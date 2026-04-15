Новини
България »
Всички градове »
Пълним кошницата много по-трудно: От КНСБ алармират за необосновано поскъпване и огромни надценки между едро и дребно

15 Април, 2026 12:05

  • надценки-
  • поскъпване-
  • кошница-
  • едро и дребно-
  • кнсб

„Ако някой ми обясни какво пазарно се е случило със сиренето да стане от 6 евро на 10 евро, като стигне от борсата и влезе в магазина – какво е това пазарно?“, попита Любослав Костов

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За месец стоките и услугите са поскъпнали с 0,9 на сто, а за година- с 4,1 процента. Годишната инфлация от началото на тази година- през януари тя е била 3,5 на сто, през февруари 3,3 на сто, за да достигне през март 4,1%.

Само за месец цената на малката потребителска кошница, в която влизат и основни услуги нараства с 2%, показва анализ на КНСБ.21-на стоки в малката кошница струват малко над 61 евро. За месец те са поскъпнали с 1,3 евро или с 2 на сто. Рекордьор по поскъпване са доматите - цената им нараства с над 29 % за месец. Картофи, лимони и ябълки също са сред плодовете и зеленчуците, които бележат ръст. При други основни храни по-голямо увеличение има при пилешкото, яйцата и олиото - виждате ръста е от 1%, при хляба поскъпването е 0,7 на сто.

Инфлацията в България през последните години остава сериозно предизвикателство за домакинствата, като усещането за поскъпване често е по-силно от официалните данни. Това коментира в ефира на bTV икономистът от КНСБ Любослав Костов, който даде подробен анализ на цените, доходите и пазарните процеси в страната.

Според него официалните данни не отразяват напълно реалното поскъпване: „Да кажем, в началото около 40 и няколко, 2-3% е общата инфлация за последните 5 години. При това е един общ индекс на потребителските цени, в който се съдържат над 1000 стоки и услуги.“
Той обясни, че различните категории стоки поскъпват с различна скорост: „Представете си от тези 1000 стоки и услуги как, например, черната техника почти не поскъпва, храните, които най-често потребяваме, поскъпват повече.“ И даде ясен пример: „Когато казвам средна инфлация 4%, имайте предвид, че хлябът, сиренето и яйцата поскъпват двойно-тройно, а пък има едни и други стоки, които почти не поскъпват, някои поевтиняват.“

Затова според него най-важно е не средното ниво, а структурата на потреблението: „Много важно е към какво е ориентирано нашето потребление, не толкова средната инфлация.“ И заключава: „За съжаление, потреблението на българите е ориентирано към стоки, които поскъпват доста повече и това се усеща.“

Костов подчертава, че в България няма ясна законова дефиниция за „спекула“: „В България няма официална дефиниция за това какво е спекула в нито един закон.“ Въпреки това той е категоричен: „Има спекула от икономическа гледна точка, но нямаме норматив, който да казва: това е спекула.“

Той дава пример с млечните продукти: „Имаме една Комисия за защита на конкуренцията, която казва, че при млякото и млечните храни има картел.“ И добавя конкретни данни: „40 евроцента е себестойността на литър мляко, 1,88 евро на щанда, 1,18 евро на едро. 60% разлика от борсата до щанда.“

„Има необосновано поскъпване, има огромни надценки между едро и дребно. Пълним кошницата много по-трудно“, заяви Костов.
Въпреки че доходите не намаляват, усещането на хората е различно: „В момента всички виждаме, че поскъпват и някак си пълним кошницата много по-трудно, отколкото миналата година, макар доходите уж да не са намалени.“

Костов е категоричен, че не трябва да се въвеждат тавани на печалбите: „Тавани на печалбите не е пазарно. Ние сме против да се слагат тавани на печалбите.“ Но предлага друго решение: „Можеш регулаторите да се опитат да изсветлят цялата верига.“ И пояснява: „Ако ние знаем как се ценообразува всяка една стока – от момента на нейното производство, през прекупвачите, до щанда – тогава вече можем да кажем кое от това поскъпване е пазарно и кое не е.“

Той дава примери за сериозни надценки: „Разликите са огромни – от 30% до 100%.“

За сиренето: „Ако някой ми обясни какво пазарно се е случило със сиренето да стане от 6 евро на 10 евро, като стигне от борсата и влезе в магазина – какво е това пазарно?“

„Според мен няма пазарно обяснение, но няма и как да докажем, че не е пазарно, тъй като не е изсветлена веригата на ценообразуване", заяви Костов.

