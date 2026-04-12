Проф. Касчиев за аварията в АЕЦ "Чернобил": Сърбите предаваха цялата информация

Сърбите предаваха цялата информация, която имаше за аварията. Действително първият сигнал, че нещо е станало дойде от Швеция и Финландия, тъй като техните лаборатории улавят във въздуха радиоактивни частици с огромна активност. Техният анализ показа, че не е било взрив на ядрена бомба, а на ядрена централа.
Това каза проф. Георги Касчиев, експерт по ядрена енергетика, участвал в пуска на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй“, преподавал в София и Виена. От скоро - председател на борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй“, в ефира на bTV.
Когато се случва аварията в АЕЦ "Чернобил“ той работи в АЕЦ "Козлодуй“.
"Тогава при нас също нямаше информация, тъй като единственото кратко съобщение беше във в. "Дума“, че е станал пожар. Чернобил е овладян и така нататък. Съветските специалисти, които бяха там, нямаха информация“, каза проф. Касчиев.
"Даваха движението на радиоактивните облаци. Първо се насочиха на север, но след два дни обърнаха насам. Приближаваха към България и Сърбия. Те навлязоха вечерта на 1 май на територията на Козлодуй. На 2 май бях дежурен и когато отидох сутринта, казаха ми, че фонът вече е 10 пъти над нормалния“, каза още той.
Тогава имаше доста валежи и съответно на най-високите места се отлагат най-много радиоактивни частици“, допълни той.
Защо властите не отменят манифестациите по случай 1 май?
"От 2-3 май вече е докладваше цялата информация за радиационната обстановка в щаба в София. Знам, че тогава двама професори още преди 1 май са измерили радиоактивни частици в София. Опитали са се да докладват в партията. Впоследствие бяха чути само от ръководството на армията, която предприе мерки за запазване на здравето на военнослужещите“, разказа проф. Касчиев.
"Мерките бяха елементарни. И именно защото са елементарни, можеха да бъдат постигнати много силни резултати хората да не бъдат замърсени, да не поглъщат частици и да се ограничи външното облъчване, особено на децата“, каза още той.
"С дъждовете радиоактивните частици се смъкват на земята. Всички ранни зеленчуци са много порести, попадат в тях. Тогава имаше празници около Гергьовден – зелени салати, агнета. Агнетата вече бяха замърсени. Млякото замърсено“, обясни експертът.
"Най-голямата опасност тогава беше радиоактивният йод, тъй като той е един летлив елемент, който се разпространява много бързо. При вдишване половината от него попада в щитовидната жлеза, която е много малка. Тя поема огромни количества радиоактивен йод“, поясни проф. Георги Касчиев.
"Никаква открита информация, никакви предупреждения. След 6-7, когато вече се разбра, че има нещо, хората започнаха да носят за измервания салати, ягоди, агнешко. Всичко светваше в червено след няколко секунди“, разказа експертът.
Чернобилската авария възниква на 26 април 1986 година в съветската Чернобилска атомна електроцентрала.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейки
Коментиран от #7
19:26 12.04.2026
2 !!!?
19:29 12.04.2026
3 Гост
19:32 12.04.2026
4 Аз съм веган
Коментиран от #12, #17
19:35 12.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фен
19:36 12.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хмм
19:37 12.04.2026
9 Анджо
Коментиран от #18
19:37 12.04.2026
10 Перничанин
19:39 12.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хмм
До коментар #4 от "Аз съм веган":операторите в Чернобил са украинци, изключили двете системи за защита, само един стажант студент се възпротивил, казал че е опасно, когато избухва помислили че е пожар, само той казал че е взрив, а "демократът" Горбачов лично забранил всякаква информация, всъщност горбачов е украинец
19:41 12.04.2026
13 Въпросче
Коментиран от #19
19:41 12.04.2026
14 Анонимен
19:42 12.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Аз съм веган":Кво има да се измисля. Украинците нарочно си взривиха централата, за да си създадат един ден измислена държава. Последното изречение -съветската централа. Да ама в Украйна и обслужвана от украинци, които правят тест и изключват всички защити на реактора противно на инструкциите. Споменава се, че едно чуждо небезизвестно разузнаване им е помогнало.
Коментиран от #23, #26
19:44 12.04.2026
18 Хм Хм
До коментар #9 от "Анджо":Глупости. И аз бях в казармата тогава. Какво значи да ви забранят зеленчуци. А искат, просто не ги слагат в разкладката. При нас даже правеха таратор с маруля вместо краставица. БКП!
19:45 12.04.2026
19 Телешка радост и овчи възторг
До коментар #13 от "Въпросче":откъдд да знае професора че чернобил е окраинссска АЕЦ?
19:46 12.04.2026
20 Хмм
19:46 12.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аз.........
През 1986 нямаше вестник Дума !!!!!
Беше РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО.
Деменцията си казва думата.
19:47 12.04.2026
23 Укр@инската посланичка
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Това ,,разузнаване,, им ,,помогна,, да си затрият АЕЦ-а, сега им ,,помогна,, да си затрият измислената държава, подарена им от Русия. Руснаците им бяха платили всички дългове. Хр@ни куче да те л@е е укр@инската работа
19:49 12.04.2026
24 ЕвроАтлантически гьон
нерде русия ,нерде чернобил? вие география учихте ли бе професоре?
19:50 12.04.2026
25 Анонимен
19:50 12.04.2026
26 хахахах
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":по голяма глупост не бях чувал... но ето копейките пак намериха изгодно обяснение...
Коментиран от #29
19:51 12.04.2026
27 оня с коня
19:51 12.04.2026
28 ЦК на БКП
"Комунист, това звучи гордо" !!!
19:52 12.04.2026
29 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "хахахах":Хайде, опровергай ме.
Коментиран от #32
19:52 12.04.2026
30 Това ли намерихте
19:53 12.04.2026
31 Даниел
19:54 12.04.2026
32 хахах
До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":защо да наливам вода в счупен съд..
19:54 12.04.2026