ЦИК с образователна инициатива за най-младите избиратели

ЦИК с образователна инициатива за най-младите избиратели

14 Април, 2026 07:08 481 43

Над 6,5 милиона българи имат право на глас на предстоящите избори

ЦИК с образователна инициатива за най-младите избиратели - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия провежда Ден на отворени врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път. Събитието ще се състои във вторник от 15:00 часа, припомни "Нова телевизия".

Инициативата има за цел да запознае младите избиратели с процеса на гласуване преди предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г.

По време на събитието представители на ЦИК ще демонстрират нагледно как се гласува както с машина, така и с хартиена бюлетина.

Участниците ще имат възможност да задават въпроси и да получат допълнителна информация, свързана с организацията и провеждането на изборния процес.


София / България
  • 3 Необразовани

    2 0 Отговор
    ще образовали ? Че и комисия ?!

    07:41 14.04.2026

  • 6 И къде

    1 0 Отговор
    са тия 6 , 5 милиона българи , при това пълнолетни ?

    07:42 14.04.2026

  • 39 кой мy дpeмe

    2 1 Отговор
    от малки да ги научат да гласуват за бокоИсвин

    амa що мe изтрихтe и баннахте

    08:04 14.04.2026

  • 40 кой мy дpeмe

    2 1 Отговор
    от малки да ги научат да гласуват за бокоИсвин

    амa що мe изтрихтe и баннахте

    08:04 14.04.2026

  • 41 провинциалист

    1 0 Отговор
    "Над 6,5 милиона българи имат право на глас" - верно ли? В сайта на НСИ има информация за към 31.12.2024, според която населението е 6 437 360 души, от които на възраст от 0 до 19 включително са 1 227 282...

    08:06 14.04.2026

  • 42 Много не разбират как се гласува

    1 0 Отговор
    Ако гласувате за малка партия която не влезе в парламента, гласът ви не се брои в разпределянето на парламента. Ето това няма да ви каже ЦИК. А с безумния избор "не поддържам никого" не наказвате никого освен себе си защото такъв празен глас не се брои за нищо. Този избор е да лови лапнишарани.

    08:16 14.04.2026

  • 43 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Новите поколения са толкова пр0сти, че това "гласоподавател" трябва да се изучава в училище

    08:26 14.04.2026

