Ивайло Мирчев: Нямаме право да пропиляваме шанса моделът "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен ВИДЕО
15 Април, 2026 18:23, обновена 15 Април, 2026 18:49 1 425 88

Ние няма да направим компромис с това

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

При сформирането на новия парламент след изборите на първо място трябва да бъде приет бюджетът, което ще е доста трудно. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Разговорите за това ще започнат преди сформирането на Народното събрание. Правителството трябва да внесе проекта и трябва да се действа много внимателно, за да не стане така, че бюджетът за 2026 г., който трябва да бъде приет от Народното събрание, да стане такъв, какъвто беше този, срещу който протестираха хората в цяла България в края на миналата година. От тази гледна точка ние сме много категорични – никакво вдигане на данъците и никакви бюджетни дефицити над 3%. Хората трябва да знаят, че ако гласуват за нас, гласуват за бюджетна политика, която да бъде в релсите, заяви Мирчев, цитиран от novini.bg.

На второ място трябва да бъде приет Законът за съдебната власт и голям пакет с антикорупционни мерки, които предложихме и в предишното Народно събрание. Една от тези мерки са есемесите, ако някой е постъпил в болница, защото оттам се крадат огромни пари. Нямаме илюзията, че проблемите в сектора на здравеопазването ще бъдат решени бързо и лесно, но отнякъде. По отношение на държавната администрация – не става дума за поголовни съкращения, а за оптимизирането ѝ и спирането назначаването на нови хора. Тези, които остават, трябва да сменят ролята си така, че да бъдат по-ефективни. Този пакет ще бъде представен в следващото Народно събрание и ще видим дали има някой който иска да унищожи модела "Пеевски-Борисов" или само говори преди изборите, посочи съпредседателят на "Да, България".

Ние казваме, че гледаме към Европа и няма да направим никакъв компромис с геополитическата ориентация на страната, имаме програма с ясни стъпки и действия и призоваваме хората да ни подкрепят, отбеляза той.

За да си съдействаме с други политически сили след изборите, ние поставяме приоритети. Основният ни приоритет е разбиването на модела "Пеевски-Борисов". Всеки ден има примери за злоупотребите, извършвани от този модел. Да видим в следващия парламент кой може да се бори с този модел. Пеевски очевидно не може да се бори с модел, олицетворяван от самия него, а това важи и за Борисов. "Възраждане", освен фашизоидните елементи, е васална партия на ГЕРБ. Остава "Прогресивна България", които обявиха една дясна програма, но от тях дотук сме чули само думи и то с поглед към Русия, коментира Ивайло Мирчев.

Ние няма да направим компромис с това. Тези, които казват, че ще се борят с модела "Пеевски-Борисов", трябва да до докажат с действия. Ние имаме ясна програма за това. Не се изолираме, няма да върнем никой, нека да подкрепят този антикорупционен пакет. Не се изолираме ние, а тези, които избират да водят България там, където Орбан отведе Унгария. В Унгария хората обедняха заради този модел. Ние се борим точно срещу този корупционен модел. Ако искат, нека да го подкрепим и другите, за да могат да действат тези мерки, добави той.

Има след изборите има шанс този модел "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен. Нямаме правото да пропиляваме този шанс, защото в противен случай не се знае колко ще продължи безвремието. Трябва да използваме тази възможност, да няма нов Пеевски и страната да започне да се развива по нормален начин, подчерта Мирчев.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Див селянин

    38 6 Отговор
    Яла бърже и тебе та издрънча с аннъ лопата

    18:28 15.04.2026

  • 2 хмм

    32 4 Отговор
    Ще ви видим и вас след изборите!

    Коментиран от #11

    18:29 15.04.2026

  • 3 Руски колхозник

    42 6 Отговор
    Ей, пе де раси...да върнете дъгата на децата

    18:29 15.04.2026

  • 4 Само с ПП-ДБ е варианта на Боташа

    9 23 Отговор
    Ивайло Мирчев: Нямаме право да пропиляваме шанса моделът "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен
    -;-
    Имате право да се организирате по-добре и ноември-2026 отново да се хвърлят нови 60-70милиона Евро за поредните "избори"

    тези сега са предплатени от Свинята!

