Радев: В неделя Пеевски, Борисов, Василев и Денков ще посрещат изборната загуба

15 Април, 2026 12:11 2 259 144

  румен радев
  прогресивна българия
  избори

„Само високата избирателна активност може да направи така, че да удавим техните лъжи, манипулации и купен вот в море от свободни гласове”, призова лидерът на „Прогресивна България

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента на българската политическа сцена има само една реална и истинска алтернатива на сглобките и статуквото и това е „Прогресивна България”. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев на среща с граждани в Хасково. По-рано през деня Румен Радев посети Димитровград и Свиленград, където също разговаря с граждани, отговори на техните въпроси и подчерта готовността на „Прогресивна България“ да сложи край на политическата криза и да демонтира олигархичното статукво при решителна подкрепа от страна на обществото.

Румен Радев посочи, че опонентите на „Прогресивна България“ не се свенят да използват в предизборната кампания лъжи и манипулации, включително за дискредитирането на изборния процес.

„Само високата избирателна активност може да направи така, че да удавим техните лъжи, манипулации и купен вот в море от свободни гласове”, призова лидерът на „Прогресивна България”. Той отбеляза и че ако в България също има избирателна активност към 80%, сходна с тази на изборите в Унгария, то Борисов и Пеевски ще бъдат свалени от политическата сцена.

„Сглобкаджиите въведоха еврото в България, без да ви питат. И сега, когато си плащате сметките, винаги си спомняйте кои политици ви обещаваха, че ще бъдете в „Клуба на богатите” и кои бръкнаха в джоба ви. Същите тези сглобкаджии ще трябва да понесат отговорност на тези избори”, посочи лидерът на „Прогресивна България“.

Никакво статукво не може да удържи на масовия народен вот, подчерта още Радев и добави, че Виктор Орбан е дал урок как се посреща изборната загуба и когато в неделя гражданите посочат вратата на партиите на статуквото, ще се види и как Пеевски, Борисов, Василев и Денков посрещат изборната загуба.

Лидерът на „Прогресивна България” отново заяви, че никакви коалиции и сглобки няма да се правят с Борисов и Пеевски и напомни, че програмата на коалицията има за цел демонтаж на порочния олигархичен модел на разграбване на публични ресури, който от дълги години ограбва българите. На 19 април, отбеляза още Румен Радев, трябва да се сложи край и на местните феодали и дерибеи, които задушават цели региони на България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-големия за гу бе няк на оланетата

    50 50 Отговор
    Пуслера е най-голямата излагация на планетата.

    Коментиран от #4, #75

    12:13 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Руски икономист

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "Най-големия за гу бе няк на оланетата":

    Имаме въглища и дърва

    Коментиран от #19

    12:13 15.04.2026

  • 5 така е

    66 10 Отговор
    Видяхте ли в Унгария какво постигна над 80% избирателна активност?
    При висока изборна активност, купените гласове нямат значение. Гласувайте.

    Коментиран от #29, #45

    12:13 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Буци българоубиеца

    40 25 Отговор
    Колегата генерал от авиацията се изхвърля театрално само за пред публиката. Процентите сме си ги уточнили с посолствата още януари месец.

    12:14 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Софиянец

    37 32 Отговор
    Сглобкаджиите са в истерия! ппдб-лите пак ще се усукват около шиши, а жълтопаветните лейки ще се чудят как да оправдаят поредната сглобка с курумпираните евроатлантически подлоги 😂😂😂

    Коментиран от #144

    12:14 15.04.2026

  • 10 хе хе

    67 30 Отговор
    Вижте обкръжението на Радев, за да разберете чия марионетка е той. Този ли щял да бори олигархията и корупцията? Мистър Кеш?

    Коментиран от #68

    12:15 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    33 11 Отговор
    А после кво праиме?Три дена иху ,а след това тихо? Нали,Румба?Коалицийка с ППдофилите си намислил да спретнеш на избирателите си,а“Кажи си,ще ти олекне!

    12:16 15.04.2026

  • 17 Бедна ми обрулена бг..дядо дръмпир

    18 7 Отговор
    ПРоззтака произвежда или милиционер или политик или и двете!

    12:17 15.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Браво Радев!

    32 23 Отговор

    До коментар #4 от "Руски икономист":

    Първо Пеевски и Борисов в затвора и всичко в България ще тръгне в добра посока.

    12:17 15.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 дондьо 2026

    23 5 Отговор
    е ми да видим ! Натов ли е !
    Крим руски ли е! Как с 90 депутати ще покани "шарлатани!
    е може и хване 110 ! Пълна неразбория! Гласувайте българи!
    Промяната Продължава!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #97

    12:18 15.04.2026

  • 23 Бащата на някаква Саяна

    12 17 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:19 15.04.2026

  • 24 ...

    31 10 Отговор
    ти като посрещнеш победа няма да можеш да направиш правителство така че не се пъни

    12:19 15.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Твоята вълна

    27 4 Отговор
    ще е най-вероятно в биде.много мощна.омръзнахте на повечето хора до болка.може да има още някои заблудени,дето вярват,че мислите за България-аз Не!!

    12:19 15.04.2026

  • 27 книоки

    10 14 Отговор
    Величие са ги хванали как вече са откраднали бюлетините. Има в Тубата филмче с Данчо Мицикулев от Величие как е хванал как са печатали бюлетини в техни печатници и са си взели кои колкото иска. ГЕРБ и свинята още в сряда са направили изборите в неделя. Окрали са изборите. Величие за пореден път хванаха схемите на ГЕРБ и свинята а всички други се правят на слепи и глухи. Христос Воскресе. Г;едаите в Тубата как искат да откраднат пак изборите.

    12:19 15.04.2026

  • 28 ХЪ ХЪ ЪЪ

    44 13 Отговор
    Фатмака ще е като ИТН на славуцата, едни избори ще е първи и толкоз ще потегли към забравата като го разберат хората каква руска шпионка е.

    12:19 15.04.2026

  • 29 Не гласувайте

    12 12 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Така вашите гласове отиват при мафията

    12:19 15.04.2026

  • 30 Оракула от Делфи

    9 14 Отговор
    Банкера от Банкя и Феномена от" КТБ" , ДА ПРАЗНЯТ ТРЕЗОРИТЕ , че идва "нова национализация "

    всички активи и спестявания над 1000000 лева ще бъдат на разположение на държавата!!!

    12:20 15.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ах! Ах!

    19 6 Отговор
    Дерибеите ще останат без работа, а имаше намек и за конфискации.
    Чудя се само баба Славка ще я размине ли?🤔

    12:21 15.04.2026

  • 33 Мирослав

    10 20 Отговор
    Точно така!
    Шайката , шарлатаните и еничарите ще бъдат изметени веднъж завинаги и те го знаят много добре, затова умират от страх.

    12:23 15.04.2026

  • 34 Ти да видиш

    31 10 Отговор
    Значение на думичката "ПАРАДОКС" - Румен Радев да обвинява други политици в лъжи, манипулации и купен вот.
    От това по - ясно едва ли може да се обясни.
    А що се отнася до "модела" - в последните 4-5 години живеем в модела "Радев", включващ "пътят на копринката", "Боташ", включително и ПП, всички свързани с разграбване на публични ресурси. Поправи ме ако греша, Румба.
    А да не забравяме, че още като висш кадър в армията си започнал да разграбваш публичен ресурс, най-малкото с двете едновременни назначения на ген. Деси. ;) Ах ти.... дребен тарикат ;)

    12:24 15.04.2026

  • 35 ОФФФ

    23 8 Отговор
    Руснаци,вън!

    12:27 15.04.2026

  • 36 Димо

    24 7 Отговор
    Радев какво правим с ТИМ и Георги Гергов? Водачката на листа е Благоевград Росица Карамфилова е човек на Ковачки! Едно име на олигарх не е назовал Радев! Пълна комбина с Пеевски и Борисов! С отгоре ги обединява Кремъл! Не се лъжете да гласувате за такива ментета! Целта с Радев е да се запази отново модела!

    Коментиран от #141

    12:27 15.04.2026

  • 37 Калин

    7 30 Отговор
    Радев ще ги размаже и ще има пълно мнозинство.
    Прошка няма да има!

    12:28 15.04.2026

  • 38 Курдо Коленков

    27 4 Отговор
    Тоз много самоуверен изглежда, ама може да му мине котка път! А какво казва за Боташ? Защо е сключил неизгоден за България договор? Защо трябва българите да плащат за неговата глупост?

    12:28 15.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бойко Българоубиец

    13 8 Отговор
    Отивам си на барцелона 😏

    Коментиран от #58

    12:31 15.04.2026

  • 41 Дааа....

    20 8 Отговор
    Рундьо, то наистина ще се окаже вярно, че резултатите са ясни, само чакате изборите да минат, за да ги верифицирате, щом си толкова сигурен.
    МОШЕНИЦИ !!!
    Няма да гласувам с № 21, да ти е ясно. ;)

    12:31 15.04.2026

  • 42 А радко

    20 5 Отговор
    Бобокови какви са. Защо покри разследването за италианските боклуци зарити по полетата от твоите ортаци.

    12:31 15.04.2026

  • 43 Исторически парк

    10 12 Отговор
    Измитаме пепейките и гербавите мутри 😎

    12:31 15.04.2026

  • 44 Ами

    16 11 Отговор
    Опасявам се, че с много малко изключения, всеки български гражданин ще загуби изборите в неделя. Ще спечелят Кремъл, Путин и момчетата на Решетников..

    Коментиран от #50, #62, #67, #76

    12:32 15.04.2026

  • 45 Емигрант

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    А знаеш ли, че в Унгария никога не са купували гласове и 10% да бяха гласували пак щяха да изхвърлят Орбан, защото унгарците все пак не са българи и за тях 16 г."чакане" е мн8го дълго време, докато българите вече 37 години чакат и все още не разбират дори какво чакат ? В Бългрия простолюдието преобладава и това е единствената причина за беднотията !

    12:33 15.04.2026

  • 46 Само

    17 4 Отговор
    като му видя зеления пулт и ме обзема гняв - напомня ми за военщина , войни , невинни жертви, разруха , смърт...... А светът може да бъде и друг !

    12:33 15.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Радко

    10 4 Отговор
    Комбинация между тръмпист и путинист.

    12:34 15.04.2026

  • 49 Гъбарко

    17 6 Отговор
    В неделя ще посрещат изборната загуба, а в понеделник всички гласували за Рундьо ще си скубят косите. Да му имам акъла на българина ама следтова.

    Коментиран от #52

    12:35 15.04.2026

  • 50 Не забравяйте, че

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Грешките са си ваши! Всички!

    Коментиран от #59

    12:35 15.04.2026

  • 51 Владимир Путqin

    12 6 Отговор
    Гласувайте за нашия човек Румбата, гарантирано закопаване, за справка виж Унгария, ще се оправят години. Румбата по популизъм би всички и съвсем се унесе, но при бегетата тва минава

    12:36 15.04.2026

  • 52 Гъбарко е

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Гъбарко":

    Фес!

    12:36 15.04.2026

  • 53 Изобщо няма

    10 5 Отговор
    идея муньото какво ще прави в НС! На Денков му е все тая за твоите тъпи клишета. Той и без НС ще се справи. Бирата е стар вече да опъва шланга. Чичопей е нагъл крадлив глупендър. А Муньо го е шубе, че ако не се навре в НС за 4 години ще го подгонят за Копринков мушенгии, освен това за някаква професия извън ВВС не става. Пенсионе е Муньо ама хитрее

    12:37 15.04.2026

  • 54 Пламен

    15 6 Отговор
    Цървул събрал олигарси ченгета и техните внуци

    12:37 15.04.2026

  • 55 Пусин

    9 4 Отговор
    Мууни-по полека,да си ненастъпи орехчетата...

    12:37 15.04.2026

  • 56 Нали знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тоалетна хартия Саяние":

    Че сиОтвратителен. Моли е да не те настигне неговата съдбаЛайно такова

    12:37 15.04.2026

  • 57 АГАТ а Кристи

    5 7 Отговор
    Орбан умре в Унгария...
    Орбан се роди в България...

    Коментиран от #87

    12:38 15.04.2026

  • 58 хмм

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Бойко Българоубиец":

    Никъде не може да ходиш. Ще отговаряш за политическите си решения. 😏

    12:38 15.04.2026

  • 59 хххх

    9 6 Отговор

    До коментар #50 от "Не забравяйте, че":

    Грешките да живеем в най-богатите и свободни времена за цялата история на България? Нищо, вие сега ще ги поправите и ще ни запратите отново в мракобесието на "Руский мир". Само после никога не збравяй, че си бил съучастник в това.

    Коментиран от #105

    12:38 15.04.2026

  • 60 Гост

    5 4 Отговор
    Само че, ако след неделя продължат техните номера, каква загуба, аджеба, са посрещнали, че не ми е ясно. А е твърде вероятно само да сменим крадеца

    12:38 15.04.2026

  • 61 Григор

    10 5 Отговор
    Можете да харесвате Радев, или да не го харесвате, но в едно той е прав. ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА! Не е добре когато българина си седи вкъщи,пие си ракията и пет пари не дава за нищо. А после се оказва,че другите са му виновни.Сами трябва да се погрижим за държавата си. И още нещо:
    Унгария е държава с население от 10 милиона и парламента и е от 199 депутати, като бариерата за влизане в парламента е 5%. Да напомним, че те имат много по-добре развита икономика от нашата. У нас защо е така? Не е ли прекалено голям лукс да поддържаме парламент от 240 места?!

    Коментиран от #78

    12:39 15.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Русомутрите Вън. !!!!

    12 7 Отговор
    Жална им майка на българите и наБългария, ако този прогресивен русофил с вдигнатия юмрук спечели изборите..

    Коментиран от #82

    12:39 15.04.2026

  • 64 Байрактар"70

    10 2 Отговор
    Гледай да не те изпързалят като Орбан! Големите приказки не водят до големи резултати. Въпрос на разум и максимална откровеност, без интриги и най вече--- абсолютно уважение към всички опоненти! А ДАЛИ СИ СПОСОБЕН, ВРЕМЕТО ЩЕ ДОКАЖЕ!

    12:39 15.04.2026

  • 65 Мацка

    7 6 Отговор
    Муцки, гледам Руменчо и признавам, не ми я вдига. Не става,страшен ръб. Питайте кака да ви каже

    12:39 15.04.2026

  • 66 Усети се

    9 4 Отговор
    Че купената му ориентация започна да прозира и включи и пдб в лаладжийството. За конкретика не го търсете.

    12:40 15.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "хе хе":

    Така ли бе, Пеевски? Вече омръзна с тази опорка на двата дебели шопара!

    12:40 15.04.2026

  • 69 Гуру Гарабед

    12 6 Отговор
    Тези опорки вече не вървят бе зелен чорап. Ще тр видим с кой ще се коалираш. И след като няма с кой,ще доведеш нещата до нови избори и поемаш пътя надолу.

    12:40 15.04.2026

  • 70 Оооо

    13 7 Отговор
    Умният българин не гласува за зелен чорап!

    12:41 15.04.2026

  • 71 Дойде му реда и на тоя слуга

    9 3 Отговор
    Продажник, ти и сина ти излязох те големи боклуци.

    12:41 15.04.2026

  • 72 Регресивна България

    11 5 Отговор
    Микс между нещо, отпаднало от бкп, остатъци от служебки, много корумпирани отломки на дюган дементния. И копринката в дбакузи. Толкова

    12:42 15.04.2026

  • 73 Феникс

    4 13 Отговор
    В неделя за Радев със номер 8 - осем! :)

    Коментиран от #96, #110

    12:42 15.04.2026

  • 74 4567

    10 4 Отговор
    Умишлено ли пропуска Зарков, Мирчев, Божанов и Костадинов?

    12:43 15.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Тоя ли?

    10 7 Отговор
    Ма тоя ли пък точно въздухар и неможач ще ми/ни говори!

    12:44 15.04.2026

  • 78 Град Козлодуй

    2 8 Отговор

    До коментар #61 от "Григор":

    На българина му дай само да плюе! Той обожава само мъртвите герои Левски и Ботев, нищо, че ги е предал!

    Коментиран от #95

    12:44 15.04.2026

  • 79 незявисим

    10 9 Отговор
    Ей фатмак не викай хоп преди да си скочил.

    Коментиран от #86

    12:45 15.04.2026

  • 80 Сталин

    4 10 Отговор
    Пилота подценява посолството и машините

    12:46 15.04.2026

  • 81 гггг

    6 6 Отговор
    От 1997г. насам, България върви само напред и нагоре за да достигне днешния си исторически апогей. В неделя най-вероятно ще бъде сложен край на това и тенденцията ще се обърне. По примери от световната история (Украйна, Грузия, Армения, Молдова...) поторното завръщане към възходящ тренд и откъсване от Русия, ще бъде платено с кръв и животът на децата и внуците ни. Изборът е ваш. Последствията също са за вас.

    Коментиран от #89, #92

    12:46 15.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Галя от посолството

    3 5 Отговор
    Само глупак може да си мисли че ще оставим цървулите да избират кой да ги управлява

    12:47 15.04.2026

  • 84 независим

    11 9 Отговор
    Да покажем в неделя на този руски слуга че тук не е русия и Крим не е руски, а Украински.

    Коментиран от #90

    12:48 15.04.2026

  • 85 Оран

    4 4 Отговор
    Аман от Спасители.

    Коментиран от #94

    12:48 15.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 И още мисирки ООД

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "АГАТ а Кристи":

    А баба Урсула тържествува. Скоро Тиквата от Банкя ще я короняса за императрица на Европа!

    Коментиран от #116

    12:49 15.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 И Радев ще е гола вода, едно предложение

    9 4 Отговор
    не предложи, все общи приказки, като царя, само "вервайте ми", като всички останали. Единствено Величие са най до народа, защото са от народа!?

    12:51 15.04.2026

  • 92 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "гггг":

    Алоо ти на коя планета си

    12:51 15.04.2026

  • 93 Лег

    3 2 Отговор
    Радев щом Боцко и Шишо не са го пратили в Петрохан ,значи е техен човек.

    12:51 15.04.2026

  • 94 Бибитко от Банкя

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Оран":

    Ами тогаз дръж се здраво за моя, че за 20 години са ми малко кюлчетата!

    12:51 15.04.2026

  • 95 Че тая ли

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "Град Козлодуй":

    Пета колона е герой.

    12:52 15.04.2026

  • 96 Който гласува с 8

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Феникс":

    Остава без един пръст. По избор!

    12:54 15.04.2026

  • 97 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "дондьо 2026":

    Крим кой е!?

    12:54 15.04.2026

  • 98 Отстрани

    4 7 Отговор
    Много е забавно да наблюдаваш активизацията на всички тролове под материалите за Радев и Костадинов с плитките внушения които правят.

    Нищо няма да ви спаси, нали знаете, генерал Радев идва и ще ви помете! Има защо да ви треперят гащите!

    12:54 15.04.2026

  • 99 Копейка с петолъчка и зелени чорапи

    10 2 Отговор
    Наш Румен Боташа ни обеща първо да превземем Купянск и нивата накрая на града, после щял да ни закара в Русия и да влезем в БРИКС при китайските, северно корейските и иранските братушки и да забогатеем, Орбан вече е заминал за Сибир, сега е наш ред.

    12:55 15.04.2026

  • 100 Емигрант

    5 3 Отговор
    Тук ярко се чете и разбира зависимостта и безмозъчността на многолюдната тълпа която опростачи ГЕРБ и оня ЧАЛГАР от домашната пейка, а в последно време и наказания със забрана да посещава САЩ и Великобритания илитератът Пеевски ! Кое доказва, че Радев ще работи за Кремъл бе умствени мърлячи ? Я си спомнете кой работи упорито за Путин в последните си години на управление, трябва ли да ви съобщя името му ? Много проосстти слуги сте на дуото Тиква/Пеевски или на антиевроатлантикът Копейкин за когото Радев беше категоричен никога с Възраждане ? Можете ли да демонстрирате собствен разум или ще продължавате да доказвате липсата му ? Радев заяви категорично работа с ЕС, НАТО, САЩ.....що за наведени на мутри, мафия и корупция сте бе ИЛИТЕРАТИ ?

    12:55 15.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 "академик" дЕНКОВ

    5 1 Отговор
    ОХ ЛОШО МИ Е

    12:56 15.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 С боклуци подмяна

    7 2 Отговор
    С хора на Гергов и Пеевски ще прави промяна. Кажи един, който да не е крал и да е сложил подписи за измамна обществена поръчка. Сина ти и той ли така честно препродаде земи в технопарка в София.

    12:56 15.04.2026

  • 105 Моля?

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "хххх":

    НЯМАМ НИЩО ОБЩО с грешките на служебното правителство!
    А вие не забравяйте КОЙ и ЗАЩО ви дава властта!

    12:58 15.04.2026

  • 106 Наглец!

    7 3 Отговор
    Коварният англец, селяндурин от Славяново и верен лакей и подлога на кремълския злодей, побързал да сложи тигана, но рибата е още в морето бе, двуличнико нагъл, долен и много мръсен!

    12:58 15.04.2026

  • 107 Путин

    4 6 Отговор
    Братя Русофили да се вдигнем и да ги пометем,не го ли направим идва Асен Василев и ние приключваме,няма да има кражби,няма да има корупция,а какво ли ще стане с наще деца - Боко,Свинята и Летеца!!!

    12:58 15.04.2026

  • 108 РЕДИМ СЕ КРОТКО

    1 0 Отговор
    НА ОПАШКАТА ПРЕД 25 М.И.Р. ..СОФИЯ..
    И СИ ГОВОРИМ БЕЗ АГИТАЦИИ
    ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КИНО МАТОГРАФИЧНИ
    ПРИЙОМИ В ЙЛИПОВЕТЕ....
    ТА ИДЕ РЕЧ АКО ЧОВЕКО
    ОПЕРАТОР НА АЕРО ПЛАН БЕШЕ
    УРОЛОГ„👈”КАК БИ ЗАСНЕЛ ФИНАЛНИТЕ КАДРИ

    12:59 15.04.2026

  • 109 Триете ли бе

    4 3 Отговор
    Герберски башибозуци, сега сте на страната на този който ви нарече "МИСИРКИ" така ли, този който подари тръба на Путин а сега бил против него ? Кой ви мами можете ли да разберете ? Не можете, за това трябва разсъдък, на вас е липса !

    13:00 15.04.2026

  • 110 нещо ви намекват

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Феникс":

    Осмицата е лоша поличба онзи, на когото се пада.

