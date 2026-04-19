Проф. Даниел Вълчев: Българите показаха, че не са апатични

Резултатите от предсрочните парламентарни избори са били до голяма степен очаквани, но по-важен остава прочитът им. Това заяви адвокатът и бивш вицепремиер проф. Даниел Вълчев. Според него вотът дава ясни сигнали за обществените нагласи и отхвърля широко разпространени митове за политическата пасивност на българите.
„Не е вярно това, че българите са политически апатични... Днес показахме, че се интересуваме от публичния живот“, подчерта Вълчев. Той допълни, че активността се повишава, когато има ясни каузи и личности, които ги представляват. По думите му резултатите показват още, че избирателите „не са толкова лесно податливи на политическа манипулация“, като даде пример с формации, разчитали на твърд и нишов вот, но останали извън парламента.
Вълчев открои като водещи теми за избирателите корупцията и доходите. Според него те изискват отговорно управление: „Българите категорично казаха, че искат повече ред и повече предвидимост“. Той обърна внимание и на силния резултат на “Прогресивна България” като първа политическа сила, която „взима повече, отколкото трите следващи взети заедно“, което според него представлява ясен обществен мандат.
Проф. Вълчев изрази умерен оптимизъм за възможни промени. Според него комбинацията от ясен изборен резултат, готовност за подкрепа от политически сили и ролята на държавния глава може да се окаже решаваща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българите показаха, че не са апатични,
21:22 19.04.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:23 19.04.2026
3 Пич
21:25 19.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана Z
21:27 19.04.2026
6 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
21:27 19.04.2026
7 Българин
Коментиран от #27
21:29 19.04.2026
8 Трап
Коментиран от #26
21:30 19.04.2026
9 Ъхъ!!!
1. Българите си избраха дребен мадридски комарджия с псевдонима "Цар".
2. Българите си избраха пожарникар, при това еднокнижник.
3. Българите си избраха чалгар, без коментар, само погнуса.
4. Българите си избраха шапкар, отново без коментар, само погнуса.
Изводите всеки сам да си ги прави! Е, ако може да мисли.
Коментиран от #12
21:31 19.04.2026
10 ООрана държава
21:32 19.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Каза
21:35 19.04.2026
14 Тоалетна Хартия
21:36 19.04.2026
21:36 19.04.2026
16 Край
21:37 19.04.2026
17 Факти
Коментиран от #24
21:38 19.04.2026
18 мнение
Сигурно е кандидат за президент и бърза да се позиционира спрямо новата конфигурация. Наивно.
21:39 19.04.2026
19 Проф. Вълчо Даниелов
Коментиран от #23
21:41 19.04.2026
20 Ти да видиш
21:49 19.04.2026
21 И какво от това
22:01 19.04.2026
22 изписани вежди
Извод. Да престанат да занимават обществото със своите тежнения!
22:27 19.04.2026
23 доц.Мангъров
До коментар #19 от "Проф. Вълчо Даниелов":Пий си хаповете за аритмия.
22:45 19.04.2026
24 Хасан Келеш
До коментар #17 от "Факти":Твърде много рибари и г@зари.
22:47 19.04.2026
25 Веселяка
23:16 19.04.2026
26 Трап
До коментар #8 от "Трап":Не цъкайте мунис, мрши. Когато и да се затрие тоя еван народ все ще е късно. Не съм гласувал от 5 години.
00:29 20.04.2026
27 радко
До коментар #7 от "Българин":направи го ти като е толкоз лесно бе?
00:53 20.04.2026