Дечев: Политически активист е собственик на камиона, който запуши "Хемус"

15 Април, 2026 09:54

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Активист на политическа партия е собственик на камиона, който в понеделник в продължение на часове запуши трафика в тунел на магистрала "Хемус". Това обяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев пред Нова телевизия.

"Има данни, че този камион е можел да излезе на ход от тунела. Техническа експертиза го доказва това обстоятелство. Тук вече възникват важни въпроси. Защо шофьорът е останал в тунела и той е запречил две ленти в тунела? Собственик е фирма "Драма транс 95" и се оказва, че неин управител и собственик е активист на политическа партия. Освен това е участвал като член на СИК от тази партия на предни избори", заяви Дечев.

Министърът не може да изключи блокадата на "Хемус" да е акция на политическа партия. "Целта може да е компрометиране на служебното правителство и вероятно и на определени политически сили, които пропагандата свързва с това служебно правителство", заяви той.

"Подготвя се огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове в следващите дни", предупреди министър Дечев.

Според него имало както партии, които се открояват като купувачи на гласове, така и такива без никакви сигнали срещу тях. Плащанията на гласове вече стават и през онлайн услуги, има опити дори за купуване на гласовете на ученици, навършили 18 години, каза още Дечев.

Всеки ден получавам над 100 сигнала за купуване на гласове, заяви министърът.

Емил Дечев се оплака и, че прокурор е повдигнал обвинения по стар сигнал срещу шефа на полицията в Пловдив. Като според министъра това пречело на работата на МВР. В Пазарджик пък зам.-шефът на ОДМВР е бил отстранен миналата седмица от длъжност със съдебно решение, каза още Дечев.

Министърът обясни, че неговото пътуване с яхта заедно с европрокурорката Теодора Георгиева е било през 2017 година и там е имало още 12 души. Заради това било много различно от пътуването на районната прокурорка на София Емилия Русинова в автомобил на съдебния лобист Петър Петров-Еврото.


  • 1 корупция

    31 5 Отговор
    На кой е тира, който блокира Хемус за да очерни служебното правителство и от коя партия е бил като е проверявал секции? Защо 1 милион евро са хванати само за купени гласове? Защо се дават 10 милиона на ден за рязане на храстчета (2 милиарда на година) за ортаци на ГЕРБ и ДПС? Защо болници купуват лекарства с надценки от 100 000 евро? Защо претседателят на общинския съвет в град Павликени кара чисто нова 2026 година мерцедес ес класа за 300 000 лева като не можеше да си върже обувките?

    Коментиран от #4

    09:54 15.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 19 Отговор
    Човека е чакал безплатнапътна помощ с която фирмата има договор.Иначе трябва да плати от джоба си.

    Коментиран от #9, #11

    09:55 15.04.2026

  • 3 Абе

    12 15 Отговор
    Вашия кабинет кога ще върне парите за зелю? Айде от джоба на ППДБ

    09:56 15.04.2026

  • 4 Бойко Разбойко

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "корупция":

    Много питаш!

    09:56 15.04.2026

  • 5 1488

    6 7 Отговор
    който не гласува,
    няма право да се оплаква

    който гласува без пари и срещу обещания,
    още по малко

    разменените пари са като мьжката дума
    няма нищо по сигурно

    09:57 15.04.2026

  • 6 лама Иво

    11 19 Отговор
    Лама Дечев, кога ще ми дойдеш на гости на хижата?

    09:58 15.04.2026

  • 7 нищо не каза тоя

    13 5 Отговор
    цялата известна информация дай

    09:59 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Със сигурност

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това е шофьор на крадливия тандем Бирисов-Пеевски, но Росен Миленов с бюлетина номер 10 идва като ураган. Къде ли ще бягат двете Угоени парчета Борисов и Пеевски?

    10:01 15.04.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    11 8 Отговор
    Стават смешни и жалки с тоя камион.
    Изведнъж вчерашния половин час днес вече е няколко часова блокада - до утре вече ще е от библейски размери

    Пълна идиотщина! И нищо не могат да докажат като умишленост - ВЪПРОСЪТ Е ОТ КАКВО НИ ОТВЛИЧАТ ВНИМАНИЕТО С ТАЯ ПРОСТОТИЯ!

    10:01 15.04.2026

  • 11 Ура,,Ура

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Напротив! Отказал е безплатна пътна помощ и е изчакал пътна помощ обслужваща фирмата в която работи. Която е платена. Никаква логика. Нагласена работа. И още повече, че експертиза показва, че камиона е можел да напусне тунела на собствен ход.

    10:02 15.04.2026

  • 12 Още

    13 4 Отговор
    при първата информация
    написах , че това си е сценарий ! Тъпо и безотговорно скалъпен !

    10:03 15.04.2026

  • 13 шефа на шофьора

    17 5 Отговор
    Борис Руменов Драмалиев е политически активен като представител на партия „Възраждане“.