    18:29 15.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    31 8 Отговор
    Този ви вкара в две войни, еврозоната и хиперинфлация.

    18:29 15.04.2026

  • 6 Това същество е толкова тъпо

    34 5 Отговор
    че освен за Пеевски Борисов няма какво друго да излезе от плоският му мозък.
    Нещо за инфлация нещо за еврозона в която ни вкараха за да получим тази инфлация благодарение на тях. Нещо за повишаване на инфлацията в следващите месеци в следствие на кризата с горивата. Нещо така за намаляване ддс-то на горивата за да се справим с тази криза и акцизите които най-много качват тази цена. Нищо
    Тъпоглаво нищо

    Коментиран от #26

    18:31 15.04.2026

  • 7 МхтоМхто

    33 4 Отговор
    Ама вече обещавате,нали? Няма толкова нагли и лъжливи като ППтаДБтата. Как е възможно да са такива гьон-сурати. Не ми ги побира главата.

    18:31 15.04.2026

  • 8 Петроханче,

    24 5 Отговор
    нали знаеш, че сте тЪпи?

    18:33 15.04.2026

  • 9 Госあ

    16 5 Отговор
    ПП трябва немедлено да разкарат тия австралопитеци и паразити, ако искат да имат някакво бъдеще !

    18:34 15.04.2026

  • 10 А ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ

    21 4 Отговор
    По време на кирчовото правителство. Защо тогава само със бизнеси капитан Андреево арести НЕКВИ на дрогирани глави правихте. ПОСЛЕ ЗА ДА ЛАПАТЕ ПАК СЕ СГЛОБИХТЕ СЪС ТЯХ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ВЪВ СКУТОВЕ СТОЯХТЕ КАФЕТА ПИХТЕ ЦЯЛА ГОДИНА. САМО БЪРА БЪРА ДВА ЧАДЪРА ПРАВИТЕ.

    Коментиран от #44

    18:34 15.04.2026

  • 11 Със сигурност

    12 16 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    Борисов и Пеевски отдавна трябваше да са в затвора. А те и двамата пак ще са крадливи депутати.

    Коментиран от #15, #58

    18:34 15.04.2026

  • 12 ежко

    23 3 Отговор
    Какъв модел ще разваляш бе Мирчев!Вие се целунахте с Тиквата /уж за Еврозоната/ и предадохте тези дето гласуваха за вас!Кое ви беше по-важно-да ни натикате в Еврозоната почти насила и да угодите на ментторите си западняци или да се борите с модела Борисов?Ако беше тпо-важно да се борите с корупцията-даго бяхте направили!Ако Еврозоната ви беше приоритет-изчезвайте от хориознта!Вече сме вътре и сте си изпълнили финкцията!Никой ням нужда от вас!Сетили се те!

    18:35 15.04.2026

  • 13 А БРЕ ПАРАПУНЧО

    31 3 Отговор
    ТА ВИЕ С РЕКЛАМАТА НА ГЮРОТО НЕМА ДА ВЪРЖЕТЕ ДАЖЕ 4%,А СТЕ НАТОЧИЛИ ЗЪБИ ЗА ЦЯЛАТА ВЛАСТ.

    18:35 15.04.2026

  • 14 Старшина Боташ

    10 5 Отговор
    Оземпиковата к.рва иска да замени модела лойко-шиши с модела оземпик- чорап ....

    Какво значение има ?! И то същото корумпирано н.щожедрво

    18:35 15.04.2026

  • 15 хмм

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Със сигурност":

    Имунитетите на депутатите могат да се свалят.

