Гръм уби млад мъж на връх Ком, друг е пострадал

Млад мъж е загинал вчера при гръмотевична буря на връх Ком, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Сигналът за инцидента е подаден вчера в 14:20 часа. При гръмотевичната буря двама души са били засегнати.
Единият пострадал е успял да слезе до хижата в района, за да каже за случилото се. Той е получил изгаряния и му е оказана медицинска помощ.
На място веднага е бил изпратен екип. От ПСС изказаха благодарност на "България Хели Мед Сървиз", които са успели да качат спасители в близост до мястото на инцидента, заедно с инвентар.
1 марио неграмотна
Не
Гръм уби млад мъж
А
светкавица уби млад мъж
Жалко и лека му пръст
Коментиран от #3
11:47 19.04.2026
2 Свободен
Явно става въпрос за мълния.
11:50 19.04.2026
3 читател
До коментар #1 от "марио неграмотна":какво очакваш от най- обратно на острата ми...ка на планетата. Утре ще пише, че гръмнал бойлер е убил човек, без да разбере,че е токов удар. Съболезнования на близките!
11:55 19.04.2026
4 ИМПЕРИАЛИСТ
Хората със свободен дух умират под открито небе, а тези с робска душа - на кревата, в старчески дом на „ужасите“.
12:09 19.04.2026
5 Какво да направиш?
Коментиран от #13
12:24 19.04.2026
12:34 19.04.2026
7 Хайнц Клинг
12:52 19.04.2026
8 Трагедия
12:55 19.04.2026
9 Мдаааа
Коментиран от #11
13:11 19.04.2026
10 съдбата маркира маршрута
14:09 19.04.2026
11 Да те светна
До коментар #9 от "Мдаааа":В планината прогнозата важи половин час!
14:12 19.04.2026
12 Мамини сладки
15:16 19.04.2026
13 допълнителен съвет
До коментар #5 от "Какво да направиш?":разделяш се задължително с "My Precious" на съвремения турист - в случая мобилния телефон, и да не функционира след бурята не е фатално, ще преминеш на план Б като включиш джи-пи-еса в главата си, за да намериш пътя надолу
15:21 19.04.2026