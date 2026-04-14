Заради планирани учения: Започва придвижване на военна техника в страната

14 Април, 2026 08:07 502 16

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започва придвижване на личен състав и военната техника от Сухопътните войски по пътната и жп инфраструктура на страната, съобщиха от Министерството на отбраната.

Поводът – планирани учения на полигоните "Корен" и "Ново село" в следващите два дни. На полигона в Корен ще се проведат тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-о бригадно командване, уточни БНТ.

Утре военна техника ще премине и през Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора до учебен полигон "Ново село", където ще се проведе полево обучение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 3 Отговор
    Атлантик. Това звучи гордо !
    🇪🇺🇺🇦🇮🇱

    Коментиран от #3

    08:10 14.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 2 Отговор
    срещу кой ще се бием

    08:10 14.04.2026

  • 3 Не човек

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    А атлантик

    08:11 14.04.2026

  • 4 Пич

    5 1 Отговор
    Кви учения бе ?! Нашата армия може да се учи само как да не си обува дясната кубинка на левият крак!!! И пак бъркат !!! Ученията - едни български магарища влачат каруци с кравари !!!

    08:13 14.04.2026

  • 5 Фен

    3 0 Отговор
    Ами явно само са полетите - цистерни, дето участваха в бомбардировките на Иран, не свършиха работа. Сега в "ученията" да не се включат и транспортни самолети?

    08:14 14.04.2026

  • 6 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #13, #16

    08:15 14.04.2026

  • 7 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Добре че мина Великден. Кокошките сега ще спрат да снасят, ама ние си имаме още боядисани

    08:15 14.04.2026

  • 8 Ахаааа, учение

    5 1 Отговор
    Значи, че чак планирано? След планираното отдааавна почистване на шахтите на софийското летище… Толкова са тъпи тези, дето ни управляват, че дори една свястна лъжа не могат да измислят! А ние, дето ги търпим пък, ни не знам направо колко сме тъпи…

    08:16 14.04.2026

  • 9 Сталин

    4 1 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери

    08:17 14.04.2026

  • 10 Окупирана кочина

    2 0 Отговор
    На Гергьовден какво ще изкара бг армията? Пак ли ще отменят парада, за да не се излагат.

    08:18 14.04.2026

  • 11 Сталин

    2 0 Отговор
    Ротшилд е пред фалит ,стотиците трилиони дългове и напечатани пари никога не могат да бъдат върнати,затова е нужна голяма война за да бъдат занулени тези стотици трилиони.Това е началото на трета световна Европа ще бъде въоръжена за бъдеща война с Русия,забравете за пенсии и социални плащания ,всичките пари ще заминат във ционисткия банков кабал който ще финансира оръжейните компании.В процеса на война ще бъдат ликвидирани повечето от белите раси и Европа ще бъде населена само с талибани и примати,това е хилядолетната мечта на талмудистите, така че може да целунете задните си части за довиждане ,до 5 години и сте готови

    08:18 14.04.2026

  • 12 Сталин

    1 0 Отговор
    Талмудистите ще ютилизират цървулите като ги пратят да мрат за ционизма и исраhell

    08:19 14.04.2026

  • 13 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "надарена кака":

    Повече няма да ти дреме на копринените прашки като те пратят да мреш в окопите на Одеса и пустините на Иран

    08:23 14.04.2026

  • 14 Колония

    2 0 Отговор
    бяхме, сме и май за винаги ще бъдем….

    08:27 14.04.2026

  • 15 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Иран показа на цял свят, че една ракета обезсмисля всякакви "учения" с американците....

    08:28 14.04.2026

  • 16 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "надарена кака":

    Като им метна една бомба да литнат, и ще придвижа тежка техника за атака на основната ти цел!

    08:29 14.04.2026

