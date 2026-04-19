Румен Радев печели убедително изборите в България. Неговата формацията води с над 23%.

Трилър за второто място между Продължаваме промяната и ГЕРБ-СДС. Това съобщи "Нова телевизия".

В 52-рото Народно събрание най-вероятно ще има депутати от шест партии. Това сочат резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към 19.00 ч., поръчан и финансиран от NOVA.

„Прогресивна България” печели предсрочния парламентарен вот с 39,2% от гласовете.

Второто място заема коалицията ГЕРБ-СДС с 15,1 на сто от вота. Следва „Продължаваме Промяната – Демократична България” с резултат от 13,3%.

Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и „Възраждане” (5.0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е „БСП – Обединена левица” (4,2%).

Под чертата засега остават формациите „Сияние” (3,1%), МЕЧ (2,7%), „Величие” (2,4%), АПС (2,1%), „Има такъв народ” (1,6%) и „Синя България” (0,7%).

Според данните на „Тренд” към 20.00 ч. избирателната активност е 43,4%.

