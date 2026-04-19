Председател на избирателна комисия припадна в Пловдив
Председател на избирателна комисия припадна в Пловдив

19 Април, 2026 17:58 1 401 16

За първи път на тези избори в Пловдив се въвежда „Златен коридор”

Председател на избирателна комисия припадна в Пловдив - 1
Мария Атанасова

Председателят на една от секционните избирателни комисии в Пловдив е колабирал. Извикана е линейка и е откаран в болница. По тази причина за кратко секцията е затворила за гласоподаватели.

По информация на Нова телевизия в 6 секции в целия град машините са дефектирали и са преминали на гласуване само на хартия. Избирателната активност в областта към 15:30 часа е 34,48%.

Междувременно квартал „Столипиново” е под полицейска блокада. Около училищата има жандармерия и полицейски сили, които спират за проверка в автомобили. Между 60 и 80 души са гласували в секциите в квартала, при около 800 избиратели с право на глас.

В Пловдив са разкрити общо 482 секции. 12 от тях са разположени в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода, за да се осигури възможност на всички граждани да гласуват.

За първи път на тези избори в Пловдив се въвежда „Златен коридор”. Секциите, които попълнят своите протоколи правилно и прецизно, ще получат специален код. Този код ще им даде предимство при предаването на изборните книжа в Районната избирателна комисия до довечера.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 9 Мнение

    7 2 Отговор
    Сигурно е осъзнал, че го е раждала майка, а не се пръкнал от задните части на Методиев Борисов като боклукът Зико. Очаквайте много колапс в ГЕРББ когато разберат, че Борисов избяга

    18:07 19.04.2026

  • 10 ВИДЯЛ ГОРКИЯ ЧЕ

    8 1 Отговор
    Неговите ора губят и се строполил.

    18:12 19.04.2026

  • 13 Аз гласувах с машината

    5 0 Отговор
    И моята машина изпълни всичките си функции перфектно

    18:20 19.04.2026

  • 14 Гост№4442

    3 0 Отговор
    Тежък нокаут е имало

    18:27 19.04.2026

  • 15 простак

    5 0 Отговор
    всички говорят за повишена избирателва активност,но никой не казва ЗАЩО???

    18:36 19.04.2026

  • 16 Разбрал че нема да има 100 евро

    4 0 Отговор
    Кепаби и бира на корем🤣🤣🤣🤣

    19:21 19.04.2026

