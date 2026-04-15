Времето днес, прогноза за сряда, 15 април: Предимно слънчево, слаби валежи от дъжд в планините над Южна България

15 Април, 2026 03:00 622 10

Максималните температури ще са между 14 и 21, в София – около 19°, по Черноморието между 12 и 15°

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта ще бъде ясно. На отделни места, над северозападните и югоизточните райони, ще превали слабо. Ще духа слаб, югоизточен, в Дунавската равнина – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9°, в София – около 5, а максималните между 14 и 21, в София – около 19°, по Черноморието между 12 и 15°.

През деня ще е предимно слънчево, със слаби валежи от дъжд на места, в планините над Южна България. Вятърът ще се задържи от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток, слаб до умерен.

Над планините, на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър – от изток-югоизток. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 2° на Мусала, до 0 на Черни връх.

През следващите дни в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На отделни места над Западна България ще превали. Минималните температури ще са между 3 и 8°, а максималните – между 18 и 23°. През почивните дни, на повече места ще има валежи от дъжд, в събота главно в Северна България и планинските райони, а в неделя в южните части от страната. Дневните температури ще се понижат с 4 - 5 градуса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продажен българcки ГЕH

    03:02 15.04.2026

  • 2 да виПИКАЯфостата ТРОЛОВЕ

    0 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #3, #4

    03:03 15.04.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "да виПИКАЯфостата ТРОЛОВЕ":

    МНОГО СИ ТОЧЕН ПРИЯТЕЛ

    03:07 15.04.2026

  • 4 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "да виПИКАЯфостата ТРОЛОВЕ":

    Батко, дали да ти не к е н з а м на устенцата.
    На жена ти правим синки по коленцата.
    Тя обаче погледна в твоята чиния,
    затова остана само в моята ч и к и я.

    Коментиран от #5, #6, #7

    03:15 15.04.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    моля ви зяпай с по широко отворена уста да се облекча в гърлото ти

    03:31 15.04.2026

  • 6 после се оригаай да видиш как мирише

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    горски , очертава се да поемеш доста семе през устата ха ха ха

    03:32 15.04.2026

  • 7 да тиПИКАЯфостата ТРОЛЧЕЕЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    такова мазно великденскоГУВНО мога да ти ИЗДРИЩЩЯфостата че чак ще разбереш какво съм ял

    Коментиран от #8

    03:34 15.04.2026

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "да тиПИКАЯфостата ТРОЛЧЕЕЕ":

    супер точен си приятел

    03:34 15.04.2026

  • 9 планините над Южна България

    0 1 Отговор
    Някой май е бягал от часовете по география

    04:39 15.04.2026

  • 10 Име

    0 0 Отговор
    къде е оня нещастникОТ колзодуй да благодари за статията?

    05:06 15.04.2026

