Новини
България »
София »
Първи резултати от „Маркет ЛИНКС“ и „Алфа Рисърч“: Вижте кои партии влизат в 52-ото Народно събрание

19 Април, 2026 19:49, обновена 19 Април, 2026 19:57 9 458 158

  • „маркет линкс“-
  • „алфа рисърч“-
  • парламент-
  • избори-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • продължаваме промяната

в следващия парламент влизат 6 партии

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи резултати от изборите за 52-ро Народно събрание от екзитполовете на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които bTV работи.

Според данните на „Маркет ЛИНКС“ в следващия парламент влизат 6 партии:

  • "Прогресивна България с 38,9%
  • ГЕРБ-СДС с 15,4%
  • ПП-ДБ с 13,6%
  • "ДПС - Ново начало" с 7,5%
  • "Възраждане" с 5,1%
  • "БСП - Обединена левица" с 4,1%

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,2%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 3%, "Има такъв народ" с 2%, АПС с 1,3% и "Синя България" с 0,7%.

Към 19 часа избирателната активност е 47,2%. Не подкрепям никого са отбелязали 3,4%.

Разпределението на мандатите изглежда по този начин:

  • "Прогресивна България - 110
  • ГЕРБ-СДС - 44
  • ПП-ДБ - 39
  • "ДПС - Ново начало" - 21
  • "Възраждане" - 14
  • "БСП - Обединена левица" - 12

Според данните на „Алфа Рисърч“ в следващия парламент влизат 6 партии:

  • "Прогресивна България" с 37,5%
  • ГЕРБ-СДС с 16,2%
  • ПП-ДБ с 14,3%
  • "ДПС - Ново начало" с 8,4%
  • "Възраждане" с 4,9%
  • "БСП - Обединена левица" с 4,1%

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 2,9%, АПС с 2,8%, "Величие" с 2,7%, "Сияние" с 2,6%, "Има такъв народ" с 1%, "Синя България" с 0,8%.

Към 19 часа избирателната активност е 46,7%. Не подкрепям никого са отбелязали 2,4%.

Разпределението на мандатите изглежда по този начин:

"Прогресивна България - 105
ГЕРБ-СДС - 46
ПП-ДБ - 40
"ДПС - Ново начало" - 24
"Възраждане" - 14
"БСП - Обединена левица" - 11


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нано

    81 28 Отговор
    Безапелационна победа – Радев с над двоен резултат пред ГЕРБ-НН !!

    Коментиран от #4, #43, #89

    19:54 19.04.2026

  • 2 Госあ

    74 17 Отговор
    Квичането да започне сега ! 😂

    19:55 19.04.2026

  • 3 Политкоректен

    97 11 Отговор
    Нали уж социолозите твърдяха, че Борисов и Радев ще имат почти еднакви резултати? Защо отново не познаха?

    19:55 19.04.2026

  • 4 хахо

    16 26 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    хак да ви е!

    19:55 19.04.2026

  • 5 Хейт

    96 19 Отговор
    Радев така отнесе Буци и Шиши, че чак мен ме заболя.

    Коментиран от #19, #50

    19:56 19.04.2026

  • 6 А40

    72 31 Отговор
    Ако Радев се прегърне с ППДБ Жална ни майка.Виждам избори наесен

    Коментиран от #28, #61, #113

    19:56 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Костадинов

    29 25 Отговор
    Аз май отивам при Волен ,и съм недоволен

    Коментиран от #84

    19:57 19.04.2026

  • 9 Казанлъшкия

    65 12 Отговор
    Шиши да не купува гласове и за БСП? Кой точно е гласувал за БСП ,че не мога да се сетя? Това е пълен абсурд. За ДПС е ясно, ама БСП?

    Коментиран от #32

    19:57 19.04.2026

  • 10 Ватенка

    18 14 Отговор
    А где се скриха жендърите?

    Коментиран от #24, #27

    19:58 19.04.2026

  • 11 Чиновниците от Герб се преселиха

    56 10 Отговор
    при Радев!
    Да се наредят на кльопачката!

    Коментиран от #16

    19:58 19.04.2026

  • 12 Българска народна мъдрост

    52 9 Отговор
    ПPOЗД НАРОТ - СЛАБА ДАРЖАВА

    19:58 19.04.2026

  • 13 хъхъ

    48 33 Отговор
    Възраждане яко надолу - заслужиха си го след толкова лъжи за еврото.

    Коментиран от #46

    19:59 19.04.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    38 31 Отговор
    Глупостта и твърдоглавието българско няма как да свършат добре! Жална ни майка с нови Боташи и дългове!

    19:59 19.04.2026

  • 15 Управляващата коалиция

    42 14 Отговор
    ще е Радев + Възраждане + БСП.

    Коментиран от #45

    19:59 19.04.2026

  • 16 Ха ха ха ха

    14 4 Отговор

    До коментар #11 от "Чиновниците от Герб се преселиха":

    Как мислиш? Мафията затвърждава статуквото!

