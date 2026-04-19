Румен Радев подаде ръка на ПП-ДБ за смяната на ВСС
  Тема: Избори

Румен Радев подаде ръка на ПП-ДБ за смяната на ВСС

19 Април, 2026 20:12 4 535 85

Румен Радев добави, че е готов на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство

Румен Радев подаде ръка на ПП-ДБ за смяната на ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Не мога да ви кажа, нека видим окончателните резултати". Така досегашният президент, а сега лидер на "Прогресивна България" Румен Радев коментира пред журналисти предварителните социологически проучвания, които отреждат на Радев първо място на предсрочните парламентарни избори.

Запитан на няколко пъти дали е готов на правителство на малцинството и дали в крайна сметка ще направи кабинет, Радев още веднъж заяви, че ще говори окончателно, когато види последните окончателни резултати.

Въпреки това Радев заяви, че много партии са направили заявка, че трябва да бъде сменен настоящият Висш съдебен съвет (ВСС), който е с изтекъл мандат, така че очаква да си изпълнят мнението. "Аз се надявам, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока по тази тема", открехна Радев вратата към формацията на Асен Василев.

Румен Радев добави, че е готов на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство. На повече въпроси досегашният държавен глава не отговори, а остави темата за развръзка - след окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 народа сам на себе си е казал

    58 13 Отговор
    прос народ
    слаба държава

    Коментиран от #11, #38, #44, #49

    20:14 19.04.2026

  • 2 Павел найденов

    28 22 Отговор
    Румене Да не забравиш да дадеш 5-10 милиарда евро на общия ти приятел с тиквата дето награди с орден -мафиота ,който ограби Илия Павлов

    Коментиран от #63

    20:14 19.04.2026

  • 3 666

    22 29 Отговор
    УСПЕХ МУ ЖЕЛАЯ.

    20:15 19.04.2026

  • 4 хъхъ

    27 28 Отговор
    Честита ви сглобка, наивници! Тагарев - министър на отбраната!

    20:15 19.04.2026

  • 5 Атина Палада

    32 28 Отговор
    Паветници,чухте ли Петроханеца кРадеФ сега?

    20:16 19.04.2026

  • 6 ИЗКАМЕ ПРЕСНИ САЛАМИ И

    10 13 Отговор
    МЕСО ОТ БЪЛГАРИЯ ПРЯСНА КАЙМА БЕЗ СОЯ БЕЗ ВНОСНИ ВЕРИГИ С НАДЦЕНКИ СТО ПРАЦЕНТА И ПЪЪЪЛНИ С ЯЙЦА НА ПЕТ ГОДИНИ ИЗКАМЕ НЮ БЕЛЕНЕ ЗА ПРЕДНИТЕ ОТ ВЛАСТТА ПРЕЗ 49 ГОДИНИ назад

    Коментиран от #34

    20:17 19.04.2026

  • 7 1488

    21 24 Отговор
    утре всички на площадите на манифестация по случай встъпването на власт на Крим Чен Ун

    с ватенки и пионерски панделки

    20:17 19.04.2026

  • 8 Че кога

    16 13 Отговор
    е подал ръка ? Че кой му я иска?!

    Коментиран от #36

    20:18 19.04.2026

  • 9 авантгард

    22 5 Отговор
    Пъпъдъбътътъ имат по-голям апетит от само някакъв съдебен съвет.
    Ще те викат в мол да ти обяснят как се прави алъш вериша.

    20:18 19.04.2026

  • 10 осраински

    16 10 Отговор
    Пак я обърка Телефоните от колхоза наречен ЕС заработиха и радеФ клекна

    20:18 19.04.2026

  • 11 СЗО

    37 15 Отговор

    До коментар #1 от "народа сам на себе си е казал":

    Няма по тъпо говедо от българина? Вече нямам надежда за България.

    Коментиран от #37, #60

    20:18 19.04.2026

  • 12 Мнение

    23 13 Отговор
    Започва разследване за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите. Борисов и Пеевски ще са в затвора в Яши Румъния за да не възпрепятстват събирането на показания. Престъпниците Магдалинчев, Сарафов и Ко посягат към хапчетата

    20:19 19.04.2026

  • 13 1111111

    27 11 Отговор
    Кокорчо по пенъоар чака Радев. Само генералчето Наско засега се дърпа.

    20:19 19.04.2026

  • 14 осраински

    27 12 Отговор
    С педофили от петрохан не се работи

    Коментиран от #46

    20:19 19.04.2026

  • 15 така така

    17 15 Отговор
    Да искаш в 2026г. комунизъм е кощунство! Честит кабинет на БСП

    20:20 19.04.2026

  • 16 Мнение

    27 17 Отговор
    Народе, народе, ППДБ ли искаш да те управляват?!
    Готов ли си народе да се жертваш за марионетката на шорош - Зеленски???

    Ако да, не забравяйте и да пратите децата си на новите им "лами" и да приключваме като народ!

    Писна ми да обяснявам на уж интелигентни хора, а те накрая пак да избират Стефан Яневци и Румен Радевци!!!

    20:22 19.04.2026

  • 17 Да се знае

    27 3 Отговор
    БСП изпадат от НС ...като дойдат резултатите от чужбина са 3.5%

    Коментиран от #28

    20:23 19.04.2026

  • 18 Внимание

    20 3 Отговор
    внимание ! Всички мишки на събрание ! Най - големия мишок , ще играе казачок !

    20:23 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мнение

    20 14 Отговор
    Най ужасяващия срив е на ГЕРБ и Възраждане . ГЕРБ от 26.7% преди година и 4 месеца сега 16.3% а Възраждане от 13.80% процента тогава сега 4.9%. И двете клики са в процес на заличаване.

    Коментиран от #32

    20:24 19.04.2026

  • 21 Ъхъ!!!

    10 17 Отговор
    Мерси, айде нема нужда! Кремълския църв.л да подава ръка на другите кремълски църв.ли - Боко, Шиши, Зарков и Костадинка!
    Апропо, при учередяването на новото Народно събрание тия руския флаг ли ще веят?
    И последно - да му е честита на Путин изборната "победа".

    Коментиран от #77

    20:25 19.04.2026

  • 22 Няма

    8 12 Отговор
    да се унижат ПП да му искат ръце , нито ще им трябва , а пък и да предадат народа !

    20:25 19.04.2026

  • 23 ?????

    23 5 Отговор
    Първа стъпка към новата сглобка.
    Честито на гласувалите.
    За Радев де.
    Но не мога да не се съглася с Коцето че прегръдката на ПБ и ППДБ ще ги унищожи.
    И БСП-то също. Щото изглежда че ако минат 4% те ще са патерицата.

    Коментиран от #50

    20:25 19.04.2026

  • 24 дцкавок

    17 9 Отговор
    Мисирките на мафията дето лъжат българите, трябва да бъдат 1 ви изгонени а защо не и в затвора. Следва 9-то дудже и то да ходи в затвора за злоупотреба с власт и прикриване на мафията. А 2 те свини преди да избягат задължително е добре да ги приберат в ареста и да не могат да си крият плячката. Радев да ги почва още от 1 ден.

    20:26 19.04.2026

  • 25 Казанлъшкия

    22 9 Отговор
    Ами, нормално - едните, и другите са комунисти. Ако някой е забравил - ППДБ са все внуци и отрочета на ДС агенти и висши комунистически кадри.

    20:29 19.04.2026

  • 26 Айдееее

    18 6 Отговор
    честито на излъганите (пак и пак) камилчета за новия стар "прокремълски спасител" 😂😂

    20:30 19.04.2026

  • 27 Да бе , да ! ;)

    10 12 Отговор
    Никаква " ръка " не е подал Р .Радев ! Шут за турско-английските шпиони !

