Новини
България »
Тагарев: МиГ-29 не са в добро състояние, F-16 още не поемат бойно дежурство

15 Април, 2026 10:41 935 40

  • проф. тодор тагарев-
  • миг-29-
  • ф-16

Според него притеснителното е отлагането на вторите осем изтребителя F-16 без публично да бъде представен график на доставките

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Би било много странно и жалко, ако F-16 не могат да минат на един полет на площада на 6 май - Денят на българската армия. Въобще не може да се каже, че изтребителите са на чертежи, тук са, а някои хора са успели да ги видят как летят. Странно е защо не виждаме една по-сериозна летателна подготовка и поемане на част от дежурствата за air policing". Това заяви в интервю за News.bg бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.

Той обясни, че няма информация дали ще има военен парад на Деня на българската армия - 6 май и дали, ако има, ще включва преминаването на военна техника и на F-16 включително.

Проф. Тагарев посочи, че е имало технически отказ на един от самолетите, който е бил отстранен. Не може да се говори, че има технически проблеми с F-16, уточни бившият министър на отбраната.

Според него притеснителното е отлагането на вторите осем изтребителя F-16 без публично да бъде представен график на доставките.

"Мен ме разпъваха на кръст защо самолетите закъсняват, защо закъснява подготовката на авиобазата, но се оказа, че две години по-късно се наляха още пари за инфраструктурата на F-16, но все още има пропуски. Готова ескадрила от 16 самолета скоро няма да имаме, тъй като и заради забавянето, но за мен до този момент трябваше да изпълняваме функцията за air policing с новите самолети", изтъкна проф. Тодор Тагарев.

Според него няма да се наложи да бъдат поръчвани други изтребители, които да бъдат по-нови, докато дойдат всички F-16.

"Логиката би трябвало да бъде, че ще разчитаме дълго време на самолетите. F-16 e модерен изтребител, с модерна електроника, с радарна система - много по-модерна от предните версии на F-16. Самолетът е толкова голям, че не би трябвало да имаме проблем да разчитаме на него в продължение на 40 години", смята бившият военен министър.

Проф. Тодор Тагарев добави, че това, което е прочел в годишния доклад на въоръжените сили е, че все още има проблем в подготовката на инфраструктурата за изтребителите F-16, в ускоряване на проектантска дейност, координиране на строителни и ремонтни дейности и др. Това би трябвало да бе свършено до 2021 година, проектите да бъдат ясни, да бъдат добре координирани, а постоянно се появяват нови идеи, за нови искания и проблеми в координиране на изпълнението им, посочи той.

Проф. Тодор Тагарев заяви още, че летящите самолети MиГ-29, които изпълняват бойно дежурство, не са в добро състояние.

Бившият министър на отбраната увери, че няма никаква причина България да остане без капацитет за носене на бойно дежурство, освен ако няма някакви проблеми в управлението на този процес. "Колкото и да са малко изтребителите, ние носим до момента такова дежурство с МиГ-29, а освен това имаме още осем самолета. Има подготвени пилоти, инженери и техници и няма причина да се притесняваме, че ще останем без бойно дежурство", успокои проф. Тодор Тагарев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 43 Отговор
    Един велик българин!!!

    Коментиран от #4, #7

    10:42 15.04.2026

  • 2 реалистъ

    25 5 Отговор
    Бойчето се откупи с тия самолетчета, за да не влезе в Магнитски.
    Те може и да летят, ама за бой не стават.
    Очаквайте Румбата кРадев да даде още милиарди на ФАЩ за оръжия.

    10:43 15.04.2026

  • 3 Атина Палада

    4 34 Отговор
    Тагарев-президент.

    Коментиран от #10

    10:44 15.04.2026

  • 4 Трол

    0 18 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Обикновен руски агент.

    10:44 15.04.2026

  • 5 Един голям предател

    34 3 Отговор
    И лицемер

    10:45 15.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    34 5 Отговор
    И що така бе тагаренко?!
    С парите за тва ненужно тенеке можеше да построим Белене и да хартиса... за разстрел сте всичките продажници!

    10:45 15.04.2026

  • 7 Дони

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ТОВА СЕРИОЗНО ЛИ ?

