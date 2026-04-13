Арестуваха кмета на кърджалийското село Солище за купуване на гласове

13 Април, 2026 20:16, обновена 13 Април, 2026 19:21 548 8

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на кърджалийското село Солище Зекерие Аптула е задържан за участие в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя, предаде dariknews.bg.

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия.

По случая вече са проведени два разпита на свидетели пред съдия. Образувано е досъдебно производство.

Разследването продължава, а кметът остава в ареста.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    5 5 Отговор
    Купувал помаци за Възраждане.

    Коментиран от #3

    19:25 13.04.2026

  • 2 Аптулла будалла

    2 4 Отговор
    Купувал за кримския генерал, ама оня пари не дава.

    19:29 13.04.2026

  • 3 Интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши":

    Ето защо етническите партии на разни соколи и Шо пари нямат място у нас.

    19:29 13.04.2026

  • 4 И какво

    2 0 Отговор
    от това, години наред е така. Хващаме, пускаме все тая. Кервана си върви, прасетата грухтят.

    19:30 13.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Турските вилаети най-корумпирани, ама ги корумпиран едно сврх дебеличко момченце, известен като момчето. Те па не му се дърпат, иначе не обичат...

    19:30 13.04.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Факти=Сорос=💩

    19:31 13.04.2026

  • 8 Шиши

    0 0 Отговор
    Не на омразата, не на омразата. Ох, лошо ми е!

    19:33 13.04.2026

