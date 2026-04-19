Румен Радев подаде ръка на ПП-ДБ за смяната на ВСС

"Не мога да ви кажа, нека видим окончателните резултати". Така досегашният президент, а сега лидер на "Прогресивна България" Румен Радев коментира пред журналисти предварителните социологически проучвания, които отреждат на Радев първо място на предсрочните парламентарни избори.

Запитан на няколко пъти дали е готов на правителство на малцинството и дали в крайна сметка ще направи кабинет, Радев още веднъж заяви, че ще говори окончателно, когато види последните окончателни резултати.

Въпреки това Радев заяви, че много партии са направили заявка, че трябва да бъде сменен настоящият Висш съдебен съвет (ВСС), който е с изтекъл мандат, така че очаква да си изпълнят мнението. "Аз се надявам, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока по тази тема", открехна Радев вратата към формацията на Асен Василев.

Румен Радев добави, че е готов на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство. На повече въпроси досегашният държавен глава не отговори, а остави темата за развръзка - след окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори.