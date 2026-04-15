Шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е излязла в продължителен отпуск

Шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е излязла в продължителен отпуск

15 Април, 2026 13:05 535 12

Русинова е планирала да отсъства поне две седмици

Шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е излязла в продължителен отпуск - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е излязла в продължителен отпуск. Това съобщават от телевизия "Евроком", позовавайки се на свои източници в Съдебната палата. Русинова прави тази крачка в разгара на скандала, свързан с разкритията за съвместните ѝ пътувания с лобиста на съдебната власт Петьо Петров- Еврото.
Шефката на най-голямата прокуратура е поискала да си почине още преди Великденските празници. Тя е планирала да отсъства поне две седмици. Този период съвпада с провеждането на предсрочните парламентарни избори. Не се изключва вероятността Емилия Русинова да изчаква резултата, за да разбере дали ще може при новата политическа конфигурация в парламента да запази поста си.
Тя все още е временен административен ръководител на СГП, тъй като след избирането ѝ, тече процедура по обжалване. След като служебният вътрешен министър Емил Дечев разкри за съвместните воаяжи на Русинова и Пепи Еврото, темата се превърна в централна за почти всички медии.

Това провокира Русинова да излезе с писмена позиция, в която съобщава, че се лансират непотвърдени данни срещу нея, както ѝ че ще си търси правата по съдебен път. В същото време служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов изиска справката са пътуванията на Русинова и на базата на тази информация поиска да се стартира дисциплинарно производство от прокурорската колегия на ВСС, както и да ѝ бъде наложено наказание.
Отстраненият европрокурор Теодора Георгиева съобщи, че именно Емилия Русинова я е завела при Еврото преди избора ѝ за европейски прокурор. Записи от тази среща бяха разпространени в публичното пространство, но на тях се виждат единствено Георгиева и Еврото. Разговорът им се върти около конкурса за прокурор в европейската прокуратура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    3 1 Отговор
    ПредседателКАТА на Софийска градска прокуратура- Емилия Русинова...

    13:07 15.04.2026

  • 2 ревизор

    8 0 Отговор
    Нека да си почине жената,да се нормализират мозъкът и тялото й.

    13:08 15.04.2026

  • 3 леля Асенка Василева 🌈🌈

    4 0 Отговор
    аз ще съм така от 20-ти след голямото петроханско разбpицванe със софийскияжълтoпавaж

    13:09 15.04.2026

  • 4 отпуск само в сливенският затвор

    10 0 Отговор
    тая ще избяга.

    13:11 15.04.2026

  • 5 Зевс

    9 0 Отговор
    Има само едно работещо решение: съд и прокуратура се разпуска и след това се създават наново, но с хора, които никога не са били в системата.

    13:11 15.04.2026

  • 6 ма ДУРО

    3 0 Отговор
    Нищо чудно да я видим на Ботевградското, или Околовръстното.. Вече е тренирана

    Коментиран от #11

    13:14 15.04.2026

  • 7 Всичко се върти около едно нещо !

    3 0 Отговор
    Употребата на прахчета и страстите на жените към груповите забавления.
    Какво мислите че им е организирал на тях,с оглед на това което организираше на жена си...хах...айде сетете се де..

    13:15 15.04.2026

  • 8 В Кодекса на труда

    1 0 Отговор
    не съществува термин "продължителен отпуск".

    13:16 15.04.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ВЕЧЕ Е В ЮЖНА АФРИКА ... ХИТЪР ЖЕНСКИ ПЛЪХ :)

    13:16 15.04.2026

  • 10 Нагла

    1 1 Отговор
    до мозъка на костите !

    13:17 15.04.2026

  • 11 Дур МА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ма ДУРО":

    Точно на ОколоМръсното я видях.

    13:17 15.04.2026

  • 12 Няма такъв резил

    0 0 Отговор
    При Еврото в Сърбия я търсете, ще яде плескавици !!!

    13:18 15.04.2026