    10:45 15.04.2026

  • 8 ТОЗИ ПОПКРЪСТЬОВЕЦ САМО МОЖЕ ДА

    29 5 Отговор
    УКРАСИ НЕКОЙ СТЪЛБ.

    10:46 15.04.2026

  • 9 МиГ ги е строшил Тагаря.

    19 0 Отговор
    За да прибере пари за Ф.

    10:47 15.04.2026

  • 10 Дони

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    МДААААА НА ПЕТРОХАН---НА СУРАТЯ МУ Е ИЗПИСАНО

    10:48 15.04.2026

  • 11 Летописец

    27 2 Отговор
    До това състояние на Миг 29 се стигна след като преди години не ги изпратихте на периодичните ремонти и смени на двигателите , на които се подлагат всички бойни самолети по света , а ги пратихте на съмнителни "майстори" в Полша да ги чоплят . След това и пилот загуба , ама важното е Турция и англосаксонците да са доволни .

    10:48 15.04.2026

  • 12 Мишо Дудикоф 🥷

    21 0 Отговор
    Щом тагаренко казва колко е жалко и смешно на Гергьовден един ф-16 да не прелети...🤭 смятайте колко е зле армията ни!

    Това е резултатът на герб, воеводите ловджии, ппдб и разбира се генерал Радев, 9 години ръководител на армията и управлявал със три служебни кабинета!

    10:49 15.04.2026

  • 13 Мдаааа

    16 1 Отговор
    Можем да разчитаме на тях 40 години... Ми те нямя ли да станат на 100 г. до тогава????

    10:49 15.04.2026

  • 14 12345

    21 2 Отговор
    SКАПАН РОДООТСТЪПНИК

    10:51 15.04.2026

  • 15 то опасност ли има

    0 3 Отговор
    досега летяха на учения . ако някой лети те излитат да го прихванат . дронове не откриват летящи . някой малък самолет или хиликоптер . също не го засичат . а и като се гледат 2 войни се вижда как се атакуват . отдалече с ракети и дронове . и бомби . по евтино пво за да пази небето срещу дронове и ракети . но вече има в гърция . и те пазят и нашето небе . турски самолети ще го минават небето по 3-4 пъти на ден . войните вече са различни . у нас няма войни . където има пак ще има . логика .

    Коментиран от #24

    10:55 15.04.2026

  • 16 Лост

    7 0 Отговор
    И какво от това.Имаше един министър дето щеше да раздава плажни топки и химикалки срещу катастрофите.Сега може да отпечатате 200000 хиляди картички със истински български самолети,да ги раздадете преди парада,а после да пуснете звук по тонколоните и хората да ги размахват.

    10:55 15.04.2026

  • 17 ТАГАРЕВ ОЩЕ Е ЕДНА

    12 1 Отговор
    ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ФАШИСТКА ГАД ! ТАКЪВ И ЩЕ СИ ОСТАНЕ ВОВЕКИ ВЕКОВ . АМИН !

    10:59 15.04.2026

  • 18 защо

    9 0 Отговор
    "а някои хора са успели да ги видят как летят. "

    Те да видиш???

    11:02 15.04.2026

  • 19 въпросителна

    10 0 Отговор
    Тахарев , ти нали беше министър ? Защо МИГ 29 не са в добро състояние ? Ти какво направи като министър ,армията но да е в добро състояние ?

    Коментиран от #28, #35

    11:04 15.04.2026

  • 20 дъртия укро6оклук татарчук

    8 1 Отговор
    е за урановите мини

    11:06 15.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зелен ционоукронацинаркос

    6 0 Отговор
    ПОДАРЕТЕ МИ ГИ! ПОДАРЕТЕ МИ ГИ ВЕДНАГА„ БЕ!!!

    11:07 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мдаааа

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "то опасност ли има":

    Гърците въобще не ни пазаят нас... А самолетите на гражданското летище...

    11:08 15.04.2026

  • 25 маверик

    5 0 Отговор
    Ф16 70 блок-ирани стават само за забавление на децата и идиотите, затуй не дават и дежурства!

    11:08 15.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И да изхвърлят ключа

    5 0 Отговор
    Затова всички военни министри войнолюбци са за затвора.