    Коментиран от #15

    10:07 15.04.2026

  • 14 Ами

    8 2 Отговор
    Кажи на КОЙ партия е активист

    Коментиран от #19

    10:12 15.04.2026

  • 15 Има ни пак

    14 4 Отговор

    До коментар #13 от "шефа на шофьора":

    Само лумпени от Възраждане са способни на подобна простотия. Тъпотии от рода на Волен Сидеров.

    10:13 15.04.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    7 15 Отговор
    На яхта се возим, така ли Дечев? Чия е?

    Коментиран от #20, #22

    10:14 15.04.2026

  • 17 Копанар

    7 10 Отговор
    Този да не мисли, че камионът може да е собственост на филянкишията. Иначе тези от ППДБ са големи неудачници и лузъри. Все някой им виновен. Преди години отишли трима приятели по едно и също време да си заредят колите, станала малка опашка и ето причина за високите цени на горивата. После им хареса да пият кафе, седейки без панталони в скута на пеевски и да се наместват за по- голям кеф.

    10:14 15.04.2026

  • 18 Май

    13 5 Отговор
    гербаджийче се оказва собственика на тира.

    10:15 15.04.2026

  • 19 Баща

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    му беше от гербавите , тоя е възможно да е към друга ! Все разкрачени и все мушенгии и далавери от такива наглеци !

    10:17 15.04.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    6 8 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Какви са тези минуси, бе. Щом ще питаме, кой е собственикът на Тира, що да не питаме, чия е яхтата, на която Емил Дечев се вози заедно с низвергнатата европрокурорка Теодора. Кои са били другите 10 човека с тях?

    Коментиран от #23, #24, #25, #26

    10:29 15.04.2026

  • 21 Емигрант

    7 3 Отговор
    Това, че се задържат купувачи на гласове, но защо не се съобщават имената на партиите купувачи и самите купувачи, защо не се съобщава този активист на коя партия слугува ? Какъв е ефектът от това тайнство, има ли осъдени на ефективен затвор след като това е престъпление и то не е само срещу държавата нейното развитие, но е и срещу народа, те го лишават от разумно правителство, това не е ли равно на държавна измяна ? Ако има строго и почтено наказание за тези престъпници никой не би рискувал да купува гласове ! Корупцията ли решава как да бъдат наказани тези измекяри, също трябва да бъдат задържани и тези които вземат тези 50 или 100 евро те също са престъпници след като срещу някаква незначителна сума изменят на държавата в която съществуват ! 50 или 100 евро ли е цената на България ? Една присъда между 50 г и доживот за измяна би спряла тази пещернячка практика останала само в България ! Анонимността нищо няма да ви помогне за сега и в бъдеще !

    10:29 15.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ей изглупял гербераст

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    или изккллатен намагнитен, първо докажи, че Теодора е низвергната и корумпирана и тогава си "развявай" празната костна структура над раменете !

    Коментиран от #35

    10:36 15.04.2026

  • 26 Оооо

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Изплискал си легена повече!

    Коментиран от #27

    10:46 15.04.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Оооо":

    Задавам един резонен въпрос, а вие подскочите , като ужилени. На този тъпанар на снимката ли се радвате, бе. Прилича на бивш председател на ТКЗС, пък и акъла му толкова.

    Коментиран от #29

    10:54 15.04.2026

  • 28 не ще да каже,

    2 1 Отговор
    че е от "нашите" ненормални coроскилyмпени ппдб

    10:58 15.04.2026

  • 29 Ти не си много

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    наясно за какво ти служи главата ! Няма нищо резонно в нещо което не е доказано, а уликите са против обвинението ! Използвай думи които може да "разчете" главата ти какво е значението им !

    Коментиран от #32

    11:05 15.04.2026

  • 30 Цвете

    4 2 Отговор
    ЩОМ " СИК " УЧАСТВА ТОВА Е ЗА БОКО. 🎃🤔🎲👎🕸ВСИЧКИ НА 19 АПРИЛ ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ДА ИЗМЕТЕМ МИНАЛОТО КОЕТО НИ ПРЕСЛЕДВА ЕЖЕДНЕВНО. 👍🇧🇬👏

    11:09 15.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ти не си много":

    Вече ви знам целия репертоар на соросоидчетата. Понеже не можете нищо смислено да напишете/ толкова си можете от килийните училища/ , нахвърляте се с обиди и простотии. Нали знаеш, кой го прави? Този , който няма аргументи.

    11:12 15.04.2026

  • 33 Ааааа

    0 1 Отговор
    Герберас, казах ви, че е човек на Дебелите!
    А сега, кой рути държавата? Въпрос за едно левро!

    11:20 15.04.2026

  • 34 Баш химик

    0 1 Отговор
    След като се знаят партиите, които купуват гласове, (те са едни и същи всеки път), защо не ги забранят на изборите и да не ги допуснат, така всичките им престъпни усилия ще са напразни! Лесно можем да се оправим с тези практики, но никой няма желание да го направи! И тези, които гледат да не се случва това, и те взимат едно пари, за да може едни партии да купуват, а други не! Скапана и прогнила държава!

    11:22 15.04.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ей изглупял гербераст":

    Изхвърлиха я от Европа тази и я разследват какво повече Тук постоянни са платените и са важни

    11:25 15.04.2026