    18:35 15.04.2026

  • 16 Тома

    16 1 Отговор
    Един от тези седеше в скута на мамута а мирчев надничаше от под шлифера на тиквата когато бяха в сглобка и Деляна милионите на народа

    18:36 15.04.2026

  • 17 име

    23 3 Отговор
    Хаха, господин два пpъcта чело отново се изказа. Да беше мислил тако преди да напровиш сглъбката с боко и шишо, преди да викаш, че Сарафов е приемлив, преди да си мълчиш за изборните измами на местните избори 2023г, преди да пуснете шишо да го играе премиер, преди да увеличаваш заплатите на еничарите в МВР без никакви реформи, преди.....

    18:36 15.04.2026

  • 18 Пачо

    12 0 Отговор
    Новият парламент първо трябва да избере Председател,до избор на такъв може да минат и 2 месеца.Така , че не бързай още с бюджета.

    18:37 15.04.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    15 2 Отговор
    А модела ДС и модела БКП - КОГА ???
    Или тези два модела не може да ги пипате, защото ВСИЧКИ, повтарям - ама ВСИЧКИ сте техни производни. Включително и зайчара, и Sfin Ята.
    Така, че колкото и да се пениш, нищо няма да направите. Свикнахме на предизборните ви пушилки и лъжи !!!

    18:37 15.04.2026

  • 20 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    22 3 Отговор
    Е по тъп и от Кая Калас.

    18:37 15.04.2026

  • 21 цьполивс

    16 1 Отговор
    Устата е пуснал нова песен и добре го е казал, либералите ли въртят педалите, или пък педалите въртят либералите??? Мирчо селяндурина от ПП и ДБ педофили е време да бъде наритан на село и да копа домати с бандата си педофили. Вън от парламента и стига сме хранили лъжци и негодници дето нямат и 1 ден работа. Селяндур Мирчо, изборите са в България а не в Украйна бре продажно и некадърно говорещо плашило. Вън и да бачкаш за да ядеш а не да те храним ние а ти да разпиляваш парите ни да храниш бандера фашистите. Христос Воскресе.

    18:38 15.04.2026

  • 22 да би мирно седяло...

    16 1 Отговор
    ама как така - моделът Пеевски-Борисов трябва да се бори....с гръмки фрази и нулеви действия поради политическата и интелектуалната им немощ! И вероятно - ни лук яли, ни лук мирисали - тихомълком ще се присламчат към зеления чорап заедно да бият мафията с помощта на добрата мафия?!

    18:38 15.04.2026

  • 23 Брата

    18 1 Отговор
    Еее не можах да изгледам цялото интервю на този нещастник. Не съм фен нито на пеевски, нито на борисов, но друго нищо не разбрах от това, че щял да се бори срещу тях.

    18:38 15.04.2026

  • 24 Дориана

    6 12 Отговор
    Унищожение на корумпираните партии ГЕРБ/ СДС,,ДПС Ново Начало и на предателските корумпирани партии ИТН и БСП ОЛ. На тяхно място идват нови хора с нов морал, интелект и решителност за борба срещу корупцията и мафията в България.

    Коментиран от #36

    18:39 15.04.2026

  • 25 Шести

    17 1 Отговор
    Тоя ревльо още ли си мисли, че ще бъде някаква фигура в България само като го видя до гнома Атанасов и си мисля още ли ще има някой да гласува за тях

    18:41 15.04.2026

  • 26 точно

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Това същество е толкова тъпо":

    наскоро по една телевизия за 8 минути повтори 130 пъти името на Пеевски - дотолкова е обсебен от този човек,че почваме да се чудим какво е в основата на тази обсесия

    Коментиран от #31

    18:41 15.04.2026

  • 27 Файърфлай

    10 1 Отговор
    Основна,носеща конструкция на "демократичния"модел,който сега всички мераклии за власт наричат модела "Борисов-Певески" е Самопредлагането и Самоизбирането.В този смисъл тоя добруджански ов чар и той е 100 % част от същия модел.И този модел,по нищо,ама по нищо не се различава от модела "Костов" или модела "Кобургготски" или модела "Станишев"...

