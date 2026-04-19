ПП-ДБ: Предстоят тежки дни и разрушаване на модела Пеевски-Борисов ВИДЕО
  Тема: Избори

19 Април, 2026 22:11 3 446 99

Когато тази битка приключи и са ясни резултатите ще можем да коментираме повече

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев: "На база на предварителните резултати моделът Пеевски - Борисов няма да има 80 гласа в следващото НС. Това означава възможност за смяна на ВСС и на главния прокурор.
Той благодари на служебното правителство и на МВР за усилията да бъдат проведени честни избори

Асен Василев: "Спортментско е да се поздрави победителят г-н Румен Радев и ние го поздравяваме за изборната му победа. Все още битката за честността на вота не е приключила. Знаем, че има изгонен международен наблюдател от Благоевградско, село Краище, директно от секцията. Върви видеонаблюдението.

Когато тази битка приключи и са ясни резултатите ще можем да коментираме повече. Най-важното нещо според мен, което трябва да се каже, е, че българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото, това, което протестът си беше поставил като цел, оттук нататък ни чака изключително много работа с всички законопроекта и с избора на нов ВСС и нов главен прокурор в следващия парламент."

Атанас Атанасов: "Благодаря на българските граждани за високата избирателна активност. Коалицията ПП-ДБ ще бъде гарант за европейския път на България."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    58 27 Отговор
    Много омълушени фашистите. Татко Радев няма ли да ги приюти на софрата?

    Коментиран от #10, #29

    22:13 19.04.2026

  • 2 Разбирач

    48 32 Отговор
    Що си мислите ще, че читав и честен човек като Радев ще се коалира с измекяри и петроханци

    Коментиран от #12, #20, #67, #82

    22:13 19.04.2026

  • 3 Гоуст

    46 24 Отговор
    Освен Борисов-Пеевски, дали знаете друго?

    Коментиран от #98

    22:14 19.04.2026

  • 4 Радев 38 процента

    25 12 Отговор
    Боко тиквун 15+ 8 за ДПС =23. Радев ги трепе общо с повече от 15 процента а ПП-ДБ качват на тези избори с 85 хиляди гласа

    Коментиран от #13, #14, #68

    22:14 19.04.2026

  • 5 Даа

    32 10 Отговор
    Въпреки, че всички бяха против тях, взеха, че оцеляха. Повториха си резултата от миналите избори. За разлика от всички останали, които претърпяха погром. Сега да си стоят спокойно в опозиция.

    Коментиран от #69, #97

    22:14 19.04.2026

  • 6 Хахахха

    13 13 Отговор
    Ще ви видим, ...само празни приказки

    22:15 19.04.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 20 Отговор
    Слава на будистите от ППетрохан!🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #16

    22:15 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тези п до фили

    35 17 Отговор
    се взеха на сериозно защото изкараха някакво си дванадесет процента а те им даваха единадесет.
    Боже пази България от такива недоразумения

    22:15 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    26 1 Отговор
    БСП пада на 3,7 пише 24 часа. Очакват се и други промени до края на преброяването.

    Коментиран от #15

    22:16 19.04.2026

  • 12 Голям разбирач си.

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    По туршиите и компотите.

    22:17 19.04.2026

  • 13 85 000 платени или мъртви души

    21 9 Отговор

    До коментар #4 от "Радев 38 процента":

    Позната схема “ала—бала” с президента,на който не му беше разрешено пълно мнозинство.

    22:17 19.04.2026

  • 14 Факт

    22 10 Отговор

    До коментар #4 от "Радев 38 процента":

    Герб края на ноември 2024 г. - 641 хиляди гласа. Сега 450 хиляди гласа. Зловещ срив. Възраждане 350 хиляди гласа тогава ,сега 150 хиляди. ДПС пеевски срив със 70 хиляди гласа...Като гласове качват единствено ПП-ДБ

    Коментиран от #60

    22:17 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Любопитен

    35 3 Отговор
    Ами какво става с Тошко семето и Балананчето? Не ги виждам по никоя телевизия

    22:19 19.04.2026

  • 18 Харесвам ви но пп не е дб

    4 5 Отговор
    И пътя е само български и след това някъкъв друг ако съвоада с интереса и финансова изгода /просто ясно или закриване

    22:19 19.04.2026

  • 19 Хааа

    18 8 Отговор
    Абе тия некадърници не бяха ли на власт.?

