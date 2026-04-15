Борбата с градушките: Започва активният сезон по противоградова защита

Изпълнителна агенция „Борба с градушките” стартира от днес активния сезон по противоградова защита с ракетен способ в България. Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, съобщават от Министерството на земеделието и храните.
Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Агенцията е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 000 противоградови ракети.
При повишена честота и интензивност на градоносни процеси през сезона е предвидена възможност за своевременно осигуряване на допълнителни количества ракети.
През сезон 2026 г. ще бъде осигурено пълно радарно покритие на атмосферата над страната чрез осем метеорологични радарни станции.
1 надарена кака
Коментиран от #4
08:08 15.04.2026
2 А в Русе, Разград, Шумен, Силистра?
Или там нямат нужда?
Коментиран от #3
08:08 15.04.2026
3 ТАМ ДПС ТО ГИ ПАЗИ
До коментар #2 от "А в Русе, Разград, Шумен, Силистра?":.....
08:14 15.04.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "надарена кака":Тази инициатива е забранена от 2004г насам, за да не стане някой сакатлък с натовските хвърчила, дето прелитат постоянно над България. Противоградни ракети се изстрелват само и изрично с разрешение на някое зелено янки.
08:18 15.04.2026
