Дечев: Политически активист е собственик на камиона, който запуши "Хемус"

Активист на политическа партия е собственик на камиона, който в понеделник в продължение на часове запуши трафика в тунел на магистрала "Хемус". Това обяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев пред Нова телевизия.
"Има данни, че този камион е можел да излезе на ход от тунела. Техническа експертиза го доказва това обстоятелство. Тук вече възникват важни въпроси. Защо шофьорът е останал в тунела и той е запречил две ленти в тунела? Собственик е фирма "Драма транс 95" и се оказва, че неин управител и собственик е активист на политическа партия. Освен това е участвал като член на СИК от тази партия на предни избори", заяви Дечев.
Министърът не може да изключи блокадата на "Хемус" да е акция на политическа партия. "Целта може да е компрометиране на служебното правителство и вероятно и на определени политически сили, които пропагандата свързва с това служебно правителство", заяви той.
"Подготвя се огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове в следващите дни", предупреди министър Дечев.
Според него имало както партии, които се открояват като купувачи на гласове, така и такива без никакви сигнали срещу тях. Плащанията на гласове вече стават и през онлайн услуги, има опити дори за купуване на гласовете на ученици, навършили 18 години, каза още Дечев.
Всеки ден получавам над 100 сигнала за купуване на гласове, заяви министърът.
Емил Дечев се оплака и, че прокурор е повдигнал обвинения по стар сигнал срещу шефа на полицията в Пловдив. Като според министъра това пречело на работата на МВР. В Пазарджик пък зам.-шефът на ОДМВР е бил отстранен миналата седмица от длъжност със съдебно решение, каза още Дечев.
Министърът обясни, че неговото пътуване с яхта заедно с европрокурорката Теодора Георгиева е било през 2017 година и там е имало още 12 души. Заради това било много различно от пътуването на районната прокурорка на София Емилия Русинова в автомобил на съдебния лобист Петър Петров-Еврото.
1 корупция
09:54 15.04.2026
2 Последния Софиянец
09:55 15.04.2026
3 Абе
09:56 15.04.2026
4 Бойко Разбойко
До коментар #1 от "корупция":Много питаш!
09:56 15.04.2026
5 1488
няма право да се оплаква
който гласува без пари и срещу обещания,
още по малко
разменените пари са като мьжката дума
няма нищо по сигурно
09:57 15.04.2026
6 лама Иво
09:58 15.04.2026
7 нищо не каза тоя
09:59 15.04.2026
9 Със сигурност
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това е шофьор на крадливия тандем Бирисов-Пеевски, но Росен Миленов с бюлетина номер 10 идва като ураган. Къде ли ще бягат двете Угоени парчета Борисов и Пеевски?
10:01 15.04.2026
10 ДрайвингПлежър
Изведнъж вчерашния половин час днес вече е няколко часова блокада - до утре вече ще е от библейски размери
Пълна идиотщина! И нищо не могат да докажат като умишленост - ВЪПРОСЪТ Е ОТ КАКВО НИ ОТВЛИЧАТ ВНИМАНИЕТО С ТАЯ ПРОСТОТИЯ!
10:01 15.04.2026
11 Ура,,Ура
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Напротив! Отказал е безплатна пътна помощ и е изчакал пътна помощ обслужваща фирмата в която работи. Която е платена. Никаква логика. Нагласена работа. И още повече, че експертиза показва, че камиона е можел да напусне тунела на собствен ход.
10:02 15.04.2026
12 Още
написах , че това си е сценарий ! Тъпо и безотговорно скалъпен !
10:03 15.04.2026
13 шефа на шофьора
10:07 15.04.2026
14 Ами
10:12 15.04.2026
15 Има ни пак
До коментар #13 от "шефа на шофьора":Само лумпени от Възраждане са способни на подобна простотия. Тъпотии от рода на Волен Сидеров.
10:13 15.04.2026
16 РЕАЛИСТ
10:14 15.04.2026
17 Копанар
10:14 15.04.2026
18 Май
10:15 15.04.2026
19 Баща
До коментар #14 от "Ами":му беше от гербавите , тоя е възможно да е към друга ! Все разкрачени и все мушенгии и далавери от такива наглеци !
10:17 15.04.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Какви са тези минуси, бе. Щом ще питаме, кой е собственикът на Тира, що да не питаме, чия е яхтата, на която Емил Дечев се вози заедно с низвергнатата европрокурорка Теодора. Кои са били другите 10 човека с тях?
10:29 15.04.2026
21 Емигрант
10:29 15.04.2026
25 Ей изглупял гербераст
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":или изккллатен намагнитен, първо докажи, че Теодора е низвергната и корумпирана и тогава си "развявай" празната костна структура над раменете !
10:36 15.04.2026
26 Оооо
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Изплискал си легена повече!
10:46 15.04.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Оооо":Задавам един резонен въпрос, а вие подскочите , като ужилени. На този тъпанар на снимката ли се радвате, бе. Прилича на бивш председател на ТКЗС, пък и акъла му толкова.
10:54 15.04.2026
28 не ще да каже,
10:58 15.04.2026
29 Ти не си много
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":наясно за какво ти служи главата ! Няма нищо резонно в нещо което не е доказано, а уликите са против обвинението ! Използвай думи които може да "разчете" главата ти какво е значението им !
11:05 15.04.2026
30 Цвете
11:09 15.04.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #29 от "Ти не си много":Вече ви знам целия репертоар на соросоидчетата. Понеже не можете нищо смислено да напишете/ толкова си можете от килийните училища/ , нахвърляте се с обиди и простотии. Нали знаеш, кой го прави? Този , който няма аргументи.
11:12 15.04.2026
33 Ааааа
А сега, кой рути държавата? Въпрос за едно левро!
11:20 15.04.2026
34 Баш химик
11:22 15.04.2026
35 Анонимен
До коментар #25 от "Ей изглупял гербераст":Изхвърлиха я от Европа тази и я разследват какво повече Тук постоянни са платените и са важни
11:25 15.04.2026