1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега
14 Април, 2026 12:39 1 065 37

Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

1 милион евро са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността", пише в поста той.

И допълва: "И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията. Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси. Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    20 4 Отговор
    Шиши и Тиквата отекоха......

    12:40 14.04.2026

  • 2 Готови са на всичко

    17 2 Отговор
    Камиона дето затисна тунела има съмнение за диверсия на Ново начало.

    12:41 14.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зевс

    14 2 Отговор
    Малко е, бръкнете още по-дълбоко в джоба на Шиши, ама само не си мислете, че ПП-ДБ ще се представи добре на изборите

    12:41 14.04.2026

  • 5 Сталин

    5 11 Отговор
    Абе оставете хората на мира,нека и циганите разберат че има избори в България

    12:42 14.04.2026

  • 6 Гост

    18 3 Отговор
    От днес кметовете на ГЕРБ СДС имитират дейност косят тревата, мият улиците предизборно.

    12:42 14.04.2026

  • 7 Будител

    5 1 Отговор
    Ама кой ги взима???

    Коментиран от #10, #18

    12:43 14.04.2026

  • 8 Будител

    8 2 Отговор
    А кой ги дава???

    12:44 14.04.2026

  • 9 Искам да знам

    8 3 Отговор
    къде се съхраняват тези веществени доказателства.

    12:44 14.04.2026

  • 10 Хаха

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Будител":

    Лихвари, цигански медиатори, бакалии с вересии.

    12:45 14.04.2026

  • 11 2234

    5 8 Отговор
    Като пишете тука защо не кажете как ги събират тези пари. Аман от циркове.

    12:45 14.04.2026

  • 12 на село

    13 3 Отговор
    Тези 1 милион евро ги дайте за построяването на детската болница!

    Коментиран от #14, #24

    12:45 14.04.2026

  • 13 дедо

    10 2 Отговор
    а защо не публикувате списък с имената на партиите. които са дали тези пари?!

    Коментиран от #15, #30

    12:49 14.04.2026

  • 14 Дам

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "на село":

    Бойко каза, че ако спечели ще направи МРЗ 1000 евро.

    12:49 14.04.2026

  • 15 Защото

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "дедо":

    По закон нямат право чак след изборите ще обявят това го каза Дечев на интервюто по сутрешния блок на Нова.

    12:51 14.04.2026

  • 16 Изборен капитализъм

    11 0 Отговор
    Инвестират в купен вот и печелят депутатски места. Депутатите им гласуват да си разпределят парите на техни фирми , източват БГ с най скъпите и некачествени обществени поръчки в света.

    12:52 14.04.2026

  • 17 Те за

    10 0 Отговор
    по - малко ще ги изкарат , а после чрез депутати и мушенгии от далаверите им с милиарди ! Многогодишна криминална схема и потъпкване на гласовете и достойнството на хората и гласовете им ! Позор !

    12:54 14.04.2026

  • 18 Бат Венце Сикаджията

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Будител":

    Който трябва. Правилните хора за да купуват други гласове. Нищо ново не се случва. Този Кандев има типичната милиционерско-военна пиянска физиономия.

    Коментиран от #36

    12:57 14.04.2026

  • 19 Дръта чанта

    0 10 Отговор
    Аз ще гласувам за Костя

    Коментиран от #37

    12:59 14.04.2026

  • 20 ОТ ПРИГОТВЕНИ 100 МИЛИОНА

    4 4 Отговор
    Тези хванали 1 милион. 1%

    13:00 14.04.2026

  • 21 Ха ХаХа

    4 4 Отговор
    След като няма осъдени МВР ще връща парите ,но Петроханският мишо няма да го има като министър.
    Сигурно ще бъде с прокерорката изгонена ат Кьовеши на яхта

    13:04 14.04.2026

  • 22 Кандев президент!

    5 3 Отговор
    Дечев министър председател!

    13:09 14.04.2026

  • 23 Азз

    4 3 Отговор
    1 мил. евро делено на 50 - колко прави? Ето как шиши и боко влизат в парламента всеки път!

    13:11 14.04.2026

  • 24 Азз

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "на село":

    Ще им ги върнат, и поживо-поздраво

    13:13 14.04.2026

  • 25 Тома

    3 2 Отговор
    Хубаво перо към икономиката на държава

    13:18 14.04.2026

  • 26 така така

    5 3 Отговор
    Кой купува гласове? Никаква информация не сте изнесли още.

    13:19 14.04.2026

  • 27 Средно взето, 20/25 хиляди

    1 1 Отговор
    гласа, прибави към това, хранителни помощи и др., всичко около 35/40 хиляди гласа.

    13:20 14.04.2026

  • 28 Анонимен

    0 3 Отговор
    И като прибирате едни пари как доказахте че са за избори Как така ще говорите без доказателства Кой какво къде е купувал ИЛИ това не вие Важното е акцията телевизиите рекламите

    13:26 14.04.2026

  • 29 Шишо

    0 3 Отговор
    Какво ще ги правите сега ,ще ги задържите като веществено доказателство, и после ще се върнат пак откъдето са дошли .

    13:27 14.04.2026

  • 30 МЪКА

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "дедо":

    По време на кампания не се съобщават имената на хората и партиите. Това всеки го знае, но само прокремълските тролчета трябва да пишат (питат) по задължение.

    13:29 14.04.2026

  • 31 Деций

    0 1 Отговор
    Значи нищо не е хванато,това е 1% от парите които ще се раздадат.

    13:29 14.04.2026

  • 32 БЪЛГАРИН

    1 2 Отговор
    Как не можахте да ме хванете.Досега купих 5 гласа и продължавам да копувам.

    13:31 14.04.2026

  • 33 Чуденка

    4 0 Отговор
    За първи път да видя, че МВР работи не да пази мyтpите на съветските мафиоти Борисов-Пеевски-Радев, ами за ред и законност.

    13:33 14.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Шкиф

    0 0 Отговор
    Джакпотчето дето падна баш навръх началото на предизборната кампания беше 5 и кусур милиона EUR. демек само 20% от парите за купуване на гласове сте иззели. Има още доста работа да се изработи.

    13:44 14.04.2026

  • 36 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бат Венце Сикаджията":

    Когато на някой не му рзарешават да има огледало и да се вижда му е много лесно да коментира вида на другите.

    14:02 14.04.2026

  • 37 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дръта чанта":

    Никога не е късно човек да стане за резил, а на някои това им е навик.

    14:03 14.04.2026

