Ивайло Мирчев: Нямаме право да пропиляваме шанса моделът "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен ВИДЕО

При сформирането на новия парламент след изборите на първо място трябва да бъде приет бюджетът, което ще е доста трудно. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Разговорите за това ще започнат преди сформирането на Народното събрание. Правителството трябва да внесе проекта и трябва да се действа много внимателно, за да не стане така, че бюджетът за 2026 г., който трябва да бъде приет от Народното събрание, да стане такъв, какъвто беше този, срещу който протестираха хората в цяла България в края на миналата година. От тази гледна точка ние сме много категорични – никакво вдигане на данъците и никакви бюджетни дефицити над 3%. Хората трябва да знаят, че ако гласуват за нас, гласуват за бюджетна политика, която да бъде в релсите, заяви Мирчев, цитиран от novini.bg.
На второ място трябва да бъде приет Законът за съдебната власт и голям пакет с антикорупционни мерки, които предложихме и в предишното Народно събрание. Една от тези мерки са есемесите, ако някой е постъпил в болница, защото оттам се крадат огромни пари. Нямаме илюзията, че проблемите в сектора на здравеопазването ще бъдат решени бързо и лесно, но отнякъде. По отношение на държавната администрация – не става дума за поголовни съкращения, а за оптимизирането ѝ и спирането назначаването на нови хора. Тези, които остават, трябва да сменят ролята си така, че да бъдат по-ефективни. Този пакет ще бъде представен в следващото Народно събрание и ще видим дали има някой който иска да унищожи модела "Пеевски-Борисов" или само говори преди изборите, посочи съпредседателят на "Да, България".
Ние казваме, че гледаме към Европа и няма да направим никакъв компромис с геополитическата ориентация на страната, имаме програма с ясни стъпки и действия и призоваваме хората да ни подкрепят, отбеляза той.
За да си съдействаме с други политически сили след изборите, ние поставяме приоритети. Основният ни приоритет е разбиването на модела "Пеевски-Борисов". Всеки ден има примери за злоупотребите, извършвани от този модел. Да видим в следващия парламент кой може да се бори с този модел. Пеевски очевидно не може да се бори с модел, олицетворяван от самия него, а това важи и за Борисов. "Възраждане", освен фашизоидните елементи, е васална партия на ГЕРБ. Остава "Прогресивна България", които обявиха една дясна програма, но от тях дотук сме чули само думи и то с поглед към Русия, коментира Ивайло Мирчев.
Ние няма да направим компромис с това. Тези, които казват, че ще се борят с модела "Пеевски-Борисов", трябва да до докажат с действия. Ние имаме ясна програма за това. Не се изолираме, няма да върнем никой, нека да подкрепят този антикорупционен пакет. Не се изолираме ние, а тези, които избират да водят България там, където Орбан отведе Унгария. В Унгария хората обедняха заради този модел. Ние се борим точно срещу този корупционен модел. Ако искат, нека да го подкрепим и другите, за да могат да действат тези мерки, добави той.
Има след изборите има шанс този модел "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен. Нямаме правото да пропиляваме този шанс, защото в противен случай не се знае колко ще продължи безвремието. Трябва да използваме тази възможност, да няма нов Пеевски и страната да започне да се развива по нормален начин, подчерта Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Див селянин
18:28 15.04.2026
2 хмм
Коментиран от #11
18:29 15.04.2026
3 Руски колхозник
18:29 15.04.2026
4 Само с ПП-ДБ е варианта на Боташа
-;-
Имате право да се организирате по-добре и ноември-2026 отново да се хвърлят нови 60-70милиона Евро за поредните "избори"
тези сега са предплатени от Свинята!
