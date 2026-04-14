1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега

1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега

14 Април, 2026 21:17 661 35

И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията. Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев

1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

1 милион евро са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността", пише в поста той.

И допълва: "И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията. Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси. Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    1 млн са 10 000 гласа.А останалите 500 000 купени гласове?

    21:19 14.04.2026

  • 2 Добри

    6 1 Отговор
    Добре, но поне още 5 пъти повече може!

    21:19 14.04.2026

  • 3 1 милион евро са иззети при акции

    9 1 Отговор
    а купувачите пак навън да си пазаруват нови гласове

    21:20 14.04.2026

  • 4 кмета на врани кон ОМУРТАК

    8 1 Отговор
    от 35 години лидера на дпс ТЪГОВИЩЕ раздава на всички кметове педизборни пари ,това и децата ни го знаят ,но сега доста хора са изненадани ,поздавявам акциите на полицията ,за първи път се случва във нашата демокрация

    21:22 14.04.2026

  • 5 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Сутринта тук писаха,че са 3 милиона. Да не са върнали ресто 2 милиона?

    21:23 14.04.2026

  • 6 Коментар

    4 2 Отговор
    Един милион евро в кюпюри и още един милион евро в злато има заровени в градината на Методиев Борисов . Ако наистина е избягала от България свинята, да отиваме да копаем

    Коментиран от #23

    21:25 14.04.2026

  • 7 Да,бе

    4 2 Отговор
    И през това време МВР е взело само като заплати да се бори само със себе си поне сто милиона...Барон Мюнхаузен си има министерство,което не го е чувало,щото мрази да чете.Даже е алергично към четенето.

    21:26 14.04.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    3 1 Отговор
    няма нищо по сигурно от разменените пари
    няма нищо по обещаващо от продадения глас

    21:26 14.04.2026

  • 9 Пич

    4 4 Отговор
    Ма много сте наивни бе, пиленца!!! Тъй като изборите са предрешени, играят ви шанаджийска игра!!! Самите птриции пускат някои лев да изгори, за да ви убедят, колко ще са "честни" изборите после!!! Там ще се маже на едро с флашките!!! Казах ви как, в предишен пост!!!

    21:26 14.04.2026

  • 10 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Не мога да разбера едно.Как искат да се повиши изборната активност когато джандарите взимат парите на хората?

    21:27 14.04.2026

  • 11 Горски

    5 2 Отговор
    МВР са много добри в събирането и почвам да се чудя за какво ни е НАП. Гледам и съд не е нужен, пък и законите си ги измислят според ситуацията та и парламент не ни трябва. На тях и охрана не им трябва. Е що тогава има толкова излишни службици в тая държава? С този един милион евро наградете подалите сигнали за търговия с вот и полицаите, които са провели акциите. Иначе, това са пари само за около 20 хиляди гласа. Но има още време до изборите. Може ли някой да обясни защо телефоните за видеонаблюдение в секциите са поставени така, че лесно да се закриват и насочват в произволна посока? И защо трябва да са телефони, а не нормални камери за видеонаблюдение? Ако на изборите гласуват 3 000 000 избиратели, то за всеки депутат са необходими поне 12 500 гласа / 3 000 000 : 240 . И ако всеки купен глас струва средно 100 евро, ще са необходими минимум 1 250 000 евро за да бъде купен само един депутат. Един милион евро изглежда голяма сума за обикновения човек, но не и за голяма част от българските политици !!! Така че сигурно ще има отново депутати, които ще влязат в парламента по пантофи - тоест с купените гласове, Ебре - Дебре !

    21:27 14.04.2026

  • 12 ааааа

    4 1 Отговор
    Много скрънзави тия Дебелите ве, как ли ще спечелят повече от 10-15% общо? Свикнаха през годините тънко да минават с няколко собствени медиики, няколко верни пyйки бyлю, бyлю и малко кеш за етноса, но тоя път, ще е нанагорно😉

    21:27 14.04.2026

  • 13 Госあ

    6 0 Отговор
    Както каза Миков, има голяма разлика между иззети и отнети. Но пак е нещо, де. Ще им ги върнат след изборите, което ще попречи да се развъртат в момента. Но ще пуснат други.

    21:31 14.04.2026

  • 14 интересно че

    4 5 Отговор
    Най- много гласове купува Репресивна България.

