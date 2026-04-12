Проф. Касчиев за аварията в АЕЦ "Чернобил": Сърбите предаваха цялата информация

Сърбите предаваха цялата информация, която имаше за аварията. Действително първият сигнал, че нещо е станало дойде от Швеция и Финландия, тъй като техните лаборатории улавят във въздуха радиоактивни частици с огромна активност. Техният анализ показа, че не е било взрив на ядрена бомба, а на ядрена централа.

Това каза проф. Георги Касчиев, експерт по ядрена енергетика, участвал в пуска на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй“, преподавал в София и Виена. От скоро - председател на борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй“, в ефира на bTV.

Когато се случва аварията в АЕЦ "Чернобил“ той работи в АЕЦ "Козлодуй“.

"Тогава при нас също нямаше информация, тъй като единственото кратко съобщение беше във в. "Дума“, че е станал пожар. Чернобил е овладян и така нататък. Съветските специалисти, които бяха там, нямаха информация“, каза проф. Касчиев.

"Даваха движението на радиоактивните облаци. Първо се насочиха на север, но след два дни обърнаха насам. Приближаваха към България и Сърбия. Те навлязоха вечерта на 1 май на територията на Козлодуй. На 2 май бях дежурен и когато отидох сутринта, казаха ми, че фонът вече е 10 пъти над нормалния“, каза още той.

Тогава имаше доста валежи и съответно на най-високите места се отлагат най-много радиоактивни частици“, допълни той.

Защо властите не отменят манифестациите по случай 1 май?

"От 2-3 май вече е докладваше цялата информация за радиационната обстановка в щаба в София. Знам, че тогава двама професори още преди 1 май са измерили радиоактивни частици в София. Опитали са се да докладват в партията. Впоследствие бяха чути само от ръководството на армията, която предприе мерки за запазване на здравето на военнослужещите“, разказа проф. Касчиев.

"Мерките бяха елементарни. И именно защото са елементарни, можеха да бъдат постигнати много силни резултати хората да не бъдат замърсени, да не поглъщат частици и да се ограничи външното облъчване, особено на децата“, каза още той.

"С дъждовете радиоактивните частици се смъкват на земята. Всички ранни зеленчуци са много порести, попадат в тях. Тогава имаше празници около Гергьовден – зелени салати, агнета. Агнетата вече бяха замърсени. Млякото замърсено“, обясни експертът.

"Най-голямата опасност тогава беше радиоактивният йод, тъй като той е един летлив елемент, който се разпространява много бързо. При вдишване половината от него попада в щитовидната жлеза, която е много малка. Тя поема огромни количества радиоактивен йод“, поясни проф. Георги Касчиев.

"Никаква открита информация, никакви предупреждения. След 6-7, когато вече се разбра, че има нещо, хората започнаха да носят за измервания салати, ягоди, агнешко. Всичко светваше в червено след няколко секунди“, разказа експертът.

Чернобилската авария възниква на 26 април 1986 година в съветската Чернобилска атомна електроцентрала.