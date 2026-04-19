Иван Демерджиев: Страхът е преборен! Гражданите на Кърджали ще получат справедливост

„Искам да благодаря от наше име на представителите на Министерството на вътрешните работи тук. Мисля, че те дадоха доста добър пример как трябва да се противодейства на купения и манипулиран вот. Така че, вероятно, по-ниската избирателна активност я отдаваме на това“.

Това коментира бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, който е кандидат за депутат от "Прогресивна България" и водач на листата в Кърджали. Той участва и в листата в 24-ти МИР в София.

„Ще се преборят мандатите. За нас е най-важно, че това, което искахме да постигнем тук, е факт. Страхът е преборен. Аз знам, че гражданите на Кърджали и Кърджалийско очакват нещо друго. Очакват справедливост. И това, което мога да кажа днес, е, че ще получат. Ние няма да приключим работата си тук днес“, заяви Демерджиев.

По думите му в повечето населени места в област Кърджали “Прогресивна България” има повече гласове от ДПС.