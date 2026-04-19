ЕФЕ: Българите се мобилизираха за изборите, очаква се над 60% да отидат до урните

Над 6,5 милиона български граждани имат право да гласуват на изборите, които започнаха в 7:00 ч. местно време, с надеждата да се сложи край на политическата нестабилност, която доведе до провеждането на осем парламентарни избора в страната от 2021 г. насам, без да се постигне стабилно правителство, пише испанската информационна агенция ЕФЕ по повод днешните предсрочни избори у нас.
Избирателните секции ще останат отворени до 20:00 ч. местно време, след което ще бъдат публикувани първите резултати от анкетите, показващи подкрепа за 24-те партии и коалиции, борещи се за 240-те места в парламента.
Очаква се висока избирателна активност
Радев, бивш главнокомандващ на Военновъздушните сили, който подаде оставка като президент през януари, за да се кандидатира на изборите, съсредоточи кампанията си върху борбата с корупцията и бедността, както и върху критиките към традиционните партии.
Бившият президент, който е най-популярният политик в страната, свърза посланието си за прекратяване на „олигархията“, която управлява страната, с електорат, уморен от нестабилност и недоверие към институциите, разочарование, което на изборите през 2024 г. срина участието до 38%, най-ниската стойност в ЕС.
Очаква се избирателна активност от над 60%, което демонстрира високо ниво на мобилизация, отбелязва ЕФЕ.
Ако резултатите от анкетите бъдат потвърдени, победата на Радев няма да му позволи да управлява самостоятелно и ще трябва да си намери партньори – нещо трудно при разпокъсан парламент, дълбоки идеологически разделения между основните политически сили, което отново би затруднило формирането на стабилно мнозинство.
Ако този сценарий се потвърди, България би могла да удължи цикъла си на политическа нестабилност, а много анализатори прогнозират нови избори след няколко месеца, допълва още испанската агенция.
Другата популярна испанска агенция Europa Press също коментира вота за парламент в страната ни.
Тази неделя българите са призовани да гласуват за ключови парламентарни избори, в които проруската коалиция на бившия президент Румен Радев е фаворит за победа. Изборите се разглеждат като начин страната да затвори глава на дълбока политическа нестабилност. Това са осмите избори само за пет години, свикани преждевременно след пореден неуспешен опит за сформиране на правителство. Българите, които сякаш бяха превърнали политическата патова ситуация в норма, сега имат възможност да преодолеят дълбоката политическа фрагментация на страната, посочва Europa Press.
Последната политическа криза беше предизвикана от оставката на бившия премиер Росен Желязков след неуспешните му опити да приеме бюджет, включващ увеличение на данъците, което доведе до мащабни протести. Неговото краткотрайно правителство на малцинството обаче осигури преминаването на България през преговори за присъединяване към единната валута на Европейския съюз, давайки на страната думата при решенията за паричната политика на еврозоната. Но в крайна сметка това остави правителството в ръцете на непопулярни политически съюзници, които протестиращите възприемаха като въплъщение на корупцията и отвличането на държавата.
Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров встъпи в длъжност с цел да подготви „честни избори“ за 19 април, въпреки че заяви, че „не обещава чудеса, експресни реформи или исторически повратни точки“. С тези изявления то се опита да разсее всякакви съмнения относно евентуални изборни измами, проблем, за който твърди, че е напълно изключен, но който помрачи предишните избори, пишат от редакцията на испанската медия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:13 19.04.2026
18:13 19.04.2026
18:14 19.04.2026
До коментар #1 от "Гост":и Сарафа да си ходи с тях !
18:14 19.04.2026
18:16 19.04.2026
7 ЕВРОПА🆘
18:17 19.04.2026
18:17 19.04.2026
18:17 19.04.2026
18:19 19.04.2026
18:19 19.04.2026
18:20 19.04.2026
17 А ТИМаджийстката Рундьовска мутра
До коментар #13 от "Абе":кой ще я разбие?
18:22 19.04.2026
18 Генералът
До коментар #8 от "Евроатлантик":По-добре със зелени чорапи, отколкото по пеньоар и с разбита шпионка, като вашия предводител...
18:24 19.04.2026
19 Истината:
Очаква се над 60% да отидат до урните и да гласуват срешу ГЕРБ и ДПС-Пеевски!
18:24 19.04.2026
18:25 19.04.2026
23 До Дебила
До коментар #7 от "ЕВРОПА🆘":О, Неграмотний Юроде, научи се да пишеш като ученик от първи клас!
18:27 19.04.2026
24 Те сега вият
До коментар #20 от "Ватенка":ама като се сглобят укpожендърите с Боташа, тиквите и прасетата, всички извън властта ще вием на умряло.
Коментиран от #28, #33
18:27 19.04.2026
27 Гробар
До коментар #26 от "Българин":У ред ли си дедо?
Коментиран от #38
18:29 19.04.2026
28 Гробар
До коментар #24 от "Те сега вият":Плешивия ше ви оправи. Само той не ви е оправял, но няма страшно. Вие сте разработени, няма и да усетите.
18:30 19.04.2026
30 Глупости
До коментар #1 от "Гост":мафията просто се прегрупира в нова сглобка и тоя път окончателно ще ни довършат за 4 пълни години, а може би даже предсрочно.
18:34 19.04.2026
33 У Германия още не могат
До коментар #24 от "Те сега вият":да разкарат широката коалиция "светофар", дето им pагoни фaмилиятa, а у нас се задава коалиция "цветовете на дъгата"... не ми се мисли какво ще е!
18:38 19.04.2026
34 ,, Зелените чорапи" бяха на
До коментар #8 от "Евроатлантик":,,Ниво" в сравнение с тези които ползват някои пппОлитици!
18:45 19.04.2026
36 балона се Надува балона се надувА
До коментар #1 от "Гост":Пук Пук
18:53 19.04.2026
38 Не е у ред!
До коментар #27 от "Гробар":А най- отпред за.. .за доктор Гълъбова;
19:07 19.04.2026
39 Георгиев
Пред всеки избор се говори за прочистване на избирателните списъци и промени на изборните правила и нищо не се прави. Остава познатата широка възможност за контрол и манипулация на вота.
Коментиран от #42
19:10 19.04.2026
41 НаПСиМай
До коментар #7 от "ЕВРОПА🆘":Скрий се, бе! Откак видяхме европейците що за стока са, на аборигените викаме аборигении!
19:11 19.04.2026
42 Георгиев
До коментар #39 от "Георгиев":Извинете за досадните грешки! От коректора са и не съм проверил.
19:16 19.04.2026
