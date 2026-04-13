Саботаж? МВР даде подробности за случая с шофьора, блокирал движението по АМ "Хемус"

Саботаж? МВР даде подробности за случая с шофьора, блокирал движението по АМ "Хемус"

13 Април, 2026 17:19, обновена 13 Април, 2026 20:16 4 990 57

Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал

Саботаж? МВР даде подробности за случая с шофьора, блокирал движението по АМ "Хемус" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Камион в тунел "Витиня" в посока София затрудни сериозно движението към столицата в деня на голямото завръщане в края на Великденските празници.

Интензивно и в момента е движението по магистралите "Хемус", "Струма", "Марица" и "Тракия".

Най-сериозното задръстване беше на магистрала "Хемус" след тунел "Правешки ханове" до столицата. Интересен е случаят с тир, спрял в тунел "Витиня".

Шофьорът твърди, че е закъсал по технически причини, но отказал безплатна пътна помощ да го изтегли. Поискал конкретна фирма, но репатрака трябвало да пристигне от другия край на България.

Шофьорът е задържан за 24 часа, съставени са му два акта - единият от "Пътна полиция" по Закона за движение по пътищата, а другият от "Автомобилна администрация". Назначена е проверка за техническото състояние на камиона, образувано е досъдебно производство.

И.д. главен секретар на МВР коментира в социалната мрежа, че действията на този шофьор будят сериозни съмнения за умишлено затрудняване на трафика в последния почивен ден, когато хората се прибират. И МВР ще направи всичко възможно за да установи дали става дума за умишлен саботаж. Часове след като камионът беше изтеглен, пътуването по магистралата беше изключително затруднено и от Ботевград до София се стигаше са повече от час и половина.

Интензивен трафик имаше и по магистрала "Струма" от "Кулата" до столицата.

Инспектор Богдан Цветков, отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция": "В голяма степен водачите са изрядни, нямат невръчени документи, незаплатени глоби, но установяваме и нарушения, свързани с неизползването на обезопасителен колан, неизползването на детска обезопасителна система, без включени светлини, както и нередовни пътни документи. Това са основните нарушения."

Много натоварено, но без сериозни инциденти беше и по магистрала "Тракия". По обяд от Велинград до София се пътуваше за около 3 часа и половина. В нормална ситуация това отнема максимум 2 часа. И в момента е натоварено на входа на столицата при магистрала "Тракия".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    35 3 Отговор
    Нали от 2014 насам има безплатна пътна помощ заплатена от държавата посредством апи 14 милки на месец? Трябва да го извадят от луната.

    17:30 13.04.2026

  • 2 стопроцентов

    51 5 Отговор
    Провокатор на Дебелите!

    17:31 13.04.2026

  • 3 Абе трябваше

    50 7 Отговор
    Да го пребиете на място, за назидание на следващите ентусиасти.

    17:36 13.04.2026

  • 4 Превзета държава

    32 2 Отговор
    Нали спряха уж "безплатната" пътна помощ за което някои прибираха милиони . Трябва да покажат засегнатите , че не трябваше да се спре и го правят със способи на мутрите само ,че актьора в случая шофьора и на предложената безплатна помощ отговаря, че шефа му няма да плати сигурно това са го наизустили и това говори без да има значение отсреща какво му предлагат.

    17:36 13.04.2026

  • 5 ще го мандърдисат ли пишман шофера

    19 1 Отговор
    ще използва всички налични ресурси, за да изясни обстоятелствата по случая

    17:36 13.04.2026

  • 6 хихи

    19 1 Отговор
    Тест за алкохол и наркотици?

    17:37 13.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    26 60 Отговор
    Ченгесарите са малоумни!
    Задържали сте го за какво? За това, че автомобила е аварирал? От кога е престъпление?!

    За колко време МВР може да издири телефона на "Шефа" и да се свърже с него, за да се реши проблема?!
    АМА ЕНИЧАРИТЕ ОБИЧАТ ДА БИЯТ!!! Нареждането не е да помагат А ДА НАЛАГАТ!

    И поредните малоумия на поредните милиционери за пореден път ще паднат в съда - а ние плащаме за цялата тая простотия!

    Коментиран от #18, #26, #32

    17:38 13.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Във белите държави...

    38 9 Отговор
    те изтеглят до най близката бухта - аварийна лента - на твой разноски, след това да идва и пътпом от марс, при ден с интензивен трафик, яко солена глоба, но това е България.

    Коментиран от #28

    17:39 13.04.2026

  • 10 Камиона

    43 2 Отговор
    няма ли застраховка за пътна помощ ? Нещо ми намирисва на скроено от заминаващите партии , както се наричат .

    17:42 13.04.2026

  • 11 😂😂😂

    39 3 Отговор
    1ч беше задръстването заради тоя малоумен тираджия

    Коментиран от #31, #33

    17:44 13.04.2026

  • 12 Фейк - либераст

    17 2 Отговор
    В камиона са били парите на "онези" 2 партии предназначени за "възнаграждения" на "правилно" гласувалите на 19 април. За да не го накаже шефът му шофьора не е изтеглил камиона.