    18:44 15.04.2026

  • 28 Русофил

    4 4 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    18:44 15.04.2026

  • 29 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Жълтопаветните ППДБрасти ще наложат модела Калушев като пилотен проект в образователната програма.

    18:45 15.04.2026

  • 30 хбоилко

    6 8 Отговор
    Всеки българин да си бръкне в джоба и да види какво ще хване в клуба на богатите. Ще хване да не казвам какво. За това са виновни ПП и ДБ педофили, ГЕРБ, ДПС свиня, БСП, ИТН, сега на изборите да не забравите кой ни ограби за пореден път. Време е да се разплатим с тези негодници. Идва Величие да ги измете. Христос Воскресе.

    18:45 15.04.2026

  • 31 Точно така

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "точно":

    Любовна обсесия,повтаря му името хиляди пъти на ден,сънува го нощем и гали снимката му

    18:51 15.04.2026

  • 32 Ти да видиш

    15 1 Отговор
    С два пръста чело да се правиш на капацитет много не върви бе Мирчев!

    Аз предлагам да разрушим моделът ГЕРБ - ПП - ДБ - ДПС.
    Сглобки на разни шайки и шарлатани и еничари и откровени бандити българският народ повече няма да търпи.

    Мирчев, скрий се по-добре! Противен си на всички!

    18:51 15.04.2026

  • 33 Сектата Педрохан

    13 2 Отговор
    Ама вие вече пропиляхте шанса си.
    Защо правихте сглобка с Пеевски и Борисов?
    Спомняте ли си, че Пеевски пусна скрийншоти на СМС-и
    от Денков към Пеевски: "Ехоо, защо не ми вдигаш телефона"
    "Ехооо, удобно ли ти е да ти позвъня".
    Точно вие от сектата Педрохан направихте тези абсурдни
    промени в конституцията заедно с Пеевски.
    Вие не сте решение на проблема, а сте част от проблема.

    18:52 15.04.2026

  • 34 ППдебил

    14 1 Отговор
    Този е един от нашите, личи му нали!?

    Коментиран от #41

    18:52 15.04.2026

  • 35 Дориана

    4 9 Отговор
    Предстои унищожението на корумпираните партии ГЕРБ/ СДС, ДПС Ново Начало и на предателските корумпирани партии ИТН и БСП ОЛ. На тяхно място идват нови хора с нов морал, интелект и решителност за борба срещу корупцията и мафията в България.

    Коментиран от #64

    18:52 15.04.2026

  • 36 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Унищожение на българи от българи 2026 г Тук едни искат унищожаване платени мързеливци постоянни ЖАЛКИ СТЕ страхливци Гледайте да не се самоунищожите

    18:53 15.04.2026

  • 37 Мисирчев

    10 0 Отговор
    нямаш мозък за нищо

    18:53 15.04.2026

  • 38 малко истински факти

    11 1 Отговор
    Чудно , този индивид , ходи ли на психоаналитик ,защото става и ляга с името на неговите идоли Борисов и Пеевски , а това си е обсесия ....

    18:53 15.04.2026

  • 39 Нека да се знае

    7 5 Отговор
    Двойното увеличение на цените в България поради преждевременното
    влизане на държавата в Еврозоната без да сме готови на това бе направено:
    от ПП-ДБ, ГЕРБ и Пеевски.

    Коментиран от #62

    18:54 15.04.2026

  • 40 ПП -ДБ

    2 14 Отговор
    доказаха, че могат да мотивират хората да защитят правата си като излязат на площадите в подкрепа на проевропейски каузи! Муньото ще участва ли? Мишка мунлива

    Коментиран от #45, #79

    18:55 15.04.2026

  • 41 ППдофил

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "ППдебил":

    Бъркаш, от нашите е ...

    18:56 15.04.2026

  • 42 Анонимен

    12 1 Отговор
    Модел Мирчевите лъжциизмамници саботажнициРаботите лъжци и от това печелите милиони Реална работа нямате Моделите ви шарлатански вече 5 години рушат всичко тук Сега силно се надявам да се обедините с РР и заедно да се приземите при Киро алангрото

    Коментиран от #47

    18:56 15.04.2026

  • 43 !!!?

    11 9 Отговор
    Сега е шанса да бием шута на кремълския Троянски кон Радев...иначе ни чака 16 години режим на Орбан !!!?

    Коментиран от #61

    18:56 15.04.2026

  • 44 Госあ

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "А ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ":

    Тия убавци, бяха не в един, а в два кабинета с герб ! Важно е, да се знае. В единия, циркаджията дето атакуваше сараите на Доган с гумена лодка беше правосъден министър.

    18:58 15.04.2026

  • 45 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "ПП -ДБ":

    Хахахаха каква грозна лъжа Защо постояннопишете Хората Хората Хората 40 никой сте пишете от свое име

    18:58 15.04.2026

  • 46 Какъв е бил бащата на Мирчев

    12 2 Отговор
    Някой може ли да ми отговори?

    18:59 15.04.2026

  • 47 !!!?

    9 5 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Българите не искат модела "Боташ" на Мистър Кеш...!

    18:59 15.04.2026

  • 48 да си кажем право

    11 2 Отговор
    Поредното обсесивнолибералистично разстройство на нискочелия мисирчев, и нищо повече

    19:00 15.04.2026

  • 49 Отстрано

    8 4 Отговор
    Никога повече евроатлантизъм и дебилизъм

    19:01 15.04.2026

  • 50 Точен

    11 2 Отговор
    Мирчев, вие с какво сте по-добри, бе, комунистическо чедо като повечето от депутатите и кметовете ви? Че и петрохански изватеняци и слуги на западните банки и корпорации, които крадат България като за последно? Марш в Белене!

    19:02 15.04.2026

  • 51 Калин

    7 8 Отговор
    Президентът Радев ще размаже шайката от шарлатани наречена сглобка и ще вземе пълно мнозинство като в Унгария.
    Шопарите и тулупите отиват на суджуци.

    Коментиран от #57

    19:03 15.04.2026

  • 52 Оземпика, ЛГДБ село Крушари

    16 1 Отговор
    Тате вече не е комунист!!!

    19:06 15.04.2026

  • 53 Още

    15 1 Отговор
    Помня как Денков казваше - ще трябва да го съгласуваме с г-н Пеевски. Тогава беше Господин, не беше Шиши, прасето, свинята, Г-н Пеевски беше. Сега го слушам тоя как само те се борили с Борисов и Пеевски.

    19:07 15.04.2026

  • 54 Браво

    3 12 Отговор
    Мирчев! Успех на ПП - ДБ! Съскат шишибоевите подлоги. Муньто сърдито кипри устенца. Не на модела "пътя на копринката", не на посоката към Евразия! Силна България в силна Европа, там където е бъдещето на младите българи

    19:07 15.04.2026

  • 55 Мирослав

    8 3 Отговор
    На петроханските педофили им се тресат гащите от страх., защото провалът за тях ще бъде грандиозен.
    Радев ще попилее всички шарлатани.
    Въпреки всичко Възраждане остават най-последователни в отстояването на българските интереси и защитата на българския народ, но ще бъде удоволствие да се наблюдава как ще катастрофират в Радев всички останали.

    19:08 15.04.2026

  • 56 ОТСЛАБНАЛИЯ ЗАБРАВИ

    10 2 Отговор
    Че до преди три месеца управляваше заедно с Боко и Шиши.

    19:08 15.04.2026

  • 57 Радев

    6 7 Отговор

    До коментар #51 от "Калин":

    Е по зле и по лаком от Орбан. Същия тръмпо-путинист.

    19:09 15.04.2026

  • 58 Не е сигурно

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Със сигурност":

    Защо Борисов и Пеевски трябва да са в затвора , дай доказателства ! С празни приказки от празни глави байгън !

