Борбата с градушките: Започва активният сезон по противоградова защита

15 Април, 2026 08:03 579 6

Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен

Снимка: МЗХ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителна агенция „Борба с градушките” стартира от днес активния сезон по противоградова защита с ракетен способ в България. Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, съобщават от Министерството на земеделието и храните.
Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Агенцията е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 000 противоградови ракети.
При повишена честота и интензивност на градоносни процеси през сезона е предвидена възможност за своевременно осигуряване на допълнителни количества ракети.

През сезон 2026 г. ще бъде осигурено пълно радарно покритие на атмосферата над страната чрез осем метеорологични радарни станции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    3 0 Отговор
    Нека инициативата да започне,българските земи трябва да се опазват успешно!

    Коментиран от #4

    08:08 15.04.2026

  • 2 А в Русе, Разград, Шумен, Силистра?

    5 0 Отговор
    Няма ли?
    Или там нямат нужда?

    Коментиран от #3

    08:08 15.04.2026

  • 3 ТАМ ДПС ТО ГИ ПАЗИ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "А в Русе, Разград, Шумен, Силистра?":

    .....

    08:14 15.04.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Тази инициатива е забранена от 2004г насам, за да не стане някой сакатлък с натовските хвърчила, дето прелитат постоянно над България. Противоградни ракети се изстрелват само и изрично с разрешение на някое зелено янки.

    08:18 15.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 онзи ден заради

    0 0 Отговор
    градушка на пътя се обърнали 4 коли . градушката е вредоносна . пво и да я стрелят .

    09:31 15.04.2026

