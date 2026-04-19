Антон Кутев: Прогресивна България ще състави правителство с Румен Радев като премиер
19 Април, 2026 20:33 4 100 70

Считаме това за огромна отговорност

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" ще състави правителство. Тази гаранция даде Антон Кутев пред "Нова телевизия".

Това ще се случи до май месец, а Румен Радев ще е премиер.

"Две неща са сигурни до момента. Едното е, че убедително печелим изборите. Второто е, че ние ще направим правителство.

Дали ще имаме 121 или 122 депутати, зависи преди всичко от избирателите. Искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха.

Считаме това за огромна отговорност. Даваме си сметка, че оттук-нататък ни чака най-тежкото", коментира Кутев.

Той гарантира, че няма да има блокажи при избора на първия сред равни и за разлика от предишни пъти председателят на парламента ще бъде избран бързо. Кутев, обаче, не разкри какво ще е предложението на партията на Румен Радев.

По думите му тези резултати за партията означавали и голяма отговорност, а оттук нататък предстояло „най-тежкото“.

Кутев отхвърли ГЕРБ като възможен партньор, „когато говорим за съдебна реформа“.

"Ние не гледаме на ЕС като на грешка или на нещо, от което трябва да излезем. Същото е и за НАТО. Много пъти сме го казали това. Ние ще гледаме нашия интерес. Ние търсим национално-отговорна политика в рамките на съюзите, в които сме", коментира Кутев политиката на партията спрямо външната политика.

Ще търсим широка основа за съдебна реформа, но се притеснявам ПП-ДБ да не започнат да се отмятат от някои поети от тях ангажименти към избирателите, каза още Кутев. По думите сред първите задачи на новия парламент, наред с избора на правителство, е изборът на нов Висш съдебен съвет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    38 38 Отговор
    утре всички на площадите на манифестация по
    случай встъпването на власт на Крим Чен Ун

    вие си го избрахте,
    ще си го изтърпите

    Коментиран от #10, #14, #19, #67

    20:34 19.04.2026

  • 2 Изрод

    25 13 Отговор
    Безподобен

    Коментиран от #68

    20:35 19.04.2026

  • 3 След Орбан сега е наш ред

    34 37 Отговор
    Сега е наш ред да бъдем пуделчето на Путин. Честито, българи!

    20:35 19.04.2026

  • 4 Вова I

    18 5 Отговор
    Така гласуваха българите

    20:36 19.04.2026

  • 5 авантгард

    11 14 Отговор
    Айде и тея бивши комуняги ще се сглобят с мафиотските разклонения.
    А относно излизане от ЕС и ОТАН, никой няма да иска да излизаме ако са ни полезни.
    Когато ни вредят какво остава?
    1. Да поискаме да не ни вредят.
    2. Ако не са съгласи - ЧАО.
    Това е интересът на България.

    20:37 19.04.2026

  • 6 Пич

    19 3 Отговор
    Сега, Радев ще го емнат още от евентуална коалиция! Ако е с БСП ще го нарекат комунист! С Бойко ще бъде гербафжия! С ПП ще е Пртроханец! С Пеевски дори не мога да предположа! А с Коце ще го обявят за русофил!!!

    Коментиран от #24

    20:37 19.04.2026

  • 7 боги

    26 13 Отговор
    гответе се за голямо крадене трябва да се връщат парите за кампанията щото няма олигарси които да дават безвъзмездно

    20:37 19.04.2026

  • 8 Айде

    14 20 Отговор
    Всички злобари русофоби, беснейте се!

    20:37 19.04.2026

  • 9 Абсурдистан

    17 1 Отговор
    Народа е казал: Не слагайте каруцата пред коня.

    20:37 19.04.2026

  • 10 Празнуващ

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Извинявай много, само се наведи и ще те възнаградя. И не ми казвай дали искаш отпред, или отзад. Все ще успееш да изтърпиш.

    20:37 19.04.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 4 Отговор
    ВСЕКИ народ..си заслужава месията!

    20:37 19.04.2026

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    15 7 Отговор
    Бацо, оставка, пандела!

    20:37 19.04.2026

  • 13 звездите ми говорят

    14 9 Отговор
    Радев ще е премиер, а Кутев посланник в Москва.

    20:38 19.04.2026

  • 14 Вова I

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Така е. Да следваме примера на Ким III и Вова I.

    20:38 19.04.2026

  • 15 Да,бе

    16 6 Отговор
    Пожарникаря ще води прасето на Петрохан...На сбирка на ламите.

    20:38 19.04.2026

  • 16 Един от русенско

    17 6 Отговор
    Радев си е Радев ,ама като гледам по нашия край какви нагли и неграмотни хора и ниски топки точат лиги за власт с негова помощ чак ум да ти зайде . и по лошото е че той ги подържа снима се с тях,води ги на екскурзии ....най много да го провалят

    20:38 19.04.2026

  • 17 Виц по темата

    17 16 Отговор
    Един човек влиза в супер бар, където робот с изкуствен интелект стои зад плота вместо барман. Отива човекът на бара, а роботът го пита:

    - Колко е вашето IQ?.

    Човекът отговаря:

    - 150.

    Роботът веднага му сипва 16-годишно уиски и започва разговор за геополитика, квантовата механика, нанотехнологиите, философия, богословие и т.н.

    Човекът остава много впечатлен от вечерта и затова и на другата вечер решава да тества робота.

    Когато роботът го пита за неговото IQ, той казва 80.

    Веднага роботът му сервира бира и му говори за футбол, карти, любими ястия, жени и пр. Все така заинтригуван, човекът се връща на следващата вечер отново. Роботът го пита:

    - Колко е вашето IQ?.

    А човекът отговаря:

    - Нула!

    Тогава роботът му сервира една голяма ракия и го пита:

    - Е, ся кво? Румен Радев ще ни спаси, а?

    20:38 19.04.2026

  • 18 Първанов

    13 5 Отговор
    Целта е една! Влизаме в коалиция с враговете ни Тръмп и Путин и тръгваме срещу Европа. Европа,която е втората икономика в света. Б ългария предстои да бъде употребена в този заговор

    20:39 19.04.2026

  • 19 отвратен

    17 15 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Те си го избраха, но за съжаление и ние ще трябва да го търпим - както го търпяхме с отвращение като президент.

    Коментиран от #65

    20:39 19.04.2026

  • 20 Какво

    7 5 Отговор
    ще ми създавате , стари червени ненаяли се субекти , бе ? Наглост безподобна за пари и власт ! Един читав и полезен за държавата ни и за народа сред вас няма ! Точно обратното !

    Коментиран от #26

    20:41 19.04.2026

  • 21 Къде р Дечев

    4 2 Отговор
    Да каже кой е купувал гласове

    20:41 19.04.2026

  • 22 Хаха

    5 4 Отговор
    И ще сложи Бойко за президент. Прозрачни сте!

    20:41 19.04.2026

  • 23 Румен Радев зеления чорап

    23 20 Отговор
    Време е за протести.
    Нима зеления чорап Румен Радев си мисли, че ще управлява безоблачно?!
    Още от утре ще го подпукат по всички възможни начини. А Фатмака,зелен чорап, едва ли ще съумее да се справи!
    Оставка на Румен Радев и останалите комунистически подложи!!

    Коментиран от #25, #61

    20:42 19.04.2026

  • 24 Факти

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Радев може да се коалира само с БСП. Костадинов е слуга на Бойко и Делян. Сега големият въпрос е БСП дали ще прескочи. Последните влизат гласовете от чужбина, а там никой не гласува за тях. Би трябвало БСП да изпаднат и Радев да остане на сухо.

    Коментиран от #27, #28

    20:42 19.04.2026

  • 25 Огромна

    14 18 Отговор

    До коментар #23 от "Румен Радев зеления чорап":

    вълна от протести предстои !

    20:44 19.04.2026

  • 26 Ха,ха

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Какво":

    Абе, а Лустрация кога?🤣🤣

    20:44 19.04.2026

  • 27 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Мисля, че по това с кой ще се коалира, ще можем да предложим, накъде ще ръгне като уфтсъ у люцерна!

