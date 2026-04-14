България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца. Това гласи лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, OFAC, съобщиха от правителствената информационна служба.

Решението за дерогацията е изпреварващо с две седмици крайния срок, който България имаше - 29 април.

Лицензът разрешава транзакции, включващи определени юридически лица на "Лукойл" в България.

Новината от OFAC става факт след разговора на министър-председателя Андрей Гюров с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който се проведе в четвъртък, 9 април.