    22:19 19.04.2026

  • 20 оня с питон.я

    28 9 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    Ако оставим общите приказки и лозунги на страна, не е ясно каква ще е политиката на Радев. Гласувахте за него, постфактум ще разбирате за какво точно се бори. Българска работа.

    Коментиран от #32, #38, #80

    22:20 19.04.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    17 10 Отговор
    Сещате се за израза - еди какво си мушкато - ако сте се чудели - те го излгежда кат тия на снимката :D

    В крайна сметка повече от гласувалите ясно показват, че не са за Окраина, и не са за Брюксел!

    22:20 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ехее

    23 13 Отговор
    Асен Василев: "Спортментско е да се поздрави победителят " Те големи ,,спортисти "станаха изведнъж, големи нагаждачи. На хора, които само плюят не вярвам. Значи в самите тях има много мръсотия.

    22:21 19.04.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    25 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ран":

    Що бе, другите кви са? Радев бивш член на БКП, Бойко и той бивш член на БКП . В ППДБ са все деца на служители от ДС. То не остана друг , освен комунисти, бе.

    22:21 19.04.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    20 10 Отговор
    ППедофилите и ДБилите при тяхно правителство и тяхна полиция си повторили резултата от "лани"... ахъ бе...

    Коментиран от #71

    22:22 19.04.2026

  • 26 Ехее

    13 9 Отговор
    Асен Василев: "Спортментско е да се поздрави победителят " Те големи ,,спортисти "станаха изведнъж, големи нагаждачи. На хора, които само плюят не вярвам. Значи в самите тях има много мръсотия.

    Коментиран от #51

    22:22 19.04.2026

  • 27 54321

    23 14 Отговор
    Днешния вот стана възможен благодарение на протестите срещу бюджета през месец декември, които пък станаха възможни благодарение на един човек, който каза, че няма да позволи това безобразие. Повечето протестиращи дори не са си и помисляли, че искат властта да бъде в Румен Радев. Но той използва брилянтно създалия се вакуум в главите на масата и пристигна на гърба на младите и на всички хора, които бяхме на площадите. Без партия, без принципна програма, с много пари, с идеална организация на истинските олигарси той ще решава съдбата на сина ми. А Вие се радвате, че Бойко Борисов вече бил аут...

    22:24 19.04.2026

  • 28 Тити на Кака

    2 7 Отговор
    Мдаммммм, тежко му на модела Буци/Шиши, обаче най-забавното е, че Путин ще срути моделките 😂😂😂

    Коментиран от #84

    22:25 19.04.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    Прав си. Много посърнали бяха ППДБ. Какво са очаквали? Да аха им социолозите 11 процента, взеха повече и пак гледат накриво.

    Коментиран от #33, #93

    22:25 19.04.2026

  • 30 Стенли

    9 7 Отговор
    Предстоят предстоят особено като повечето стоки и услуги от един лев станаха едно евро включително и с вашата "любезна " подкрепа😡♿

    22:26 19.04.2026

  • 31 Лама Кокоран

    7 11 Отговор
    Стига моля ви, от време оно, който организира изборите гърми шампанското. Ако това в резултата на най-масовите протести в последното десетилетие и повече, то провала е пълен. Чакаме на Радев първото вето в ЕС, за което ПП ще носят отговорност вече и в Европарламента.

