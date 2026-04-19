Иван Демерджиев: Страхът е преборен! Гражданите на Кърджали ще получат справедливост
  Тема: Избори

Иван Демерджиев: Страхът е преборен! Гражданите на Кърджали ще получат справедливост

19 Април, 2026 23:05 5 182 43

В повечето населени места в област Кърджали “Прогресивна България” има повече гласове от ДПС

Иван Демерджиев: Страхът е преборен! Гражданите на Кърджали ще получат справедливост
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Искам да благодаря от наше име на представителите на Министерството на вътрешните работи тук. Мисля, че те дадоха доста добър пример как трябва да се противодейства на купения и манипулиран вот. Така че, вероятно, по-ниската избирателна активност я отдаваме на това“.

Това коментира бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, който е кандидат за депутат от "Прогресивна България" и водач на листата в Кърджали. Той участва и в листата в 24-ти МИР в София.

„Ще се преборят мандатите. За нас е най-важно, че това, което искахме да постигнем тук, е факт. Страхът е преборен. Аз знам, че гражданите на Кърджали и Кърджалийско очакват нещо друго. Очакват справедливост. И това, което мога да кажа днес, е, че ще получат. Ние няма да приключим работата си тук днес“, заяви Демерджиев.

По думите му в повечето населени места в област Кърджали “Прогресивна България” има повече гласове от ДПС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    17 42 Отговор
    Пилота и Мистър Точен с парите шъ упраят България

    Коментиран от #32

    23:07 19.04.2026

  • 2 Абе,

    39 2 Отговор
    дано ПКК е останала пак да си прави кофите в цеха ...

    23:09 19.04.2026

  • 3 Хххххххххххх

    37 2 Отговор
    Значи Доган уби цялото ДПС, а ДД остава с пръст в устата

    23:09 19.04.2026

  • 4 Дебелия Шопар

    27 5 Отговор
    Отговор
    А бате Бойко е индианец
    но от ромски произход
    може да се бори здраво
    но пълен ииДииот.

    А бате Бойко яяко кклеца
    барселонкия паррцал
    а след това не знае
    в коя храалупа се е иЗСрааал.

    Коментиран от #17

    23:09 19.04.2026

  • 5 Българин

    26 9 Отговор
    Благодаря ви Братя и Сестри.... (лека нощ). Спрете Спокойно!

    23:09 19.04.2026

  • 6 Бай Ставри

    37 5 Отговор
    Вече започвам да го дрвя за боеко и шиши

    23:11 19.04.2026

  • 7 Местан

    19 3 Отговор
    Аз много обичам Бай Делян. Той много ракети реставрира по кърджълиту.

    23:12 19.04.2026

  • 8 Народа

    36 9 Отговор
    И на тези фалшифицирани избори ли, ще се скрием като мишки и ще си затворим очите за партия ДПС - ново начало, която влиза за пореден път в парламента по най-нечестния начин, заплахи, репресия, купуване на гласове, измами, подмяна и манипулации. До кога ще си причиняваме това ограбване на бъдещето на децата ни, на нашето бъдеще също?

    23:12 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 кофа

    25 3 Отговор
    Колко има онази ,дето искаше да ходим пеша!?

    23:16 19.04.2026

  • 12 Дългия

    19 4 Отговор
    Лежа си на диван чето и чекам някой даменаебе.... Ма няма кой....

    23:17 19.04.2026

  • 13 Вярно ли е

    25 5 Отговор
    Че Тиквата се е отровил с цианкалий в зайчарника и сега лежи гол под магнолиите?

    Коментиран от #30

    23:23 19.04.2026

  • 14 АНОНИМЕН

    17 36 Отговор
    Тези резултати за Радев, показват само едно, че в България има над 950 000 руснаци с българско гражданство... Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...
    Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно? Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.

    Коментиран от #22, #25, #26

    23:24 19.04.2026

  • 15 ДПС

    19 9 Отговор
    Пеевски за изборите на неговите гласоподаватели: Вие устояхте на безпрецедентен натиск от времето на т.нар. “Възродителен процес???
    Истината е, че никой не ги е гонил. Обратно канеха, молеха ги да останат. Тогава се поддадоха на провокациите на исламисткия свят.

    През 1913 турските воиски са дали 24 часа на българите от одринско да напуснат къщите си под смъртна заплаха.
    Пългарите натоварили на волски каруци имущество и се се отравили към България. През 1989 ние искахме репарации за престъпни действия, но остана глас в пустининя

    Коментиран от #37, #43

    23:26 19.04.2026

  • 16 йджуйъх

    16 9 Отговор
    Още от утре е добре да се почва и Тиквата и Прасето да влизат в затвора. Ако се забавите ще ви изядат. А ПП и ДБ педофили е добре да бъдат изолирани и по малко да си показват покварените муцуни и те с педофилите си или да се разделят или и те в затвора. Бой голям е настанал. Още от утре трябва да ги почвате, защото няма време. А БНТ със слугите ма мафията да ходят на борсата защото дълги години обслужваха лъжите на ГЕРБ, ПП и ДБ и свинята. Христос Воскресе.

    23:26 19.04.2026

  • 17 Мис Бикини съм

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дебелия Шопар":

    Забравил си припева:

    Бааате Боко, не е мъж!
    Бааате Боко, е кллецан неведнъж!

    23:29 19.04.2026

  • 18 Рамбо

    10 4 Отговор
    Мазен виж да си точен с парите, иначе Боташ ще ти бие шута.

    23:31 19.04.2026

  • 19 Вчера дечев обеща

    4 4 Отговор
    да каже кои са плащали най-много.

    23:32 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Димов

    15 15 Отговор
    Радев отива към 50 процента.Браво на Генерала.Честито на всички българи.

    Коментиран от #34

    23:40 19.04.2026

  • 24 СЕГА

    11 9 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР
    ДЕЧЕВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР

    Коментиран от #28

    23:42 19.04.2026

  • 25 Наков

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "АНОНИМЕН":

    сега като има евросредства къде са май в джоба на магията а? Като ти откраднат евросредствата така или иначе нищо няма за теб

    23:45 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмм

    12 5 Отговор
    Браво на МВР!

    23:53 19.04.2026

  • 28 Мечти,мечтиии

    11 7 Отговор

    До коментар #24 от "СЕГА":

    Нямате си и на представа колко разочаровани ще бъдете след известно време...Гусин избягалия президент толкова си е повярвал,че ще намаже със същите схеми като ГЕРБ-НН,ама не е познал...

    23:55 19.04.2026

  • 29 Орел.

    7 7 Отговор
    Браво на Прогресивна България.Успех на Героя.Върви Народе възродени към светла бъднина вървим.Господ да е с наз.
    .

    23:59 19.04.2026

  • 30 Верно е

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вярно ли е":

    и аз така чух,а дано

    00:00 20.04.2026

  • 31 Потрес

    6 5 Отговор
    Страха победи ,чрез милиционерски репресии на копринковото МВР .Това мекотело корумпе точния го точат за председател на парламента .Дъно и половина.Мутрите спечелиха и всичко е фалш,Простолюдието пак се върза ,приспаха го , баламурници .Кой му плати кампанията на Чорапа и кой се задължи да им осигурява бъдещ комфорт с прословутата съдебна реформа и удобен гл.прокурор .И не само това.

    Коментиран от #33

    00:04 20.04.2026

  • 32 Ивелин Сияйни

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Важното е, че чичо Скрудж с пачките и кюлчетата се срина и засмърдя а неговата четирикрака грухтяща придружителка с червена вратовръзка ще бъде изчегъртан от политическата картина.

    00:05 20.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Няма нищо

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Димов":

    За българите ,Всичко е за олигарсите на Радев дето се изръсиха с чувалите кеш .Хайде не се излагайте ,Радев ще е само фигурант както е бил винаги на тези около него Олигарсите ще продължават да богатеят и да определят дневния ред ,а народа ще блее и ще чака следващия спасител ,който пак те ще определят .

    Коментиран от #38

    00:09 20.04.2026

  • 35 Лигльо

    4 1 Отговор
    Кърджалито да не би да е избрало това нищо ,е уникум !

    00:11 20.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 От тия

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДПС":

    Баба ми ми е разказвала как за една вечер всички българи които могли се вдигнали от селото Коджабунар в окръг Гюнен за да се спасят, от там с ферибот и в България Ивайловградско и после разселени из цяла България единственото което са успели да вземат са били дрехите на гърба им и децата. Тези които останали са били изклани а къщите им и добитъка им всичко останало за турците докарани от България. И до ден днешен ако българин иде там изтръпват да не си поиска имотите.

    00:19 20.04.2026

  • 38 Нещо си се

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Няма нищо":

    Бъгнал , анима Пеевски и боко нямат пари и не купуват гласове .тук не става дума за купен вот а за гласуване против мафиотската държава в която се опита да я превърне Пеевски.

    00:26 20.04.2026

  • 39 Горски

    5 2 Отговор
    Така говореха и преди 37 години: сваляме Тодор Живков и всичко ще е цветя и рози. Да ама не проблемите са много - по сложни от свалянето на Борисов и Пеевски. Защо му давате трибуна на това нещо? Голяма мъка ще да е точно ти да спечелиш избори! Този човек е неприятен физически и говори без да мисли, ръси шаблони и си вярва. Мазнене от месеци та да се вреди, никой не те иска не се напъвай! Най - корумпирания служен министър след Бойко Рашков ,по какъв повод му се дава медийно време?Взеха ни за балъци, то не че няма, но експлоатират търпението на хората. Бойко що не го пита тоя дали свърши работата за която взе парите и доволен ли е от хонорара и тоз ще бори корупцията.

    00:31 20.04.2026

  • 40 Лютеница

    2 1 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    00:35 20.04.2026

  • 41 Рамбо

    3 4 Отговор
    Тоя лиглю дано е точен с парите, щото Боташ ще му бие шута.

    00:51 20.04.2026

  • 42 кмета на врани кон ОМУРТАК

    2 1 Отговор
    ХАМДИ ИЛИЯЗОВ до утре щее със сеиозен инсулт ..поверваитеми батъ и сестри

    00:55 20.04.2026

  • 43 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДПС":

    Ааа, и Одрин ли е на Бг, щото Древния Визинтион и Смирна е на гърците, а за Кипър няма какво да се коментира.

    02:59 20.04.2026

