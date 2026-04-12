"Мика Зайкова: "Топлофикация" се оля, 29% ръст на цената, това е абсурдно!"

Не виждате ли какво се случва с "Топлофикация София"? 29% ръст на цената, това е абсурдно! Те се оляха вече. Това каза икономистът Мика Зайкова в интервю за "Фокус".

"Нещата не вървят на добре, въпреки че се говори, че ще имаме ръст на БВП. Да, може да е минимален, но няма да е това, което сметките на политиците сочат. Нещата, не само за България и Европа, а за целия свят вървят надолу. Това е много опасно, вървим към тотална икономическа криза. Застой с ръст на инфлацията - става много страшно", категорична бе Мика Зайкова.

"Ако се очовечат и най-накрая се разберат да се свършат тези войни, има шанс за изход, но като гледам как Тръмп на всеки 5 минути си сменя мнението... дано по-бързо се разберат", допълни икономистът.

"Дори и да спре утре войната, цените никога няма да се върнат на това ниво", прогнозира Мика Зайкова.

"При всички положения инфлацията и цените ще вървят нагоре. Това за България е катастрофално", каза тя.