Правителството приема нова стратегия за отбранителната индустрия

Служебният кабинет се събира на редовно заседание днес от 16:00 часа в Министерския съвет. Дневният ред на министрите е съставен от 18 точки, сред които приоритетно място заемат разходите за отбрана, образование и здравеопазване.
Основен акцент в днешното заседание е обсъждането на проект за придобиване на боеприпаси, предназначени за бойните машини „Страйкър“. Успоредно с това, правителството ще разгледа и приеме стратегия, насочена към развитието на българската отбранително-технологична индустриална база, с цел модернизация на сектора.
Във фокуса на министрите попада и разпределянето на средствата за просвета и местна власт. Служебният кабинет ще обсъди детайлно финансирането на Министерството на образованието и науката, както и бюджетите на държавните висши училища и общините за настоящата 2026 година.
Освен предварително обявените теми, правителството ще разгледа Проект на решение за приемане на Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България за периода 2026 – 2030 година. На масата за обсъждане е включено и предложение за одобряване на доплащане по програмата, осигуряваща хуманитарно подпомагане на разселените лица от Украйна, които са получили временна закрила у нас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
10:21 16.04.2026
2 Бизнес
10:21 16.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
10:24 16.04.2026
5 "Бай , бабо
10:24 16.04.2026
6 бръмбарите
чрез общ поръчки за глупости
10:25 16.04.2026
7 Нека
10:25 16.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Барбалей
До коментар #8 от "Лама Гюро":Не е червило,брат...друго слага🔞🤣
10:29 16.04.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
като след два дни трябва да освободят кабинетите си 🤔🤔🤔❗❗❗
Коментиран от #11
10:29 16.04.2026
11 честен ционист
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Стратегията на Мунчо Манджурския кандидат.
10:31 16.04.2026
12 Не,че нещо, ама...
10:32 16.04.2026
13 Бендида
Коментиран от #16, #17
10:32 16.04.2026
14 След изборите
10:33 16.04.2026
15 Счетоводителя
10:33 16.04.2026
16 Коуега
До коментар #13 от "Бендида":Посолството така каза.
10:33 16.04.2026
17 Магнит Пеевски
До коментар #13 от "Бендида":Някой трябва да излиза от списъка Магнитски.
10:34 16.04.2026
18 Стратег
10:35 16.04.2026
19 В БЪЛГАРИЯ
10:35 16.04.2026
20 хихи
Тъпи мързеливи и нахални...
10:37 16.04.2026
21 В БЪЛГАРИЯ
10:38 16.04.2026
22 Тома
10:39 16.04.2026
23 ДрайвингПлежър
10:40 16.04.2026
24 лама Гюру Кюмюру
10:41 16.04.2026