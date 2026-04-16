Габриел Вълков: Само силни леви политики могат да спрат ръста на цените

„Налице е ясно обществено усещане за необходимостта от силно ляво представителство в парламента, което да защитава интересите на гражданите на фона на растящите цени и натиска върху доходите.“ Това заяви водачът на листата „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в 23 МИР - София Габриел Вълков в предаването „Делници“ по Евроком.

По думите му инфлацията и ежедневното поскъпване на стоки и услуги са основният проблем пред българските граждани. „Ръстът на цените бърка директно в джоба на всеки – от храните в магазина до горивата и банковите такси. Единственият начин това да бъде овладяно е чрез сериозни леви политики и активна роля на държавата.“, подчерта той.

Вълков припомни, че в предходното Народно събрание от БСП са предложили закон за „Антиспекула“: „Той закон предвиждаше таван на надценките и мерки срещу необоснованото поскъпване, но беше блокиран от дясното мнозинство, което отказва да се бори със спекулата.“.

Според него държавата трябва да възстанови своята регулаторна роля в икономиката – както по отношение на цените на основни стоки и услуги, така и при горивата и банковите такси. „Силната държава е тази, която може да защити потребителите и да ограничи инфлационния натиск.“, категоричен бе Вълков.

Като част от решенията той открои и необходимостта от активна жилищна политика. „Предлагаме държавата да инвестира около 1 млрд. евро в изграждането на достъпни жилища за млади хора. Това може да доведе до построяването на хиляди домове в големите градове, където цените вече са недостъпни.“, посочи той.

По думите му служебното правителство не е предприело необходимите мерки за овладяване на ситуацията, въпреки че разполага с възможност да реагира в рамките на своя мандат. „Вместо решения на реалните проблеми, виждаме изместване на фокуса към дребнотемия и скандали.“, коментира Вълков.

В заключение той подчерта, че справедливостта не се изчерпва със съдебната реформа, а изисква политики, които поставят човека в центъра. „Необходимо е да гарантираме достъп до здравеопазване, образование и нормален стандарт на живот. Това е истинската социална справедливост.“, заяви кандидатът за народен представител от листата с №5.