    Коментиран от #16

    21:33 14.04.2026

  • 15 Силиций

    5 0 Отговор
    1 000 000 Евро по-малко за бароните на една част от "българите" с етнически особености? Ужассс!

    21:37 14.04.2026

  • 16 Силиций

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "интересно че":

    Да,да ,верно,в кръчмата у наше село тоя дето требваше да ни плати за едно начало така каза и почерпи по една ракия......ха,ха,ха....

    21:39 14.04.2026

  • 17 някаква

    4 1 Отговор
    нищоправеща калинка от цик мик хранилка по рано се изказа че нямало нищо сериозно сигнали за търговия с гласове.......

    21:44 14.04.2026

  • 18 Николаос 66

    4 1 Отговор
    А глашатаят на Шиши Виктор Димчев казва не вярвайте на милиционерите.Наглост наследена от шефа и бездарие присъщо на продажните журналисти срам

    21:44 14.04.2026

  • 19 Въпрос

    3 0 Отговор
    Какво правим ако за пореден път изборите спечелят шайки които са търгували най-успешно дали сами ще се санкционират след това или ще продължи същата песен до следващите избори когато ще изкарат правнуците на бай тошо да яхат народа в името на народа?

    21:47 14.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Избори

    3 2 Отговор
    1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега и отиват при:

    Изгледайте в ютюб и ще разберете къде отиват:
    "Извънредно положение - Ей, тулупи / Izvunredno polojenie - Ey, tulupi, 2020"

    21:56 14.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коментар":

    Ей сега е момента Баце да сади картофи стига някой да му прекопае градината .

    21:57 14.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А50

    1 1 Отговор
    Това са 20 000 гласа, до 500 000 има още твърде много

    21:59 14.04.2026

  • 28 1/15-та

    3 0 Отговор
    За купения вот се дават 15 милиона. Досега МВР е хванало 1 милион, тоест1/15- та. Така ,че по-добре идете да гласувате и прекарайте мошениците.

    Коментиран от #35

    22:03 14.04.2026

  • 29 Малко детенце

    0 1 Отговор
    Аз, като порасна ще гласувам за партия изкупила целия народ - Няма Такъв Народ, преобразувана на Има Такъв Народ!

    В ютюб: "Нели Петкова и Слави Трифонов - Само Мен (censored)"

    22:11 14.04.2026

  • 30 От чужбина

    3 0 Отговор
    Ще бъде най-добре ясно да обявите за кои политици и/или политически партии се плащат парите. За кого се купуват гласове? Това искаме да знаем преди изборите, НЕ след тях. След изборите ще е вече късно. Ако сте хванали един милион, колко още НЕ сте хванали е въпроса. Т.е каква част от изборите или каква част от т.нар. Народни представители са си купили влизането в парламента. Ако се разнищят всички предишни избори е много вероятно да се окаже, че парламентите ни са били НЕзаконни. От там и издадените закони са НЕ законни. НАзначените правителства също са били НЕ законни. Излиза, че цялата държава е не законно формиравание поради беззаконията които се вършат вътре в нея.

    22:15 14.04.2026

  • 31 Геро

    2 0 Отговор
    Господи, Господи, какъв благодатен Великден,
    само и изобилие от благоденствие! Агент Буда се
    облажи с милиарди и пак коли и беси, а тези с джобни пари искат да купуват гласове!
    Не е важно кой и как за кого гласува, важно е кой брои гласовете!

    22:16 14.04.2026

  • 32 пак този

    4 0 Отговор
    При откраднати 60 милиона от една магистрала са задържали много малко. Не че нещо, ама какво стана с кражбата на 60те милиона?

    22:18 14.04.2026

  • 33 SDEЧЕВ

    0 1 Отговор
    Събрани пари от взломове на МВР. Интересно е после колко ще върне Държавата плю разноските. Едно е да обереш всички заложни къщи и селски бакалии, друго е да докажеш пред съда, че са купени гласове с тях. Няма сделка няма престъпление. Шарлатани сър

    22:20 14.04.2026

  • 34 Тея съждения са некви дивотий🤣🤣🤣

    1 1 Отговор
    Аз па нема гласувам като няма поне 100 евро кебапи и бира на корем

    22:21 14.04.2026

  • 35 Никога няма да гласувам безплатно

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "1/15-та":

    Това е абсурд и гласуването трябва да се заплаща добре и доволно само тогава ще има голяма активност

    22:23 14.04.2026