18:29 15.04.2026
5 Последния Софиянец
18:29 15.04.2026
6 Това същество е толкова тъпо
Нещо за инфлация нещо за еврозона в която ни вкараха за да получим тази инфлация благодарение на тях. Нещо за повишаване на инфлацията в следващите месеци в следствие на кризата с горивата. Нещо така за намаляване ддс-то на горивата за да се справим с тази криза и акцизите които най-много качват тази цена. Нищо
Тъпоглаво нищо
Коментиран от #26
18:31 15.04.2026
7 МхтоМхто
18:31 15.04.2026
8 Петроханче,
18:33 15.04.2026
9 Госあ
18:34 15.04.2026
10 А ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ
Коментиран от #44
18:34 15.04.2026
11 Със сигурност
До коментар #2 от "хмм":Борисов и Пеевски отдавна трябваше да са в затвора. А те и двамата пак ще са крадливи депутати.
Коментиран от #15, #58
18:34 15.04.2026
12 ежко
18:35 15.04.2026
13 А БРЕ ПАРАПУНЧО
18:35 15.04.2026
14 Старшина Боташ
Какво значение има ?! И то същото корумпирано н.щожедрво
18:35 15.04.2026
15 хмм
До коментар #11 от "Със сигурност":Имунитетите на депутатите могат да се свалят.
18:35 15.04.2026
16 Тома
18:36 15.04.2026
17 име
18:36 15.04.2026
18 Пачо
18:37 15.04.2026
19 АГАТ а Кристи
Или тези два модела не може да ги пипате, защото ВСИЧКИ, повтарям - ама ВСИЧКИ сте техни производни. Включително и зайчара, и Sfin Ята.
Така, че колкото и да се пениш, нищо няма да направите. Свикнахме на предизборните ви пушилки и лъжи !!!
18:37 15.04.2026
20 ТОЗИ ПАЛЯЧО
18:37 15.04.2026
21 цьполивс
18:38 15.04.2026
22 да би мирно седяло...
18:38 15.04.2026
23 Брата
18:38 15.04.2026
24 Дориана
24 Дориана
18:39 15.04.2026
25 Шести
18:41 15.04.2026
26 точно
До коментар #6 от "Това същество е толкова тъпо":наскоро по една телевизия за 8 минути повтори 130 пъти името на Пеевски - дотолкова е обсебен от този човек,че почваме да се чудим какво е в основата на тази обсесия
Коментиран от #31
18:41 15.04.2026
27 Файърфлай
18:44 15.04.2026
28 Русофил
18:44 15.04.2026
29 Сатана Z
18:45 15.04.2026
30 хбоилко
18:45 15.04.2026
31 Точно така
До коментар #26 от "точно":Любовна обсесия,повтаря му името хиляди пъти на ден,сънува го нощем и гали снимката му
18:51 15.04.2026
32 Ти да видиш
Аз предлагам да разрушим моделът ГЕРБ - ПП - ДБ - ДПС.
Сглобки на разни шайки и шарлатани и еничари и откровени бандити българският народ повече няма да търпи.
Мирчев, скрий се по-добре! Противен си на всички!
18:51 15.04.2026
33 Сектата Педрохан
Защо правихте сглобка с Пеевски и Борисов?
Спомняте ли си, че Пеевски пусна скрийншоти на СМС-и
от Денков към Пеевски: "Ехоо, защо не ми вдигаш телефона"
"Ехооо, удобно ли ти е да ти позвъня".
Точно вие от сектата Педрохан направихте тези абсурдни
промени в конституцията заедно с Пеевски.
Вие не сте решение на проблема, а сте част от проблема.
18:52 15.04.2026
34 ППдебил
34 ППдебил
18:52 15.04.2026
35 Дориана
35 Дориана
18:52 15.04.2026
36 Анонимен
До коментар #24 от "Дориана":Унищожение на българи от българи 2026 г Тук едни искат унищожаване платени мързеливци постоянни ЖАЛКИ СТЕ страхливци Гледайте да не се самоунищожите
18:53 15.04.2026
37 Мисирчев
18:53 15.04.2026
38 малко истински факти
18:53 15.04.2026
39 Нека да се знае
влизане на държавата в Еврозоната без да сме готови на това бе направено:
от ПП-ДБ, ГЕРБ и Пеевски.
