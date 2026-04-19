ЕФЕ: Българите се мобилизираха за изборите, очаква се над 60% да отидат до урните
ЕФЕ: Българите се мобилизираха за изборите, очаква се над 60% да отидат до урните

19 Април, 2026 18:12

Последната политическа криза беше предизвикана от оставката на бившия премиер Росен Желязков след неуспешните му опити да приеме бюджет

ЕФЕ: Българите се мобилизираха за изборите, очаква се над 60% да отидат до урните
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 6,5 милиона български граждани имат право да гласуват на изборите, които започнаха в 7:00 ч. местно време, с надеждата да се сложи край на политическата нестабилност, която доведе до провеждането на осем парламентарни избора в страната от 2021 г. насам, без да се постигне стабилно правителство, пише испанската информационна агенция ЕФЕ по повод днешните предсрочни избори у нас.

Избирателните секции ще останат отворени до 20:00 ч. местно време, след което ще бъдат публикувани първите резултати от анкетите, показващи подкрепа за 24-те партии и коалиции, борещи се за 240-те места в парламента.

Очаква се висока избирателна активност

Радев, бивш главнокомандващ на Военновъздушните сили, който подаде оставка като президент през януари, за да се кандидатира на изборите, съсредоточи кампанията си върху борбата с корупцията и бедността, както и върху критиките към традиционните партии.

Бившият президент, който е най-популярният политик в страната, свърза посланието си за прекратяване на „олигархията“, която управлява страната, с електорат, уморен от нестабилност и недоверие към институциите, разочарование, което на изборите през 2024 г. срина участието до 38%, най-ниската стойност в ЕС.

Очаква се избирателна активност от над 60%, което демонстрира високо ниво на мобилизация, отбелязва ЕФЕ.

Ако резултатите от анкетите бъдат потвърдени, победата на Радев няма да му позволи да управлява самостоятелно и ще трябва да си намери партньори – нещо трудно при разпокъсан парламент, дълбоки идеологически разделения между основните политически сили, което отново би затруднило формирането на стабилно мнозинство.

Ако този сценарий се потвърди, България би могла да удължи цикъла си на политическа нестабилност, а много анализатори прогнозират нови избори след няколко месеца, допълва още испанската агенция.

Другата популярна испанска агенция Europa Press също коментира вота за парламент в страната ни.

Тази неделя българите са призовани да гласуват за ключови парламентарни избори, в които проруската коалиция на бившия президент Румен Радев е фаворит за победа. Изборите се разглеждат като начин страната да затвори глава на дълбока политическа нестабилност. Това са осмите избори само за пет години, свикани преждевременно след пореден неуспешен опит за сформиране на правителство. Българите, които сякаш бяха превърнали политическата патова ситуация в норма, сега имат възможност да преодолеят дълбоката политическа фрагментация на страната, посочва Europa Press.

Последната политическа криза беше предизвикана от оставката на бившия премиер Росен Желязков след неуспешните му опити да приеме бюджет, включващ увеличение на данъците, което доведе до мащабни протести. Неговото краткотрайно правителство на малцинството обаче осигури преминаването на България през преговори за присъединяване към единната валута на Европейския съюз, давайки на страната думата при решенията за паричната политика на еврозоната. Но в крайна сметка това остави правителството в ръцете на непопулярни политически съюзници, които протестиращите възприемаха като въплъщение на корупцията и отвличането на държавата.

Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров встъпи в длъжност с цел да подготви „честни избори“ за 19 април, въпреки че заяви, че „не обещава чудеса, експресни реформи или исторически повратни точки“. С тези изявления то се опита да разсее всякакви съмнения относно евентуални изборни измами, проблем, за който твърди, че е напълно изключен, но който помрачи предишните избори, пишат от редакцията на испанската медия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    31 22 Отговор
    България победи ОПГ мафията на Тиквата и Прасето.

