Русия

    7 4 Отговор
    Плащайте евродрусалки.Въобще не ми пука за вас.Слава России!

    Коментиран от #23

    12:03 12.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мика , какво направихте...........

    3 0 Отговор
    Нали ваште сега са на власт

    12:06 12.04.2026

  • 25 Потребител

    9 0 Отговор
    Топлофикация е най-ужасната и безскрупулна мафия в България ! Ако в ръцете им попадне дори мъртъв човек , те и от него ще дерат кожа!

    12:07 12.04.2026

  • 26 Някой

    8 0 Отговор
    ПП сега ще се похвалят колко полезно било поскъпването на метана. Ето ви го истинският резултат!

    12:08 12.04.2026

  • 27 коко

    2 2 Отговор
    Драги другаре,и да ревете и да не ревете авантата свърши, трудно е вече да крадете,може само да лъжете.

    12:08 12.04.2026

  • 28 чичко тревичко

    0 2 Отговор
    мога и още како зайко ще туря някое печатче с анимационен герой и готово!

    12:09 12.04.2026

  • 29 а какво наложи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    удвояването някой ще обясни ли???

    12:10 12.04.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор
    Изкукуригалата червена бабичка знае ли с колко се вдигна газа?

    12:11 12.04.2026

  • 31 Само

    1 1 Отговор
    тая липсваше.

    12:29 12.04.2026

  • 32 Въпрос

    1 0 Отговор
    Чалгарската столетница, "Гордостта" на Учиндол, още ли мърда?

    12:32 12.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван

    1 0 Отговор
    Пенсионерите с депутатска пенсия участвали в унищожението на България нямат право да се сърдят!!!

    12:38 12.04.2026

  • 35 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    А защо такива дето много разбират, непрекъснато са по страниците на медиите и непрекъснато ни втълпяват, че цените са причината да сме бедни, както Мхаил Константинов и други, не ги слагат на директорската длъжност на учреждения а да нама́лят цените наполовина? Няма нужда да ни занимават по медиите с мненията им, а напрво ще прилагат на практика експертните си мнения и така ще задоволят всички. За да бъде намалена една цена на някакъв продукт, не може да стане за сметка на неговата себестойност, а единствения начин е да се оцени евтино труда на работниците. Защо всички заети в материалната сфера, които реално изработват доходите за всички да получават ниски приходи, а държавните служители и политиците, които нищо материално не произвеждат да поличават неколкократно по големи доходи на гърба на производителите? Всички имат нужда от адекватни доходи, съобразени с формираните цени, а не обратно. Иначе завинаги ще си останем най корумпираната и най бедната страна не само в Европа. ,

    12:46 12.04.2026

  • 36 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "коко":

    кокоо...МНОГО СИ ..ЗЛЕ...ПРАЩАМ ЛИНЕЙКА...ЧАКАЙ

    12:50 12.04.2026

  • 37 Никой

    0 0 Отговор
    Но - нещата не са прости - София е 1,5 милиона - да речем - 500 хиляди са потребителите на Парно - като апартаменти - това са тръби, това е доста.

    Преди някак се справяха властите - сега - кой ще ти даде безплатно.

    12:52 12.04.2026

  • 38 Ами

    0 0 Отговор
    Това е лятното поскъпване, зимното предстои.

    12:53 12.04.2026

  • 39 Въпрос

    0 0 Отговор
    Като сте започнали да видим дали ще кажете нещо и за банките и безумните им комисионни?

    12:57 12.04.2026

  • 40 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Григор":

    Дългът от 500 милиона евро е "обновяване на автомобилния парк, великденски, коледни и новогодишни бонуси" на всички търтеи "работещи" там през годините.

    12:58 12.04.2026

