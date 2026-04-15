Тагарев: МиГ-29 не са в добро състояние, F-16 още не поемат бойно дежурство

"Би било много странно и жалко, ако F-16 не могат да минат на един полет на площада на 6 май - Денят на българската армия. Въобще не може да се каже, че изтребителите са на чертежи, тук са, а някои хора са успели да ги видят как летят. Странно е защо не виждаме една по-сериозна летателна подготовка и поемане на част от дежурствата за air policing". Това заяви в интервю за News.bg бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.
Той обясни, че няма информация дали ще има военен парад на Деня на българската армия - 6 май и дали, ако има, ще включва преминаването на военна техника и на F-16 включително.
Проф. Тагарев посочи, че е имало технически отказ на един от самолетите, който е бил отстранен. Не може да се говори, че има технически проблеми с F-16, уточни бившият министър на отбраната.
Според него притеснителното е отлагането на вторите осем изтребителя F-16 без публично да бъде представен график на доставките.
"Мен ме разпъваха на кръст защо самолетите закъсняват, защо закъснява подготовката на авиобазата, но се оказа, че две години по-късно се наляха още пари за инфраструктурата на F-16, но все още има пропуски. Готова ескадрила от 16 самолета скоро няма да имаме, тъй като и заради забавянето, но за мен до този момент трябваше да изпълняваме функцията за air policing с новите самолети", изтъкна проф. Тодор Тагарев.
Според него няма да се наложи да бъдат поръчвани други изтребители, които да бъдат по-нови, докато дойдат всички F-16.
"Логиката би трябвало да бъде, че ще разчитаме дълго време на самолетите. F-16 e модерен изтребител, с модерна електроника, с радарна система - много по-модерна от предните версии на F-16. Самолетът е толкова голям, че не би трябвало да имаме проблем да разчитаме на него в продължение на 40 години", смята бившият военен министър.
Проф. Тодор Тагарев добави, че това, което е прочел в годишния доклад на въоръжените сили е, че все още има проблем в подготовката на инфраструктурата за изтребителите F-16, в ускоряване на проектантска дейност, координиране на строителни и ремонтни дейности и др. Това би трябвало да бе свършено до 2021 година, проектите да бъдат ясни, да бъдат добре координирани, а постоянно се появяват нови идеи, за нови искания и проблеми в координиране на изпълнението им, посочи той.
Проф. Тодор Тагарев заяви още, че летящите самолети MиГ-29, които изпълняват бойно дежурство, не са в добро състояние.
Бившият министър на отбраната увери, че няма никаква причина България да остане без капацитет за носене на бойно дежурство, освен ако няма някакви проблеми в управлението на този процес. "Колкото и да са малко изтребителите, ние носим до момента такова дежурство с МиГ-29, а освен това имаме още осем самолета. Има подготвени пилоти, инженери и техници и няма причина да се притесняваме, че ще останем без бойно дежурство", успокои проф. Тодор Тагарев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
10:42 15.04.2026
2 реалистъ
Те може и да летят, ама за бой не стават.
Очаквайте Румбата кРадев да даде още милиарди на ФАЩ за оръжия.
10:43 15.04.2026
3 Атина Палада
10:44 15.04.2026
4 Трол
До коментар #1 от "Атина Палада":Обикновен руски агент.
10:44 15.04.2026
6 ДрайвингПлежър
С парите за тва ненужно тенеке можеше да построим Белене и да хартиса... за разстрел сте всичките продажници!
10:45 15.04.2026
7 Дони
До коментар #1 от "Атина Палада":ТОВА СЕРИОЗНО ЛИ ?
10:45 15.04.2026
9 МиГ ги е строшил Тагаря.
10:47 15.04.2026
10 Дони
До коментар #3 от "Атина Палада":МДААААА НА ПЕТРОХАН---НА СУРАТЯ МУ Е ИЗПИСАНО
10:48 15.04.2026
12 Мишо Дудикоф 🥷
Това е резултатът на герб, воеводите ловджии, ппдб и разбира се генерал Радев, 9 години ръководител на армията и управлявал със три служебни кабинета!
10:49 15.04.2026
15 то опасност ли има
10:55 15.04.2026
18 защо
Те да видиш???
11:02 15.04.2026
19 въпросителна
Коментиран от #28, #35
11:04 15.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зелен ционоукронацинаркос
11:07 15.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мдаааа
До коментар #15 от "то опасност ли има":Гърците въобще не ни пазаят нас... А самолетите на гражданското летище...
11:08 15.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Де Бил
До коментар #19 от "въпросителна":Ами квото можа изнесе за Украйна.
11:10 15.04.2026
35 Какво правеше ли
До коментар #19 от "въпросителна":Ровеше по складовете за да праща на зеления наркоман да избива народа си.
11:13 15.04.2026
40 Мурка
До коментар #34 от "Симо":НЕ СА ДВА-----КЕЛНЕРА НЕ Е ДОНЕСЪЛ СМЕТКАТА
11:25 15.04.2026