Румен Радев печели убедително изборите в България
  Тема: Избори

Румен Радев печели убедително изборите в България

19 Април, 2026 19:43, обновена 19 Април, 2026 20:20 5 208 123

Трилър за второто място

Румен Радев печели убедително изборите в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев печели убедително изборите в България. Неговата формацията води с над 23%.
Трилър за второто място между Продължаваме промяната и ГЕРБ-СДС. Това съобщи "Нова телевизия".

В 52-рото Народно събрание най-вероятно ще има депутати от шест партии. Това сочат резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към 19.00 ч., поръчан и финансиран от NOVA.

„Прогресивна България” печели предсрочния парламентарен вот с 39,2% от гласовете.

Второто място заема коалицията ГЕРБ-СДС с 15,1 на сто от вота. Следва „Продължаваме Промяната – Демократична България” с резултат от 13,3%.

Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и „Възраждане” (5.0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е „БСП – Обединена левица” (4,2%).

Под чертата засега остават формациите „Сияние” (3,1%), МЕЧ (2,7%), „Величие” (2,4%), АПС (2,1%), „Има такъв народ” (1,6%) и „Синя България” (0,7%).

Според данните на „Тренд” към 20.00 ч. избирателната активност е 43,4%.

Очаквайте подробности....


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 балона и

    11 27 Отговор
    парашутиста отидо̀ха да катапултѝрат
    обаче парашута не се отвори
    остана балона
    пу̀к

    19:45 19.04.2026

  • 3 Браво

    31 24 Отговор
    Супер ❤️❤️❤️❤️

    Коментиран от #27

    19:45 19.04.2026

  • 4 Мда

    20 13 Отговор
    аз от сутринта празнувам хаха

    19:46 19.04.2026

  • 5 БНТ

    34 8 Отговор
    Румен Радев 38 и
    ГЕРБ 16
    Пп ДБ 14

    19:47 19.04.2026

  • 6 закон на мърфи

    42 5 Отговор
    народ без критично мислене,става само за киснене!

    Коментиран от #52

    19:47 19.04.2026

  • 7 Симо

    46 8 Отговор
    Това Сияние наистина подлъга доста хора

    Коментиран от #54

    19:48 19.04.2026

  • 8 нано

    56 14 Отговор
    Безапелационна победа – Радев с над двоен резултат пред ГЕРБ-НН !!

    19:49 19.04.2026

  • 9 Хахаха

    26 77 Отговор
    Българите пак се издъниха, приемаме рублата

    Коментиран от #29, #65, #93, #97

    19:49 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 преминаващ

    67 3 Отговор
    ИТН Ще си търсят си търсят нова работа за 500лв....

    Коментиран от #14, #60, #62

    19:51 19.04.2026

  • 12 призив

    56 8 Отговор
    Хора, гласувайте! Тиквата и прасето трябва да отидат в небитието!

    19:51 19.04.2026

  • 13 Изненадата

    14 8 Отговор
    предстои !

    Коментиран от #22

    19:51 19.04.2026

  • 14 отговор

    51 2 Отговор

    До коментар #11 от "преминаващ":

    Маймуняка - Тошко и 500 лв. не заслужава!

    19:52 19.04.2026

  • 15 какво не познах преди 4 месеца ,а дс....

    11 47 Отговор
    От цяла европа изгониха просиянците ,но те се настаниха в бг!нещо да кажете за детето на кацамунска?заедно с говорещата глава и руския агент ще ви вкарат пак в путиновата орбита-това ви написа дълбоко виждащ още като уж напусна президенството отрочето на кацамунска с дядо леонид.радвайте се ,но карайте руски коли....

    Коментиран от #96

    19:53 19.04.2026

  • 16 Забележка

    44 7 Отговор
    Той хубаво печели, но няма мнозинство за да управлява самостоятелно. И кой се очертава да му бъде евентуален партньор? На този етап Възраждане и БСП. Искам обаче да видя реакцията на шарлатаните от ПП ДБ?

    Коментиран от #23

    19:53 19.04.2026

  • 17 Гробар

    13 37 Отговор
    Плешо - новият Бойко. Вие си го избрахте.

    19:54 19.04.2026

  • 18 Честиа ви нова стара сглобка

    18 12 Отговор
    гласувачи! 😂😂 "Изборите" ви ги прожектираха по телевизиите още преди 2 месеца и днес им бяхте нужни, само за да ги легитимирате.

    19:54 19.04.2026

  • 19 Печели

    13 6 Отговор
    Но не се знае дали няма измами от друг вид.

    19:54 19.04.2026

  • 20 НОРМАЛНО

    23 4 Отговор
    СЛЕД 16-17 ГОДИНИ БАТЕ БОЙКО
    16-17% ,,,,

    19:54 19.04.2026

  • 21 Мнение

    40 6 Отговор
    Бойко Методиев Борисов избяга. Тази вечер ще разкопават двора му и ще разбиват стените в търсене на флашките Сребърния фонд.

    19:56 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гробар

    12 21 Отговор

    До коментар #16 от "Забележка":

    Или с герб или с ппдб. Ако аз съм Плешо ще избера герб. Ппдб са таралеж в гащите. Некадърни, алчни и кресливи.

    Коментиран от #49

    19:56 19.04.2026

  • 24 мунью пабеда!

    11 19 Отговор
    от колко гласували?

    19:57 19.04.2026

  • 25 ироней

    22 6 Отговор
    Поздравления за всички, протестиращи на жълтите павета през декември 2025г!
    Модела е отстранен демократично, чрез разделянето на проевропейски настроените граждани.
    Поздравления и за победителя! Време е за шампанско!

    19:58 19.04.2026

  • 26 ДО УТРЕ СУТРИНТА

    23 12 Отговор
    ПРОМЯНАТА ВТОРИ. ГЕРБ ЩЕ ВЗЕМЕ БРОНЗА

    Коментиран от #123

    20:00 19.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 кой мy дpeмe

    13 11 Отговор
    утре всички на площадите на манифестация по случай встъпването на власт на румен

    20:07 19.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Комон Сенс

    28 4 Отговор
    Гласувахме за кабинет без гербопитеци!
    Изборите са спечелени и то категорично на ниво гласоподаватели.

    Сега остана и НС да сътвори нещо смислено, а не мутри, грабеж, окопаване и полюцайски номера!
    Ако сеслучи, ще е за първи път от десетилетия.

    20:10 19.04.2026

  • 31 Някой

    21 3 Отговор
    Е ся гербаВите ША препълнят Карлуково. Истерията ША ги закара право там. Кресльовци ПРОПАДНАЛИ.

    Коментиран от #32

    20:11 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЖАЛКО МИ Е ЗА ИТН

    18 1 Отговор
    ЗА ПАВЕЛКА ЩЕ Я ГЛЕДАМЕ САМО В ТИК ТОКа,,,

    Коментиран от #41, #109, #116

    20:20 19.04.2026

  • 34 кумчо ВЪЛЧО

    12 2 Отговор
    Ама защо бат Бойко не спечели ? Ех !

    20:22 19.04.2026

  • 35 Тоалетна Хартия

    19 4 Отговор
    Гласувалите за радо шишарката са същите, които гласуваха за славуца!!! Трябва да има образователна цензура за гласуване. Без средно образование, някакво право на глас. И гласуване само в България!!!!

    20:22 19.04.2026

  • 36 Сотир

    18 7 Отговор
    Честито на България новия "спасител".Новия Бойко,Симеончо,Славчо,всичките ни спасяваха за 800 дни.

    20:22 19.04.2026

  • 37 ефрейтор

    10 10 Отговор
    Щеше да спечели убедително при 50% вот, но и 37% е прекалено много за един дърт комунист.

    20:22 19.04.2026

  • 38 Лада искра

    9 5 Отговор
    Ха ха,яжте салама либералченца

    20:22 19.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тото 1 и Тото 2

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "ЖАЛКО МИ Е ЗА ИТН":

    Ами гнома Тошко и тулупа Балабанов ? Де ще ги видим ?

    Коментиран от #84

    20:23 19.04.2026

  • 42 Госあ

    5 0 Отговор
    Това е облака на най често използваните думи в предизборната кампания на Прогресивна България.

    20:23 19.04.2026

  • 43 Помак

    5 6 Отговор
    Поредната пмшка партия в България ..няма нищо да се оправи ..омертата на пмк продължава

    20:23 19.04.2026

  • 44 До неуките селяни!!!

    14 3 Отговор
    Много бързо излязоха тез резултати бе...23 минути след 20ч. Пълна пародия.

    20:24 19.04.2026

  • 45 Т.Живков

    13 1 Отговор
    Бойко ,Бойкооооо ......
    Лошо ,момчето ми ,лошооооо....

    20:24 19.04.2026

  • 46 Госあ

    3 3 Отговор
    А това е облака на ДБ

    20:24 19.04.2026

  • 47 Тоалетна Хартия

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ха,ха,ха":

    Фурнаджийска лопата... И той не знае какво е, чака разпоредби от жена си!!!

    20:24 19.04.2026

  • 48 кухи мисирки

    8 1 Отговор
    каква ти новина това всеки го знаеше че ще
    стане защо го лансирате като новина?

    20:24 19.04.2026

  • 49 Колега

    6 11 Отговор

    До коментар #23 от "Гробар":

    До края ще се установи ,че Първия и последния с брой депутати ще имат над 121 и имаѝки предвид президент и апарата му спокойно може да се поздравим с „ Новия “ Комунизъм на старите социалисти с техните олигарси милинери ,доказано загрижени от 82 години за благото на Народ ,справедливост и правилни международни отношения. Но пък имат навика да пропускат като дрбнотемие неща като, несправедливи високи промили към данъци изключително завишени, премахване на частници посредници с техните всякакви измислени цени и услуги в Стратегическа Енергетика за хора и бизнес , лекари търговци с три пъти плащания от клиент-не е пациент ,мръсна или вода за пиене с химия или липсата и ред други ,дреболии“ .Честито на всичките БСП-та .

    20:24 19.04.2026

  • 50 не може да бъде

    6 5 Отговор
    Това което се случва едновременно е сила и слабост!?Ние българите сме такива -доверчиви човеколюбиви малко наивни почти винаги залагаме на позитивното ...но като пожелание... и ако може някой да свърши по-черната по-трудната и по-мръсната работа!? Охотно даваме доверие ...но сме способни жестоко да накажем тези които са използвали нашата доверчивост!?Резултатите от тези избори са едно наказание за г-н Толумби Борисов който се изгаври с всичко с което можеше да се гаври!?...Като политически избор за мен тези резултати са преди всичко нежелание да се забъркваме във война и мръсните игри на Брюксел ...да има здрав разум и умереност ..това е и моя позиция!?Но доколко това може да стане -ще видим!?

    20:25 19.04.2026

  • 51 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 15 Отговор

    До коментар #40 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Тези резултати за Радев, показват само едно, че в България има над 950 000 руснаци с българско гражданство... Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...

    Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.

    Коментиран от #73, #77, #89

    20:25 19.04.2026

  • 52 Т. е само

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "закон на мърфи":

    Щавене

    20:26 19.04.2026

  • 53 авантгард

    7 4 Отговор
    Хаха, старият Орбан падна, но се появи нов, а?
    Поне така го коментират по франс24 и дойчезеле.
    Да каже дали дава да се харчат парите ни (дето все не стигат), а и на всички европейци, за подаръци на един пропаднал режим.

    20:26 19.04.2026

  • 54 какви хора

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Симо":

    само иди-оти може да галсуват за тоя оскубания гербераст

    20:26 19.04.2026

  • 55 Сусу Манарата

    10 5 Отговор
    Борисоff този път е окончателно офф. Бай Ставри го чака. А сините ф@шкии на Иван Костов не взеха и 1%.

    20:27 19.04.2026

  • 56 Смешко

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ами ти какъв си бе,":

    Ма я кажи колко милиона прибра от Боташ и колко плащаш бе тъп.чо🤣🤣

    20:27 19.04.2026

  • 57 Ало-о !