    19:59 19.04.2026

  • 17 ДоДо

    9 12 Отговор
    Подкрепете новия вожд

    19:59 19.04.2026

  • 18 ЧЕСТИТО

    49 34 Отговор
    УНГАРИЯ ИЗХВЪРЛИ РУСУФИЛИТЕ
    БЪЛГАРИЯ ПРИЮТЯВА РУСУФИЛИТЕ...😀

    19:59 19.04.2026

  • 19 Ку-ку

    29 22 Отговор

    До коментар #5 от "Хейт":

    Даааа...ще ви заболи нещо друго, ама изчакайте няколко месеца през, които мунчо и компания ще се оправдават с Борисов и Пеевски....и есента при последващите избори ще им изпеем песента "CIAO BELLA"..... 🤣🤣🤣

    19:59 19.04.2026

  • 20 Юуп

    32 22 Отговор
    Румен печели, сглобката бацо шиши кокорчо губи, да ходят при зелю

    Коментиран от #37

    19:59 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Копейко

    15 21 Отговор
    Тьотя каза ,че на нас ни идва края ,и повече нямало рубли за Костя

    20:00 19.04.2026

  • 23 Най ми е щастливо

    50 7 Отговор
    за резултата на ИТН

    Коментиран от #87

    20:00 19.04.2026

  • 24 Казанлъшкия

    12 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ватенка":

    Пробват да правят деца , но все още нито г.ейзър не е успял да роди. Тъпчат си се все пак, опитите продължават.

    20:00 19.04.2026

  • 25 Астроном

    18 9 Отговор
    Звездите, които изгряват бързо, светят най-ярко, изгарят най-бързо. При последвалата експлозия отнасят и облъчват всичко.

    20:00 19.04.2026

  • 26 Златан

    31 2 Отговор
    БСП едва хвана 4-те процента

    Коментиран от #29, #39

    20:00 19.04.2026

  • 27 Ганчев

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ватенка":

    Нали си тук?

    20:01 19.04.2026

  • 28 Едва ли

    31 10 Отговор

    До коментар #6 от "А40":

    Радев е твърд поддръжник на Русия, няма как. Най-вероятно с Възраждане ще съставят кабинет.

    20:01 19.04.2026

  • 29 Нас Червеното знаме роди ни...

    15 9 Отговор

    До коментар #26 от "Златан":

    БКП хвана 44%

    20:01 19.04.2026

  • 30 ХеХеХе

    45 4 Отговор
    ИТН ще си търсят си търсят нова работа за 500долара....

    Коментиран от #94

    20:02 19.04.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 17 Отговор
    ЧЕСТИТО БЪЛГАРИ
    ....
    ТОПЧЕТО ПУКНА !

    Коментиран от #93

    20:02 19.04.2026

  • 32 Яяяяяя

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Казанлъшкия":

    Те щяха да имат повече гласове, но много от избирателите им не могат да отидат до урните

    Коментиран от #80, #101

    20:02 19.04.2026

  • 33 Да,бе

    30 7 Отговор
    Сумарно сборът на резултатите на втория,третия и четвъртия са по-ниски от този на първия...Народът заби звучен шамар на тези,които го грабеха през последните десетилетия.Дано победителят оправдае доверието.

    Коментиран от #56, #60

    20:03 19.04.2026

  • 34 Герб си отива и това е много хубаво

    37 6 Отговор
    Герб омръзнахте на хората с вашата мафия

    20:03 19.04.2026

  • 35 ИНТЕРЕСНО

    13 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЧИЯ Е.....????!!!!

    Коментиран от #76

    20:03 19.04.2026

  • 36 Ердоган

    12 22 Отговор
    Копейки, защо не дават опашки в руZия? Дали има 500 бъргари в цяла руZия?

    Коментиран от #66

    20:04 19.04.2026

  • 37 Факти

    15 22 Отговор

    До коментар #20 от "Юуп":

    България загуби... и българите. Радев си осигури стаичка при прислугата в двореца в Геленджик.

    20:04 19.04.2026

  • 38 Българин .

    32 10 Отговор
    Нещо не е наред! От продължаваме пеерастията да вземат толкова много гласове! Про100 Киро е направил некоя шашма!

    Коментиран от #51, #68

    20:04 19.04.2026

  • 39 И БСП и Възраждане

    17 6 Отговор

    До коментар #26 от "Златан":

    са пълна скръб и като партии и като резултат, но може да се окажат в управлението, с министри в новото правителство.

    20:04 19.04.2026

  • 40 Хаталия за пореден път

    14 5 Отговор
    Ще вкарат толкова партии в парламента, колкото са решили, че им трябват!
    А вие си гласувайте, не им пречите.

    20:05 19.04.2026

  • 41 Искам да знам, какво стана с Възраждане?

    15 6 Отговор
    Нали Възраждане идваше?

    Коментиран от #49, #65

    20:05 19.04.2026

  • 42 Маниполиран вот

    9 3 Отговор
    Това са глупости продажници

    20:05 19.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Величие

    5 5 Отговор
    Пак ли искате да ги изкарате от НС? Как не ви е срам, играчите в тази държава, не се ли уморихте от схеми и лъжи!!!

    20:05 19.04.2026

  • 45 Атина Палада

    8 23 Отговор

    До коментар #15 от "Управляващата коалиция":

    Невъзможна е такава коалиция! Радев си е Петроханец ..Коалиция Петрохан ще бъде!

    20:05 19.04.2026

  • 46 И то много яко

    15 16 Отговор

    До коментар #13 от "хъхъ":

    От 14 процента преди година и 4 месеца до 4.9 процента сега...Копейкин пред инфаркт а като дойдат резултатите от чужбина където яко ги мразят може и от парламента да изпаднат..

    20:05 19.04.2026

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 8 Отговор
    ТАТЯНА ДОНЧЕВА ГЛАВЕН ПРОКУРОР
    КОСТАДИН КОСТАДИНОВ МВР

    20:05 19.04.2026

  • 48 кой мy дpeмe

    10 11 Отговор
    утре всички на площадите на манифестация по случай встъпването на власт на румен

    20:05 19.04.2026

  • 49 реалистъ

    10 14 Отговор

    До коментар #41 от "Искам да знам, какво стана с Възраждане?":

    И аз бях ЗА запазване на лева, обаче лъжите на Възраждане за еврото ми дойдоха в повече.

    20:05 19.04.2026

  • 50 ИМПЕРИАЛИСТ

    14 25 Отговор

    До коментар #5 от "Хейт":

    Тези резултати за Радев, показват само едно, че в България има над 950 000 руснаци с българско гражданство... Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...

    Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.

    20:05 19.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ксиефрд

    30 6 Отговор
    Честито българи, честита победа над мафията на 2 те свини. Сега спешно трябва да хванат Винету от Банкя докато не е избягал и да го вкарат да чука камъни с другата свиня. Спешно трябва и мисирките на мафията да бъдат изгонени от медиите за да спрат да лъжат българите. Христос Воскресе.

    Коментиран от #67

    20:06 19.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Браво!

    12 20 Отговор
    Браво на руските шпиони! Сега ще плачат от радост, а през есента ще плачат от мъка.

    Коментиран от #70

    20:06 19.04.2026

  • 55 Изпълнено обещание

    4 10 Отговор
    Чрез своя проект ПП (Президентските Проксита), Р.Радев раздели проевропейските граждани на две и така демократично взе властта и си връща държавата, както обеща преди пет години.

    20:06 19.04.2026

  • 56 ....

    13 17 Отговор

    До коментар #33 от "Да,бе":

    проруските управляващи са най-големите мошеници и крадци, справка- Сърбия, Унгария, Русия, Беларус. Няма как проруско управление да не краде, до момента в цялата история на света не е виждано такова нещо.

    20:07 19.04.2026

  • 57 😀😀😀😃😃

    10 19 Отговор
    Грешка партията на радев не е ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ А РУСКЯ БЪЛГАРИЯ 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

    20:07 19.04.2026

  • 58 Кой плати на алфа Ричардс

    7 3 Отговор
    Да манипулира и лъже за вота

    20:07 19.04.2026

  • 59 гошо

    22 3 Отговор
    Двете прасета в затвора с дожвотни присъди.

    20:07 19.04.2026

  • 60 Грабител

    12 7 Отговор

    До коментар #33 от "Да,бе":

    Георги Гергов приватизаторът-свинар не е ли при Радев?

    Коментиран от #129

    20:08 19.04.2026

  • 61 Саша Грей

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "А40":

    Прав си. По-добре да се прегърне с Буци и Шиши.

    Изходът е само един. Всички без ГЕРБ и ДПС да направят квалифицирано мнозинство от 160 гласа, да гласуват съдебна реформа и да разтурят "седянката". След това нови избори, но преди тях да се изрие цялата съдебна система. Нещо, за което Христо Иванов заложи политическата си кариера.
    Да видим на кой му стиска.

    20:08 19.04.2026

  • 62 Факти

    8 16 Отговор
    Айде Радев и БСП правят правителство. Връщаме се към 90-те когато руските агенти ни издоиха с хиперинфлация.

    Коментиран от #79, #90

    20:08 19.04.2026

  • 63 Коментар

    17 1 Отговор
    Започва разследване за упражняване на непозволена превишена власт от Пеевски и Борисов и бездействие на институциите като Прокуратура и НАП. Онзи арогантен водопадник ще скочи сигурно от последния етаж на хаяшито

    20:08 19.04.2026

  • 64 Кой какво

    5 12 Отговор
    Ще минаваме на рубли, честито

    20:08 19.04.2026

  • 65 матю хари

    5 16 Отговор

    До коментар #41 от "Искам да знам, какво стана с Възраждане?":

    Москва не вярва на сълзи - Путин наказа Възраждане защото не можаха да спрат еврото.

