До 22 градуса през следващата седмица, очакват ни валежи през уикенда

До 22 градуса през следващата седмица, очакват ни валежи през уикенда

12 Април, 2026 20:26, обновена 12 Април, 2026 19:30

Облачно време и умерени температури прогнозират от Meteo Balkans

До 22 градуса през следващата седмица, очакват ни валежи през уикенда - 1
Снимка: БНТ
Фокус Фокус

Прогнозата за времето в България през следващите дни показва преобладаващо облачно време, умерени температури и слаба вероятност за валежи до края на работната седмица. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от ФОКУС.

Във вторник ще има разкъсана висока облачност, която постепенно ще се вплътнява следобед. Въпреки увеличението на облаците, валежи се очакват рядко. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който ще създава усещане за по-хладно време. Минималните температури ще бъдат между 3°С и 8°С, а максималните – между 14°С и 20°С.

В сряда времето в България ще остане без съществена промяна – отново ще преобладава разкъсана висока облачност, по-плътна над западните райони. Вероятността за валежи остава ниска. Температурите ще се задържат в обичайните граници за сезона – минимални между 4°С и 9°С и максимални между 12°С и 18°С. Вятърът ще продължи да бъде слаб до умерен от североизток.

В четвъртък и петък се очакват повече слънчеви часове, което ще подобри усещането за пролетно време. Въпреки това, в следобедните часове на места в планинските райони на Югозападна България са възможни краткотрайни слаби валежи от дъжд.

Прогнозата за времето през уикенда показва промяна.

В събота атмосферата ще стане по-нестабилна, като от север ще започнат валежи от дъжд, които ще обхванат централните части на страната.

В неделя се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде предимно умерен, с временни усилвания. Температурите ще останат близки до климатичната норма – минималните ще са между 4° и 9°, а максималните – между 15°С и 22°С. Като цяло времето ще бъде типично пролетно – променливо, с периоди на облачност, валежи и умерени температури.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 До 22 градуса

    1 1 Отговор
    по важното е поното да не спира понофикация дето се ослушват
    та заморничавите да не се простудят

    19:39 12.04.2026