    22:27 19.04.2026

  • 32 Ама и Вие

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "оня с питон.я":

    Опитвате се да обяснявате на Ганьо политика... Наливате от пусто в празно

    22:28 19.04.2026

  • 33 Хмм

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":

    очакваха 121 депутати, нито една социологична агенция не даде такъв висок резултат на Радев, около 30% плюс/минус 5%, как да им вярваме

    22:28 19.04.2026

  • 34 Жълтопаветен платен трол

    21 9 Отговор
    "СМЯХ В ЗАЛАТА! Кокорчо и Мирчев с 13-те процента говорят като победители"

    22:29 19.04.2026

  • 35 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "Да да":

    Не ,убити са от извънземни пед-офили!👽👽👽🥳🤣👍

    22:29 19.04.2026

  • 36 КО СТАНА СЕГА

    13 1 Отговор
    130 ДЕПУТАТА
    САМОСТОЯТЕЛНО ПРАВИТЕЛСТВО!!???!!!

    Коментиран от #85

    22:30 19.04.2026

  • 37 ПП клишета

    5 3 Отговор
    Модела, моделиера, модната модата се сменя от предишната за санитарния картон над магнитния магнит и отново се оказва остаряла мода.

    22:31 19.04.2026

  • 38 ИМПЕРИАЛИСТ

    15 12 Отговор

    До коментар #20 от "оня с питон.я":

    Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно. Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.

    Коментиран от #46, #47

    22:32 19.04.2026

  • 39 Вече гласувал

    5 3 Отговор
    Тези от нова телевизия какво ми въртят данните от процентите като зарчета на хазарт да не би да нервничат от резултатите
    Доносниците да докладват.....

    22:33 19.04.2026

  • 40 9ти септември

    6 7 Отговор
    Беляне

    22:34 19.04.2026

  • 41 Пич

    17 6 Отговор
    Последно видях, че на Радев дават 129 депутати!!! Ако е така, ПП/ ДБ няма да го интересуват за нищо! Но съм съгласен с това, което чух от Буруджиева! ПП/ ДБ ще са основният му враг!!! Нали им чухте тъпотиите - Те били единствените гаранти за евроатлантическа ориентация.....дрън дрън дрън, мрън мрън мрън....... И нито дума за България, и за това, което очаква народа - цените, информацията, вдигане на доходите.....

    Коментиран от #45

    22:34 19.04.2026

  • 42 Коментар

    9 10 Отговор
    Тежки ще са минутите за дупенцето на Бойка Методиев Борисов в Казичене. От пет години чакам възмездие и нови филми за картоиграчите котараци. Бойка доведе до гроба двама от тях с мизериите си, така че Бойко, приготвяй бузки

    22:34 19.04.2026

  • 43 Пед елв айс

    6 7 Отговор
    Къде ви са 121 депутата, в Радев ли?

    Коментиран от #44

    22:35 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Костадин Костадинов

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Пич":

    Последно нищо не си видял защото си про по принцип и на практика,ам а е важно че част от моето стадо отиде при него та чак и аз гласувах за него смятай колко съм про

    22:37 19.04.2026

  • 46 Костадин Костадинов

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ништо от тва

    22:38 19.04.2026

  • 47 сакън

    5 10 Отговор

    До коментар #38 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Аа... Аз еврото на Радев не си дарявам , нито се отказвам за неговия кеф ... Благодарим на Бойко, че в джоба си имам пари уважавани и в Европа и в Русията и по целия свят.

    22:38 19.04.2026

  • 48 Доктор

    9 3 Отговор
    Боклуци.

    22:41 19.04.2026

  • 49 Лютеница

    1 6 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    22:41 19.04.2026

  • 50 БСП отпада

    12 3 Отговор
    При 50 процента преброяване на Алфа Рисърч Възраждане е на 4.3 процента...При този резултат Радев 129 депутати...Никой е нямал толкова от промените досега ..Царя 117 а ГЕРБ 2009 113...Сега Радев 129...това е прецедент в нашата история , пълно мнозинство и сигурен 4-годишен мандат

    Коментиран от #52, #56

    22:41 19.04.2026

  • 51 ганди

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ехее":

    Това самокритика ли е?!?

