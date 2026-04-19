Антон Кутев: Прогресивна България ще състави правителство с Румен Радев като премиер

"Прогресивна България" ще състави правителство. Тази гаранция даде Антон Кутев пред "Нова телевизия".

Това ще се случи до май месец, а Румен Радев ще е премиер.

"Две неща са сигурни до момента. Едното е, че убедително печелим изборите. Второто е, че ние ще направим правителство.

Дали ще имаме 121 или 122 депутати, зависи преди всичко от избирателите. Искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха.

Считаме това за огромна отговорност. Даваме си сметка, че оттук-нататък ни чака най-тежкото", коментира Кутев.

Той гарантира, че няма да има блокажи при избора на първия сред равни и за разлика от предишни пъти председателят на парламента ще бъде избран бързо. Кутев, обаче, не разкри какво ще е предложението на партията на Румен Радев.

По думите му тези резултати за партията означавали и голяма отговорност, а оттук нататък предстояло „най-тежкото“.

Кутев отхвърли ГЕРБ като възможен партньор, „когато говорим за съдебна реформа“.

"Ние не гледаме на ЕС като на грешка или на нещо, от което трябва да излезем. Същото е и за НАТО. Много пъти сме го казали това. Ние ще гледаме нашия интерес. Ние търсим национално-отговорна политика в рамките на съюзите, в които сме", коментира Кутев политиката на партията спрямо външната политика.

Ще търсим широка основа за съдебна реформа, но се притеснявам ПП-ДБ да не започнат да се отмятат от някои поети от тях ангажименти към избирателите, каза още Кутев. По думите сред първите задачи на новия парламент, наред с избора на правителство, е изборът на нов Висш съдебен съвет.