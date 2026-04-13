Новини
България »
Милен Керемедчиев: Унгарците искат по-близки отношения с Брюксел, но и да пазят своите ценности

13 Април, 2026 21:55, обновена 13 Април, 2026 21:00 342 8

  • милен керемедчиев-
  • политика-
  • унгария-
  • избори-
  • мадяр-
  • орбан

Мадяр няма да бъде пълната противоположност на Орбан, смята международният анализатор

Снимка: Фейсбук
NOVA NOVA

Петер Мадяр няма да бъде пълната противоположност на Виктор Орбан. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” международният наблюдател и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

„Привличайки толкова много гласоподаватели на партията ФИДЕС, той влезе в риториката на Орбан. В момента няма негова политика за отваряне на границите. Той отново е против квотното разпределение на мигрантите”, коментира Керемедчиев.

Според него унгарците искат да имат по-близки отношения с европейските институции, но да пазят своите ценности.

Керемедчиев коментира още, че партия ФИДЕС е разрушена от вътре на вън. Керемедчиев припомни, че Петер Мадяр беше част от нея от години и знаеше механизмите, по които работи.

„Мадяр отне функциите на ФИДЕС в тази предизборна кампания. Той първо заложи изцяло на антикорупционна риторика – нещо, което унгарците силно припознават като проблем. Второ, той отиде във всяко населено място, срещна се с толкова много избиратели, с толкова много потенциални гласоподаватели и успя да разбие крепостите на ФИДЕС, които бяха най-вече в малките населени места”, обясни Керемедчиев.

Орбан от своя страна е заложил по-скоро на външни фактори. „Той обвиняваше Мадяр, че ще навлязат европейски идеологии, че едва ли не ще съсипе държавата, ще влязат отново бежанци. Но унгарците не припознаха тези външни фактори. Дори намесата на САЩ, в лицето на Джей Ди Ванс, не помогна. Унгарците са много консервативна нация и външна намеса – нито от Русия, нито от САЩ – не възприемат”, коментира експертът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 комундетата

    0 2 Отговор
    на ГРЕС!

    21:01 13.04.2026

  • 2 друга керимида

    4 0 Отговор
    но и да пазят своите ценности

    не става така хем боли хем сърби
    щом сте се фанали на хорото ще слушате мърсули и зелки
    и кихате по скъп бензин и ще приемате и кафяфи пришълци и нови заеми за бандерите

    21:04 13.04.2026

  • 3 Как Урсулата наСорос "освободи" Унгария:

    2 0 Отговор
    На изборите в Унгария стана ясно, че ЕС е мобилизирал мощно циганския вот, освен младежите и други. Официално циганите в Унгария са 3%, а реално са 10-15%. При циганите да говориш за държава и национални интереси е смехотворно. Те живеят в един паралелен свят във всяка една държава и се привличат преди всичко от финикийските отблясъци, които са им ръководно начало в живота. Орбан се усети, че циганският вот е купен, но много късно. „Резето хлопна“.

    В България как се управлява циганският вот е пределно ясно. В медиите има достатъчно много информация. Това, че всички знаят за финикийския подход не е основание да игнорираме циганския фактор, който може да се манипулира не само от български политически партии, но и от външни фактори, които не работят за светлото бъдеще на българската държава.
    За повечето български политици не е от значение кой ще гласува за тях и как ще бъдат избрани. Не се срамуват от електорално „ала-бала“. За тях важното е да бъдат избрани.

    21:06 13.04.2026

  • 4 тия ги знаем

    1 0 Отговор
    Никой не ги пита какво искат унгарците. С новите управляващи, вече ще им казват какво искат.

    21:07 13.04.2026

  • 5 като чуя ценности

    1 1 Отговор
    и разбирам, че става дума запедераст

    21:08 13.04.2026

  • 6 Киркилез

    1 0 Отговор
    Милен Керемедчиев: Унгарците искат по-близки отношения с Брюксел, но и да пазят своите Маджарски ценности!

    21:09 13.04.2026

  • 7 12...34

    0 0 Отговор
    Човекът поведе цяла Унгария,дано не му се срине доверието.Унгария победи Путин и Тръмп.И при нас трябва да се появи силна личност за сега няма такава.

    21:10 13.04.2026

  • 8 канадски кукорляк

    0 0 Отговор
    дайте ми особен управител и не ме търсете два дена

    21:10 13.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове