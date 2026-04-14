Заради планирани учения: Започва придвижване на военна техника в страната

Започва придвижване на личен състав и военната техника от Сухопътните войски по пътната и жп инфраструктура на страната, съобщиха от Министерството на отбраната.

Поводът – планирани учения на полигоните "Корен" и "Ново село" в следващите два дни. На полигона в Корен ще се проведат тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-о бригадно командване, уточни БНТ.

Утре военна техника ще премине и през Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора до учебен полигон "Ново село", където ще се проведе полево обучение.