    11:08 15.04.2026

  • 28 Де Бил

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "въпросителна":

    Ами квото можа изнесе за Украйна.

    11:10 15.04.2026

  • 29 КИРЧО И КОКОРЧО ТРЯБВА ДА БЪДАТ

    3 0 Отговор
    НЕМЕДЛЕНО КЛОНИРАНИ НА ПЛАТАНИТЕ В БИЗОСТ ДО ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА УКРАСА ЗАЕДНО С ТАГАРЕВ ! !

    11:10 15.04.2026

  • 30 Мара Магарева

    0 0 Отговор
    « аз съм за ония от лявата страна на реката»….

    11:10 15.04.2026

  • 31 ФАКТ

    6 1 Отговор
    НЕЩА..СТНИК! СЕГА ЛИ ВИДЯ КАКВИ САМОЛЕТИ ИМА В БЪЛГАРИЯ? ЗАЩО НЕ СЕ ЗАМИСЛИХТЕ КАТО ПОДАРИХТЕ ВСИЧКИТЕ МИГ-29, КОИТО БЯХА В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА УКРАЙНА И ДОКАРАХТЕ В БЪЛГАРИЯ ТАРАЛЯСНИЦИТЕ ОТ САЩ, А? БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ДА Е В ТОВА СЪСТОЯНИЕ ТИ Я НАПРАВИ ТАКАВА - ДА СТИГНЕ ДА ПРОСИ ПОМОЩ ОТ ДРУГИ СТРАНИ, ЗАЩОТО СИ АГЕНТ НА УКРАЙНА! ЗА ТЕБ ТРЯБВА ДА ИМА ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ, МЕРЗАВЕЦ! ДАЙ ПРИМЕР С ДРУГА СТРАНА ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА - САЩ, НАТО, КОЯТО Е НА НАШЕТО ДЕРЕДЖЕ! ПРОДАЖНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, КОЙТО ДНЕС ГО ИГРАЯТ НА ЗАГРИЖЕНИ! ДАНО ВИЕ И ФАМИЛИИТЕ ВИ ПУКНАТ, ЗА ДА СЪЩЕСТВУВА БЪЛГАРИЯ! ЖИВИ ДА НЕ СТЕ!

    11:10 15.04.2026

  • 32 Самолетът е толкова ГОЛЯМ

    1 0 Отговор
    Самолетът е толкова ГОЛЯМ, че не би трябвало да имаме проблем да разчитаме на него в продължение на 40 години", смята бившият военен министър.

    11:12 15.04.2026

  • 33 Куче

    3 1 Отговор
    Мръсно в беляне на прасетата

    11:12 15.04.2026

  • 34 Симо

    7 0 Отговор
    Качете Ф-ките на един камион и ни ги покажете!!! Цял народ ще се радва и ще знае къде са двата милиарда, подарени на американците.

    Коментиран от #40

    11:13 15.04.2026

  • 35 Какво правеше ли

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "въпросителна":

    Ровеше по складовете за да праща на зеления наркоман да избива народа си.

    11:13 15.04.2026

  • 36 Сакън бре Магарев, не думай!

    2 0 Отговор
    защо строшихме тагава толкоз пари за тези американски хвърчила щом не стават?

    11:15 15.04.2026

  • 37 123

    0 0 Отговор
    За съд сте всички бивши министри на отбраната, също и настоящия.В една нормална държава всички вие щяхте да сте осъдени за държавна измяна и за хвърлени на вятъра милиарди народна пара и щяхте да търкате наровете в Централния софийски затвор.

    11:19 15.04.2026

  • 38 Див селянин

    0 1 Отговор
    Бързо яла та издрънча и тебе с аннъ лопата.

    11:20 15.04.2026

  • 39 Най добре е на

    0 0 Отговор
    парада да мине група от 16 дечица от детска градина с макети на Ф-16-те ни... Така ще разбереме цялата мощ на военно въздушните ни сили!!!

    11:24 15.04.2026

  • 40 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Симо":

    НЕ СА ДВА-----КЕЛНЕРА НЕ Е ДОНЕСЪЛ СМЕТКАТА

    11:25 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове