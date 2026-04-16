Правителството приема нова стратегия за отбранителната индустрия

Служебният кабинет се събира на редовно заседание днес от 16:00 часа в Министерския съвет. Дневният ред на министрите е съставен от 18 точки, сред които приоритетно място заемат разходите за отбрана, образование и здравеопазване.

Основен акцент в днешното заседание е обсъждането на проект за придобиване на боеприпаси, предназначени за бойните машини „Страйкър“. Успоредно с това, правителството ще разгледа и приеме стратегия, насочена към развитието на българската отбранително-технологична индустриална база, с цел модернизация на сектора.

Във фокуса на министрите попада и разпределянето на средствата за просвета и местна власт. Служебният кабинет ще обсъди детайлно финансирането на Министерството на образованието и науката, както и бюджетите на държавните висши училища и общините за настоящата 2026 година.

Освен предварително обявените теми, правителството ще разгледа Проект на решение за приемане на Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България за периода 2026 – 2030 година. На масата за обсъждане е включено и предложение за одобряване на доплащане по програмата, осигуряваща хуманитарно подпомагане на разселените лица от Украйна, които са получили временна закрила у нас.