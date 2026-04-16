Правителството приема нова стратегия за отбранителната индустрия

Правителството приема нова стратегия за отбранителната индустрия

16 Април, 2026 10:17 532 24

Основен акцент в днешното заседание е обсъждането на проект за придобиване на боеприпаси, предназначени за бойните машини „Страйкър“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет се събира на редовно заседание днес от 16:00 часа в Министерския съвет. Дневният ред на министрите е съставен от 18 точки, сред които приоритетно място заемат разходите за отбрана, образование и здравеопазване.

Основен акцент в днешното заседание е обсъждането на проект за придобиване на боеприпаси, предназначени за бойните машини „Страйкър“. Успоредно с това, правителството ще разгледа и приеме стратегия, насочена към развитието на българската отбранително-технологична индустриална база, с цел модернизация на сектора.

Във фокуса на министрите попада и разпределянето на средствата за просвета и местна власт. Служебният кабинет ще обсъди детайлно финансирането на Министерството на образованието и науката, както и бюджетите на държавните висши училища и общините за настоящата 2026 година.

Освен предварително обявените теми, правителството ще разгледа Проект на решение за приемане на Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България за периода 2026 – 2030 година. На масата за обсъждане е включено и предложение за одобряване на доплащане по програмата, осигуряваща хуманитарно подпомагане на разселените лица от Украйна, които са получили временна закрила у нас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    9 3 Отговор
    Стратегията е "Вазелин "

    10:21 16.04.2026

  • 2 Бизнес

    8 2 Отговор
    със смъртта.

    10:21 16.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    7 1 Отговор
    Преди да се натискат за боеприпаси за тези Страйкъри, първо трябва да им купят акумулатори, че тия, дето ни пробутаха янките отдавана бяха сдали багажа.

    10:24 16.04.2026

  • 5 "Бай , бабо

    8 1 Отговор
    да не те среща мечка " ! Каква отбрана , какви пет лева ?

    10:24 16.04.2026

  • 6 бръмбарите

    11 1 Отговор
    приемат нова стратегия за нови заеми за чекмеджета
    чрез общ поръчки за глупости

    10:25 16.04.2026

  • 7 Нека

    8 1 Отговор
    Правителството да спре да се занимава с глупости !

    10:25 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Барбалей

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лама Гюро":

    Не е червило,брат...друго слага🔞🤣

    10:29 16.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Каква СТРАТЕГИЯ ще обмислят и приемат,
    като след два дни трябва да освободят кабинетите си 🤔🤔🤔❗❗❗

    Коментиран от #11

    10:29 16.04.2026

  • 11 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Стратегията на Мунчо Манджурския кандидат.

    10:31 16.04.2026

  • 12 Не,че нещо, ама...

    6 1 Отговор
    Ако не си от България, като четеш и може да ахнеш,но като си българин и знаеш ситуацията с пишман протоколната армия,това вече не буди смях,а агресия и желание да ги разстреляш всички управляващи.

    10:32 16.04.2026

  • 13 Бендида

    7 1 Отговор
    А защо точно ,,Страйкър"? Четох, че самият „Страйкър“ е базиран на швейцарските машини Piranha. Най-новата версия на Piranha се използва в Дания, Румъния и Испания. Що не подкрепяме европейското производство? Пък и е по-евтино...

    Коментиран от #16, #17

    10:32 16.04.2026

  • 14 След изборите

    3 2 Отговор
    Щирлиц ще отмени всички стратегии и ще ги насочи към Кремъл.

    10:33 16.04.2026

  • 15 Счетоводителя

    4 1 Отговор
    Сега им се е паднало да крадат.

    10:33 16.04.2026

  • 16 Коуега

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бендида":

    Посолството така каза.

    10:33 16.04.2026

  • 17 Магнит Пеевски

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бендида":

    Някой трябва да излиза от списъка Магнитски.

    10:34 16.04.2026

  • 18 Стратег

    2 0 Отговор
    Откъде накъде служебно правителство ще приема стратегия???

    10:35 16.04.2026

  • 19 В БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ВСИЧКО ВЕЧЕ Е ПОПИЛЯНО !!!

    10:35 16.04.2026

  • 20 хихи

    1 1 Отговор
    Да помислим първо кой, ще ни нападне и за какво сме му.
    Тъпи мързеливи и нахални...

    10:37 16.04.2026

  • 21 В БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    РАДЕВ ПАША ОЩЕ НИ ТОРМОЗИ !!!

    10:38 16.04.2026

  • 22 Тома

    0 0 Отговор
    Вчера руснаците извадиха адресите в цяла Европа където се правят дронове за укронацистите.С високоточни ракети целта ще е унищожена.А сега нашите юнаци първо да помислят за какво става реч.

    10:39 16.04.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    С какво право тия кретени приемат каквито и да е промени в стратегиите при хоризонт от още 1 седмица на власт! ТИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ И СЪДЕНИ!!!

    10:40 16.04.2026

  • 24 лама Гюру Кюмюру

    0 0 Отговор
    Давам ви дуyпенцaта като подарък на зеленския наркоционист!

    10:41 16.04.2026

