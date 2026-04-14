ЦИК с образователна инициатива за най-младите избиратели

Централната избирателна комисия провежда Ден на отворени врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път. Събитието ще се състои във вторник от 15:00 часа, припомни "Нова телевизия".

Инициативата има за цел да запознае младите избиратели с процеса на гласуване преди предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г.

По време на събитието представители на ЦИК ще демонстрират нагледно как се гласува както с машина, така и с хартиена бюлетина.

Участниците ще имат възможност да задават въпроси и да получат допълнителна информация, свързана с организацията и провеждането на изборния процес.