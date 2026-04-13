Милен Керемедчиев: Унгарците искат по-близки отношения с Брюксел, но и да пазят своите ценности

Петер Мадяр няма да бъде пълната противоположност на Виктор Орбан. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” международният наблюдател и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

„Привличайки толкова много гласоподаватели на партията ФИДЕС, той влезе в риториката на Орбан. В момента няма негова политика за отваряне на границите. Той отново е против квотното разпределение на мигрантите”, коментира Керемедчиев.

Според него унгарците искат да имат по-близки отношения с европейските институции, но да пазят своите ценности.

Керемедчиев коментира още, че партия ФИДЕС е разрушена от вътре на вън. Керемедчиев припомни, че Петер Мадяр беше част от нея от години и знаеше механизмите, по които работи.

„Мадяр отне функциите на ФИДЕС в тази предизборна кампания. Той първо заложи изцяло на антикорупционна риторика – нещо, което унгарците силно припознават като проблем. Второ, той отиде във всяко населено място, срещна се с толкова много избиратели, с толкова много потенциални гласоподаватели и успя да разбие крепостите на ФИДЕС, които бяха най-вече в малките населени места”, обясни Керемедчиев.

Орбан от своя страна е заложил по-скоро на външни фактори. „Той обвиняваше Мадяр, че ще навлязат европейски идеологии, че едва ли не ще съсипе държавата, ще влязат отново бежанци. Но унгарците не припознаха тези външни фактори. Дори намесата на САЩ, в лицето на Джей Ди Ванс, не помогна. Унгарците са много консервативна нация и външна намеса – нито от Русия, нито от САЩ – не възприемат”, коментира експертът.