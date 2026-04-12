Проф. Касчиев за аварията в АЕЦ "Чернобил": Сърбите предаваха цялата информация

12 Април, 2026 20:18, обновена 12 Април, 2026 19:24 1 040 32

На 2 май фонът в Козлодуй бе 10 пъти над нормалния, връща лентата експертът по ядрена енергетика

Сърбите предаваха цялата информация, която имаше за аварията. Действително първият сигнал, че нещо е станало дойде от Швеция и Финландия, тъй като техните лаборатории улавят във въздуха радиоактивни частици с огромна активност. Техният анализ показа, че не е било взрив на ядрена бомба, а на ядрена централа.

Това каза проф. Георги Касчиев, експерт по ядрена енергетика, участвал в пуска на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй“, преподавал в София и Виена. От скоро - председател на борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй“, в ефира на bTV.

Когато се случва аварията в АЕЦ "Чернобил“ той работи в АЕЦ "Козлодуй“.

"Тогава при нас също нямаше информация, тъй като единственото кратко съобщение беше във в. "Дума“, че е станал пожар. Чернобил е овладян и така нататък. Съветските специалисти, които бяха там, нямаха информация“, каза проф. Касчиев.

"Даваха движението на радиоактивните облаци. Първо се насочиха на север, но след два дни обърнаха насам. Приближаваха към България и Сърбия. Те навлязоха вечерта на 1 май на територията на Козлодуй. На 2 май бях дежурен и когато отидох сутринта, казаха ми, че фонът вече е 10 пъти над нормалния“, каза още той.

Тогава имаше доста валежи и съответно на най-високите места се отлагат най-много радиоактивни частици“, допълни той.

Защо властите не отменят манифестациите по случай 1 май?

"От 2-3 май вече е докладваше цялата информация за радиационната обстановка в щаба в София. Знам, че тогава двама професори още преди 1 май са измерили радиоактивни частици в София. Опитали са се да докладват в партията. Впоследствие бяха чути само от ръководството на армията, която предприе мерки за запазване на здравето на военнослужещите“, разказа проф. Касчиев.

"Мерките бяха елементарни. И именно защото са елементарни, можеха да бъдат постигнати много силни резултати хората да не бъдат замърсени, да не поглъщат частици и да се ограничи външното облъчване, особено на децата“, каза още той.

"С дъждовете радиоактивните частици се смъкват на земята. Всички ранни зеленчуци са много порести, попадат в тях. Тогава имаше празници около Гергьовден – зелени салати, агнета. Агнетата вече бяха замърсени. Млякото замърсено“, обясни експертът.

"Най-голямата опасност тогава беше радиоактивният йод, тъй като той е един летлив елемент, който се разпространява много бързо. При вдишване половината от него попада в щитовидната жлеза, която е много малка. Тя поема огромни количества радиоактивен йод“, поясни проф. Георги Касчиев.

"Никаква открита информация, никакви предупреждения. След 6-7, когато вече се разбра, че има нещо, хората започнаха да носят за измервания салати, ягоди, агнешко. Всичко светваше в червено след няколко секунди“, разказа експертът.

Чернобилската авария възниква на 26 април 1986 година в съветската Чернобилска атомна електроцентрала.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейки

    13 6 Отговор
    я кажете в Унгария как вървят изборите, че май вашия човек пада...

    Коментиран от #7

    19:26 12.04.2026

  • 2 !!!?

    15 1 Отговор
    Престъпници !!!?

    19:29 12.04.2026

  • 3 Гост

    3 8 Отговор
    Георги Касчиев, колко е професор само той си знае и комисията, която го е дарила с тази научна степен... Тогава нямаше адекватни мерки, каквито има днес, нали...?!

    19:32 12.04.2026

  • 4 Аз съм веган

    9 2 Отговор
    Копейките ще измислят извинение и за това. Само гледайте.

    Коментиран от #12, #17

    19:35 12.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    11 8 Отговор
    От пияни украинци, които си играят с АЕЦ, какво да очква човек!?🤔

    19:36 12.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    3 3 Отговор
    в зоната откъм белоруска страна тези, които не са се евакуирали или са се върнали, някои са минали под огражденията живеят по 90 и повече години, хранели са се с това което намерят в гората - гъби, боровинки, ягоди, мляко от козичките, вода от кладенците, всичко това с много висока радиация, има филм на ВВС за белоруските "бабушки"

    19:37 12.04.2026

  • 9 Анджо

    11 4 Отговор
    Колко пъти да ви пиша ,че БКП и БСП са терористична организация. Крадът партията на Димитър Благоев сменят и името на БКП и става терористична организация, А това е най големият акт след 44 година. Аз бях в казармата тогава и ни забранявах да ядем зеленчуци.

    Коментиран от #18

    19:37 12.04.2026

  • 10 Перничанин

    9 5 Отговор
    Тогава мръсни....те комунисти оставиха децата ни да бъдат отровени.

    19:39 12.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хмм

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    операторите в Чернобил са украинци, изключили двете системи за защита, само един стажант студент се възпротивил, казал че е опасно, когато избухва помислили че е пожар, само той казал че е взрив, а "демократът" Горбачов лично забранил всякаква информация, всъщност горбачов е украинец

    19:41 12.04.2026

  • 13 Въпросче

    7 3 Отговор
    АЕЦ Чернобил не беше ли УКРАИНСКА?

    Коментиран от #19

    19:41 12.04.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор
    За празника отидох до Созопол. Нямаше никой на плажа, което беше нормално за сезона. Морските йодни изпарения сигурно са пречели на разпространението му.

    19:42 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    Кво има да се измисля. Украинците нарочно си взривиха централата, за да си създадат един ден измислена държава. Последното изречение -съветската централа. Да ама в Украйна и обслужвана от украинци, които правят тест и изключват всички защити на реактора противно на инструкциите. Споменава се, че едно чуждо небезизвестно разузнаване им е помогнало.

    Коментиран от #23, #26

    19:44 12.04.2026

  • 18 Хм Хм

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Глупости. И аз бях в казармата тогава. Какво значи да ви забранят зеленчуци. А искат, просто не ги слагат в разкладката. При нас даже правеха таратор с маруля вместо краставица. БКП!

    19:45 12.04.2026

  • 19 Телешка радост и овчи възторг

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Въпросче":

    откъдд да знае професора че чернобил е окраинссска АЕЦ?

    19:46 12.04.2026

  • 20 Хмм

    4 0 Отговор
    ние бяхме на НВО и ни прибраха, това преди 1 май, после прочетох, че военните засекли високата радиация и министърът Добри не помня фамилията наредил в казармите да минат на консерви

    19:46 12.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аз.........

    3 0 Отговор
    Другарю ,
    През 1986 нямаше вестник Дума !!!!!
    Беше РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО.
    Деменцията си казва думата.

    19:47 12.04.2026

  • 23 Укр@инската посланичка

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Това ,,разузнаване,, им ,,помогна,, да си затрият АЕЦ-а, сега им ,,помогна,, да си затрият измислената държава, подарена им от Русия. Руснаците им бяха платили всички дългове. Хр@ни куче да те л@е е укр@инската работа

    19:49 12.04.2026

  • 24 ЕвроАтлантически гьон

    1 2 Отговор
    Това не са телевизии, а медиен бардак на мафията!


    нерде русия ,нерде чернобил? вие география учихте ли бе професоре?

    19:50 12.04.2026

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор
    Какъв вестник Дума по онова време?

    19:50 12.04.2026

  • 26 хахахах

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    по голяма глупост не бях чувал... но ето копейките пак намериха изгодно обяснение...

    Коментиран от #29

    19:51 12.04.2026

  • 27 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    19:51 12.04.2026

  • 28 ЦК на БКП

    0 1 Отговор
    Такава авария НИКОГА НЕ СЕ Е СЛУЧВАЛА !!! Това е капиталистическа лъжа !!!
    "Комунист, това звучи гордо" !!!

    19:52 12.04.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "хахахах":

    Хайде, опровергай ме.

    Коментиран от #32

    19:52 12.04.2026

  • 30 Това ли намерихте

    0 1 Отговор
    да публикувате на Великден, без.....умци. Методично унищожаване този народ, не му давате и глътка въздух даже и на най-светлия християнски празник. Чернобил бледнее пред жестокостта ви.

    19:53 12.04.2026

  • 31 Даниел

    1 0 Отговор
    Ама как така,нали режим е бил много грижовен за народа??

    19:54 12.04.2026

  • 32 хахах

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":

    защо да наливам вода в счупен съд..

    19:54 12.04.2026