    Коментиран от #105

    20:08 19.04.2026

  • 66 Атина Палада

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Ердоган":

    В цяла Русия живеят 7( седем) милиона българи.В България колко българи живеят? Говоря като етнос!

    Коментиран от #72

    20:08 19.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 РЕАЛИСТ

    15 10 Отговор

    До коментар #38 от "Българин .":

    Това наистина в най-странното на тези избори. След Пвтроханския скандал, с лидер от третия пол, да вземат повече отколкото социолозите им даваха. МВР явно ловеше другите , а помагаше на ППДБ да купуват гласове. Машинките също са бърникани от тях. Мошеници.

    20:09 19.04.2026

  • 69 Хахаха

    7 19 Отговор
    Чутовна издънка на българите! Влизаме,пропазаме цивилизационно поне за 10 години. Приемаме рублата!

    20:09 19.04.2026

  • 70 Решетников би възкликнал

    6 11 Отговор

    До коментар #54 от "Браво!":

    София отново е наша!

    20:09 19.04.2026

  • 71 РАДЕВ ИМАХМЕ ДОВЕРИЕ

    14 5 Отговор
    ВЪВ ТЕБЕ ГЛАСУВАХМЕ И ТИ ДАДОХМЕ НАШЕТО ДОВЕРИЕ. ТИ СИ НА ХОД. ИЗТЪРБУШИ ГИ У БЕЗДНАТА. И НЕ САМО ОЛИГАРХИЯТА А НАЙ ВЕЧЕ ТЕЗИ КОИТО Я СЪЗДАДОХА ХРАНИХА И ТЕ СЕ ХРАНИХА ОТ НЕЯ. МУТРИ ВЪН. СаА ЗА ТЕЗИ КОИТО ГОВОРИХА ГОВОРЯТ ЗА РАДЕВ БОТАШ ИИИ СПРЕТЕ ОГЛЕДАЙТЕ СЕ И АКО НЕ МИНАВА ШИШКАВ ВЛАК ПЕЕПЕЕФСКИ ПРЕМИНЕТЕ...

    Коментиран от #77

    20:10 19.04.2026

  • 72 Хан Аспарух

    12 9 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Не 7 милиона българи, а 140 милиона! Руснаците всъщност са българи. И Господ също.

    Коментиран от #95

    20:10 19.04.2026

  • 73 Най ми е убу

    11 0 Отговор
    Че "има такива отрепки са аут.

    20:10 19.04.2026

  • 74 Zахарова

    4 14 Отговор
    Благодаря ви български мужици!

    20:11 19.04.2026

  • 75 Боко Тиквата

    9 4 Отговор
    Е минал в дълбока нелегалност. Е, все пак е комунист, има богат опит да се крие...а има и причина май?

    20:11 19.04.2026

  • 76 ПРИПОМНЯНЕ

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "ИНТЕРЕСНО":

    ....В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    20:11 19.04.2026

  • 77 Ха ха ха ха

    8 5 Отговор

    До коментар #71 от "РАДЕВ ИМАХМЕ ДОВЕРИЕ":

    Ти в казарма не си ли бил, бе? Не знаеш, за какви далавери, какво угодничество, какви кражби иде реч! И началството ползваше народа - наборниците за лични роби. И ти очакваш човек от тая система да направи нещо за народа? Лелей, колко пpocт е тоя народ дето вярва в Дядо Мраз.

    Коментиран от #96

    20:12 19.04.2026

  • 78 Факти

    6 8 Отговор
    Комунизмът се завръща. Гответе се за режим на тока и празни магазини.

    20:13 19.04.2026

  • 79 Евро форевар

    4 7 Отговор

    До коментар #62 от "Факти":

    Единственото, което би могло да ни предпази сега е - еврото.

    20:13 19.04.2026

  • 80 Казанлъшкия

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Яяяяяя":

    Не мисля- гласоподавателите на БСП из.мряха или трябва да са на 100+ години. Този резултат на БСП трябва да се разследва.

    20:13 19.04.2026

  • 81 Българин...

    6 7 Отговор
    Другаря Радев е най умният най интелигентният най нормалният най подходящият в това правителство!

    Коментиран от #86

    20:13 19.04.2026

  • 82 Спас

    5 4 Отговор
    Тежко о с и ране на българчетата. Всеки ръб си аслужава съдбата,ние също. Насила хуцост не става, оставаме си азитски чукундури

    20:13 19.04.2026

  • 83 , "Има такъв народ" с 2%

    13 0 Отговор
    барем едни навлеци по малко

    20:13 19.04.2026

  • 84 Не се къхари

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Костадинов":

    Все пак ще достроиш палата.

    20:14 19.04.2026

  • 85 Ники

    7 6 Отговор
    Заминавам не желая да ме управлява руска подлога

    20:15 19.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ИТН

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Най ми е щастливо":

    вземат 1 %, което им носи по 1 милион на година субсидии до следващите избори. Пък на теб нека ти е драго.

    Коментиран от #143

    20:15 19.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 СЗО

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    Няма по тъпо говедо от българина!

    20:16 19.04.2026

  • 90 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Факти":

    Все още не си схванал кой определя цената на валутата ти … Този, чиято е системата…

    Коментиран от #106

    20:16 19.04.2026

  • 91 Предлагам,

    6 2 Отговор
    Още тази вечер двете компрометирани партии да се освободят от Пеевски и Борисов. Най добре да им направят граждански арест и да ги предадат на МВР .

    Коментиран от #157

    20:17 19.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Топчето пукна…

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Таварищи, с погачите на “Орлов мост” - в очакване на Ванка с танка…..Другата алтернатива е - Вилает….

    20:18 19.04.2026

  • 94 Ще гушнат

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "ХеХеХе":

    по милион на година субсидии, пък ние ще дращим все така тук.

    20:18 19.04.2026

  • 95 Глупости

    7 9 Отговор

    До коментар #72 от "Хан Аспарух":

    как може да сравняваш българи и руснаци. Русниците нямат нищо общо с нас генетично, грозни са, много глупави, с робско мислене, много комплексиран народ, лишен от право на мнение и собствено мислене.

    Коментиран от #116

    20:19 19.04.2026

  • 96 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ха ха ха":

    Прав си, пишман ченге пожарникар мафиот каратист футболист тенисист беше къде-къде по-свестен избор, пияница самозван цар също …

    20:19 19.04.2026

  • 97 Първанов

    5 4 Отговор
    Отново изиграха българите! Пардон сами се изиграха. България се върна там откъдето тръгна. Невежеството и и изконния робски ген на българина победи. Руският бащица си ни прибра.

    20:20 19.04.2026

  • 98 коментар

    3 2 Отговор
    Първо честито на комунделите, пак отърваха кожите и са вътре. Честито и на Радев, ама ще не ще, влиза и той в нова сглобка, ако иска да управлява. А за новата сглобка вариантите са два. ПБ+БСП+Възраждане или ПБ+БСП+ПП-ДБ. Не е изключено обаче и четирите партии да се коалират. Аз лично на шарлатаните не вярвам, те и с Боко и Шишо не искаха, ама направиха сглобка.

    Коментиран от #117

    20:20 19.04.2026

  • 99 Въх

    5 0 Отговор
    Как пък БСП и на 2-та резултата са точно с 4.1%?! Това са пълни глупости. Сигурно става дума за някаква измама, отказвам се да повярвам, че има малоумници които биха гласували за тях след всичко, което видяхме през последните години.

    20:21 19.04.2026

  • 100 така така

    5 1 Отговор
    Толкоз много комунистически мутри! Вие си ги вкарахте. Сега ще им сърбате попарата!

    Коментиран от #108

    20:21 19.04.2026

  • 101 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Яяяяяя":

    Ами не е така..За тези избиратели за които говориш,гласуваха за ПП/ДБ ,защото ако си спомняш,точно Асен Василев им вдигна драстично пенсиите..И сега всички пенсионери в купим за Асен Василев:) Без тях Пепейците нямаше да вземат тези проценти..

    20:21 19.04.2026

  • 102 Zахарова

    5 3 Отговор
    Подскачам от радост. Б аси тъ пите бъл гари. Перфектно,перфектно

    20:22 19.04.2026

  • 103 Професор

    1 4 Отговор
    Генерал Борисов ще управлява самостоятелно. Само да се преброят гласовете ще видите. ГЕРБ ще има най малко 150 депутата.

    20:22 19.04.2026

  • 104 Възраждане

    4 1 Отговор
    Язък! Колеги,..оная Пияната ще продължи ли да дава кеш или ще се разтуряме?

    20:23 19.04.2026

  • 105 мармот

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "матю хари":

    възраждане и загинаха, точно като Атака .претърпяха пълен разгром...бсп същата работа

    20:23 19.04.2026

  • 106 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #90 от "Пилотът Гошу":

    Искаш да кажеш, че еврото ще ни пази от Радев? Дано си прав.

    Коментиран от #109

    20:23 19.04.2026

  • 107 Как ПроРуска партия ще е 1

    3 3 Отговор
    Българите добре ли сте този да не поиска България извън европейския съюз как се гласува така

    Коментиран от #122

    20:24 19.04.2026

  • 108 ами то

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "така така":

    винаги най-потърпевши са проруския електорат, те са най-ниско образования контингент и съответно най-бедния. при едно проруско управление те ще отнесат най-големите негативи.

    20:25 19.04.2026

  • 109 Прав е колегата

    4 1 Отговор

    До коментар #106 от "Факти":

    Без европо погромът щеше да е необратим. Все пак Радев е един опиянен некадърник и антибългарин на 100%

    20:25 19.04.2026

  • 110 Даката

    8 3 Отговор
    Жалко за България, просто не е истина, за завоя на България към Русия и бъдещия слугинаж...

    20:25 19.04.2026

  • 111 АМАН!

    2 1 Отговор
    Аман от тези прескъпи циркове, наречени "избори в България"! Няма спасение за този народ, който е към малцинство в страната си сред другото ала-бала население... Да се смееш ли, да ревеш ли? Сега натовският генерал съвсем ще ни довърши с бюджети и заеми за НАТО-вско въоръжаване и войни?

    Коментиран от #126

    20:26 19.04.2026

  • 112 Анекдот по темата

    8 2 Отговор
    Един човек влиза в супер бар, където робот с изкуствен интелект стои зад плота вместо барман. Отива човекът на бара, а роботът го пита:
    - Колко е вашето IQ?.
    Човекът отговаря:
    - 150.
    Роботът веднага му сипва 16-годишно уиски и започва разговор за геополитика, квантовата механика, нанотехнологиите, философия, богословие и т.н.
    Човекът остава много впечатлен от вечерта и затова и на другата вечер решава да тества робота.
    Когато роботът го пита за неговото IQ, той казва 80.
    Веднага роботът му сервира бира и му говори за футбол, карти, любими ястия, жени и пр. Все така заинтригуван, човекът се връща на следващата вечер отново. Роботът го пита:
    - Колко е вашето IQ?.
    А човекът отговаря:
    - Нула!
    Тогава роботът му сервира една голяма ракия и го пита:
    - Е, ся кво? Румен Радев ще ни спаси, а?

    Коментиран от #124, #144

    20:26 19.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 ВИметоНаВимето

    5 2 Отговор
    Според мен Радев ще предложи за премиер ......самият Бойко Борисов !
    Все пак той е най-добър , подготвен и подходящ за този пост / по думите на самия ББ / !
    Така че , ЗАЩО НЕ ?
    Пък и нека малко се посмеем на тиквен гръб , ако не друго !

    20:27 19.04.2026

  • 115 Факти

    8 1 Отговор
    От Боташ до момента сме 600 милиона евро чиста загуба. До края на договора загубата ще надхвърли 2 милиарда. Още няколко такива договори и може да закриваме държавата.

    20:27 19.04.2026

  • 116 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Глупости":

    въпреки промените в гена, защото по време на войните са загинали 20 млн. предимно млади, здрави мъже, останали са мамините синчета в тила и болнавите, си изглеждат добре, просто са различни от нас, ние от сърбите се разлчаваме, дето една комшийска ограда ни дели, от гърците пък съвсем, в Узбекистан имат приказка - красив като българин

    20:29 19.04.2026

  • 117 ....

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "коментар":

    Ако е Радев + ППДБ ще е добре, но едва ли. Те са на два различни полюса. Радев иска България да е руска марионетка като Унгария, против еврото е и т.н. ППДБ са точно обратното, нямат пресечна точка.

    20:29 19.04.2026

  • 118 Обективен

    1 1 Отговор
    Още 4 год...мизерия, преди Ганя да се усети,че е .. прецакан... отново!
    А.. Коце Еврото..къде е?

    20:30 19.04.2026

  • 119 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Хайде по-бързо да съставят правителство, да си седнат на задниците и да работят здраво. Веднага да се махнат тези измислени управници, които са способни да разпродадат България, сякаш им е бащиния. Омръзнаха ми самодейците. Искам професионалисти с много мозък в главата.

    20:30 19.04.2026

  • 120 Кой какво

    2 1 Отговор
    Големите протести се оказаха голямата илюзия,боташ и ботуша спечелиха

    20:30 19.04.2026

  • 121 Киркилез

    0 0 Отговор
    Истина казваш, но българите, които работеха, за да не си я изгубят работното място, се ваксинираха с бустерна доза и измираха. Циганите, които живееха по гетата и не работеха, а получаваха облаги и помощи не се инжектираха и останаха живи. Та затова и изборната статистика е такава!

    20:31 19.04.2026

  • 122 Не няма

    0 3 Отговор

    До коментар #107 от "Как ПроРуска партия ще е 1":

    Той Радев няма да поиска излизане от ЕС, помним Англия колко време излизаше. Не това е целта. Целта е деструктуриране на Европа и Радев за това е там. Да не забравяве двата ни врагове Тръмп и Путин. Също да се знае че Европа е втора икономическа сила в света, целта е това да бъде разрушено. Сега! Това няма да стане, но България исторически ще загуби много и ще бъде употребена в чужд интерес

    20:31 19.04.2026

  • 123 Дудов

    2 0 Отговор
    По- големите боклуци не влязоха в парламента

    Коментиран от #128

    20:31 19.04.2026

  • 124 доктор ОХ боли

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Анекдот по темата":

    Да кажа и аз един друг анекдот !
    Питали хората в БГ - КРАЛ ли е Борисов ???
    И всички 100 % отговорили , че ББ е КРАЛ !
    Бойковците допълнили отговора си - Да той е КРАЛ , ЦАР , дори и БОГ !
    А другите хора добавили - Да той е крал , много е КРАЛ , извънредно МНОГО , ама МНОГО е КРАЛ !
    Сами си направете сметкато кой КРИВ , кой ПРАВ !

    20:32 19.04.2026

  • 125 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 1 Отговор
    М..А..ЛО.. УМНАТА ИЗ.МЕТ ИЗЛЕЗЕ ДА ГЛАСУВА ОТНОВО ЗА ОЛИГАРХИЯТА .ТОЗИ ПЪТ ДИРЕКТНО ЗА ДОМУСЧИЕВ БЪЛГАРОУБИЕЦА И ГЕРГОВ С ПАРТИЯТА ПБ ..ЗА ДА ИМА ВНОС НА НЕ.ГРИ И ПАКИСТАНЦИ КОИТО ДА УНИЩОЖАТ ГЕНЕТИЧНО КУЛТУРНО РАСОВО И ИКОНОМИЧЕСКИ БЪЛГАРИТЕ....ДРУГИТЕ ИМ.БЕЦИЛИ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ДОКАЗАНИТЕ БЪЛГАРОУБИЙЦИ НА БАНДАТА НА ТИКВАТА КОЙТО СЕ КЪЛНЕ ВЪВ ВЯРНОСТ НА ВСЯКА ВЪНШНА СИЛА КАТО БРЮКСЕЛ ВАШИНГТОН МОСКВА НО НИКОГА НА БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРИТЕ....НЯМА ТАКЪВ ПОЗОР..ГЛЕДАМ И БОЛШЕВИШКИЯ ТЕРОРИСТ УБИЕЦА НА КОТКИ И ТОЙ ПРЕСКОЧИЛ БАРИЕРАТА,ЯВНО ДС ТЕРОРИСТИТЕ
    СА МУ БУТНАЛИ ЕДНО РАМО

    20:32 19.04.2026

  • 126 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "АМАН!":

    по-добре дададт парите на обикновени хора от избирателните комисии отколкото да си теглят заемите, за да водят силиконките си в Дубай, но народът не прощава - да си седи сега с нея вкъщи и да ѝ се радва, че е по-важна от всички българи взети заедно

    20:33 19.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Дудов":

    така че има смисъл от изборите, избори след избори, първите станаха последни

    20:35 19.04.2026

  • 129 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Грабител":

    По-добре изобщо да не казва, че е там!

    20:35 19.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Българите са за съжаление!

    3 3 Отговор
    Резултатите от тези избори показва, че 70% от българите са не за омраза, а за са за съжаление, защото страдат от демонично обсебване. Обзети от демони!

    Коментиран от #139

    20:37 19.04.2026

  • 132 Гост

    3 0 Отговор
    при избор на Боко или ШишиШопаров е все едно дали избираш м/у холера или чума, при Румбата сме до момента на дементивна подагра.

    20:39 19.04.2026

  • 133 Факт

    1 0 Отговор
    На народите с къса памет преходите им са много дълги...

    20:41 19.04.2026

  • 134 Любов

    0 1 Отговор
    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика мегду "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    20:44 19.04.2026

  • 135 Любов

    0 0 Отговор
    Тия горе в ляво на снимката са "СТАТИСТИКАТА".

    Тия горе в дясно на снимката са "СТЪКМИСТИКАТА".

    А по средата е "МАДАМАТА"...

    която изяснява, кои са "АКТИВНИТЕ" и кои са "ПАСИВНИТЕ"!

    20:50 19.04.2026

  • 136 браво

    5 0 Отговор
    От всичко най-хубаво е едно - че партиите на войната загубиха. Радев, Костадинов и БСП никога няма да ни вкарат във война за кефа на Урсула и нейните подлоги тук. Приключи се с Украйна. Очаквам първото нещо, което да направи новото правителство, е да отмени споразумението с Украйна. БРАВО! Ако Костадинов пак почне да увърта и шикалкави, нови избори и вече и тези 5% ще отидат при Радев. Тогава ще има сам пълно мнозинство.

    20:50 19.04.2026

  • 137 Българин за България

    5 0 Отговор
    Браво г-н Радев!
    Сега всичко е във ваши ръце!

    20:52 19.04.2026

  • 138 Терминал 2

    0 4 Отговор
    Приготвили сме багажа. Животът ни мина сред прозд народ. Отиваме да го доживеем в нормална, европейска държава. Досвидание!