    Коментиран от #4, #30, #36

    18:13 19.04.2026

  • 2 Мда

    20 13 Отговор
    причината е новия Месия!

    18:13 19.04.2026

  • 3 Бат Венце Сикаджията

    43 6 Отговор
    Няма как да са 60. Максимум 48-49. 60 може да са, ако списъците се изчистят,на не да ми имаш 5 милиона и половина в държаата, а 6.5 милиона по списък.

    18:14 19.04.2026

  • 4 Аве

    29 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    и Сарафа да си ходи с тях !

    18:14 19.04.2026

  • 5 Дааа

    43 6 Отговор
    сега за 2 часа ще ни нарисуват още 30 процента и после ще ни лъжат - ама те хората като видяха и накрая се мобилизираха и излязоха. Всичко е шменти-капели по фалшивите избори в тая територия.

    18:15 19.04.2026

  • 6 Сталин

    44 12 Отговор
    Каква проруска коалиция на Румен Радев. То бива да си папагал, бива ама хората им писна от вашите глупости.

    18:16 19.04.2026

  • 7 ЕВРОПА🆘

    9 53 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ДНЕС ПАДА ПОД СЪВЕТСЦКО ИГО

    Коментиран от #23, #41

    18:17 19.04.2026

  • 8 Евроатлантик

    17 39 Отговор
    Само голяма избирателна акивност може да спаси България от бyнака със зелените чорапи.

    Коментиран от #18, #34

    18:17 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 си дзън

    9 38 Отговор
    Камионите с напечатени рубли са готови да тръгнат към България.

    18:17 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Край

    26 2 Отговор
    Абе и да не идат - машинките ще ги оправят.

    18:19 19.04.2026

  • 13 Абе

    28 11 Отговор
    Дано сикаджииската герберска мутра и магнитската с-и-я отпаднат

    Коментиран от #17

    18:19 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руми Зеленото Чорапче пак лъже и отново

    6 26 Отговор
    е нарушил Конституцията. По новините съобщиха, че РИК Кърджали не е допуснала неговите самозванци, защото пълномощните не са им били заверени и ги нямало в списъка на официалните пълномощници.

    18:20 19.04.2026

  • 16 Левски

    34 2 Отговор
    Тия са изперкали. Как от 38 процента ще станат 60.

    18:21 19.04.2026

  • 17 А ТИМаджийстката Рундьовска мутра

    10 15 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    кой ще я разбие?

    18:22 19.04.2026

  • 18 Генералът

    29 3 Отговор

    До коментар #8 от "Евроатлантик":

    По-добре със зелени чорапи, отколкото по пеньоар и с разбита шпионка, като вашия предводител...

    18:24 19.04.2026

  • 19 Истината:

    16 11 Отговор
    Българите се мобилизираха за изборите срещу БорисоФ и Пеевски.
    Очаква се над 60% да отидат до урните и да гласуват срешу ГЕРБ и ДПС-Пеевски!

    18:24 19.04.2026

  • 20 Ватенка

    27 2 Отговор
    Важното е жендърите да вият на умряло

    Коментиран от #24

    18:25 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ватенка

    24 5 Отговор
    Русофилските партии ще имат над 50 %

    18:26 19.04.2026

  • 23 До Дебила

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "ЕВРОПА🆘":

    О, Неграмотний Юроде, научи се да пишеш като ученик от първи клас!

    18:27 19.04.2026

  • 24 Те сега вият

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ватенка":

    ама като се сглобят укpожендърите с Боташа, тиквите и прасетата, всички извън властта ще вием на умряло.

    Коментиран от #28, #33

    18:27 19.04.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 0 Отговор
    Зеленото Дуджи не хареса тази новина

    18:27 19.04.2026

  • 26 Българин

    5 18 Отговор
    Желая на проруските избиратели, децата им в “ руския мир” да живеят. Цял живот друго да не видят, в щастието на “руския мир” да се къпят. Бащите си да проклинат!

