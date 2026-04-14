България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца

14 Април, 2026 18:45 563 9

Решението за дерогацията е изпреварващо с две седмици крайния срок, който България имаше - 29 април

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца. Това гласи лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, OFAC, съобщиха от правителствената информационна служба.

Решението за дерогацията е изпреварващо с две седмици крайния срок, който България имаше - 29 април.

Лицензът разрешава транзакции, включващи определени юридически лица на "Лукойл" в България.

Новината от OFAC става факт след разговора на министър-председателя Андрей Гюров с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който се проведе в четвъртък, 9 април.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелян Пейовски

    2 2 Отговор
    Айде за последно 6 месеца люкойл после шишиойл

    18:50 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор
    Тази дерогация е една обикновена бумажка при цена на А95 от EUR 1.55, а в Москва същият бензин е EUR 0,77 за л.

    18:50 14.04.2026

  • 3 ауууууу

    2 2 Отговор
    господарите ни са много "благосклонни"

    18:52 14.04.2026

  • 4 Шекерова

    1 1 Отговор
    С дерогация или не , московците ни свалят по 3 кожи за литър.

    18:54 14.04.2026

  • 5 Александър

    1 1 Отговор
    Оххх,баня....оххх кеф...Спецов самодържец ще управлява мизерията!С колоездача,нейнинската и сие!!!"Като няма прокопсия,плюл съм в тази орисия"!

    18:55 14.04.2026

  • 6 Атлантика

    2 1 Отговор
    А ние какво обещахме в замяна?

    18:56 14.04.2026

  • 7 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Е, защо нали щяхме да скъсаме с доставките от РФ???

    Май всичко е само поза без никаква връзка с реалността?

    🤣🤣🤣

    19:03 14.04.2026

  • 8 удължена дерогация -

    1 0 Отговор
    Безкръвно , постепенно премахване на удължени рога.
    Очакваме ви !

    19:04 14.04.2026

  • 9 Умен и красив

    0 0 Отговор
    Браво на служебното правителство!

    19:11 14.04.2026