    20:30 19.04.2026

  • 28 рррр

    12 4 Отговор

    До коментар #17 от "Да се знае":

    Чул те господ. Влизането на тази гербаджийска патерица в парламента ще е най-голямото разочарование от изборите.

    20:30 19.04.2026

  • 29 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    А КОГА ЛОМСКИЯТ КМЕТ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА ЗА ЗОЛУМИТЕ КОИТО НАПРАВИ?

    20:31 19.04.2026

  • 30 Български

    16 4 Отговор
    Борисов оставка!герб загуби!

    20:31 19.04.2026

  • 31 ПОДАЛ СИ Е ТРЕТИЯ КРАК

    9 6 Отговор
    ЩО ЛЪЖЕТЕ БЕ ТИКВАРИ !

    20:31 19.04.2026

  • 32 Казанлъшкия

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Не е точно така - сметни и разликата в активността, която преди година и нещо беше към 30% , а сега е към 50%. ГЕРБ не са загубили нищо като рой гласоподаватели, само Възраждане са загубили няколко процента,да.

    Коментиран от #43, #54

    20:32 19.04.2026

  • 33 Първолета

    8 5 Отговор
    За съжаление думите на Радев не покриват делата, на Радев, нито обратното и това ясно се вижда на кадъра на тази слънчева снимчица.

    20:33 19.04.2026

  • 34 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ИЗКАМЕ ПРЕСНИ САЛАМИ И":

    Искаш,ама друг път

    20:33 19.04.2026

  • 35 ироней

    10 7 Отговор
    Колко изненадващо джентълменски подава ръка на уж"шарлатаните" от своя ПП проект за спечелване демократично на властта, чрез принципа: разделяй и владей!
    ПП ще са му смокиновото листо пред европейците.

    20:34 19.04.2026

  • 36 Мизерабъл

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Че кога":

    Е преди малко бе.Татко шарлатан прикотква шарлатанчетата.И ще се гушнат ,бас ловя.

    20:35 19.04.2026

  • 37 Иво Христов

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "СЗО":

    Искам да ми се извините за 80те процента, че ме карахте да се извинявам

    20:37 19.04.2026

  • 38 Божке

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "народа сам на себе си е казал":

    Тоз народ върна дрътите комундета на власт!!!Ще патим.

    20:38 19.04.2026

  • 39 Прасето Цацаров е виновен за свинщините

    11 4 Отговор
    Опг-тата ГЕРБ и "Ново начало" , както и т нар. Прокуратура имат няколко часа на разположение да направят граждански арест на престъпниците Борисов, Младен Маринов, Пеевски, Цацаров, Сарафов, Магдалинчев и да ги предадат на МВР. Когато започне делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите няма да има толеранс към решилите да се покаят. Не забравяйте че това са "хора" , които забравиха че ги е раждала майка защото те бяха родени от Борисов, Пеевски и Цацаров. Прасето Цацаров е виновен за цялата свинщина

    20:39 19.04.2026

  • 40 Бай Ставри !

    10 5 Отговор
    Бойко и Делян цял живот ви чакам ,деца мои !!!

    МОЯТ МИГ ДОЙДЕ ...

    20:39 19.04.2026

  • 41 Aлфа Вълкът

    9 3 Отговор
    Какво ви казах, че ще се вземат с ПП. Още беше ясно преди 1г, като Кокорчи взе да ги фирма 1 по 1.

    20:40 19.04.2026

  • 42 Пламен

    16 8 Отговор
    Честита ни коалиция ,,Петрохан-Боташ" !

    20:41 19.04.2026

  • 43 Мнение

    13 8 Отговор

    До коментар #32 от "Казанлъшкия":

    И защо стана така?
    Щото Румен Радев щял да се бори с Борисов, Пеевски и ппдб, което тласна много хора от Възраждане към натовеца?! А то какво започна да излиза, че румбата ще прави коалиция, вероятно с ппдб, а може и с боко?!