    Коментиран от #141, #156

    20:56 19.04.2026

  • 139 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Българите са за съжаление!":

    Тези резултати не са реални, а обсебените от демони са в кръжока по кукловодство!

    21:01 19.04.2026

  • 140 Дядо Мраз

    0 0 Отговор
    И сега ? Какво следва ?

    Коментиран от #142

    21:01 19.04.2026

  • 141 Жаба Кикерица

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Терминал 2":

    Ама ти как досега си стоял тук , при управлението на ТАНДЕМА Тиквата - Шиши ? Стига бе ! Направо да не повЕрваш !
    Утре на терминало ли да те търсим ?

    21:02 19.04.2026

  • 142 Ще ви наблюдаваме!

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Дядо Мраз":

    И ако трябва, пак ще излизаме...

    21:03 19.04.2026

  • 143 Това им пожелавам!

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "ИТН":

    В каквото ги вложат, да изгори до основи!

    21:05 19.04.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 хер ФЛИК

    0 0 Отговор
    А не е ли дошъл и клиент с ОТРИ.ЦАТЕЛЕН ИНТЕЛЕКТ , на който РОБОТът му сипал айран в чаша , дал му пура и казал - И сега кво , ще ми го наБИВАШ ли с 200 или първо трябва да решиш ТУЛУП ли съм или ПРО-СТА Кърдаж.лий-ски Пут.Ак ?

    21:08 19.04.2026

  • 146 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    "Генерала" пожарникар- с купеното звание си остана един пр@ст шлангар.Радев му показа КОЙ е ИСТИНСКИЯ ГЕНЕРАЛ.Радев излетя в небето-Тиквата си остана в полето!

    Коментиран от #155

    21:09 19.04.2026

  • 147 Педя Човек Лакът Ракета

    1 0 Отговор
    Честито на Славуца Учиндолска. Сега ще може да си мижи от диванчето на спокойствие. Парите от Дебелото бързо ще свършат с пропадналата му телевизиика. Тошко също отиде на сметището.

    21:53 19.04.2026

  • 148 Даката

    1 0 Отговор
    Колкото противен ми беше Тодор Живков навремето, толкова ми е противен и Румен Радев сега.
    Само едно мога да ви кажа... жалко за България, така и не се научихте да не гласувате за комунисти и руски утрепки, защото след тях винаги е потоп и фалиране на държавата, как пък не се научихте бе за толкова време???
    Унгария ви подсказа, как ще се развие България ако гласувате за българския Орбан... Унгария се превърна в най-изостаналата европейска държава дори са след България.

    22:25 19.04.2026

  • 149 Боко праните гащи

    1 0 Отговор
    Тоя Радев ми е.. м....

    22:41 19.04.2026

  • 150 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    И който да спечели,Българския народ него чака нещо добро.Глад и мизерия.
    Бяха допуснати много политически и икономически грешки.Прездевременното приемане на еврото,което доведе до драстичен скок на цените.Сключване на неизгодни договори /БОТАШ/ и други.
    Лошата социална политика,към пенсионери и учащи и др..

    Коментиран от #154

    00:01 20.04.2026

  • 151 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Поставяне на некомпетентни лица на високи ръководни позиции.
    Подбрани на чисто партиен принцип,без нужната компетентност.
    Липса на държавни често мислене и морал.

    00:07 20.04.2026

  • 152 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Ще цитирам дядо си от майчина страна Йорго Драганов,който бе политик от старата генерация на България от Търговията Околия,обичат от Всички защото,е направил много за хората от този край.
    Той казваше:- Един политик,трябва на първо място да постави интересите на народа и след това своите.
    Сега,сме свидетели на точно обратното.
    На първо място поставят своите интереси,а народа тъне в глад и мизерия.

    00:18 20.04.2026

  • 153 ганю

    0 0 Отговор
    здрав шамар за всички освен Ген.Радев

    00:44 20.04.2026

  • 154 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Проф.Юлиян Кирилов":

    за Боташ са виновни парламента не оставиха ИЗБОР НА
    тогавашното правителство на Радев
    натиска дойде от Брюксел и урсулата за да се забрани
    всичко от Русия.
    Сега Тръмп ще ги съсипе ЕС

    00:46 20.04.2026

  • 155 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Град Козлодуй":

    преди седмица друго пееше
    и ти си една фурнаджийска лопата
    помниш ли или ти е къса паметта....

    00:52 20.04.2026

  • 156 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Терминал 2":

    тръгвай и не се връщай

    00:53 20.04.2026

  • 157 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Предлагам,":

    мисля да ги овеся на по един ченгел на моста с птичките
    у софето и до обяд да ги изкълват гарваните
    бою и шиши
    дали обаче ще кълват фъшкии не е сигурно

    00:58 20.04.2026

  • 158 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    До коментар. 154

    Аз,никъде не съм цитирал името на Радев за БОТАШ,Ганчо.

    01:44 20.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове