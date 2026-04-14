България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца. Това гласи лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, OFAC, съобщиха от правителствената информационна служба.
Решението за дерогацията е изпреварващо с две седмици крайния срок, който България имаше - 29 април.
Лицензът разрешава транзакции, включващи определени юридически лица на "Лукойл" в България.
Новината от OFAC става факт след разговора на министър-председателя Андрей Гюров с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който се проведе в четвъртък, 9 април.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:50 14.04.2026
18:50 14.04.2026
18:52 14.04.2026
18:54 14.04.2026
18:55 14.04.2026
18:56 14.04.2026
7 az СВО Победа80
Май всичко е само поза без никаква връзка с реалността?
🤣🤣🤣
19:03 14.04.2026
19:04 14.04.2026
19:11 14.04.2026