    Коментиран от #67

    19:10 15.04.2026

  • 59 Тоя

    10 1 Отговор
    Преди това да се изчистиме от вашият модел.

    19:11 15.04.2026

  • 60 Комунистче от село с 2 пръста чело

    10 2 Отговор
    Само украинците са ни важни!

    19:14 15.04.2026

  • 61 Държавата на шараните

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "!!!?":

    Не го ли виждаш че защитава българския интерес който съвпада с путлеровия

    19:16 15.04.2026

  • 62 Знаем

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Нека да се знае":

    Влизането в ЕЗ е най доброто което се случи на България в последните години .Оттук нататък България никога няма да може да изпълнява никакви критерии , помни ми думата !

    19:16 15.04.2026

  • 63 Абе нискочелото украинcтващо изчaдие,

    10 3 Отговор
    след 19-те заедно с леля Асекна и БКП генерал Гномчо пак ще направите десант в скута на Шишко 😄😄😄

    19:19 15.04.2026

  • 64 Файърфлай

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    Дориана,нищо не предстои,моето момиче, нищо!Нещо ще се случи само по заповед от "господарите".Вероятно,съдейки по наивния ти изказ не помниш как се случи "перестройката",аз тога съм бил 20 годишен келеш,но помня.Горбачов от Москва нареди кратко "Перестройка!".Което означаваше едно -идва капитализма,оправяйте се сами другари.И другарите много бързо се ориентираха.Но много по лошото е,че техните деца,продават и последното ни мило нещо-България.И този път заповедта не идва от Москва.

    19:19 15.04.2026

  • 65 МИНЧЕВ КАЖИ СИ

    8 1 Отговор
    Либералите ли въртят педалите или обратно.

    19:20 15.04.2026

  • 66 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Дано дебИлият Свирчев да не влезе в Парламента...

    19:20 15.04.2026

  • 67 Защо ли?!

    2 5 Отговор

    До коментар #58 от "Не е сигурно":

    Ако живееш в България, поогледай се около себе си и ще разбереш, че и Борисов и Пеевски вече би трябвало да са преполовили присъдите си в затвора.

    Коментиран от #72, #76

    19:21 15.04.2026

  • 68 Рамбо

    5 3 Отговор
    Аз ще гласувам за модела Пеевски и Борисов, защото модела на Боташ и Шарлатаните му от педофилската Петроханска секта е опасен за държавата. Не може децата на ДС доносниците да зария България с боклук и корупция както го направиха във Варна и София.

    Коментиран от #78

    19:26 15.04.2026

  • 69 Рамбо

    3 3 Отговор
    Аз ще гласувам за модела Пеевски и Борисов, защото модела на Боташ и Шарлатаните му от педофилската Петроханска секта е опасен за държавата. Не може децата на ДС доносниците да зарият България с боклук и корупция, както го направиха във Варна и София.

    19:27 15.04.2026

  • 70 Мирчев

    4 1 Отговор
    Ще въведем метода "Петрохан"!

    19:30 15.04.2026

  • 71 Хм...

    0 3 Отговор
    Без коалиции с радев боташ и без сглобки с гербдпс-нн! Ако трябва ше стоите в опозиция, но бъдете принципни!

    Коментиран от #80

    19:31 15.04.2026

  • 72 Гледам ,

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Защо ли?!":

    оглеждам се и не мога да разбера защо трябва да са в затвора ? Казах ти , само с празни приказки не става бе човек , не става , дай доказателства !

    Коментиран от #84

    19:32 15.04.2026

  • 73 За целта

    1 2 Отговор
    трябва да поканим унгарците да гласуват на нашите избори. Друг начин няма. Дъно също няма.

    19:35 15.04.2026

  • 74 Мухахаха

    4 1 Отговор
    И как ще стане като стоите в скута ли

    19:37 15.04.2026

  • 75 777

    5 1 Отговор
    Не знам какво обещаваш ама ПКП обеща,че в икономическа зона Пловдив ще открие най-големия завод в Югоизточна Европа за поцинковани кофи.и не завиждайте,ще има работа.

