Новини
България »
София »
Проф. Даниел Вълчев: Българите показаха, че не са апатични
  Тема: Избори

Проф. Даниел Вълчев: Българите показаха, че не са апатични

19 Април, 2026 21:12 1 972 27

Водещи теми за избирателите са корупцията и доходите

Проф. Даниел Вълчев: Българите показаха, че не са апатични - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Резултатите от предсрочните парламентарни избори са били до голяма степен очаквани, но по-важен остава прочитът им. Това заяви адвокатът и бивш вицепремиер проф. Даниел Вълчев. Според него вотът дава ясни сигнали за обществените нагласи и отхвърля широко разпространени митове за политическата пасивност на българите.

„Не е вярно това, че българите са политически апатични... Днес показахме, че се интересуваме от публичния живот“, подчерта Вълчев. Той допълни, че активността се повишава, когато има ясни каузи и личности, които ги представляват. По думите му резултатите показват още, че избирателите „не са толкова лесно податливи на политическа манипулация“, като даде пример с формации, разчитали на твърд и нишов вот, но останали извън парламента.

Вълчев открои като водещи теми за избирателите корупцията и доходите. Според него те изискват отговорно управление: „Българите категорично казаха, че искат повече ред и повече предвидимост“. Той обърна внимание и на силния резултат на “Прогресивна България” като първа политическа сила, която „взима повече, отколкото трите следващи взети заедно“, което според него представлява ясен обществен мандат.

Проф. Вълчев изрази умерен оптимизъм за възможни промени. Според него комбинацията от ясен изборен резултат, готовност за подкрепа от политически сили и ролята на държавния глава може да се окаже решаваща.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българите показаха, че не са апатични,

    18 14 Отговор
    а късопаметни и ще си получат поредните 800 дни

    21:22 19.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор
    ей ся Радев ша на упрай..

    21:23 19.04.2026

  • 3 Пич

    11 5 Отговор
    Незнам накъде ще тръгне Радев, но Урсулианците запасват памперсите !!! Но ако се коалира с ПП, и той ще бъде Урсулианец !!!

    21:25 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    3 14 Отговор
    Радев няма полезех ход освен да се ожени за жълтопаветните ППДБрасти иначе или правителство на малцинството ,или нови избори.

    21:27 19.04.2026

  • 6 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    12 8 Отговор
    Абе ти нормален ли си бе Вълчев ? 47% са изчезнали да гласуват !! Къде са 100 процента или 90 или 80 процента поне ? Напротив,апатични са българите и го доказаха за пореден път

    21:27 19.04.2026

  • 7 Българин

    18 11 Отговор
    Народът пак се хвана за новия спасител Радев. Той ще замени олигархичния модел на Борисов и Пеевски със свой олигархичен модел.

    Коментиран от #27

    21:29 19.04.2026

  • 8 Трап

    2 8 Отговор
    Да бе, колега. На мене не ми пука изобщо какво ще става и кой ще печели. Заплатката ми и стажът нали си вървят.

    Коментиран от #26

    21:30 19.04.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    13 10 Отговор
    Малко ретроспекция:
    1. Българите си избраха дребен мадридски комарджия с псевдонима "Цар".
    2. Българите си избраха пожарникар, при това еднокнижник.
    3. Българите си избраха чалгар, без коментар, само погнуса.
    4. Българите си избраха шапкар, отново без коментар, само погнуса.
    Изводите всеки сам да си ги прави! Е, ако може да мисли.

    Коментиран от #12

    21:31 19.04.2026

  • 10 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Шиши събира ли куфарите за дубай?

    21:32 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Каза

    8 4 Отговор
    адютантът на ген. любен гоцев.

    21:35 19.04.2026

  • 14 Тоалетна Хартия

    10 3 Отговор
    Българина не е апатичен, а пача чалгарска!! Явно малко му.бяха всички ""месии""..

    21:36 19.04.2026

  • 15 Лютеница

    1 2 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    21:36 19.04.2026

  • 16 Край

    5 5 Отговор
    Успя олигархията да продаде на българите “ нов спасител”

    21:37 19.04.2026

  • 17 Факти

    8 1 Отговор
    45% активност - най ниската в Европа. Хич не сме апатични...

    Коментиран от #24

    21:38 19.04.2026

  • 18 мнение

    5 1 Отговор
    Този капацитет ни е омръзнал с повторението на банални истини.
    Сигурно е кандидат за президент и бърза да се позиционира спрямо новата конфигурация. Наивно.

    21:39 19.04.2026

  • 19 Проф. Вълчо Даниелов

    5 5 Отговор
    Айде да им е честит на българите "пътя на Копринката"!

    Коментиран от #23

    21:41 19.04.2026

  • 20 Ти да видиш

    5 7 Отговор
    Българите доказахме, че сме късопаметни идиоти. И нямам предвид само Боташ, а и Петрохан, при все че и двете не са компромат, а реално случили се събития.

    21:49 19.04.2026

  • 21 И какво от това

    2 1 Отговор
    Следа като и тези избори не са реални, а манипулирани. Какво от това, че са излезли хората......, а? Професоре........жалки сте всички говорещи и запълващи медиите с несъществени тези. Но това е най-лесно и безопасно, да говорите празни приказки.

    22:01 19.04.2026

  • 22 изписани вежди

    3 0 Отговор
    Изборите показват,че Москов,Слави,този бившия гербаджия,нямат електорално представителство на национално ниво.
    Извод. Да престанат да занимават обществото със своите тежнения!

    22:27 19.04.2026

  • 23 доц.Мангъров

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Проф. Вълчо Даниелов":

    Пий си хаповете за аритмия.

    22:45 19.04.2026

  • 24 Хасан Келеш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Твърде много рибари и г@зари.

    22:47 19.04.2026

  • 25 Веселяка

    1 1 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:16 19.04.2026

  • 26 Трап

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трап":

    Не цъкайте мунис, мрши. Когато и да се затрие тоя еван народ все ще е късно. Не съм гласувал от 5 години.

    00:29 20.04.2026

  • 27 радко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    направи го ти като е толкоз лесно бе?

    00:53 20.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове