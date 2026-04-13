Последен почивен ден и очакван интензивен трафик. От Агенция "Пътна инфраструктура" прогнозираха, че над 190 хил. коли ще напуснат големите градове.

Повече от 700 екипа на полицията и над 500 камери са на пътя, за да следят да няма нарушители. Униформени в необозначени коли също ще дебнат за превишена скорост, рискови маневри и шофиране след употреба на алкохол и наркотици. За прибиращите се от Гърция от КАТ са осигурили две платна в посока София, информират от Нова телевизия.

С цел облекчаване на трафика и по-безопасно придвижване, тежкотоварните камиони няма да се движат по основните пътища у нас в посока София между 12 и 20 ч.

В ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS инспектор Богдан Цветков от Главна дирекция "Национална полиция" заяви, че от страна на МВР е създадена необходимата организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната.

"Най-натоварените пътни участъци бяха автомагистралите и първокласните и второкласните пътища. На АМ „Хемус” има аварирал товарен автомобил в тунел „Витиня” и препоръчваме хората, които пътуват в посока София да използват алтернативни маршрути”, допълни още той.

АМ „Струма“

Сериозно натоварване се отчита по автомагистрала „Струма“, където трафикът към София вече е интензивен. В района на Кресна се е образувало задръстване при включването от магистралата към главен път Е79. Колона от автомобили се е натрупала основно заради завръщащи се от Гърция пътуващи.

Допълнително натоварване създават и фенове, които се отправят към столицата за предстоящото футболно дерби.

На място се очаква да започне и специализирана полицейска акция, при която ще се проверяват водачите за използване на предпазни колани и изрядност на документите.

Част от шофьорите споделят, че са тръгнали рано сутринта, за да избегнат натоварения трафик, тъй като в предишни дни са прекарвали часове в задръствания. Други определят движението като нормално в по-ранните часове, но предупреждават, че към обяд и следобед ситуацията традиционно се усложнява.

АМ „Хемус“

По информация на зрители на NOVA задръстване има и на автомагистрала "Хемус" в посока София, особено в участъка от тунел "Ечемишка" до "Витиня". Те споделят, че не се движат по 15 минути, а след това карат с до 20 км/ч. Според АПИ причината е аварирал камион.

Очакванията са трафикът да остане натоварен до късните часове на деня, особено по основните пътни артерии към София.