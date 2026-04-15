Ивайло Мирчев: Нямаме право да пропиляваме шанса моделът "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен ВИДЕО

При сформирането на новия парламент след изборите на първо място трябва да бъде приет бюджетът, което ще е доста трудно. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Разговорите за това ще започнат преди сформирането на Народното събрание. Правителството трябва да внесе проекта и трябва да се действа много внимателно, за да не стане така, че бюджетът за 2026 г., който трябва да бъде приет от Народното събрание, да стане такъв, какъвто беше този, срещу който протестираха хората в цяла България в края на миналата година. От тази гледна точка ние сме много категорични – никакво вдигане на данъците и никакви бюджетни дефицити над 3%. Хората трябва да знаят, че ако гласуват за нас, гласуват за бюджетна политика, която да бъде в релсите, заяви Мирчев, цитиран от novini.bg.

На второ място трябва да бъде приет Законът за съдебната власт и голям пакет с антикорупционни мерки, които предложихме и в предишното Народно събрание. Една от тези мерки са есемесите, ако някой е постъпил в болница, защото оттам се крадат огромни пари. Нямаме илюзията, че проблемите в сектора на здравеопазването ще бъдат решени бързо и лесно, но отнякъде. По отношение на държавната администрация – не става дума за поголовни съкращения, а за оптимизирането ѝ и спирането назначаването на нови хора. Тези, които остават, трябва да сменят ролята си така, че да бъдат по-ефективни. Този пакет ще бъде представен в следващото Народно събрание и ще видим дали има някой който иска да унищожи модела "Пеевски-Борисов" или само говори преди изборите, посочи съпредседателят на "Да, България".

Ние казваме, че гледаме към Европа и няма да направим никакъв компромис с геополитическата ориентация на страната, имаме програма с ясни стъпки и действия и призоваваме хората да ни подкрепят, отбеляза той.

За да си съдействаме с други политически сили след изборите, ние поставяме приоритети. Основният ни приоритет е разбиването на модела "Пеевски-Борисов". Всеки ден има примери за злоупотребите, извършвани от този модел. Да видим в следващия парламент кой може да се бори с този модел. Пеевски очевидно не може да се бори с модел, олицетворяван от самия него, а това важи и за Борисов. "Възраждане", освен фашизоидните елементи, е васална партия на ГЕРБ. Остава "Прогресивна България", които обявиха една дясна програма, но от тях дотук сме чули само думи и то с поглед към Русия, коментира Ивайло Мирчев.

Ние няма да направим компромис с това. Тези, които казват, че ще се борят с модела "Пеевски-Борисов", трябва да до докажат с действия. Ние имаме ясна програма за това. Не се изолираме, няма да върнем никой, нека да подкрепят този антикорупционен пакет. Не се изолираме ние, а тези, които избират да водят България там, където Орбан отведе Унгария. В Унгария хората обедняха заради този модел. Ние се борим точно срещу този корупционен модел. Ако искат, нека да го подкрепим и другите, за да могат да действат тези мерки, добави той.

Има след изборите има шанс този модел "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен. Нямаме правото да пропиляваме този шанс, защото в противен случай не се знае колко ще продължи безвремието. Трябва да използваме тази възможност, да няма нов Пеевски и страната да започне да се развива по нормален начин, подчерта Мирчев.