    17:47 13.04.2026

  • 13 Преговори

    19 2 Отговор
    Все едно ормузкия пролив са задръстили.

    Коментиран от #15, #29

    17:48 13.04.2026

  • 14 Бай Араб

    22 6 Отговор
    А МВР кога ще даде подробности по Петрохан?

    Коментиран от #37

    17:49 13.04.2026

  • 15 Бай Араб

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Преговори":

    По- лошо , прохода Петрохан.

    17:50 13.04.2026

  • 16 Значи ако не дай боже аварирал в тунел

    1 14 Отговор
    Кори петата от МВР те арестуват за 24 часа и после обвинения за тероризъм

    17:52 13.04.2026

  • 17 Здрасти

    5 6 Отговор
    Това е оня изкукуригал русофил Маг Папазов

    17:53 13.04.2026

  • 18 МВР няма ангажимент

    36 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Да се сврзва със собственика. Организира изтеглянето без оглед на цената и отпушва движението. Ако е безплатно, още по-добре. Вадят го от тънела и толкоз. Няма искам-неискам.

    Коментиран от #21

    17:54 13.04.2026

  • 19 Тити на Кака

    24 0 Отговор
    Няколко колеги тук вече обясниха какво щеше да се случи на шофьор, който откаже да съдейства на полицията при подобна ситуация в САЩ.
    Има ли нужда да напомням за колко минути и с какви последици за наглеца проблемът щеше да бъде разрешен от щатската полиция?

    17:56 13.04.2026

  • 20 А50

    23 1 Отговор
    Не е умишлено, някои фирми така работят и на човека му е писнала простотията. И това е удобен случай да спазва изискванията на неумни началници предизвиквайки хаос. Има една мъдрост: ако искаш да прецакаш началника си, прави точно каквото ти казва и рано или късно ще омаже нещата.

    18:00 13.04.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "МВР няма ангажимент":

    Тогава що се оплакват от шофьора?
    Могли са за 10 минути да решат "проблема" - не са - кой виновен ако не еничаря?

    Коментиран от #35

    18:01 13.04.2026

  • 22 А що ще тоя тираджия

    20 1 Отговор
    В почивния ден в трафика от леки коли .Нямаше ли да ги спират тия дни?!?

    Коментиран от #40

    18:06 13.04.2026

  • 23 Прокопи

    24 3 Отговор
    Този примат осъзнава ли ситуацията която е създал съзнателно?Бой на място и хвърляне в белене.Камиона с една фандрома или танк веднага се изтегля.Та това е саботаж на стратегически път.Застрашаващ живота на много други участници в самия тунел.Не искал да се мръдне?Абе тоя нормален ли е бе?Я в лудницата при д-р Гълъбова.И това не беше се случвало.Спешно се нуждаем от затвори.Но затвори със заплащане.Дори в болниците си заплащаш храната.

    18:08 13.04.2026

  • 24 Хахо

    17 1 Отговор
    Провокация от фирмите за "безплатна" пътна помощ.
    Такива ги оправя само солени глоби и тормоз.

    18:10 13.04.2026

  • 25 ХАРОН

    22 2 Отговор
    Какво ни информирате!? Свършете си работата. Преместете принудително камиона, освободете движението, вземете книжката на водача и лиценза на фирмата и кой от къде е.

    18:11 13.04.2026

  • 26 Гого

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Доста си простоват! Ама ДОСТА

    Коментиран от #45, #55

    18:19 13.04.2026

  • 27 Някой

    10 1 Отговор
    и друг шамар и ще признае ако е имал зловредни намерения!

    18:20 13.04.2026

  • 28 Старо куче

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Във белите държави...":

    Така е прав си 100 % . Преди 5 г. Дафа спука един маркуч на аутобана в Австрия и докато сляза да го залепя със самозалепваща и сините буркани светнаха ..не може тук пречиш пък теб може да удари някойи извикаха пътната неволя и за 15 км 2500 евро + 500 евро за нов маркуч ...ех Дафа си беше дарак ама ни хранеше

    18:23 13.04.2026

  • 29 😂😂😂

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Преговори":

    Ей, , имаш ли представа какво може да предизвика спрял тир в тунел

    18:24 13.04.2026

  • 30 Ах ,ах

    6 12 Отговор
    99% пишете без да имате информация. Давам ви пример с моята кола: застрахована е в адак и АКО се наложи пътна помощ , извикват се само фирмата с която работи адак ,за България това СБА. Никоя друга. Седа и чакам точно СБА. Друг не може .
    Такаче ,мили хора всичко зависи от вида на застраховката. В случая МВР ще плаща за принодителното вдигане.

    Коментиран от #39

    18:25 13.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 не е така бе!

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Тръбата се освобождава по най-бързия и безопасен начин,а после се водят дискусии.Това е правилния подход.