    Сега вече от тия събития разбирам каква ще е вероятната картинката за България!
    А именно:
    Слугите на шорош начело на държавата ни, ще продължат да крадат, продават и подаряват страната ни, буквално до закриване!
    И вече когато положението стане като в укрия - не само няма кво да се яде, но и когато тръгнат "белите бусове" да събират "доброволци за фронта на зеления, МОЖЕ БИ едва тогава българите ще се обединим и ще опандизим всичко що е управляващ и управлявал "евроатлантик"???!!!

    20:41 19.04.2026

  • 44 Иво Христов

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "народа сам на себе си е казал":

    Беше прав за 80те процента. Даже беше скромен.

    20:43 19.04.2026

  • 45 гошо

    6 5 Отговор
    0% милост за герберастите,децата им и внуците.

    20:46 19.04.2026

  • 46 петър

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "осраински":

    странна теория може би платена

    20:46 19.04.2026

  • 47 Истината

    8 10 Отговор
    Знам ,че моят коментар ще бъде изтрит ! Защото заговора преди 10ноември 1989 год. е изпълнен на 100%.А сега да ви разкажа истината : Нека прочета и младите и юношите и всички които мислят с главата си ! Два месеца преди деня на победата на Демокрацията в България , дойдоха полит-агитатори от Областния съвет на БКП - Хасково , които ни наредиха в петък след обяд да сме отишли на работа с чанта и необходимите неща са пренощуване. Закараха ни с автобус в с.Лисово - Хасково .Два дни ни разясняваха как идва промяната в България под натиск на Европа и Сащ - излизаме от СИВ и Варшавският договор , но без насилие към гражданите и бунтове! БКП била подготвена с кадри които след 30-35 години да разрушат ЕС и НАТО и да се върнем към Москва и Русия ! За това агента на Решетников - Радев спечели изборите ! Пр омяната направиха децата на ДС - партията ПП заедно с ДБ! Радев ще иска излизане от ЕС и НАТО и връщане на лева ! Това е вътрешен ПРЕВРАТ - БЪЛГАРИНО СЪБУДИ СЕ !

    Коментиран от #73

    20:46 19.04.2026

  • 48 Факт

    12 5 Отговор
    Радев мърша ! Коалиция с партията на Сорос пп-дб ли ще правиш ?

    20:46 19.04.2026

  • 49 Истината

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "народа сам на себе си е казал":

    Слаб народ СЛАБО ГЛАСУВА !

    20:48 19.04.2026

  • 50 петър

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "?????":

    що бе нищо необичайно нормално е за Радев нали е обединител

    20:48 19.04.2026

  • 51 Борисов

    8 2 Отговор
    ОСТАВКА!

    20:48 19.04.2026

  • 52 Евроатлантика

    8 3 Отговор
    Козината си мени, петроханския нрав никога!

    20:50 19.04.2026

  • 53 Анонимен

    4 4 Отговор
    Написах Радев и Петроханци Гюрови назначи Радев конституция не важи демокрация газят с наше мвр за нашите цялата власт имат Сега Радев и Василев заедно са Хахахахафафаха

    20:50 19.04.2026

  • 54 петър

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Казанлъшкия":

    не си прав гербаджийските чиновници винаги се ориентират към победителя в случая Радев. нормален резултат те са кариеристи .

    20:50 19.04.2026

  • 55 Алито Раза

    6 0 Отговор
    А да о е за добро

    20:50 19.04.2026

  • 56 Мнение

    5 8 Отговор
    ПП-ДБ ще имат 16%, когато дойдат резултатите от.чужбина!
    Бойко Борисов падна в каналааааа....ураааа....

    Коментиран от #71

    20:51 19.04.2026

  • 57 Парадокс БГ

    5 5 Отговор
    Борисов да се пенсионира и да си гледа внучетата и магнолиите, а Пеевски да хваща самолета за Дубай и да отива при жените си, да не се връща!

    Коментиран от #61

    20:52 19.04.2026

  • 58 ИТН

    5 0 Отговор
    0.2 % хихи

    20:54 19.04.2026

  • 59 Мухахаха

    3 4 Отговор
    От утре отказвам вече да съм Българин по добре циганин да съм

    20:54 19.04.2026

  • 60 Оня

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "СЗО":

    И аз така си казвам от 2007, та чак до днес. Но днес празнувам ! А всички, на които им е преседнало в момента - да са живи и здрави.

    20:57 19.04.2026

  • 61 Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Парадокс БГ":

    Борисов няма да си гледа внучетата, а ще гледа синчето си и майка му на снимка от затвора, защото има три хиляди страници досие на контрабандист, скрито и унищожено от българската "прокуратура" но партньорите ще ни го изпратят пак. С дъщерята на Борисов и бившата съпруга на Желязков ще отговарят за нерегламентирано прехвърляне на капитал на търговски дружества на занижени цени

    Коментиран от #78

    20:57 19.04.2026

  • 62 Факт

    6 3 Отговор
    Радев смля мафиотите и първото което трябва да направи е да свали прокурора и ВСС ! Браво българи !

    20:57 19.04.2026

  • 63 Важно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Павел найденов":

    Е Че вече много хора го знаят !

    20:58 19.04.2026

  • 64 Избирател

    12 2 Отговор
    Нали каза, че няма как да се коалира с ПпДб. Още от първото интервю обърна лопатата и започва с лъжа.

    Коментиран от #72

    20:58 19.04.2026

  • 65 Сбогом

    4 0 Отговор
    Отверкаджии и чалгаджии !

    20:59 19.04.2026

  • 66 Оле мале

    2 0 Отговор
    От тук започва нищото

    20:59 19.04.2026

  • 67 Лапура

    0 0 Отговор
    Лапнах те парйда,така ви се пада.

    20:59 19.04.2026

  • 68 Направо ме разби

    1 1 Отговор
    Човекът който ще бори корупцията и с Путин и Русия
    Поде ръка на корупцията в кметствата и застана срещу чичо Путин. ????

    20:59 19.04.2026

  • 69 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Копейки подадохте ръка на ПП-Дъ (е) Бъ!

    20:59 19.04.2026

  • 70 Супеееер

    2 2 Отговор
    Гърчете се и ревете .хаахаха хохо

    21:00 19.04.2026

  • 71 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мнение":

    Ппдб нямат и 5%!
    Добре им дойде, че именно тяхното служебно правителство нагласят изборите!

    Ако българският народ харесва п-далите и п-филите, тогава твърдението ти има резон! Но аз изключително много се съмнявам българите да искат да станат слуги на зеленски, а децата си да пратят на новите "лами" от ппдб!

    Следователно ШОРОШ отново фалшифицира изборите в България!
    След като активираха Румен Радев означава, че ТОВА СА ПОСЛЕДНИТЕ СИЛИ НА ШОРОШ В БЪЛГАРИЯ!
    АКО СЕГА РУМЕН И П.ДОФИЛИТЕ НЕ НАПРАВЯТ ПРАВИТЕЛСТВО, ОТ ТУК НАСЕТНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ИМ ЩЕ ТРЪГНАТ ВЕРТИКАЛНО НАДОЛУ!!!

    Коментиран от #74, #82

    21:00 19.04.2026

  • 72 Лъжа

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "Избирател":

    Не е казал че ще се коалира а ще се опита да бутне прокурора и ортаците му ( това което самите ППДП казват че трябва да се свърши първо )

    21:01 19.04.2026

  • 73 Тоалетна Хартия

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Истината":

    Де късмет да е истина това, което си написал!!

    21:02 19.04.2026

  • 74 Истината

    5 3 Отговор

    До коментар #71 от "Мнение":

    Герберистите ги спукаха и ореваха света ! Вън престъпниците от НС !

    Коментиран от #80

    21:02 19.04.2026

  • 75 Сбогом

    4 2 Отговор
    Мистър бикини и никога и не помисляй че си отървал ЦСЗ !

    21:05 19.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Оня

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ!!!":

    А укро-парцала да продължава да се вее над Общината е супер, нали продажен здник ?!????

    21:06 19.04.2026

  • 78 Глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Мнение":

    2 години след като Барселона гейт беше затворен в Испания , тук Гешев го държа на трупчета ,не били преведени няколкостотин страници . Та Борисов 4 години не беше във властта , даже без имунитет , кажи каква е ползата на прокуратурата да смачква дела и то срещу министър председателя , вместо да го подпука ако трябва с шутове .

    21:10 19.04.2026

  • 79 Ха маца в каца

    2 1 Отговор
    ЕЕЕЕ. Най после Славито ще оправлява .Баджанаци са нема начин.

    21:10 19.04.2026

  • 80 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Истината":

    Кои герберасти?!
    Тия дето управляваха заедно с ппдб под формата на сглобка ли?!

    Тия същите ппдб, дето променяха конституцията от скута на шиши ли?!

    Герб, дпс и ппдб моментално трябва да влизат зад решетките! Толкова са вредни за България, че бедна е фантазията на нашия народ кво ги чака, за този непукизъм, който ги е налегнал!!!

    Ако се чудят как действат сатанягите на шорош, ето пример:

    Понеже болшинството от нормалните украинци НЕ желаят да дадат животите си доброволно на шорошовата марионетка Зеленски, последния е принуден да събира украинците за фронта по улиците на укрия, с бели бусове! Събират ги като чували с картофи!
    Не вярвате ли?! Има видеа в мрежата колкото си щете!!!

    ТОВА НЕЩО ЧАКА И БЪЛГАРИЯ!!!
    ПРОМИТИТЕ МОЗЪЦИ (ЕНИЧАРИТЕ) В ДЪРЖАВАТА НИ, С РАДОСТ ЩЕ СЪБИРАТ БЪЛГАРИ ПО УЛИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ГИ ПРАТЯТ В УКРИЯ!!!
    НЕ ВЯРВАТЕ ЛИ, САМО ПОЧАКАЙТЕ!
    ТЕ И УКРИТЕ НЕ ВЯРВАХА, АМА ВИЖТЕ ГИ СЕГА!

    21:10 19.04.2026

  • 81 РАДЕВ предлага от същото

    3 2 Отговор
    Да ви е честото

    21:12 19.04.2026

  • 82 Не се интересувам

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Мнение":

    от % , но ме интересува дали ще стане по добро положението . Дали ще гони чуждите олигарси , дали ще намали неравенството и как , как ще възстанови справедливостта за която говори . Леко съм скептичен като гледам и международната обстановка и мисля , че положението ще бъде още от същото . Дано да съм лош пророк , но ми харесва това , че хората осъзнаха силата си и излязоха да гласуват .

    Коментиран от #83

    21:17 19.04.2026

  • 83 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Не се интересувам":

    Какви чужди олигарси да гони?!
    А запитахте ли се, как така плакатите на Румбата са на всеки ъгъл в България (буквално)???
    Скоро пътувах по магистралата и о чудо, Румбата почти на всеки километър?!
    Как става това, ако няма олигарси зад гърба си?!

    Кое ще бори Румен Радев?!
    Енергетиката ли, финансите ли, икономката ли?!
    Те кирчовците и боковците теглиха 16млрд дълг за супер кратък период от време , с цел да халшифицират данните за инфлацията, с цел натикването на страната ни насила в заробвозоната!

    Кое точно ще бори Радев?!
    Шорош ли?! Урсула ли?! Понеже именно тия и техните господари закриват България!!!

    21:57 19.04.2026

  • 84 Днес си купих

    1 0 Отговор
    Къртофи от египет и ?австрия? явно произвидителите тук са депотати иначе как да го разбера

    22:10 19.04.2026

  • 85 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:15 19.04.2026

