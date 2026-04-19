Първи резултати от „Маркет ЛИНКС“ и „Алфа Рисърч“: Вижте кои партии влизат в 52-ото Народно събрание

Първи резултати от изборите за 52-ро Народно събрание от екзитполовете на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които bTV работи.

Според данните на „Маркет ЛИНКС“ в следващия парламент влизат 6 партии:

"Прогресивна България с 38,9%

ГЕРБ-СДС с 15,4%

ПП-ДБ с 13,6%

"ДПС - Ново начало" с 7,5%

"Възраждане" с 5,1%

"БСП - Обединена левица" с 4,1%

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,2%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 3%, "Има такъв народ" с 2%, АПС с 1,3% и "Синя България" с 0,7%.

Към 19 часа избирателната активност е 47,2%. Не подкрепям никого са отбелязали 3,4%.

Разпределението на мандатите изглежда по този начин:

"Прогресивна България - 110

ГЕРБ-СДС - 44

ПП-ДБ - 39

"ДПС - Ново начало" - 21

"Възраждане" - 14

"БСП - Обединена левица" - 12

Според данните на „Алфа Рисърч“ в следващия парламент влизат 6 партии:

"Прогресивна България" с 37,5%

ГЕРБ-СДС с 16,2%

ПП-ДБ с 14,3%

"ДПС - Ново начало" с 8,4%

"Възраждане" с 4,9%

"БСП - Обединена левица" с 4,1%

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 2,9%, АПС с 2,8%, "Величие" с 2,7%, "Сияние" с 2,6%, "Има такъв народ" с 1%, "Синя България" с 0,8%.

Към 19 часа избирателната активност е 46,7%. Не подкрепям никого са отбелязали 2,4%.

Разпределението на мандатите изглежда по този начин:

"Прогресивна България - 105

ГЕРБ-СДС - 46

ПП-ДБ - 40

"ДПС - Ново начало" - 24

"Възраждане" - 14

"БСП - Обединена левица" - 11