Председател на избирателна комисия припадна в Пловдив

Председателят на една от секционните избирателни комисии в Пловдив е колабирал. Извикана е линейка и е откаран в болница. По тази причина за кратко секцията е затворила за гласоподаватели.
По информация на Нова телевизия в 6 секции в целия град машините са дефектирали и са преминали на гласуване само на хартия. Избирателната активност в областта към 15:30 часа е 34,48%.
Междувременно квартал „Столипиново” е под полицейска блокада. Около училищата има жандармерия и полицейски сили, които спират за проверка в автомобили. Между 60 и 80 души са гласували в секциите в квартала, при около 800 избиратели с право на глас.
В Пловдив са разкрити общо 482 секции. 12 от тях са разположени в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода, за да се осигури възможност на всички граждани да гласуват.
За първи път на тези избори в Пловдив се въвежда „Златен коридор”. Секциите, които попълнят своите протоколи правилно и прецизно, ще получат специален код. Този код ще им даде предимство при предаването на изборните книжа в Районната избирателна комисия до довечера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
