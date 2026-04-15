Радев: В неделя Пеевски, Борисов, Василев и Денков ще посрещат изборната загуба

В момента на българската политическа сцена има само една реална и истинска алтернатива на сглобките и статуквото и това е „Прогресивна България”. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев на среща с граждани в Хасково. По-рано през деня Румен Радев посети Димитровград и Свиленград, където също разговаря с граждани, отговори на техните въпроси и подчерта готовността на „Прогресивна България“ да сложи край на политическата криза и да демонтира олигархичното статукво при решителна подкрепа от страна на обществото.

Румен Радев посочи, че опонентите на „Прогресивна България“ не се свенят да използват в предизборната кампания лъжи и манипулации, включително за дискредитирането на изборния процес.

„Само високата избирателна активност може да направи така, че да удавим техните лъжи, манипулации и купен вот в море от свободни гласове”, призова лидерът на „Прогресивна България”. Той отбеляза и че ако в България също има избирателна активност към 80%, сходна с тази на изборите в Унгария, то Борисов и Пеевски ще бъдат свалени от политическата сцена.

„Сглобкаджиите въведоха еврото в България, без да ви питат. И сега, когато си плащате сметките, винаги си спомняйте кои политици ви обещаваха, че ще бъдете в „Клуба на богатите” и кои бръкнаха в джоба ви. Същите тези сглобкаджии ще трябва да понесат отговорност на тези избори”, посочи лидерът на „Прогресивна България“.

Никакво статукво не може да удържи на масовия народен вот, подчерта още Радев и добави, че Виктор Орбан е дал урок как се посреща изборната загуба и когато в неделя гражданите посочат вратата на партиите на статуквото, ще се види и как Пеевски, Борисов, Василев и Денков посрещат изборната загуба.

Лидерът на „Прогресивна България” отново заяви, че никакви коалиции и сглобки няма да се правят с Борисов и Пеевски и напомни, че програмата на коалицията има за цел демонтаж на порочния олигархичен модел на разграбване на публични ресури, който от дълги години ограбва българите. На 19 април, отбеляза още Румен Радев, трябва да се сложи край и на местните феодали и дерибеи, които задушават цели региони на България.