    13:00 15.04.2026

  • 111 Оран

    4 1 Отговор
    До сега Путин държеше България като троянски кон в ЕС. Сега да не е решил вече да я вади от ЕС

    13:00 15.04.2026

  • 112 Инж1

    6 1 Отговор
    Клонингът на Орбан РР за пореден път ще спъне Бг към нормалното ѝ европейско развитие.
    Ще влезе в галерията на гражданина Сакскобургготски, Боко-Т, Славчо Учиндолския, Д.Магнитски, РОвч и др.
    Нищо особено. Дано не направи много поразии!?!?!?!

    13:01 15.04.2026

  • 113 Голем смех

    8 1 Отговор
    В Неделя ти каунье ще гледаш като бай Тошо на 10 Ноември 1989-та :) хахахахахахахаххаха

    13:01 15.04.2026

  • 114 Я бързо всички за гъби и на софра

    3 1 Отговор
    в събота и неделя на някоя хубава поляна.

    13:01 15.04.2026

  • 115 Хи.. Хи.. 🤭😅

    7 0 Отговор
    Изключително умният, интелигентен и трудолюбив ганьо по стар български обичай в неделя сам ще се гръмне в главата🤣🤭, тя не и без това за нищо не му служи освен да пази равновесие😜🙈, фатмака щял да ги оправя, ще ви оправи колкото тиквата и прасето ви оправиха.

    13:01 15.04.2026

  • 116 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор

    До коментар #87 от "И още мисирки ООД":

    Плюя по всички Бг политици, но твоя идол си е направо за хр@чене, "другарю" !!!

    13:02 15.04.2026

  • 117 Румен Драмалиев от Плевен

    2 3 Отговор
    Гласувай за Льотчика, щото пак ще спра тира в тунела!

    13:02 15.04.2026

  • 118 Разбрах с кои

    2 1 Отговор
    партии няма да се коалира. С кои ще влиза в коалиция не разбрах.При 24 партии и коалиции , участващи в предстоящите избори има голяма вероятност да не спечели достатъчно мандати, за да управлява сам.

    13:04 15.04.2026

  • 119 Каунь-БОТАШ ООД

    6 3 Отговор
    След Неделя ти каунье ще трябва да обясняваш на спонсорите си къде си им изхарчил парите !

    13:04 15.04.2026

  • 120 Кривоверен алкаш

    6 3 Отговор
    Новият Месия....ще ни оправи......както предишните...по принцип само гламав народ ще гласува за него...

    13:05 15.04.2026

  • 121 Ясно Видец

    4 2 Отговор
    Много злоба се сипе срещу бъдещия победител, но това няма да му попречи да бие втория с два пъти по-висок процент на 19-ти.

    13:08 15.04.2026

  • 122 Стига с тези смешки!

    6 2 Отговор
    Тоя освен закани, друг начин на разговор може ли да води? Да беше си вдигнал поне юмрука, като при заканата към мутрите.

    13:08 15.04.2026

  • 123 Анонимен

    4 1 Отговор
    Значи със заплахи към овластяване на господина сигурен очевидно 19 април българи излизайте и гласувайте

    Коментиран от #138

    13:08 15.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Путин

    3 1 Отговор
    Искам тееее,ще те имам,толко хубав комунден!!!

    13:10 15.04.2026

  • 126 Коментар

    2 1 Отговор
    Трудов лагер за оядените прасета от ГЕРББ и ВСС и национализация на откраднатото и подаденото на деца, бивши съпруги и любовници

    13:11 15.04.2026

  • 127 Бившата на Радев

    4 3 Отговор
    Дами, приятелки, ако искате ме чуйте,ако искате не. Румен е скопен човек,научен на малко неща. Да ,изпълнителен е, злопаметен е, но не достатъчно за полиик. Като мъж можеби още става ,но няма тръпка,харизма на мъж. Десислава го доказва,само я вижте.Облекчено живея и спокойно от момента на раздялата ни
    Гледам го,защото все пак го познавам и ви казвам тотално е полудял,сякаш в него се е вселил някакъв луд. Говори неща, които видимо не разбира,сякаш съм на рапорт. Тъй че умната, защото разочарованието ще е голямо.
    Ваша Гинка

    13:11 15.04.2026

  • 128 Нострадамус

    2 3 Отговор
    Радев ще има поне 18 процента преднина пред вторите - ПП. ГЕРБ ще имат 6%. Борисов ще избяга от България още в понеделник, защото го чакат роли в клипчета от затвора

    Коментиран от #130

    13:13 15.04.2026

  • 129 Хора,излизайте и гласувайте!!!

    1 2 Отговор
    Чувате ли го тоя какво плямпа?

    13:13 15.04.2026

  • 130 Уникално

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Нострадамус":

    Дори и ти не си вярваш

    13:14 15.04.2026

  • 131 Напомнящ

    2 5 Отговор
    Наистина има алтернатива за спасението на РОДИНАТА ни и тя се нарича "ВЪЗРАЖДАНЕ"!!! На 19 всички обичащи и милеещи за БЪЛГАРИЯ с бюлетина номер 8 !!! Радев е продължение на сатанинското статукво,което ще доунищожи ДЪРЖАВАТА ни!!!

    Коментиран от #140, #142

    13:15 15.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 ОТ КРЕМЪЛ

    3 2 Отговор
    МУ ПИШАТ РЕЧИТЕ.

    13:15 15.04.2026

  • 134 Фалшив герой е Радев

    2 2 Отговор
    Статуквото, заедно с олигарсите, щяло да бори статуквото!!! Хахаха!
    От къде пари за толкова реклама, бре ? Навсякъде билбордове с неприятната физиономоя на Румката Радев.
    Тези, които са наляли в кампанията, нали после ще искат да точат ....
    Стига ти, че от некадърност зароби България да плаща всеки ден по един милион лева на турците.....

    13:15 15.04.2026

  • 135 Хем некадърен

    2 1 Отговор
    хем злобен. Ще те изхвърлим с 300 всички, Румен Крадев Боташ е един негативен мерзавец, лъжец и предател!!!

    13:15 15.04.2026

  • 136 Истината

    2 2 Отговор
    Наистина има алтернатива за спасението на РОДИНАТА ни и тя се нарича "ПП-ДБ"

    13:16 15.04.2026

  • 138 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Анонимен":

    Пеевски и БМБ са си инплантирали депутати в листата на Радев /може би с негово съгласие и уговорка заедно да управляват/. Така, че Пеевски ще "управлява/ в сянка.

    13:16 15.04.2026

  • 140 Уникално

    2 0 Отговор

    До коментар #131 от "Напомнящ":

    Всички от Възраждане трябва да бъдат съдени за национално предателство

    13:16 15.04.2026

  • 141 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Димо":

    Кажете за кого бе колега!!!???
    Това е менюто.
    Може би предлагате ГЕРБ или ДПСНН, аааа сетих се за ПП-ДБ, ама и те се гушкаха с предните две!
    Всички подканят хората да гласуват а всеки вика - само не за този и онзи!?
    Ами за кого за .........?

    13:16 15.04.2026

  • 142 АМАН ОТ РУСКИ КАЛИНКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Напомнящ":

    ТУК Е БЪЛГАРИЯ БЕ ГАГАУЗИ.

    13:16 15.04.2026

  • 143 Лъжец

    0 0 Отговор
    Василев и Денков не ги слагай при Борисов и Пеевски, лъжецо! Себе си сложи при мафията , ти си точно между Пеевски и Борисов, в един отбор сте(+ Костадинов, за да е пълен списъка на спонсорираните от Кремъл)!

    13:17 15.04.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

