Шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е излязла в продължителен отпуск

Председателят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е излязла в продължителен отпуск. Това съобщават от телевизия "Евроком", позовавайки се на свои източници в Съдебната палата. Русинова прави тази крачка в разгара на скандала, свързан с разкритията за съвместните ѝ пътувания с лобиста на съдебната власт Петьо Петров- Еврото.

Шефката на най-голямата прокуратура е поискала да си почине още преди Великденските празници. Тя е планирала да отсъства поне две седмици. Този период съвпада с провеждането на предсрочните парламентарни избори. Не се изключва вероятността Емилия Русинова да изчаква резултата, за да разбере дали ще може при новата политическа конфигурация в парламента да запази поста си.

Тя все още е временен административен ръководител на СГП, тъй като след избирането ѝ, тече процедура по обжалване. След като служебният вътрешен министър Емил Дечев разкри за съвместните воаяжи на Русинова и Пепи Еврото, темата се превърна в централна за почти всички медии.

Това провокира Русинова да излезе с писмена позиция, в която съобщава, че се лансират непотвърдени данни срещу нея, както ѝ че ще си търси правата по съдебен път. В същото време служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов изиска справката са пътуванията на Русинова и на базата на тази информация поиска да се стартира дисциплинарно производство от прокурорската колегия на ВСС, както и да ѝ бъде наложено наказание.

Отстраненият европрокурор Теодора Георгиева съобщи, че именно Емилия Русинова я е завела при Еврото преди избора ѝ за европейски прокурор. Записи от тази среща бяха разпространени в публичното пространство, но на тях се виждат единствено Георгиева и Еврото. Разговорът им се върти около конкурса за прокурор в европейската прокуратура.