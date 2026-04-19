Първи резултати от „Маркет ЛИНКС“ и „Алфа Рисърч“: Вижте кои партии влизат в 52-ото Народно събрание

Първи резултати от изборите за 52-ро Народно събрание от екзитполовете на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които bTV работи.
Според данните на „Маркет ЛИНКС“ в следващия парламент влизат 6 партии:
- "Прогресивна България с 38,9%
- ГЕРБ-СДС с 15,4%
- ПП-ДБ с 13,6%
- "ДПС - Ново начало" с 7,5%
- "Възраждане" с 5,1%
- "БСП - Обединена левица" с 4,1%
Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,2%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 3%, "Има такъв народ" с 2%, АПС с 1,3% и "Синя България" с 0,7%.
Към 19 часа избирателната активност е 47,2%. Не подкрепям никого са отбелязали 3,4%.
Разпределението на мандатите изглежда по този начин:
- "Прогресивна България - 110
- ГЕРБ-СДС - 44
- ПП-ДБ - 39
- "ДПС - Ново начало" - 21
- "Възраждане" - 14
- "БСП - Обединена левица" - 12
Според данните на „Алфа Рисърч“ в следващия парламент влизат 6 партии:
- "Прогресивна България" с 37,5%
- ГЕРБ-СДС с 16,2%
- ПП-ДБ с 14,3%
- "ДПС - Ново начало" с 8,4%
- "Възраждане" с 4,9%
- "БСП - Обединена левица" с 4,1%
Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 2,9%, АПС с 2,8%, "Величие" с 2,7%, "Сияние" с 2,6%, "Има такъв народ" с 1%, "Синя България" с 0,8%.
Към 19 часа избирателната активност е 46,7%. Не подкрепям никого са отбелязали 2,4%.
Разпределението на мандатите изглежда по този начин:
"Прогресивна България - 105
ГЕРБ-СДС - 46
ПП-ДБ - 40
"ДПС - Ново начало" - 24
"Възраждане" - 14
"БСП - Обединена левица" - 11
До коментар #1 от "нано":хак да ви е!
Коментиран от #19, #50
Коментиран от #32
11 Чиновниците от Герб се преселиха
Да се наредят на кльопачката!
Коментиран от #46
15 Управляващата коалиция
Коментиран от #45
До коментар #11 от "Чиновниците от Герб се преселиха":Как мислиш? Мафията затвърждава статуквото!
19:59 19.04.2026
18 ЧЕСТИТО
19 Ку-ку
До коментар #5 от "Хейт":Даааа...ще ви заболи нещо друго, ама изчакайте няколко месеца през, които мунчо и компания ще се оправдават с Борисов и Пеевски....и есента при последващите избори ще им изпеем песента "CIAO BELLA"..... 🤣🤣🤣
19:59 19.04.2026
Коментиран от #37
До коментар #10 от "Ватенка":Пробват да правят деца , но все още нито г.ейзър не е успял да роди. Тъпчат си се все пак, опитите продължават.
Коментиран от #29, #39
20:01 19.04.2026
28 Едва ли
До коментар #6 от "А40":Радев е твърд поддръжник на Русия, няма как. Най-вероятно с Възраждане ще съставят кабинет.
29 Нас Червеното знаме роди ни...
20:01 19.04.2026
20:02 19.04.2026
20:02 19.04.2026
33 Да,бе
20:03 19.04.2026
20:03 19.04.2026
20:04 19.04.2026
37 Факти
До коментар #20 от "Юуп":България загуби... и българите. Радев си осигури стаичка при прислугата в двореца в Геленджик.
20:04 19.04.2026
Коментиран от #51, #68
20:04 19.04.2026
39 И БСП и Възраждане
До коментар #26 от "Златан":са пълна скръб и като партии и като резултат, но може да се окажат в управлението, с министри в новото правителство.
20:04 19.04.2026
Коментиран от #49, #65
42 Маниполиран вот
20:05 19.04.2026
20:05 19.04.2026
45 Атина Палада
До коментар #15 от "Управляващата коалиция":Невъзможна е такава коалиция! Радев си е Петроханец ..Коалиция Петрохан ще бъде!
20:05 19.04.2026
46 И то много яко
До коментар #13 от "хъхъ":От 14 процента преди година и 4 месеца до 4.9 процента сега...Копейкин пред инфаркт а като дойдат резултатите от чужбина където яко ги мразят може и от парламента да изпаднат..
20:05 19.04.2026
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ МВР
20:05 19.04.2026
49 реалистъ
До коментар #41 от "Искам да знам, какво стана с Възраждане?":И аз бях ЗА запазване на лева, обаче лъжите на Възраждане за еврото ми дойдоха в повече.
20:05 19.04.2026
50 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "Хейт":Тези резултати за Радев, показват само едно, че в България има над 950 000 руснаци с българско гражданство... Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...
Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.
Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.
20:05 19.04.2026
54 Браво!
Коментиран от #70
20:06 19.04.2026
55 Изпълнено обещание
20:06 19.04.2026
56 ....
До коментар #33 от "Да,бе":проруските управляващи са най-големите мошеници и крадци, справка- Сърбия, Унгария, Русия, Беларус. Няма как проруско управление да не краде, до момента в цялата история на света не е виждано такова нещо.
20:07 19.04.2026
60 Грабител
До коментар #33 от "Да,бе":Георги Гергов приватизаторът-свинар не е ли при Радев?
Коментиран от #129
20:08 19.04.2026
61 Саша Грей
До коментар #6 от "А40":Прав си. По-добре да се прегърне с Буци и Шиши.
Изходът е само един. Всички без ГЕРБ и ДПС да направят квалифицирано мнозинство от 160 гласа, да гласуват съдебна реформа и да разтурят "седянката". След това нови избори, но преди тях да се изрие цялата съдебна система. Нещо, за което Христо Иванов заложи политическата си кариера.
Да видим на кой му стиска.
20:08 19.04.2026
62 Факти
Коментиран от #79, #90
65 матю хари
До коментар #41 от "Искам да знам, какво стана с Възраждане?":Москва не вярва на сълзи - Путин наказа Възраждане защото не можаха да спрат еврото.
Коментиран от #105
20:08 19.04.2026
66 Атина Палада
До коментар #36 от "Ердоган":В цяла Русия живеят 7( седем) милиона българи.В България колко българи живеят? Говоря като етнос!
Коментиран от #72
20:08 19.04.2026
68 РЕАЛИСТ
До коментар #38 от "Българин .":Това наистина в най-странното на тези избори. След Пвтроханския скандал, с лидер от третия пол, да вземат повече отколкото социолозите им даваха. МВР явно ловеше другите , а помагаше на ППДБ да купуват гласове. Машинките също са бърникани от тях. Мошеници.
20:09 19.04.2026
70 Решетников би възкликнал
До коментар #54 от "Браво!":София отново е наша!
20:09 19.04.2026
71 РАДЕВ ИМАХМЕ ДОВЕРИЕ
Коментиран от #77
20:10 19.04.2026
72 Хан Аспарух
До коментар #66 от "Атина Палада":Не 7 милиона българи, а 140 милиона! Руснаците всъщност са българи. И Господ също.
Коментиран от #95
20:10 19.04.2026
76 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #35 от "ИНТЕРЕСНО":....В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
20:11 19.04.2026
77 Ха ха ха ха
До коментар #71 от "РАДЕВ ИМАХМЕ ДОВЕРИЕ":Ти в казарма не си ли бил, бе? Не знаеш, за какви далавери, какво угодничество, какви кражби иде реч! И началството ползваше народа - наборниците за лични роби. И ти очакваш човек от тая система да направи нещо за народа? Лелей, колко пpocт е тоя народ дето вярва в Дядо Мраз.
Коментиран от #96
20:12 19.04.2026
79 Евро форевар
До коментар #62 от "Факти":Единственото, което би могло да ни предпази сега е - еврото.
20:13 19.04.2026
80 Казанлъшкия
До коментар #32 от "Яяяяяя":Не мисля- гласоподавателите на БСП из.мряха или трябва да са на 100+ години. Този резултат на БСП трябва да се разследва.
20:13 19.04.2026
84 Не се къхари
До коментар #8 от "Костадинов":Все пак ще достроиш палата.
20:14 19.04.2026
87 ИТН
До коментар #23 от "Най ми е щастливо":вземат 1 %, което им носи по 1 милион на година субсидии до следващите избори. Пък на теб нека ти е драго.
Коментиран от #143
20:15 19.04.2026
До коментар #1 от "нано":Няма по тъпо говедо от българина!
20:16 19.04.2026
90 Пилотът Гошу
До коментар #62 от "Факти":Все още не си схванал кой определя цената на валутата ти … Този, чиято е системата…
Коментиран от #106
20:16 19.04.2026
93 Топчето пукна…
До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Таварищи, с погачите на "Орлов мост" - в очакване на Ванка с танка…..Другата алтернатива е - Вилает….
20:18 19.04.2026
94 Ще гушнат
До коментар #30 от "ХеХеХе":по милион на година субсидии, пък ние ще дращим все така тук.
20:18 19.04.2026
95 Глупости
До коментар #72 от "Хан Аспарух":как може да сравняваш българи и руснаци. Русниците нямат нищо общо с нас генетично, грозни са, много глупави, с робско мислене, много комплексиран народ, лишен от право на мнение и собствено мислене.
Коментиран от #116
20:19 19.04.2026
96 Пилотът Гошу
До коментар #77 от "Ха ха ха ха":Прав си, пишман ченге пожарникар мафиот каратист футболист тенисист беше къде-къде по-свестен избор, пияница самоз
20:19 19.04.2026
100 така така
Коментиран от #108
20:21 19.04.2026
101 Атина Палада
До коментар #32 от "Яяяяяя":Ами не е така..За тези избиратели за които говориш,гласуваха за ПП/ДБ ,защото ако си спомняш,точно Асен Василев им вдигна драстично пенсиите..И сега всички пенсионери в купим за Асен Василев:) Без тях Пепейците нямаше да вземат тези проценти..
20:21 19.04.2026
105 мармот
До коментар #65 от "матю хари":възраждане и загинаха, точно като Атака .претърпяха пълен разгром...бсп същата работа
20:23 19.04.2026
106 Факти
До коментар #90 от "Пилотът Гошу":Искаш да кажеш, че еврото ще ни пази от Радев? Дано си прав.
Коментиран от #109
20:23 19.04.2026
108 ами то
До коментар #100 от "така така":винаги най-потърпевши са проруския електорат, те са най-ниско образования контингент и съответно най-бедния. при едно проруско управление те ще отнесат най-големите негативи.
20:25 19.04.2026
109 Прав е колегата
До коментар #106 от "Факти":Без европо погромът щеше да е необратим. Все пак Радев е един опиянен некадърник и антибългарин на 100%
20:25 19.04.2026
112 Анекдот по темата
- Колко е вашето IQ?.
Човекът отговаря:
- 150.
Роботът веднага му сипва 16-годишно уиски и започва разговор за геополитика, квантовата механика, нанотехнологиите, философия, богословие и т.н.
Човекът остава много впечатлен от вечерта и затова и на другата вечер решава да тества робота.
Когато роботът го пита за неговото IQ, той казва 80.
Веднага роботът му сервира бира и му говори за футбол, карти, любими ястия, жени и пр. Все така заинтригуван, човекът се връща на следващата вечер отново. Роботът го пита:
- Колко е вашето IQ?.
А човекът отговаря:
- Нула!
Тогава роботът му сервира една голяма ракия и го пита:
- Е, ся кво? Румен Радев ще ни спаси, а?
Коментиран от #124, #144
20:26 19.04.2026
114 ВИметоНаВимето
Все пак той е най-добър , подготвен и подходящ за този пост / по думите на самия ББ / !
Така че , ЗАЩО НЕ ?
Пък и нека малко се посмеем на тиквен гръб , ако не друго !
20:27 19.04.2026
116 Хмм
До коментар #95 от "Глупости":въпреки промените в гена, защото по време на войните са загинали 20 млн. предимно млади, здрави мъже, останали са мамините синчета в тила и болнавите, си изглеждат добре, просто са различни от нас, ние от сърбите се разлчаваме, дето една комшийска ограда ни дели, от гърците пък съвсем, в Узбекистан имат приказка - красив като българин
20:29 19.04.2026
117 ....
До коментар #98 от "коментар":Ако е Радев + ППДБ ще е добре, но едва ли. Те са на два различни полюса. Радев иска България да е руска марионетка като Унгария, против еврото е и т.н. ППДБ са точно обратното, нямат пресечна точка.
20:29 19.04.2026
122 Не няма
До коментар #107 от "Как ПроРуска партия ще е 1":Той Радев няма да поиска излизане от ЕС, помним Англия колко време излизаше. Не това е целта. Целта е деструктуриране на Европа и Радев за това е там. Да не забравяве двата ни врагове Тръмп и Путин. Също да се знае че Европа е втора икономическа сила в света, целта е това да бъде разрушено. Сега! Това няма да стане, но България исторически ще загуби много и ще бъде употребена в чужд интерес
20:31 19.04.2026
124 доктор ОХ боли
До коментар #112 от "Анекдот по темата":Да кажа и аз един друг анекдот !
Питали хората в БГ - КРАЛ ли е Борисов ???
И всички 100 % отговорили , че ББ е КРАЛ !
Бойковците допълнили отговора си - Да той е КРАЛ , ЦАР , дори и БОГ !
А другите хора добавили - Да той е крал , много е КРАЛ , извънредно МНОГО , ама МНОГО е КРАЛ !
Сами си направете сметкато кой КРИВ , кой ПРАВ !
20:32 19.04.2026
126 Хмм
До коментар #111 от "АМАН!":по-добре дададт парите на обикновени хора от избирателните комисии отколкото да си теглят заемите, за да водят силиконките си в Дубай, но народът не прощава - да си седи сега с нея вкъщи и да ѝ се радва, че е по-важна от всички българи взети заедно
20:33 19.04.2026
128 Хмм
До коментар #123 от "Дудов":така че има смисъл от изборите, избори след избори, първите станаха последни
20:35 19.04.2026
129 1111
До коментар #60 от "Грабител":По-добре изобщо да не казва, че е там!
20:35 19.04.2026
134 Любов
Някой може ли да изясни....
Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?
Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!
Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?
Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?
А ако, няма разлика мегду "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!
20:44 19.04.2026
135 Любов
Тия горе в дясно на снимката са "СТЪКМИСТИКАТА".
А по средата е "МАДАМАТА"...
която изяснява, кои са "АКТИВНИТЕ" и кои са "ПАСИВНИТЕ"!
20:50 19.04.2026
139 1111
До коментар #131 от "Българите са за съжаление!":Тези резултати не са реални, а обсебените от демони са в кръжока по кукловодство!
21:01 19.04.2026
141 Жаба Кикерица
До коментар #138 от "Терминал 2":Ама ти как досега си стоял тук , при управлението на ТАНДЕМА Тиквата - Шиши ? Стига бе ! Направо да не повЕрваш !
Утре на терминало ли да те търсим ?
21:02 19.04.2026
142 Ще ви наблюдаваме!
До коментар #140 от "Дядо Мраз":И ако трябва, пак ще излизаме...
21:03 19.04.2026
143 Това им пожелавам!
До коментар #87 от "ИТН":В каквото ги вложат, да изгори до основи!
21:05 19.04.2026
148 Даката
Само едно мога да ви кажа... жалко за България, така и не се научихте да не гласувате за комунисти и руски утрепки, защото след тях винаги е потоп и фалиране на държавата, как пък не се научихте бе за толкова време???
Унгария ви подсказа, как ще се развие България ако гласувате за българския Орбан... Унгария се превърна в най-изостаналата европейска държава дори са след България.
22:25 19.04.2026
150 Проф.Юлиян Кирилов
Бяха допуснати много политически и икономически грешки.Прездевременното приемане на еврото,което доведе до драстичен скок на цените.Сключване на неизгодни договори /БОТАШ/ и други.
Лошата социална политика,към пенсионери и учащи и др..
00:01 20.04.2026
151 Проф.Юлиян Кирилов
Подбрани на чисто партиен принцип,без нужната компетентност.
Липса на държавни често мислене и морал.
00:07 20.04.2026
152 Проф.Юлиян Кирилов
Той казваше:- Един политик,трябва на първо място да постави интересите на народа и след това своите.
Сега,сме свидетели на точно обратното.
На първо място поставят своите интереси,а народа тъне в глад и мизерия.
00:18 20.04.2026
154 ганю
До коментар #150 от "Проф.Юлиян Кирилов":за Боташ са виновни парламента не оставиха ИЗБОР НА
тогавашното правителство на Радев
натиска дойде от Брюксел и урсулата за да се забрани
всичко от Русия.
Сега Тръмп ще ги съсипе ЕС
00:46 20.04.2026
155 ганю
До коментар #146 от "Град Козлодуй":преди седмица друго пееше
и ти си една фурнаджийска лопата
помниш ли или ти е къса паметта....
00:52 20.04.2026
156 ганю
До коментар #138 от "Терминал 2":тръгвай и не се връщай
00:53 20.04.2026
157 ганю
До коментар #91 от "Предлагам,":мисля да ги овеся на по един ченгел на моста с птичките
у софето и до обяд да ги изкълват гарваните
бою и шиши
дали обаче ще кълват фъшкии не е сигурно
00:58 20.04.2026
158 Проф.Юлиян Кирилов
Аз,никъде не съм цитирал името на Радев за БОТАШ,Ганчо.
01:44 20.04.2026