    20:45 19.04.2026

  • 28 Хмм

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Радев помете точно Възраждане, а БСП ако влезе в правителството ще се запази, за разлика от другите те смениха ръководството си

    20:46 19.04.2026

  • 29 Дика

    18 5 Отговор
    Честито, да живеят всички БКП-та по земните кълбета, след 35г. отново се върнахме в 1990г...

    20:46 19.04.2026

  • 30 ВСЪЩНОСТ ГЕРГОВ СВИНАРЯ МАСОН

    9 2 Отговор
    ПЕЧЕЛИ ЗА СМЕТКА НА ЛАЛЮВЦИТЕ ДЕТ МИСЛЯТ ЧЕ СА СПЕЧЕЛИЛИ.. .ХААААА

    20:47 19.04.2026

  • 31 Счетоводител

    12 2 Отговор
    Утре като си миете очите сутринта на чешмата, внимавате да не се обалажите и да ви лепната ръцете, че като потече мед и масло от чешмата, като настане един рай от утре.
    Хайде със здраве!

    20:47 19.04.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    КОАЛИЦИЯТА Е ЯСНА РАДЕВ - КОЦЕТО И ОТЦЕПКИ
    ОТ БСП :)
    .....
    БРАВО НА АХМЕД ДОГАН ЧЕ ЗАКОПА ШИШИ

    Коментиран от #38

    20:47 19.04.2026

  • 33 .....

    6 5 Отговор
    Тия няма ли да ги разследват вече за Боташ🤣🤣

    Коментиран от #40

    20:51 19.04.2026

  • 34 Иван 1

    5 1 Отговор
    Какво става момчета не можете да го поемете ли победата .

    20:52 19.04.2026

  • 35 АбсЮрд!

    3 4 Отговор
    Ако не се надупи на ПП-ДБ и не прати спешно пари за Украйна, правителство няма да има.

    20:54 19.04.2026

  • 36 Хахахаха

    12 3 Отговор
    Сега да не рИвети, ако ви спират парите от ЕС? Ще чакате пари от путлера!

    20:55 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Я па тоя!

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Коцето няма да влезе ки.

    Коментиран от #42

    20:56 19.04.2026

  • 39 Факт

    11 6 Отговор
    Руският фашизъм сенастанява в България

    20:57 19.04.2026

  • 40 Хмм

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от ".....":

    Радев каза, че от Боташ може да се печели, сега трябва да го докаже

    20:57 19.04.2026

  • 41 Мирослав

    9 11 Отговор
    Както и очаквахме президентът Радев размаза безапелационно шайката еничари и шарлатаните педофили!
    Браво! Шапки долу!

    Коментиран от #44, #49

    20:59 19.04.2026

  • 42 Стабилна копейка

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Я па тоя!":

    Тъй ли? Тогава от утре ставам пръв жълтопаветник, за да импичвам Радев, дето ни стопи хубаВта сладичка партия. Явно Путлер него го люби повече от нас.

    20:59 19.04.2026

  • 43 Иво

    8 5 Отговор
    Днес беше извършен комунистически преврат в България. Дори си вкараха БКП за патерица на Радев. Горчиво ще съжаляваме че вкарахме руски партии начело с агент Радев. Както се казва честито на печелившите.

    21:01 19.04.2026

  • 44 Дрън-дрън!

    8 4 Отговор

    До коментар #41 от "Мирослав":

    Ще е ден до пладне. Следват нови, антируски протести.
    Радев ще се изложи като кифладжия в самальот.

    Коментиран от #66

    21:01 19.04.2026

  • 45 Волна Чинка

    7 5 Отговор
    От утре очаквам от небето да завалят долари,евра,франкове,а по улиците да се леят реки от мед и масло. Всички натрупани проблеми ще се занулят и всеко българско семейство ще има по3,4 деца и скоро ще станем 15,20 милиона... най-сетне ще настъпи Рая и при нас...

    21:01 19.04.2026

  • 46 Фен

    9 4 Отговор
    Боче, той те е смачкал ве брат. Не помогнаха нито полицейските заплати, нито стотиците хиляди държавни служители. Голям бой те биха този път. Хората магаретата си не бият така.

    21:02 19.04.2026

  • 47 Уникално

    12 5 Отговор
    Досега България получаваше огромни пари от Европа срещу смешна вноска от наша страна. Даваха ни срещу реформи. Всичко това беше спряно за Орбан. Предсти това да се случи и с Радев. При цялата икономическа ситуаци в света това ще е зловещо за нас. Но каквото повикало,такова се обадило. Българите изтеглиха късата клечка

    21:03 19.04.2026

  • 48 ППдофил

    5 4 Отговор
    Каква я мислехме а тя каква стана....

    21:03 19.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Голям пердах

    6 3 Отговор
    Шопарите и дебилите от сглобката са ужасени....биха ги като маче у дерек....хехе

    21:06 19.04.2026

  • 52 Когато видиш

    14 3 Отговор
    Виждаш Кутев, виждаш типичния натегач, посредствен слагач, нереализиран изкуствовед. Типичен пълзяш по корем слуга

    21:06 19.04.2026

  • 53 Гражданин

    2 4 Отговор
    Всички говорят за корупцията а за престъпноста как ще е борят ,като почти всички парламентарно представени партии се занимават с престъпни дейности....факти но бездействие на прокуратура.....?????!!!!

    21:09 19.04.2026

  • 54 За един пробит долар

    5 9 Отговор
    Центовете са в шок, наритаха ги като кучета!
    Цялата помия която изсипаха за три месеца против Румен Радев сега се изля върху тях и ги удави. Не могат да си поемат въздух завалиите.

    21:09 19.04.2026

  • 55 Старшина Боташ

    5 6 Отговор
    А дебелата Берта дето си курдисал в ИБ на БКП ,за нея ще кажеш ли нещо мръсна комунистическа крадлива негодна с.иньо?!?!

    21:11 19.04.2026

  • 56 Град Козлодуй

    8 7 Отговор
    "Генерала" пожарникар- с купеното звание си остана един пр@ст шлангар.Радев му показа КОЙ е ИСТИНСКИЯ ГЕНЕРАЛ.Радев излетя в небето-Тиквата си остана в полето!

    21:11 19.04.2026

  • 57 ЕВРОПА🆘

    4 1 Отговор
    ТОЗ ОТ ФИГ.1☝
    Е ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА РБ
    ОДОБРЕН ОТ....СЪВЕТСЦКИЯ СЪЮЗ...ЧЕСТИТО

    21:22 19.04.2026

  • 58 Дика

    9 2 Отговор
    България никога няма да стане нормална европейска държава докато няма истинско дясно управление, но с тази селско-работническа и военно-милиционерска интелигенция явно няма да го бъде.

    21:22 19.04.2026

  • 59 Радеф

    8 3 Отговор
    Беше никакъв като президент само навреди . Дано не ненаправи по големи поразий.
    Пешка на олигарсите и чужди интереси . Съд за боташ.

    21:31 19.04.2026

  • 60 Смех

    4 1 Отговор
    Бореца за правда ще прави сглобка с шарлатаните. Хи хи хи

    21:41 19.04.2026

  • 61 555

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "Румен Радев зеления чорап":

    Абсолютно вярно. До тук добре, обаче сега от московието ще започнат да изпращат “заданията”… И когато нещата стигнат до “кокъла”, Ганю ще разбере онова, което унгарците разбраха, но в по-лоша от тяхната политическа, и най-вече икономическа обстановка… Дупе да ни яко…

    21:57 19.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Слава на Русия

    0 1 Отговор
    КвичетеЕвроБоклуци

    23:41 19.04.2026

  • 64 Диамантената ръка

    3 0 Отговор
    Най после преходът в България завърши, БКП спечели абсолютно мнозинство, Тодор Живков воскресе. Жалко само, че бозата от утре няма да е пак 3 евроцента.

    00:37 20.04.2026

  • 65 007

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "отвратен":

    Безмозъчен Тиквопоклонник. Кофти ли ти е?

    00:56 20.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Жъээж

    0 0 Отговор
    Хаха, летецът навря в кучи г...з поклонниците на тиквичката и прасчо. Дерзайте.

    01:18 20.04.2026

  • 70 Кутевщини

    0 0 Отговор
    на кило…

    05:34 20.04.2026

