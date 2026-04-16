Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 април: Слънчево, слаби превалявания на югозапад

През нощта облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°.
Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На места в Югозападна България ще има условия за слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, по Черноморието 13°-14°, в София – около 19°.
В планините облачността ще е по-често значителна и главно в Рило-Родопската област на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
В петък в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, само на отделни места в Западна България е възможно да превали.
Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 17° и 22°.
В събота облачността над цялата страна ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, а дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.
В неделя сутринта все още ще превалява дъжд главно в Източна България, но до обяд валежите навсякъде ще спрат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