    10 6 Отговор
    Турско - английските паразити русофоби ? Как сте ?

    Коментиран от #63

    20:27 19.04.2026

  • 58 Българин

    8 7 Отговор
    Ходом марш към Путлер.

    Коментиран от #64

    20:29 19.04.2026

  • 59 9ти септември

    5 2 Отговор
    За последно се убедих че от избиратела нищо не зависи и никога повече няма да гласувам

    20:29 19.04.2026

  • 60 Всички партии

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "преминаващ":

    Над 1 % си взимат субсидиите.То това им е целта.Обаче,докато гласуваме против,вечно изглеждаме като мазохисти.Гълъб Донев ни ЗАДЪЛЖАВА да плащаме по 500 000 евро НА ДЕН,ама голяма радост,че сега му даваме още власт.Заслужаваме си съдбата.

    Коментиран от #66

    20:29 19.04.2026

  • 61 Bъв всеки случай

    9 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ха,ха,ха":

    По-умен от сивия пожарникарски чорап.

    20:30 19.04.2026

  • 62 стоянов

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "преминаващ":

    Да, ама Тошко има вече бизнес в енергетиката. Оказа се , че бизнес може да спечелиш и с гадно участие в парламента.

    20:30 19.04.2026

  • 63 681

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ало-о !":

    Бе я го ду. Хай бееее

    20:30 19.04.2026

  • 64 БЪЛГАРИН

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Де да беше към ПУТИН мелязче

    20:30 19.04.2026

  • 65 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    България няма икономика за подплатена със злато валута .За България само куха валута като еврото става..

    Коментиран от #74

    20:30 19.04.2026

  • 66 Ха,ха

    7 0 Отговор

    До коментар #60 от "Всички партии":

    Трябва да се забранят субсидиите

    Коментиран от #110

    20:31 19.04.2026

  • 67 Госあ

    9 3 Отговор
    Предвид фигурите, които Джемини направи на база предизборните кампании, силно впечатление прави разликата. личните нападки на ДБ към хора с които до вчера бяха партньори в два кабинета и Путин 😂, макар и по-малко споменаван, дават облика на кампанията. А аз гласувах за Държавност, Суверенитет, Инвестиции и дори Дигитализация. Пожелавам успех на Радев.

    20:31 19.04.2026

  • 68 Гласове от зайчарника в Банкя

    14 2 Отговор
    Пилотът излетя, а Бацо гледа тъжно, към небето с ръце в джобовете и търси да напипа нещо през дупката в десния джоб😉

    20:32 19.04.2026

  • 69 Мутата

    13 2 Отговор
    Да затварят всички граници, да започват издирване на всички гербаджии и депесари.

    20:32 19.04.2026

  • 70 За МЕН

    4 2 Отговор
    ИЗБОРИТЕ СА АБСОЛЮТНО НЕВАЛИДНИ !!! КАК МОЖЕ ПРИ ЕДНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ ДА НЯМА. МИНИМАЛЕН ПРАГ !!! ЛЪЖИ И ПРИСМЕХУЛСТВО !!!

    20:33 19.04.2026

  • 71 Факти

    7 2 Отговор
    Голяма издънка на Простадинов. Разбойко го е сложил там да обира русофилския вот, а той докара само 5%.

    20:33 19.04.2026

  • 72 дядото

    11 4 Отговор
    честито на пб и р.радев и дано имат нужната решителност,воля и възможност да започнат изваждането на българия от 37 годишното тресавище в което я набутаха национално безотговорни и продажни политици и мафията.

    Коментиран от #75

    20:34 19.04.2026

  • 73 НАБЛЮДАТЕЛ

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Изборите са въпрос на пари. Някой да ми посочи медия която да не е към някоя бизнес групировка? Сега ще се повтори ситуацията от преди няколко години когато борбата беше ГЕРБ да няма мнозинство. тогава е лесно с парите. Всяка от трите бизнес групи /контролиращи 90+% бизнеси у нас/ си изплати ВСИЧКИ заеми към банките и натегли нови кредити , а държавния бюджет е оставен на издръжка на външни кредити. Да му мислят българите на кого първо да плащат

    20:38 19.04.2026

  • 74 Ох, ма кака и ти

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    Ма ква икономика като само мутро-де.билите останаха и дърти бабички на територията🤣🤣

    20:38 19.04.2026

  • 75 Пенчето

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "дядото":

    Бе деде ти на кой свят живееш🤣🤣

    20:39 19.04.2026

  • 76 Ами

    11 1 Отговор
    Беше ясно, че Радев ще спечели.
    Въпросът бе ще има над 120 мандата.

    20:40 19.04.2026

  • 77 Госあ

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Да искаш държавност и суверенитет само за руснаците ли е характерно ? Една подлога не може да си представи, че има и такива българи, А ?

    20:40 19.04.2026

  • 78 Aлфа Вълкът

    3 4 Отговор
    Това правителство с ПП-ДБ и БСП, другото с Бойко.

    20:42 19.04.2026

  • 79 Честито

    5 5 Отговор
    Следващия Бойко Борисов

    Коментиран от #118

    20:42 19.04.2026

  • 80 Не знам точно кое е радостно

    2 3 Отговор
    Че няма да има промяна, а да..... Това е радостно за много хора...

    20:43 19.04.2026

  • 81 ЗА МЕН :

    8 7 Отговор
    РАДЕВ Е ПРЕДАТЕЛ !!! ТОЙ УСПЯ ДА НАКУПИ МНОГО ГЛАСОВЕ !!!

    20:44 19.04.2026

  • 82 Сиси

    6 6 Отговор
    Каква печалба, те бяха нагласени преди да напусне президенството! Най срамните избори!

    20:44 19.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ЗА НАША РАДОСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тото 1 и Тото 2":

    И ЗА ТЯХНО СЪЖАЛЕНИЕ ПАК В ТИК ТОКа,,,,
    ИЛИ 7/8 ТВ,,,

    20:47 19.04.2026

  • 85 Дика

    6 5 Отговор
    Честито, да живеят всички БКП-та по земните кълбета, след 35г. отново се върнахме в 1990г...

    20:47 19.04.2026

  • 86 Симо драката

    6 0 Отговор
    Най-важното е,че ДПС на Ахмед Доган и "дерибеите"загубиха.Тази етническа партия която изобщо не трябваше да съществува.

    Коментиран от #95

    20:48 19.04.2026

  • 87 МИРО

    5 1 Отговор
    СЕГА ВСИЧКИ ПРЕДАТЕЛИ И ЛЪЖЦИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ОТКРОЯВАТ ПО-ЯСНО И ПО-СИЛНО !!!

    20:49 19.04.2026

  • 88 Даа

    5 5 Отговор
    Фатмашка република България, честито войници на Путин

    20:50 19.04.2026

  • 89 не може да бъде

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    За подобно мислене няма друго определение освен -примитивно!?Такава еднопосочност и глупост е характерна само за този тип мислене ...а положението е сложно- особено за хората граждани на малки държави... а географията е просто присъда /това е израз на Тръмп/ !?И гражданите на малки държави трябва да мобилизират всички свои най-добри качества за да може да се впишат в живота -иначе или унищожение или вечен слугинаж ...както сме ние в момента !?А за поведение като на заразен от бяс изобщо не бива и да се помисля!?

    20:51 19.04.2026

  • 90 ВКК 531

    1 1 Отговор
    Е това повод за гордост ли е?

    20:52 19.04.2026

  • 91 мнение

    8 1 Отговор
    Баце глътна водица. Ако беше послушал гласа на разума и се беше оттеглил навреме, сега нямаше да му се смеят всички. Трябваше да се оттегли с достойнство и да си гледа пенсията. Сега оттеглянето му не е достойно - народът го изгони категорично и позорно. Ум царува, ум робува ...........

    20:52 19.04.2026

  • 92 Гумичка за триене

    1 1 Отговор
    Чакам онази беловласата булонка къде щеше да казва в20. 01 ч топ 3 ли беше топ 4 ли беше на най купувани хора???????? Сигурно се е объркала горката и сега скимти мило в краката на шапкаря!!!? И си чака наградата.

    20:53 19.04.2026

  • 93 не съм много сигурен

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    вече от няколко места се чува, че това проруско говорене е било САМО говорене, за да вземе гласове, а действията му щели да бъдат точно като на ППДБ, т.е изцяло прозападни.

    20:53 19.04.2026

  • 94 ПП и ДБ

    3 3 Отговор
    си пишат протоколи. Сбъдна им се мечтата в записите да правят избори с наше МВР.

    20:54 19.04.2026

  • 95 ....

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Симо драката":

    Незаконна етническа партия според Конституцията на Бг.

    20:56 19.04.2026

  • 96 Вечна дружба!

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "какво не познах преди 4 месеца ,а дс....":

    Вече вместо новини на турски език ще сменят езика на руски.

    Коментиран от #99

    20:57 19.04.2026

  • 97 Каква рубла

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    бе глупав. Само с простотия се занимавате.

    20:58 19.04.2026

  • 98 Град Козлодуй

    6 1 Отговор
    БорисOFF СБОГОМ Минало бешало!

    21:01 19.04.2026

  • 99 Хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "Вечна дружба!":

    и какво му има на руския, по време на ковида в руските сайтове гледах филми и сериали и сега разбирам, там можеш да намериш всичко, номинираните филми за Оскар, Бафта, Сезар, новини които при нас се крият

    21:02 19.04.2026

  • 100 Перник

    5 1 Отговор
    Бойко се набълбука.......хахаха.Пътят към Бай Ставри му е гарантиран.

    21:03 19.04.2026

  • 101 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Абе какво стана с ИТН и Сияние? Патероците останаха зад влака.

    21:04 19.04.2026

  • 102 Гориил

    5 2 Отговор
    Какво ще се случи, ако реформите на г-н Радев се окажат неразбираеми за народа? Знаем, че България е длъжна да спазва условията на ЕС, за да получи милиарди евро субсидии. Без тези субсидии Брюксел ще удуши България и ще направи живота на българите ад. Следователно, гаранциите за енергийна сигурност са невъзможни, а дистанцирането от войната е невъзможно. В какво тогава вярват българските избиратели?

    Коментиран от #122

    21:04 19.04.2026

  • 103 венсеремос

    6 4 Отговор
    Румен Радев печели.БРАВО! Уважение! Респект!Румен Радев да бъде плътно с Русия и да се срещне с Вл. Вл. Птуин! Русия е наша Освободителка от 500 години Турско Робство.Препоръчвам на Румен Радев да не вярва на СОЩ/овчарите/и на Чифутландия.Румен Радев да не вярва на Фашистка Бандеровска ОКРАИНА и наркомана Зеленски.Да държи за Русия и за Вл. Вл. Путин.Другото е от лукаваго.

    21:07 19.04.2026

  • 104 Даааааа

    5 1 Отговор
    "Генерала" пожарникар- с купеното звание си остана един пр@ст шлангар.Радев му показа КОЙ е ИСТИНСКИЯ ГЕНЕРАЛ.Радев излетя в небето-Тиквата си остана в полето!

    Коментиран от #113

    21:08 19.04.2026

  • 105 Ван дер Любе

    3 0 Отговор
    Радев ще го усетим скоро и не очаквам положителни развития. Когато някой ти плаща, той има идея как да те използва, а това никога нее било полжително за България и хората в нея. За Борисов може да се каже, че всъщност без купеният вот никога нямаше д аможе да управлява и това не е от вчера, а от години назад. Утре ще разберем и кои други партии са в списъка на покувачите.

    21:16 19.04.2026

  • 106 Альгис

    0 0 Отговор
    Хер теперь вы получите от евросоюза…дебилы

    21:19 19.04.2026

  • 107 Дика

    3 0 Отговор
    България никога няма да стане нормална европейска държава докато няма истинско дясно управление, но с тази селско-работническа и военно-милиционерска интелигенция явно няма да го бъде.