    Коментиран от #63

    22:43 19.04.2026

  • 52 Даааа

    7 5 Отговор

    До коментар #50 от "БСП отпада":

    А сега при 70% паралелно преброяване на Маркет Линкс Радев 45 процента и 132 депутата...Сън ли е това. ГЕРБ на 39 депутата...Делян Добрев позна когато преди няма и месец е дал листче на боко с цифрата 39..колкото депутати ще има ГЕРБ на изборите и се бяха сбили.....позна този Добрев на разгрома на ГЕРБ

    Коментиран от #61

    22:45 19.04.2026

  • 53 Българи-юнаци

    4 7 Отговор
    Браво на проевропейските сили в България!
    С нетърпение чакаме смяната на модела!

    22:47 19.04.2026

  • 54 Вече 85 процента паралелно преброяване

    4 2 Отговор
    Паралелното преброяване: Радев с 134 депутати, БСП не влиза в НС с 3.4% , Възраждане е на ръба с 4.1%

    Коментиран от #57

    22:50 19.04.2026

  • 55 Веселяка

    2 10 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, глупчовци разни 🤣

    22:51 19.04.2026

  • 56 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "БСП отпада":

    Костов е имал 137 депутати, но тогава имахме смесена система, при нея по-лесно се печели мнозинство, така Орбан е печелил повече от десет години, така спечели сега и Мадяр

    22:52 19.04.2026

  • 57 Хмм

    12 2 Отговор

    До коментар #54 от "Вече 85 процента паралелно преброяване":

    Възраждане трябва да си понесат вината, гласуваха за запазване охраната на пеевски и борисов

    Коментиран от #95

    22:54 19.04.2026

  • 58 Ако стане

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Ако Радев се коалира с тях,ще е началото на края му.Протестите не са запазена марка.

    Коментиран от #59

    22:54 19.04.2026

  • 59 Хмм

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "Ако стане":

    с никого няма да се коалира, има мнозинство

    Коментиран от #70

    22:55 19.04.2026

  • 60 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    От ГЕРБ са прехвърлени на Петроханците ,защото Радев с тях ще се коалира да управляват! Сиреч,отново ГЕРБ у властта в сянка .Иначе на ГЕРБ корпоративният им вот е 600 хиляди .Няма кой друг да гласува за тях! И сега са прехвърлили ,затова имат по малко

    Коментиран от #65

    22:56 19.04.2026

  • 61 Ами

    4 7 Отговор

    До коментар #52 от "Даааа":

    Демокрацията си отива,идва тоталитарното управление.Дано да е за добро!

    22:57 19.04.2026

  • 62 Зайо Байо

    8 2 Отговор
    Съд - Присъда - Затвор ......и тогава хората ще повярват в СПРАВЕДЛИВОСТТА !

    22:58 19.04.2026

  • 63 Самокритика

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "ганди":

    Не. Макар че, на някой може да му е удобно да го приеме така.

    22:59 19.04.2026

  • 64 Идеалисти!

    11 7 Отговор
    Пеевски има такива тежки компромати срещу Радев, че ха е мръднал, ха се е оквацал. Пеевски ме плаши, но в същото време ме кефи, че ше държи Фатмака в шах.
    И е хитър. Не знам как изтърпя да не ги извади преди изборите. Не си разкри спатиите, за да не му дава козове.
    Крадев щял да бори корупцията.
    Я бегай!

    22:59 19.04.2026

  • 65 Хмм

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Радев има мнозинство, няма да се коалира с никого, но ПП-ДБ ще помагат за свалянето на Сарафов, който се изживва ато несменяем, точно като гешев, дори мисля че и борисов и пеевски ще помагат в свалянето му, за да оцелеят, охраната им ще бъде свалена, личният им паркинг и вход недостъпен

    Коментиран от #76

    23:00 19.04.2026

  • 66 Кво стана, бе украинците?!

    21 7 Отговор
    Къде са ви 121+ летящи крокозили и дженизтата?!

    23:00 19.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Всичко се обръща

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Радев 38 процента":

    Нищо не е вечно под слънцето. Днес е горе, утре рязко долу.
    Тъй върви светът.

    23:01 19.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 За радост ли е

    7 8 Отговор

    До коментар #59 от "Хмм":

    От утре ,започват да идва кръчмаря със сметката.Ще се чуди на кого да угоди--цени ли да сваля,на русофили ли да угажда,на еврофили ли,на олигарси ли.Защото и сам войнът е войн, но в политиката не е така.

    23:03 19.04.2026

  • 71 Ами

    19 6 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    смятай, че баз мадуровките ППдофилит и ДБилите вземат само 5%.

    23:10 19.04.2026

  • 72 Шаран БГ

    7 3 Отговор
    След толкова годинина разруха ,грабежи и избори подир избори и идиотите вече проумяват / и г-н Дайнов- също/ , че моделът е сгрешен. Това не е устройство на съвременна демократична държава !!
    Вече десетилетия едни и същи законодатели доказват своята некадърност в Парламента. Те са маята и основата на корумпираната опоскана държава. Т.е. нужна е мандатност - макс. 3 /три/. И не само там.
    Нужно е Велико НАРОДНО събрание със сериозни поправки в Конституцията, включително и нейното стрикно изпълнение и ненарушение.
    Мисля, че едва ли вече кирливото левче ще се завърне, както и не вярвам, че ще дойде Правителство, което да озапти цените. Къде отива онова ДДС, дето тъпите комунисти го нямаха ? То просто няма материална /икономическа/ база, за нещо свързано с намаляване на цените. Ще хлопат, да мамят народа, а цените ще пълзят нагоре !!
    Несъстоятелни са закани / като неосъществими пожелания - МОЖЕ / разни: за съд , и осъждане на някой държавник от последните" демонични " години. Народът го е казал простичко : " Всичките в една кратуна пърдят!!!"
    Въпреки, че има престъпници от национален мащаб !!
    Държавата преди години ,има своите недостатъци, НО имаше в Конституцията си един 14 / четиринадесети/член. Днес никой не говори за производство и съзидателен труд. На първо място политиците и партиите, после - парите, следват хората на изкуството, спортистите, голотиите и хороскопите с безизбежния полов живот и прочие несъстоятелни неща !

    23:11 19.04.2026

  • 73 Радев няма да се задържи дълго

    14 7 Отговор
    Цар е на изцепките и гафовете. Ще се изложи. Въпрос на време.

    23:13 19.04.2026

  • 74 ссс

    12 5 Отговор
    Радев ако се колаира с тези папагали еАУТ

    23:18 19.04.2026

  • 75 ?????

    19 3 Отговор
    Уф.
    Да им напомням ли иле не на ПП-тата че те бяха на власт благодарение на модела Пеевски-Борисов.
    Или тва е друго? А?
    Вашта м@м@?

    23:21 19.04.2026

  • 76 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #65 от "Хмм":

    Да,сега видях ,което ме кара да допусна,че тези избори са съдбовни за България! Властовият център,съсредоточава цялата власт в едни ръце..
    Предвид и ,че предизборната кампания на Радев беше най скъпа....значи този властови център разполага със сериозни капитали и държи да има цялата власт....

    23:28 19.04.2026

  • 77 Кокоркоровец

    10 0 Отговор
    Без обратни немъже,без алчни жаби и селски лодкари на гумени лодки.

    23:29 19.04.2026

  • 78 А50

    8 2 Отговор
    Е за тая физиономия на Атанасов пих две ракии

    23:30 19.04.2026

  • 79 Ако тукашния Мадяр (Боташа)

    9 2 Отговор
    вземе мнозинство, дано поне постави тия педоукраинци в пълна изолация, че ще са му напълно ненужни за каквито ида било коалиции.

    23:33 19.04.2026

  • 80 А50

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "оня с питон.я":

    Радев не е нов политик, както беше Монката Сакса. И каза вече чий е Крим

    23:33 19.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 И Радев е

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    същия като тях. Парламента остана без лява партия. Само Възраждане бяха , но ....

    23:58 19.04.2026

  • 83 Горски

    11 2 Отговор
    И ко ша праим сега с мокрите мечти на ППДБ за минимум 121 депутати? Че то пепетата са с резултат като на Баце. Като как ги грее това? Загубата МИ е по-добра от загубата ТИ. Хаха. Е, сега поне се видя, че протестът е подкрепил Радев, даже джен зитата са гласували за него, не е ясно защо продължавате да го развявате като нещо ваше, даже вие като се опитахте да го яхнете, хората рязко избягаха. Сега ППДБ могат да си вземат джензитата под ръка и да излязат на площада - да се извинят на българския народ и да си направят ритуално сепуко. Така де - в името на силна България в силна Европа. Tия продължават да бъдат дебили и да се опитват да представят собствената си глупост за победа. И вие сте там барабар с тиквата и обръчите, ти пак не си разбрал какво ви се случва. И вие отивате в миналото, скапани сектанти Петроханци. Сега с вашето МВР направихте някаква алабала, но това ви беше. Ще видите зарворите отвътре. Смешници, сър! А колко мемета и глупости наговорихте за Радев, а? Пък сега било важно, как Бокаса и Корпулентния не били във властта! А къде са ви 121 места, които си бяхте заплюли? По-гадни сте от ГЕРБ и ДПС заедно!

    Коментиран от #86

    00:01 20.04.2026

  • 84 ...

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тити на Кака":

    Путин е в игнор, никой няма да се занимава с него.

    00:03 20.04.2026

  • 85 Вече са

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "КО СТАНА СЕГА":

    140 депутата, Бсп отпада и Възраждане е на ръба с точно 4.0%.

    00:05 20.04.2026

  • 86 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "Горски":

    на протестите бяха деца и украинци, те не гласуват

    Коментиран от #99

    00:14 20.04.2026

  • 87 000

    5 0 Отговор
    С този резултат ппдб нямат думата.

    00:30 20.04.2026

  • 88 Мъка

    1 0 Отговор
    Голяма мъка!

    00:48 20.04.2026

  • 89 777

    8 2 Отговор
    Предстоят тежки дни за шарлатаните ПП-ДБ, от тях вече нищо не зависи, а толкова много се стараха.

    00:51 20.04.2026

  • 90 бай Даньо

    3 2 Отговор
    Асенко кокорко той модела Борисов Пеевски изчезна като дим още с първите изборни резултати но и вие Педофилите от Петрохан ставате напълно излишни че друго не запомних от вас освен модела Борисов Пеевски..

    01:13 20.04.2026

  • 91 Ало Ваньо?

    5 0 Отговор
    Какво стана бе, гербави съединителчета?

    Коментиран от #94

    01:28 20.04.2026

  • 92 Нищо

    2 0 Отговор
    Сложно няма съд затвор и да отнемане на заграбеното в полза на народа, така се правят нещата по белите страни.

    02:25 20.04.2026

  • 93 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":

    При бай ставри ще им се изправи погледа

    ала бала петроханци
    дето лапаха с поганци
    и със гербаджии от софрата
    цопнаха те във лай..та

    02:36 20.04.2026

  • 94 ганю

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Ало Ваньо?":

    Време е да бием шута на софиойския и
    варненския кмет от петроханските меки китки

    02:38 20.04.2026

  • 95 ганю

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хмм":

    бою купи коцето затова така стана
    и айде тимаджиите в канала

    02:41 20.04.2026

  • 96 хихи

    0 1 Отговор
    Предстоят тежки дни и разрушаване на модела Емили Тротинетката-Петрохан

    04:42 20.04.2026

  • 97 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даа":

    Много тротинетки има в София.
    За президентските избори могат и Емили Тротинетката за президент да издигнат.....

    04:44 20.04.2026

  • 98 А това

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гоуст":

    малко ли е?

    05:05 20.04.2026

  • 99 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Хмм":

    на търкалета! И, разбира се, поредна тролщина! Ти въобще интересувал ли си се от протестите, така просто, от келешлък, дето се вика....

    05:13 20.04.2026

