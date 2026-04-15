Ограничиха до 100 км/ч скоростта по част от "Тракия"

Ограничиха до 100 км/ч скоростта по част от "Тракия"

15 Април, 2026 16:11 620 7

Причината са неравности по пътя

Ограничиха до 100 км/ч скоростта по част от "Тракия" - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скоростта на движение в участъка от 67-и до 80-и км на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч. поради неравности, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години. По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта.

Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят нужните документи за възлагане на работите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


Подобни новини


  • 1 Зевс

    12 0 Отговор
    Нова хранилка са направили за пълнене на бюджета

    16:14 15.04.2026

  • 2 честен ционист

    6 0 Отговор
    Ще я ограничат и до 70 като почнат дажбите и порционите на бензинец.

    16:14 15.04.2026

  • 3 Направо

    8 1 Отговор
    я затворете ! Това го можете най-добре !

    16:14 15.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Ами просто са направили нова хранилка, щото малцина ще карат със 100 на магистрала и то 13 км

    кретенизма в тая "държава" е ужасяващ!

    16:15 15.04.2026

  • 5 Трол

    3 0 Отговор
    Трябва да е отрицателна скоростта по магистралата.

    16:15 15.04.2026

  • 6 Пари на вятъра

    4 0 Отговор
    Буклуците на власт ,как неможаха да направят една магистрала както трябва.

    16:17 15.04.2026

  • 7 Пич

    3 0 Отговор
    Тези се отнасят с народа като с добитък!!! Трябва веднага да се поправи, а не да се слагат ограничения!!! Не плащате данъци за да ви ограничават, и да пълните гушите на КАТ!!!

    16:18 15.04.2026

