ПП-ДБ: Предстоят тежки дни и разрушаване на модела Пеевски-Борисов ВИДЕО

Ивайло Мирчев: "На база на предварителните резултати моделът Пеевски - Борисов няма да има 80 гласа в следващото НС. Това означава възможност за смяна на ВСС и на главния прокурор.

Той благодари на служебното правителство и на МВР за усилията да бъдат проведени честни избори

Асен Василев: "Спортментско е да се поздрави победителят г-н Румен Радев и ние го поздравяваме за изборната му победа. Все още битката за честността на вота не е приключила. Знаем, че има изгонен международен наблюдател от Благоевградско, село Краище, директно от секцията. Върви видеонаблюдението.

Когато тази битка приключи и са ясни резултатите ще можем да коментираме повече. Най-важното нещо според мен, което трябва да се каже, е, че българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото, това, което протестът си беше поставил като цел, оттук нататък ни чака изключително много работа с всички законопроекта и с избора на нов ВСС и нов главен прокурор в следващия парламент."



Атанас Атанасов: "Благодаря на българските граждани за високата избирателна активност. Коалицията ПП-ДБ ще бъде гарант за европейския път на България."