    19:38 15.04.2026

  • 76 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "Защо ли?!":

    Откъде накъде Разпространители мирчеви платени всячески очернят и са недосегаеви ИМА едни други които са за затвора 67

    19:38 15.04.2026

  • 77 Тео

    8 1 Отговор
    Човек, управлявал с Борисов и Пеевски ще ни уверява, че не трябва да се управлява заедно с тях?! Колко плитък трябва да е избирател на ПП-ДБ, че още да вярва на това. Едно е да се заблудиш веднъж - човешко е, но да продължаваш да гласуваш за тази партия, означава, че си лишен от всякакъв интелектуален багаж.

    19:39 15.04.2026

  • 78 печелиш ТИКВЕН медал

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "Рамбо":

    Нормално за теб, то не се иска много разум да направиш това, което си написал!

    19:39 15.04.2026

  • 79 Дръта чанта

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "ПП -ДБ":

    Ти какво си мислиш че хората излезнаха заради ппдб ли бъркаш

    19:39 15.04.2026

  • 80 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Хм...":

    71 мирчеви принципни са само в лъжите и прибирането на милиони 71 а ти си драскай тук принципно и гласувай принципно

    Коментиран от #86

    19:41 15.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Абе,

    0 2 Отговор
    на вас не почнаха ли да ви липсват ИТН? Къде далдисаха тез хубави хора?

    19:45 15.04.2026

  • 83 оня с коня

    1 1 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #87

    19:47 15.04.2026

  • 84 БайБоцимир

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Гледам ,":

    Превзета съдебна система - главен прокурор и ВСС с изтекли мандати, само заради дебелите момчета. Шефове на големи съдилища назначени от дебелите момчета. Шефове на служби - назначени от дебелите момчета. Окрадена и неефективна здравна система - никакви реформи, източване на НЗОК. БДЖ - окрадена. АПИ - милиарди източени през кухи фирми, обвързващи договори и неефективно управление. Да припомним, че бюджетът на агенцията е почти изразходван за следвашите 5 години, заради сключени в последните дни от управлението на кабинета Желязков договори. Да припомним, че плащаме милиони на една фирма за ТОЛ системата, която уж е наша, но не съвсем. Да припомним и, пе изградихме руска тръба с наши пари, за да захранваме с газ приятелчетата на путин, докато за нас доставките бяха спряни в нарушение на подписан договор и неустойки не са платени. Всичко, до което се е докоснал кадър на опгербдпс-нн е съсипано, опорочено и модифицирано до степен на уродливост и невъзможност да функционира нормално. Нито един сектор в държавата не работи ефективно и конкурентно!

    Коментиран от #88

    19:50 15.04.2026

  • 85 Майора

    2 1 Отговор
    Кой го казва , от Партия на кеша и пудела с пачките , пиели мазно турско кафе в скута на Пеевски , овладели незаконно цялата власт в страната , със свое МВР и свои началник служби , преследващи политическите противници както искаше Кокорчо! Това ли е вашата програма шарлатани и мошеници?

    19:50 15.04.2026

  • 86 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Анонимен":

    Единственият политически субект срещу когото скачат всички тролове на опгербдпс-нн и тези на пасоля, е ППДБ. Значи нямаме друг избор в момента, ако искаме да имаме нещо различно от престъпната шайка на дебелаците или задаващите се путинофили. Като се появи някой друг със сходна позиция, може да заобиколим ппдб. Но алтернатива в момента няма.

    19:55 15.04.2026

  • 87 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "оня с коня":

    Че не минаха ли през вашата маала стгледвачи на дебелаците? Чукат по вратите, оферират...

    19:59 15.04.2026

  • 88 Приказки , приказки

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "БайБоцимир":

    За трети и последен път ти казвам , ДАЙ ДОКАЗАТЕЛСТВА или не знаеш какво е доказателство ?И честно да ти кажа на места направо си лъжеш ей така алангро .

    20:00 15.04.2026

