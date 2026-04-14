Асоциация на прокурорите в България: Под маската на реформа се готви антикорупционен орган с прекомерна власт

Асоциацията на прокурорите в България внесе становище в Министерство на правосъдието по проекта на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, в което предупреждава, че вместо устойчива и предвидима антикорупционна рамка се предлага модел с опасна концентрация на правомощия, неясни гаранции за независимост и сериозен риск за правната сигурност.

Според Асоциацията законопроектът възражда поредния антикорупционен „мегаорган“ – структура, в която се събират превенция, контрол, проверки на декларации, установяване на конфликт на интереси, оперативно-издирвателна дейност и участие в разследването. Подобно смесване на функции не създава повече ефективност, а по-скоро размива отговорността и отслабва контрола. Когато твърде много власт се събере на едно място, балансът отстъпва, а правото започва да губи почва.

Особено тревожни са текстовете, които дават възможност за наблюдение, събиране на информация, оперативно внедряване и искане за използване на специални разузнавателни средства. Според Асоциация на прокурорите в България това не е типичен инструментариум на административен орган, а механизъм за силова намеса, който изисква далеч по-ясни законови граници и далеч по-силен външен контрол. Борбата с корупцията не може да бъде алиби за законодателство, което отваря вратата за произвол. Законът трябва да бъде щит за правото, а не инструмент на страха.

В становището се подчертава още, че заявената независимост на бъдещата комисия остава по-скоро декларация, отколкото реална гаранция. Формалното говорене за независимост не е достатъчно, когато липсват убедителни механизми за отчетност, баланс и ефективен външен контрол. Независимост без отчетност е лозунг, а не правен стандарт.

АПБ поставя и въпроса за институционалния дисбаланс в предлагания модел, както и за неясните текстове, които отварят пространство за субективен произвол. Според позицията най-големият риск идва не от липсата на амбиция, а от липсата на граници пред властта. Защото всяка реформа, която обещава повече справедливост, но отслабва гаранциите за законност, създава повече тревога, отколкото доверие.

Позицията на Асоциацията на прокурорите в България е категорична - истинската реформа не се прави с гръмки обещания, а с ясни правила, отчетност и институционален баланс. Борбата с корупцията изисква ясни правила и реална отчетност, а не показна концентрация на правомощия. Когато правото отстъпва пред властта, губи държавността.