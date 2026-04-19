ЕФЕ: Българите се мобилизираха за изборите, очаква се над 60% да отидат до урните

Над 6,5 милиона български граждани имат право да гласуват на изборите, които започнаха в 7:00 ч. местно време, с надеждата да се сложи край на политическата нестабилност, която доведе до провеждането на осем парламентарни избора в страната от 2021 г. насам, без да се постигне стабилно правителство, пише испанската информационна агенция ЕФЕ по повод днешните предсрочни избори у нас.

Избирателните секции ще останат отворени до 20:00 ч. местно време, след което ще бъдат публикувани първите резултати от анкетите, показващи подкрепа за 24-те партии и коалиции, борещи се за 240-те места в парламента.

Очаква се висока избирателна активност

Радев, бивш главнокомандващ на Военновъздушните сили, който подаде оставка като президент през януари, за да се кандидатира на изборите, съсредоточи кампанията си върху борбата с корупцията и бедността, както и върху критиките към традиционните партии.

Бившият президент, който е най-популярният политик в страната, свърза посланието си за прекратяване на „олигархията“, която управлява страната, с електорат, уморен от нестабилност и недоверие към институциите, разочарование, което на изборите през 2024 г. срина участието до 38%, най-ниската стойност в ЕС.

Очаква се избирателна активност от над 60%, което демонстрира високо ниво на мобилизация, отбелязва ЕФЕ.

Ако резултатите от анкетите бъдат потвърдени, победата на Радев няма да му позволи да управлява самостоятелно и ще трябва да си намери партньори – нещо трудно при разпокъсан парламент, дълбоки идеологически разделения между основните политически сили, което отново би затруднило формирането на стабилно мнозинство.

Ако този сценарий се потвърди, България би могла да удължи цикъла си на политическа нестабилност, а много анализатори прогнозират нови избори след няколко месеца, допълва още испанската агенция.

Другата популярна испанска агенция Europa Press също коментира вота за парламент в страната ни.

Тази неделя българите са призовани да гласуват за ключови парламентарни избори, в които проруската коалиция на бившия президент Румен Радев е фаворит за победа. Изборите се разглеждат като начин страната да затвори глава на дълбока политическа нестабилност. Това са осмите избори само за пет години, свикани преждевременно след пореден неуспешен опит за сформиране на правителство. Българите, които сякаш бяха превърнали политическата патова ситуация в норма, сега имат възможност да преодолеят дълбоката политическа фрагментация на страната, посочва Europa Press.

Последната политическа криза беше предизвикана от оставката на бившия премиер Росен Желязков след неуспешните му опити да приеме бюджет, включващ увеличение на данъците, което доведе до мащабни протести. Неговото краткотрайно правителство на малцинството обаче осигури преминаването на България през преговори за присъединяване към единната валута на Европейския съюз, давайки на страната думата при решенията за паричната политика на еврозоната. Но в крайна сметка това остави правителството в ръцете на непопулярни политически съюзници, които протестиращите възприемаха като въплъщение на корупцията и отвличането на държавата.

Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров встъпи в длъжност с цел да подготви „честни избори“ за 19 април, въпреки че заяви, че „не обещава чудеса, експресни реформи или исторически повратни точки“. С тези изявления то се опита да разсее всякакви съмнения относно евентуални изборни измами, проблем, за който твърди, че е напълно изключен, но който помрачи предишните избори, пишат от редакцията на испанската медия.