Той подчертава сериозен дисбаланс: „Ние на цени го докарахме на 125% в храните, особено в млечните, от средноевропейските стойности. В същото време доходите ни са на 67%.“

„Има една разлика от минимум 20 процентни пункта, която, ако не компенсираме, това усещане, че можем да си купим все по-малко и по-малко, ще се засилва.“ Дори без спад на доходите: „Българинът губи реална покупателна способност. Независимо че доходът му не е намалял.“

И дава пример: „Днес можем да си купим по-малко, отколкото миналата година.“

Според него проблемът е и в структурата на пазара: „Когато има 3-4 големи играча, които държат 75% от пазара и ще продават при тези цени, всички други малки се съобразяват с тях.“

Костов посочва сериозен спад в селското стопанство: „Млечните крави намаляват с 60,6%... били са 17 000 стопанства, в момента са 6000.“ И изводът: „Когато намалява местното производство при запазено търсене и се замества с внос, цените стават по-високи.“

Той подчертава ключова зависимост: „Две трети от растежа в икономиката се движи от потреблението на домакинствата.“ И допълва: „Хората нямат избор и няма как да спрат да купуват.“ При липса на мерки прогнозата е тревожна: „Ако това продължи, както казвате вие, към края на годината очаквайте двойно – към 15% ръст на общата кошница.“

Костов отправи и директна критика: „Държавата е един мълчалив съучастник в тази свободия на пазарната икономика.“ И призова за конкретни действия: „Да не си играят на избори и да се замерват с политически лозунги, а да кажат нещо конкретно какво ще направят с демографията, с цените, с доходите.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успешна смяна на всички бакшиши копейки

    3 8 Отговор
    Пуслера е най-голямата излагация на планетата.

    Коментиран от #9

    12:06 15.04.2026

  • 2 леля Асена Василева🌈🌈

    7 0 Отговор
    С колегата Борисов обещахме просперитет и богатство в клуба на богатите, но не сме гарантирали, че това ще е валидно и за раята! Хахаха, и да го ... бедните!

    12:10 15.04.2026

  • 3 Кирил

    7 0 Отговор
    Това са имитиращи продукти, които се продават без проблем според рушвета към КЗП и БАБХ.

    12:16 15.04.2026

  • 4 Евролиберал

    4 3 Отговор
    На когото му е скъпо е свободен да отиде, където пожелае. Свободният пазар и невидимата му ръка регулират всичко. Шенген, ЕС е най-хубавото нещо, което се е случвало на България.

    12:20 15.04.2026

  • 5 Ханесебетоооо

    1 1 Отговор
    Кое не разбрахте.
    Вие .... ли сте?
    Кво са правим сега.Борсата свърши. Кажи бе комсомолец.

    12:23 15.04.2026

  • 6 Заслужавате

    4 0 Отговор
    да ви нашокаме с тия кошници по картуните, сега се сетихте, че сте синдикати. Алчни безполезници

    12:23 15.04.2026

  • 7 Да бе

    5 0 Отговор
    От години само дръжката тези... резултат няма и няма да има. Проблема е там че българите нямат воля за нищо. Недей купува 3 месеца и тогава ще видим какво ще правят млечните продукти и зеленчуците. Но знаем само да мранкаме и по старому все държавата да помага. Във България бедни няма всички имат пари щом толково много се консумира. Почти всички възрастни си имат деца те да им помагат а не да се чака само от държавата. На хартия всички бедни и болни пък курорти и магазини винаги пълни
    Нещо е объркано тотално.студенти всички с коли на уроци после задръстване и проблеми с паркиране
    . Ние с автобус сме ходили нищо не ни е станало.

    12:33 15.04.2026

  • 8 тиквата: зор и ние трудно пълним

    4 0 Отговор
    чекмеджетата като дойде Радев

    Пълните кошницата много по-трудно

    12:38 15.04.2026

  • 9 Голяма криза

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":

    Голяма криза има уш де, а неможе да се преминава покрай кръвния център на умбал пловдив, безразборно спрени коли от студенти.защото паркинга за 300 е пълен. Криза е имало хубаво че има иначе незнам какво ще се случи по улиците . Автобуси празни обикалят, Ганьо е хитър Петър на всякъде иска с колата да е... 3 евро нафта но държавата да си прибира акциза като в Германия.

    12:43 15.04.2026

  • 10 Механик

    1 0 Отговор
    Когато почнат да говорят за "потребителската кошница" (малка и голяма), когато сутри почнат да ни омагьосват, че е нормално да поскъпва всичко, понеже долара/нефта е поскъпнал, а вечер същите експерти ни обясняват, защо е нормално при поевтинял долар/петрол, всичко да поскъпва, да знаете, че голям глад се е задал.
    Всички живяли през 90-те, навярно си спомнят за кошниците, експертите и цените.
    Не съм си и помислял, че един и същ сценарий ще го преживя два пъти в живота си.

    13:08 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол