Гръм уби млад мъж на връх Ком, друг е пострадал

19 Април, 2026 11:45 2 139 13

На място веднага е бил изпратен екип

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млад мъж е загинал вчера при гръмотевична буря на връх Ком, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сигналът за инцидента е подаден вчера в 14:20 часа. При гръмотевичната буря двама души са били засегнати.

Единият пострадал е успял да слезе до хижата в района, за да каже за случилото се. Той е получил изгаряния и му е оказана медицинска помощ.

На място веднага е бил изпратен екип. От ПСС изказаха благодарност на "България Хели Мед Сървиз", които са успели да качат спасители в близост до мястото на инцидента, заедно с инвентар.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 марио неграмотна

    24 1 Отговор
    пиши грамотно

    Не
    Гръм уби млад мъж
    А
    светкавица уби млад мъж

    Жалко и лека му пръст

    Коментиран от #3

    11:47 19.04.2026

  • 2 Свободен

    27 0 Отговор
    Гръм не може да убие никой!
    Явно става въпрос за мълния.

    11:50 19.04.2026

  • 3 читател

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "марио неграмотна":

    какво очакваш от най- обратно на острата ми...ка на планетата. Утре ще пише, че гръмнал бойлер е убил човек, без да разбере,че е токов удар. Съболезнования на близките!

    11:55 19.04.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    12 8 Отговор
    Бог да го прости!
    Хората със свободен дух умират под открито небе, а тези с робска душа - на кревата, в старчески дом на „ужасите“.

    12:09 19.04.2026

  • 5 Какво да направиш?

    19 0 Отговор
    Взимаш мерки веднага, а не след като дойде. Намираш в местността вдлъбнато място, в което да се скриеш и да не стърчиш. В никакъв случай до върхове, дървета, реки. Взимаш си яке, дъждобран, мушама, зарязваш раницата и багажа поне на 50 метра, клякаш в защитеното място, покриваш се да не подгизнеш и чакаш да отмине. На връщане от излета палиш свещ в първата църква.

    Коментиран от #13

    12:24 19.04.2026

  • 6 ЗАЩО НЕ УБИ ДВЕТЕ СВИНИ

    10 5 Отговор
    ПИТАМ И ОТГОВОР НЕ МИ ТРЯБВА - ГОЛЯМ ПРОПУСК Е ТОВА !

    12:34 19.04.2026

  • 7 Хайнц Клинг

    3 10 Отговор
    Язък. Няма да може да гласува за прасетата, новия спасител или петроханските паветници. Голям пропуск.

    12:52 19.04.2026

  • 8 Трагедия

    7 10 Отговор
    минус два гласа за педроханци

    12:55 19.04.2026

  • 9 Мдаааа

    4 3 Отговор
    Всеки има право на лош вкус и неграмотност/неосведоменост (прогнозата за времето.)

    Коментиран от #11

    13:11 19.04.2026

  • 10 съдбата маркира маршрута

    3 0 Отговор
    Проверете дали някой не се е удавил на Емине.

    14:09 19.04.2026

  • 11 Да те светна

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаааа":

    В планината прогнозата важи половин час!

    14:12 19.04.2026

  • 12 Мамини сладки

    0 2 Отговор
    Правили си селфита

    15:16 19.04.2026

  • 13 допълнителен съвет

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какво да направиш?":

    разделяш се задължително с "My Precious" на съвремения турист - в случая мобилния телефон, и да не функционира след бурята не е фатално, ще преминеш на план Б като включиш джи-пи-еса в главата си, за да намериш пътя надолу

    15:21 19.04.2026