    Коментиран от #27

    18:28 19.04.2026

  • 27 Гробар

    11 3 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    У ред ли си дедо?

    Коментиран от #38

    18:29 19.04.2026

  • 28 Гробар

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Те сега вият":

    Плешивия ше ви оправи. Само той не ви е оправял, но няма страшно. Вие сте разработени, няма и да усетите.

    18:30 19.04.2026

  • 29 си дзън

    2 4 Отговор
    Славчо отстреля Сокола.

    18:33 19.04.2026

  • 30 Глупости

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    мафията просто се прегрупира в нова сглобка и тоя път окончателно ще ни довършат за 4 пълни години, а може би даже предсрочно.

    18:34 19.04.2026

  • 31 противоречия в същността

    4 3 Отговор
    Според испанска агенция "проруската коалиция на бившия президент Румен Радев е фаворит за победа", докато у нас глашатаите на Президентската Бутафория ни убеждават че е пронатовски генерал .

    18:35 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 У Германия още не могат

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Те сега вият":

    да разкарат широката коалиция "светофар", дето им pагoни фaмилиятa, а у нас се задава коалиция "цветовете на дъгата"... не ми се мисли какво ще е!

    18:38 19.04.2026

  • 34 ,, Зелените чорапи" бяха на

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Евроатлантик":

    ,,Ниво" в сравнение с тези които ползват някои пппОлитици!

    18:45 19.04.2026

  • 35 СандоКан с двата ножа

    3 0 Отговор
    Изглежда генерала печели генерално.

    18:47 19.04.2026

  • 36 балона се Надува балона се надувА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пук Пук

    18:53 19.04.2026

  • 37 безпартиен

    5 0 Отговор
    Около 750 хиляди са чакащите заплати от държавния и общинския бюджети! заедно с роднините им и членовете на семействата им ще са около 3-3.2 милиона!Ако извадим и около 650 хиляди малолетни и непълнолетни от броя на сега живеещи на територията 6.4 милиона души,се очертава едни 55-60 /100 гласували! Въпросът е КОЙ ни предлага тези списъци с имена за гласуване?КОИ са КАДРОВИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ????Сигурен съм,че тях няма да ги видите в избирателните списъци!

    18:58 19.04.2026

  • 38 Не е у ред!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гробар":

    А най- отпред за.. .за доктор Гълъбова;

    19:07 19.04.2026

  • 39 Георгиев

    4 0 Отговор
    Как шест и половина милиона са гласоподаватели? С децата и умрелите? Да, в тази бройка са и имигрантите извън България. Но я кажете как ще могат лесно дупки те да гладуват? Необходимост от физическо присъствие до урната? И ако трябва да пътуваш до урната 100 км, сигурно няма да пътуваш. Уж имаш право на глас, а не ти се дава пълноценна възможност. И от там има нисък процент на гладували, не само от "гъбарите". И в края на изборния ден, особено ако няма ТВ записи, започват мушенгиите.
    Пред всеки избор се говори за прочистване на избирателните списъци и промени на изборните правила и нищо не се прави. Остава познатата широка възможност за контрол и манипулация на вота.

    Коментиран от #42

    19:10 19.04.2026

  • 40 Ние сме 5.5 милиона

    7 0 Отговор
    те изкарват 6.5 милиона избиратели, плюс един милион деца 7.5 милиона. Нямаме демографски срив, хората възкръсват. Гаврата е пълна.

    19:11 19.04.2026

  • 41 НаПСиМай

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЕВРОПА🆘":

    Скрий се, бе! Откак видяхме европейците що за стока са, на аборигените викаме аборигении!

    19:11 19.04.2026

  • 42 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Георгиев":

    Извинете за досадните грешки! От коректора са и не съм проверил.

    19:16 19.04.2026

  • 43 Ватенка

    2 0 Отговор
    На жендърнята им замириса на зелени чорапи хахахаха

    19:18 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