    18:26 13.04.2026

  • 33 НАЧАЛНИК,

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "😂😂😂":

    НЕ Е МАЛО УМЕН ТОЗИ КОЙТО Е В АВАРИЯ
    А ТОЗИ КОЙТО СЕДИ ЕДИН ЧАС И НЕ ПОМАГА....

    Коментиран от #43

    18:29 13.04.2026

  • 34 Хе-хе

    12 0 Отговор
    Мисля, че в пътните служби все още имат влекачи, които да изтеглят аварирали машини, или при поледици, когато не могат сами и пречат на движеннието и почистването! Няма да го влачат 1500 км! Само да е извън пътя, в случая - тунела! Там личниата му пътна помощ да го телепортира колкото си ще! Стана една година един тир стои на едно място в края на близко село и никой не го мести!

    18:29 13.04.2026

  • 35 И аз това питам

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":

    За тая заплата само са се чесали по темето с палката, вместо него да го зачешат. Не изпълнява полицейско разпореждане и айде- готов е за респектиране.

    18:36 13.04.2026

  • 36 Костадинов

    8 5 Отговор
    От моите е пъ.п и упорит

    Коментиран от #38

    18:38 13.04.2026

  • 37 Осман

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Араб":

    Никога.Дори архивите ще изчезнат при наводнение,пожар или просто чистачката ще ги забута някъде си.Каквото се чу,чу.Истина,лъжи или фантастични клюкарски истории.Ясно е едно-който ги създаде,тай ги премахна.Просто е.

    18:51 13.04.2026

  • 38 Не не е

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Костадинов":

    От ппдебилите е . Глава с четири пръста кокал.....

    18:56 13.04.2026

  • 39 Ох,Ох,О-О-х!

    10 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ах ,ах":

    Тук проблема е,че тира е в тунела!Ако е на шосето сред полето да стои.Тръбата е пълна с други участници и техния живот е застрашен.В колите има и деца.Това направо си е саботаж.В коя друга държава полицията ще го държи в тръбата?Посочете,че ми е интересно коя е тя.Освобождава се веднага тръбата и после да се разправят.

    19:11 13.04.2026

  • 40 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "А що ще тоя тираджия":

    22ама някои хора работят 22 а не се мотаят по пътищата Нашето мвр си е наше

    Коментиран от #44

    19:13 13.04.2026

  • 41 Анонимен

    4 3 Отговор
    А онзи ден един служебник не излезе ли да каже че спира парите за същите от АПИ или сте забравили Незаконници тук

    19:15 13.04.2026

  • 42 Интересно

    4 0 Отговор
    От къде е тира?

    19:27 13.04.2026

  • 43 😂😂😂

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "НАЧАЛНИК,":

    Той я е отказал бе прошльо..

    19:30 13.04.2026

  • 44 Ти ли ще им държиш сметка

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Анонимен":

    На хората.Плащат си винетки ,ако искат ще спят на магистралата.Има си работни дни ,има си и почивни дни

    19:32 13.04.2026

  • 45 Сила

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Гого":

    Тоя е тежък провинциален дегенерат !!! Забранил съм му да коментира теми извън обсега на къра и обора си !!! Но пак е проявил своеволие ....

    20:05 13.04.2026

  • 46 Колоната беше яка

    6 0 Отговор
    Беше се опънала от тунел Витиня чак до Правец!

    20:20 13.04.2026

  • 47 Фори

    4 1 Отговор
    Трябва да конфискуват тира и той да го плаща на чорбаджията!

    Коментиран от #51

    20:27 13.04.2026

  • 48 Навазелинена шекелка

    2 4 Отговор
    Путин?

    Коментиран от #54

    20:38 13.04.2026

  • 49 Шопски принцип

    2 1 Отговор
    Я не щем на мен да е добре, сакам на Вуте
    да е зле.

    20:38 13.04.2026

  • 50 Възрожденец

    3 3 Отговор
    Протестирал е, че нашто Орби падна. Черен ден за българската путинация.

    Коментиран от #56

    20:41 13.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Граждански протест

    1 3 Отговор
    с еднолична блокада против изборните резултати в Унгария. Героизъм в мирно време, за който орбанчетата даже не са разбрали.

    20:44 13.04.2026

  • 53 Уйоооо

    1 0 Отговор
    Мврето са НАЙ тъпите смукачи на народа 👌

    20:51 13.04.2026

  • 54 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Навазелинена шекелка":

    Белошмъркащия смота шут 👌

    20:53 13.04.2026

  • 55 Чукакурвив💩

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гого":

    Е ти си доста курвоват , ама нейсе …

    20:57 13.04.2026

  • 56 Мръшлякчия

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Възрожденец":

    Освен да лапаш патки с омазани с💩 друго можеш ли?

    21:01 13.04.2026

  • 57 Отвратен

    1 0 Отговор
    Бърз процедура и 10 години затвор, масово умишлено застрашаване живот !

    21:07 13.04.2026

