Новини
България »
Габриел Вълков: Само силни леви политики могат да спрат ръста на цените

16 Април, 2026 10:05 466 21

  • габриел вълков-
  • леви политики-
  • бсп-ол

Според него държавата трябва да възстанови своята регулаторна роля в икономиката

Кадър Евроком
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Налице е ясно обществено усещане за необходимостта от силно ляво представителство в парламента, което да защитава интересите на гражданите на фона на растящите цени и натиска върху доходите.“ Това заяви водачът на листата „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в 23 МИР - София Габриел Вълков в предаването „Делници“ по Евроком.

По думите му инфлацията и ежедневното поскъпване на стоки и услуги са основният проблем пред българските граждани. „Ръстът на цените бърка директно в джоба на всеки – от храните в магазина до горивата и банковите такси. Единственият начин това да бъде овладяно е чрез сериозни леви политики и активна роля на държавата.“, подчерта той.

Вълков припомни, че в предходното Народно събрание от БСП са предложили закон за „Антиспекула“: „Той закон предвиждаше таван на надценките и мерки срещу необоснованото поскъпване, но беше блокиран от дясното мнозинство, което отказва да се бори със спекулата.“.

Според него държавата трябва да възстанови своята регулаторна роля в икономиката – както по отношение на цените на основни стоки и услуги, така и при горивата и банковите такси. „Силната държава е тази, която може да защити потребителите и да ограничи инфлационния натиск.“, категоричен бе Вълков.

Като част от решенията той открои и необходимостта от активна жилищна политика. „Предлагаме държавата да инвестира около 1 млрд. евро в изграждането на достъпни жилища за млади хора. Това може да доведе до построяването на хиляди домове в големите градове, където цените вече са недостъпни.“, посочи той.

По думите му служебното правителство не е предприело необходимите мерки за овладяване на ситуацията, въпреки че разполага с възможност да реагира в рамките на своя мандат. „Вместо решения на реалните проблеми, виждаме изместване на фокуса към дребнотемия и скандали.“, коментира Вълков.

В заключение той подчерта, че справедливостта не се изчерпва със съдебната реформа, а изисква политики, които поставят човека в центъра. „Необходимо е да гарантираме достъп до здравеопазване, образование и нормален стандарт на живот. Това е истинската социална справедливост.“, заяви кандидатът за народен представител от листата с №5.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Майстора

    12 1 Отговор
    Левите политики помпят инфлацията .Научете се най сетне.

    Коментиран от #5

    10:08 16.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    3 3 Отговор
    Така е, но герберски подлоги не могат.

    10:08 16.04.2026

  • 3 Каунът РадеФ

    3 3 Отговор
    където и когато чуете нещо ляво ..... да знаете, на лошо е ! Който ви каже, "аз ще ви оправя, ще взема за да ви дам", утре от вас ще вземе ! Комунизмът и лявата идеология е болест !

    10:08 16.04.2026

  • 4 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    УТЕКОХТЕ БЕ, ДРУГАРИИИИ!

    10:08 16.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баш Майстора":

    Инфлацията се помпа от фалиралите англосаксонци, за да си изтрият дълговете, разбирач.

    10:09 16.04.2026

  • 6 Оффф ,

    9 0 Отговор
    у тоя келеш голяма сила , бе ?! Мазен лъжец , водещ монолози и си въобразява , че е нещо ! А той цяло НИЩО !

    10:10 16.04.2026

  • 7 Луд

    0 0 Отговор
    С безплатен секс

    10:11 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    1 0 Отговор
    Г-н Вълков защо е с женско име?

    10:12 16.04.2026

  • 10 Какъв

    5 0 Отговор
    ти ми политик си ти , бе , селско тарикатче ?

    10:12 16.04.2026

  • 11 И така

    1 2 Отговор
    В автобуса едни социалисти си говореха че румчо като дойде ще върне юмз-то и ще накара фермерите да си върнат хубавият трактор на фирмите

    10:16 16.04.2026

  • 12 Ха ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    БСП умре

    10:17 16.04.2026

  • 13 да вляза пък после ще видите леви полити

    3 0 Отговор
    КИ - ЩЕ КРАДА КАТО НЕВИДЯЛ !

    10:17 16.04.2026

  • 14 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Ей,тая Габи много активна Бе.Научила се е на заучени фрази и долни лъжи от нейният кумир К.Добрев !

    10:24 16.04.2026

  • 15 нннн

    4 0 Отговор
    Е нали бяхте току-що в управлението! Еврозоната ли ви бе лявата политика, и солидният ръст на цените?
    Само не казвай : Кака до вчера бе к .. , от днес е почтена".

    10:24 16.04.2026

  • 16 Варна

    3 0 Отговор
    Г.Вълков,човече БЕЗ един ден трудов стаж иска да стане депутат за да краде,лъже и не работи.

    10:26 16.04.2026

  • 17 Свой

    2 0 Отговор
    Изказването на Вълков е смешно, да не кажа нещо обидно.

    10:27 16.04.2026

  • 18 Тиквата

    1 0 Отговор
    Някой много здраво го подпира този клоун защото всеки ден ни го натрапват,а той горкият само тъпотий говори,толкова е елементарен !

    10:27 16.04.2026

  • 19 Предизборни бръщолевения.

    0 0 Отговор
    После пак същото. БСП вече нищо не е.

    10:35 16.04.2026

  • 20 навярно като

    0 0 Отговор
    закона на енергетиката за неползвано парно

    10:37 16.04.2026

  • 21 Толкова години чакахме

    0 0 Отговор
    БСП да свърши нещо. И какво стана?

    10:39 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове