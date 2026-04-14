Асоциация на прокурорите в България: Под маската на реформа се готви антикорупционен орган с прекомерна власт

Асоциация на прокурорите в България: Под маската на реформа се готви антикорупционен орган с прекомерна власт

14 Април, 2026 10:19 358 5

Особено тревожни са текстовете, които дават възможност за наблюдение, събиране на информация, оперативно внедряване и искане за използване на специални разузнавателни средства

Асоциация на прокурорите в България: Под маската на реформа се готви антикорупционен орган с прекомерна власт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асоциацията на прокурорите в България внесе становище в Министерство на правосъдието по проекта на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, в което предупреждава, че вместо устойчива и предвидима антикорупционна рамка се предлага модел с опасна концентрация на правомощия, неясни гаранции за независимост и сериозен риск за правната сигурност.

Според Асоциацията законопроектът възражда поредния антикорупционен „мегаорган“ – структура, в която се събират превенция, контрол, проверки на декларации, установяване на конфликт на интереси, оперативно-издирвателна дейност и участие в разследването. Подобно смесване на функции не създава повече ефективност, а по-скоро размива отговорността и отслабва контрола. Когато твърде много власт се събере на едно място, балансът отстъпва, а правото започва да губи почва.

Особено тревожни са текстовете, които дават възможност за наблюдение, събиране на информация, оперативно внедряване и искане за използване на специални разузнавателни средства. Според Асоциация на прокурорите в България това не е типичен инструментариум на административен орган, а механизъм за силова намеса, който изисква далеч по-ясни законови граници и далеч по-силен външен контрол. Борбата с корупцията не може да бъде алиби за законодателство, което отваря вратата за произвол. Законът трябва да бъде щит за правото, а не инструмент на страха.

В становището се подчертава още, че заявената независимост на бъдещата комисия остава по-скоро декларация, отколкото реална гаранция. Формалното говорене за независимост не е достатъчно, когато липсват убедителни механизми за отчетност, баланс и ефективен външен контрол. Независимост без отчетност е лозунг, а не правен стандарт.

АПБ поставя и въпроса за институционалния дисбаланс в предлагания модел, както и за неясните текстове, които отварят пространство за субективен произвол. Според позицията най-големият риск идва не от липсата на амбиция, а от липсата на граници пред властта. Защото всяка реформа, която обещава повече справедливост, но отслабва гаранциите за законност, създава повече тревога, отколкото доверие.

Позицията на Асоциацията на прокурорите в България е категорична - истинската реформа не се прави с гръмки обещания, а с ясни правила, отчетност и институционален баланс. Борбата с корупцията изисква ясни правила и реална отчетност, а не показна концентрация на правомощия. Когато правото отстъпва пред властта, губи държавността.


  • 1 Сила

    4 0 Отговор
    Прокурватурата е бардак !!! Банда корумпирани дегенерати и провинциални шантонерки ...

    10:22 14.04.2026

  • 2 Зевс

    2 0 Отговор
    Дали има един прокурор, който работи само за едната заплата, нормално е да са притеснени.

    Коментиран от #4

    10:24 14.04.2026

  • 3 Жирафотура

    2 0 Отговор
    Дано този "орган с прекомерна власт" да ви го набутат дълбоко, чак до сливиците.

    10:25 14.04.2026

  • 4 Мижави резултати

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    И имунитет срещу съдебно преследване имат горките, не е само държавната хранилка.

    10:26 14.04.2026

  • 5 георг халката

    1 0 Отговор
    цункам ръчички и други израстъци

    10:27 14.04.2026

