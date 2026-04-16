Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 април: Слънчево, слаби превалявания на югозапад

16 Април, 2026 03:00

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, по Черноморието 13°-14°, в София – около 19°

През нощта облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°.

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На места в Югозападна България ще има условия за слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, по Черноморието 13°-14°, в София – около 19°.

В планините облачността ще е по-често значителна и главно в Рило-Родопската област на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

В петък в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, само на отделни места в Западна България е възможно да превали.

Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 17° и 22°.

В събота облачността над цялата страна ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, а дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

В неделя сутринта все още ще превалява дъжд главно в Източна България, но до обяд валежите навсякъде ще спрат.


  • 1 да ви гоНАБИЯ мекФГЪЗЪ ЦЕЛИЯ

    1 2 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #2

    03:08 16.04.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "да ви гоНАБИЯ мекФГЪЗЪ ЦЕЛИЯ":

    ТОЧЕН СТЕ ПРИЯТЕЛ

    03:08 16.04.2026

  • 3 ви гоТУРЯфостатаКОЛЯЧЕТА

    2 1 Отговор
    козяшкитеТРОЛОВЕ как сте беБОКЛУЦИ гладни? срахтее ли тия дни или гладен човек не може даСЕРЕ?

    Коментиран от #4

    03:09 16.04.2026

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ви гоТУРЯфостатаКОЛЯЧЕТА":

    точен сте приятел

    04:02 16.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