    21:20 19.04.2026

  • 108 Сиси

    2 2 Отговор
    Той не спечели изборите! Най мразеният президент.Най отвратителните подправени избори! Срамота! Комунягите полудяха, че влязохме в еврозоната и сменихме лева! Ще видим до къде ще я докарат!

    21:25 19.04.2026

  • 109 Как мислиш?

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "ЖАЛКО МИ Е ЗА ИТН":

    Дали гълта в момента от розовите хапченца, за да се успокои?

    Коментиран от #114

    21:26 19.04.2026

  • 110 Всички партии

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ха,ха":

    Така е,обаче"Гарван гарвану око не вади".трябва и процентите за влизане на коалиции да се вдигнат.Иначе,за една партия 4 %,за двайсет партии -пак 4%.

    21:26 19.04.2026

  • 111 Тото 1 и Тото 2

    2 1 Отговор
    А не ви ли е тъжно за бат Бойко ? Пак ли ще си стои сам като куче в къщата в Банкя ?

    21:28 19.04.2026

  • 112 Анонимен

    3 2 Отговор
    Разбира се че печели Гюрови работят за него Йотова Наше мвр телевизии сайтове пари от бизнесмени И победата му е в кърпа вързана Радев и Василев напред към Москва

    Коментиран от #115, #117, #119

    21:28 19.04.2026

  • 113 Хайде сега

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Даааааа":

    Когато Р Радев изкара три мандата като премиер,тогава ще сравняваме.Няма лошо и кметовете да станат с мандати,защото сега са се превърнали във феодали.

    21:30 19.04.2026

  • 114 Зайо Байо

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Как мислиш?":

    Честито на Слави , Тошко , Балабанов !
    Виждат резултата от преградката си с тиквен Бойо и слугинажа , който му предложиха !

    21:31 19.04.2026

  • 115 дебеЛ Лебед

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Анонимен":

    А не е ли ....НАЗАД КЪМ БАНКЯ ?

    21:32 19.04.2026

  • 116 Мераклия

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ЖАЛКО МИ Е ЗА ИТН":

    Мен ми се сака да я зърна в 18+ ,както и ,,фараонката"...Бобчева...

    21:33 19.04.2026

  • 117 Дядо Мраз

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Анонимен":

    Ама нали не тъгуваш за тандема - двамата ШИШКОВЦИ ? Или , ако пролееш сълза , ще е тайно , вкъщи , нощем ! Ти си мъжага , не се излагай ?!

    21:36 19.04.2026

  • 118 Децимация

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Честито":

    Няма как да е следваш ББ ? Просто защото НЯМА ДРУГ ТАКЪВ ПРОСТАК !

    21:37 19.04.2026

  • 119 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Анонимен":

    Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно. Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.

    Коментиран от #120

    21:45 19.04.2026

  • 120 Пенка

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ще почисти паметника на връх Св.Никола, ще построи църква и ще направи 24 май Национален празник.

    21:59 19.04.2026

  • 121 Очаквам сигурно

    0 0 Отговор
    Още много да се наредят с канчета и черпаци от артелната покрай баките на радев ,
    Търгаши много в бг. политиката колкото повече още повече....

    22:15 19.04.2026

  • 122 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Гориил":

    Има логика в коментара ти, особено когато сме под чехъла на ЕЦБ, а това ще се отрази и в инвестиционните намерения както от Изток ( да оставим на страна Русия; Китай, Япония, Южна Корея) така и от запад ( САЩ, Канада, Австралия). Но надеждата все пак е, че има и други страни които се събуждат от транса, включително Италия.

    22:32 19.04.2026

  • 123 НЕ ДО УТРЕ СУТРИНТА

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ДО УТРЕ СУТРИНТА":

    ТО СТАНА ВЕЧЕЕ ППДБ ВТОРИ БРОЗА Е ЗА БОЙКО,МЕТРОТО,МАГИСТРАЛАТА,ЗА КИМИНАТА В САЩ,И СОМЕНИТЕ ЗА РАЗГОВОРА С ТРЪМП,

    22:44 19.04.2026