Коментиран от #62
18:54 15.04.2026
40 ПП -ДБ
Коментиран от #45, #79
18:55 15.04.2026
41 ППдофил
До коментар #34 от "ППдебил":Бъркаш, от нашите е ...
18:56 15.04.2026
42 Анонимен
Коментиран от #47
18:56 15.04.2026
43 !!!?
Коментиран от #61
18:56 15.04.2026
44 Госあ
До коментар #10 от "А ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ":Тия убавци, бяха не в един, а в два кабинета с герб ! Важно е, да се знае. В единия, циркаджията дето атакуваше сараите на Доган с гумена лодка беше правосъден министър.
18:58 15.04.2026
45 Анонимен
До коментар #40 от "ПП -ДБ":Хахахаха каква грозна лъжа Защо постояннопишете Хората Хората Хората 40 никой сте пишете от свое име
18:58 15.04.2026
46 Какъв е бил бащата на Мирчев
18:59 15.04.2026
47 !!!?
До коментар #42 от "Анонимен":Българите не искат модела "Боташ" на Мистър Кеш...!
18:59 15.04.2026
48 да си кажем право
19:00 15.04.2026
49 Отстрано
19:01 15.04.2026
50 Точен
19:02 15.04.2026
51 Калин
Шопарите и тулупите отиват на суджуци.
Коментиран от #57
19:03 15.04.2026
52 Оземпика, ЛГДБ село Крушари
19:06 15.04.2026
53 Още
19:07 15.04.2026
54 Браво
19:07 15.04.2026
55 Мирослав
Радев ще попилее всички шарлатани.
Въпреки всичко Възраждане остават най-последователни в отстояването на българските интереси и защитата на българския народ, но ще бъде удоволствие да се наблюдава как ще катастрофират в Радев всички останали.
19:08 15.04.2026
56 ОТСЛАБНАЛИЯ ЗАБРАВИ
19:08 15.04.2026
57 Радев
До коментар #51 от "Калин":Е по зле и по лаком от Орбан. Същия тръмпо-путинист.
19:09 15.04.2026
58 Не е сигурно
До коментар #11 от "Със сигурност":Защо Борисов и Пеевски трябва да са в затвора , дай доказателства ! С празни приказки от празни глави байгън !
Коментиран от #67
19:10 15.04.2026
59 Тоя
19:11 15.04.2026
60 Комунистче от село с 2 пръста чело
19:14 15.04.2026
61 Държавата на шараните
До коментар #43 от "!!!?":Не го ли виждаш че защитава българския интерес който съвпада с путлеровия
19:16 15.04.2026
62 Знаем
До коментар #39 от "Нека да се знае":Влизането в ЕЗ е най доброто което се случи на България в последните години .Оттук нататък България никога няма да може да изпълнява никакви критерии , помни ми думата !
19:16 15.04.2026
63 Абе нискочелото украинcтващо изчaдие,
19:19 15.04.2026
64 Файърфлай
До коментар #35 от "Дориана":Дориана,нищо не предстои,моето момиче, нищо!Нещо ще се случи само по заповед от "господарите".Вероятно,съдейки по наивния ти изказ не помниш как се случи "перестройката",аз тога съм бил 20 годишен келеш,но помня.Горбачов от Москва нареди кратко "Перестройка!".Което означаваше едно -идва капитализма,оправяйте се сами другари.И другарите много бързо се ориентираха.Но много по лошото е,че техните деца,продават и последното ни мило нещо-България.И този път заповедта не идва от Москва.
19:19 15.04.2026
65 МИНЧЕВ КАЖИ СИ
19:20 15.04.2026
66 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:20 15.04.2026
67 Защо ли?!
До коментар #58 от "Не е сигурно":Ако живееш в България, поогледай се около себе си и ще разбереш, че и Борисов и Пеевски вече би трябвало да са преполовили присъдите си в затвора.
Коментиран от #72, #76
19:21 15.04.2026
68 Рамбо
Коментиран от #78
19:26 15.04.2026
69 Рамбо
19:27 15.04.2026
70 Мирчев
19:30 15.04.2026
71 Хм...
71 Хм...
19:31 15.04.2026
72 Гледам ,
До коментар #67 от "Защо ли?!":оглеждам се и не мога да разбера защо трябва да са в затвора ? Казах ти , само с празни приказки не става бе човек , не става , дай доказателства !
Коментиран от #84
19:32 15.04.2026
73 За целта
19:35 15.04.2026
74 Мухахаха
19:37 15.04.2026
75 777
19:38 15.04.2026
76 Анонимен
До коментар #67 от "Защо ли?!":Откъде накъде Разпространители мирчеви платени всячески очернят и са недосегаеви ИМА едни други които са за затвора 67
19:38 15.04.2026
77 Тео
19:39 15.04.2026
78 печелиш ТИКВЕН медал
До коментар #68 от "Рамбо":Нормално за теб, то не се иска много разум да направиш това, което си написал!
19:39 15.04.2026
79 Дръта чанта
До коментар #40 от "ПП -ДБ":Ти какво си мислиш че хората излезнаха заради ппдб ли бъркаш
19:39 15.04.2026
80 Анонимен
До коментар #71 от "Хм...":71 мирчеви принципни са само в лъжите и прибирането на милиони 71 а ти си драскай тук принципно и гласувай принципно
Коментиран от #86
19:41 15.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Абе,
19:45 15.04.2026
83 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
Коментиран от #87
19:47 15.04.2026
84 БайБоцимир
До коментар #72 от "Гледам ,":Превзета съдебна система - главен прокурор и ВСС с изтекли мандати, само заради дебелите момчета. Шефове на големи съдилища назначени от дебелите момчета. Шефове на служби - назначени от дебелите момчета. Окрадена и неефективна здравна система - никакви реформи, източване на НЗОК. БДЖ - окрадена. АПИ - милиарди източени през кухи фирми, обвързващи договори и неефективно управление. Да припомним, че бюджетът на агенцията е почти изразходван за следвашите 5 години, заради сключени в последните дни от управлението на кабинета Желязков договори. Да припомним, че плащаме милиони на една фирма за ТОЛ системата, която уж е наша, но не съвсем. Да припомним и, пе изградихме руска тръба с наши пари, за да захранваме с газ приятелчетата на путин, докато за нас доставките бяха спряни в нарушение на подписан договор и неустойки не са платени. Всичко, до което се е докоснал кадър на опгербдпс-нн е съсипано, опорочено и модифицирано до степен на уродливост и невъзможност да функционира нормално. Нито един сектор в държавата не работи ефективно и конкурентно!
Коментиран от #88
19:50 15.04.2026
85 Майора
19:50 15.04.2026
86 Хм...
До коментар #80 от "Анонимен":Единственият политически субект срещу когото скачат всички тролове на опгербдпс-нн и тези на пасоля, е ППДБ. Значи нямаме друг избор в момента, ако искаме да имаме нещо различно от престъпната шайка на дебелаците или задаващите се путинофили. Като се появи някой друг със сходна позиция, може да заобиколим ппдб. Но алтернатива в момента няма.
19:55 15.04.2026
87 Хм...
До коментар #83 от "оня с коня":Че не минаха ли през вашата маала стгледвачи на дебелаците? Чукат по вратите, оферират...
19:59 15.04.2026
88 Приказки , приказки
До коментар #84 от "БайБоцимир":За трети и последен път ти казвам , ДАЙ ДОКАЗАТЕЛСТВА или не знаеш какво е доказателство ?И честно да ти кажа на места направо си лъжеш ей така алангро .
20:00 15.04.2026