Новини
България »
Всички градове »
Повече от 700 екипа на полицията и над 500 камери са на пътя, за да следят да няма нарушители

13 Април, 2026 14:06 429 10

  • екипи-
  • полиция-
  • камери-
  • път-
  • нарушения

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последен почивен ден и очакван интензивен трафик. От Агенция "Пътна инфраструктура" прогнозираха, че над 190 хил. коли ще напуснат големите градове.
Повече от 700 екипа на полицията и над 500 камери са на пътя, за да следят да няма нарушители. Униформени в необозначени коли също ще дебнат за превишена скорост, рискови маневри и шофиране след употреба на алкохол и наркотици. За прибиращите се от Гърция от КАТ са осигурили две платна в посока София, информират от Нова телевизия.
С цел облекчаване на трафика и по-безопасно придвижване, тежкотоварните камиони няма да се движат по основните пътища у нас в посока София между 12 и 20 ч.

В ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS инспектор Богдан Цветков от Главна дирекция "Национална полиция" заяви, че от страна на МВР е създадена необходимата организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната.

"Най-натоварените пътни участъци бяха автомагистралите и първокласните и второкласните пътища. На АМ „Хемус” има аварирал товарен автомобил в тунел „Витиня” и препоръчваме хората, които пътуват в посока София да използват алтернативни маршрути”, допълни още той.

АМ „Струма“

Сериозно натоварване се отчита по автомагистрала „Струма“, където трафикът към София вече е интензивен. В района на Кресна се е образувало задръстване при включването от магистралата към главен път Е79. Колона от автомобили се е натрупала основно заради завръщащи се от Гърция пътуващи.

Допълнително натоварване създават и фенове, които се отправят към столицата за предстоящото футболно дерби.

На място се очаква да започне и специализирана полицейска акция, при която ще се проверяват водачите за използване на предпазни колани и изрядност на документите.

Част от шофьорите споделят, че са тръгнали рано сутринта, за да избегнат натоварения трафик, тъй като в предишни дни са прекарвали часове в задръствания. Други определят движението като нормално в по-ранните часове, но предупреждават, че към обяд и следобед ситуацията традиционно се усложнява.

АМ „Хемус“

По информация на зрители на NOVA задръстване има и на автомагистрала "Хемус" в посока София, особено в участъка от тунел "Ечемишка" до "Витиня". Те споделят, че не се движат по 15 минути, а след това карат с до 20 км/ч. Според АПИ причината е аварирал камион.

Очакванията са трафикът да остане натоварен до късните часове на деня, особено по основните пътни артерии към София.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нехис

    6 1 Отговор
    Заглавието ви е грешно!
    "За да се напълни хазната!"

    14:07 13.04.2026

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Ушев е изпратен на пътя не да пази ,а да събира пари.ППдофилите неистово се нуждаят от кеш преди изборите

    14:11 13.04.2026

  • 3 СЗО

    1 0 Отговор
    Вдигнаха им заплатите и сега трябва да попълнят липсите в хазната

    14:12 13.04.2026

  • 4 Лудия шапкар

    0 0 Отговор
    Следят да има нарушители, не да няма.

    14:13 13.04.2026

  • 5 име

    2 0 Отговор
    Много нескопосана лъжа, всички знаем че на територията няма пътни полицаи, които имат за цел осигуряване безопасността по пътищата. Има само бирници, които си търсят повод да напишат акт или фиш и да пълнят бюджета, щото трябва да осигурят увеличението на заплатите на калпак, което им дадоха ПП-ДБ.

    14:13 13.04.2026

  • 6 толупа от снимката

    1 0 Отговор
    Не знаех, че асен васильв е катаЖия

    14:15 13.04.2026

  • 7 Малеей

    1 0 Отговор
    И това паличайче мяза на милюционер

    14:15 13.04.2026

  • 8 Тоя

    4 0 Отговор
    бърнестия и въздебел ли ще следи ?

    Коментиран от #10

    14:20 13.04.2026

  • 9 Ох бабанко

    2 0 Отговор
    всеки полисай по един да глоби стига бъхти парата.

    14:23 13.04.2026

  • 10 виждам как тоя лоестия

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя":

    Спира жертвата, уригва се мощно, пуска една пр.дня и с мазен глас и силен диалект казва "ся ко шъ праим"

    14:23 13.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол