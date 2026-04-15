Дечев: Политически активист е собственик на камиона, който запуши "Хемус"

Активист на политическа партия е собственик на камиона, който в понеделник в продължение на часове запуши трафика в тунел на магистрала "Хемус". Това обяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев пред Нова телевизия.

"Има данни, че този камион е можел да излезе на ход от тунела. Техническа експертиза го доказва това обстоятелство. Тук вече възникват важни въпроси. Защо шофьорът е останал в тунела и той е запречил две ленти в тунела? Собственик е фирма "Драма транс 95" и се оказва, че неин управител и собственик е активист на политическа партия. Освен това е участвал като член на СИК от тази партия на предни избори", заяви Дечев.

Министърът не може да изключи блокадата на "Хемус" да е акция на политическа партия. "Целта може да е компрометиране на служебното правителство и вероятно и на определени политически сили, които пропагандата свързва с това служебно правителство", заяви той.

"Подготвя се огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове в следващите дни", предупреди министър Дечев.

Според него имало както партии, които се открояват като купувачи на гласове, така и такива без никакви сигнали срещу тях. Плащанията на гласове вече стават и през онлайн услуги, има опити дори за купуване на гласовете на ученици, навършили 18 години, каза още Дечев.

Всеки ден получавам над 100 сигнала за купуване на гласове, заяви министърът.

Емил Дечев се оплака и, че прокурор е повдигнал обвинения по стар сигнал срещу шефа на полицията в Пловдив. Като според министъра това пречело на работата на МВР. В Пазарджик пък зам.-шефът на ОДМВР е бил отстранен миналата седмица от длъжност със съдебно решение, каза още Дечев.

Министърът обясни, че неговото пътуване с яхта заедно с европрокурорката Теодора Георгиева е било през 2017 година и там е имало още 12 души. Заради това било много различно от пътуването на районната прокурорка на София Емилия Русинова в автомобил на съдебния лобист Петър Петров-Еврото.