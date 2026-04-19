Европейски медии коментират победата на Румен Радев на изборите в България
  Тема: Избори

19 Април, 2026 23:57 3 973 98

Антисистемен и проруски кандидат печели изборите

Коалицията „Прогресивна България“ на проруския и евроскептичен бивш президент Румен Радев печели парламентарните избори в България с до 39% от гласовете според първите екзитполове, съобщи испанската обществена телевизия РТВЕ.

Радев, бивш генерал, привлече избиратели, разочаровани от политиката, с говорене срещу корупцията и икономическата криза в най-бедната държава в Европейския съюз (ЕС), която имаше седем министър-председатели през последните пет години.

На второ място остава консервативната партия „Граждани за европейско развитие на България“ (ГЕРБ), водена от трикратния министър-председател Бойко Борисов, с около 16% от гласовете. Либералната проевропейска коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) получава до 14,3%, докато формацията „ДПС – Ново начало“, водена от бизнесмен, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция, събира до 8,4%. В парламента може да влезе и ултранационалистическата и проруски настроена формация „Възраждане“ с до 5%, като тя отчита значителен спад спрямо 13-те процента, получени на предишните избори през октомври 2024 г., което се обяснява с пренасочване на избиратели към Радев, допълни РТВЕ.

Антикорупционното послание на Радев отчужди ГЕРБ и ДПС, а проруската му платформа държи ПП-ДБ на разстояние, пише в материал за „Файненшъл Таймс“ кореспондентът на британския вестник за Източна Европа Мартон Дунай. Според британския бизнес всекидневник Радев е по-близо до Русия от всеки друг скорошен български премиер. През мандата си като президент той критикуваше санкциите на ЕС и се противопостави на влизането на България в еврозоната. Това може да му създаде трудности да намери обща платформа със системните партии в България, повечето от които са отдадени на прозападната идеология и са влизали в спорове с Радев заради скептичното му отношение към ЕС и НАТО, добави „Файненшъл Таймс“.

Радев се обяви за възстановяване на връзките на България с Русия, като същевременно критикува изпращането на военна помощ за Украйна, докато тя се сражава срещу продължаващото нашествие на войските на Москва. Въпреки това той официално осъди руското нашествие и заяви, че ако бъде избран, няма да използва ветото на страната си, за да блокира помощта на ЕС за Киев. Радев се противопоставя и на политиката на ЕС за зелена енергия, която според него е наивна „в свят без правила“, посочи германската медия „Дойче Веле“.

Радев, бивш пилот на изтребител, води кампания като „антисистемен“ кандидат, обещавайки да сложи край на повсеместната корупция в България и да върне политическата стабилност. Но благосклонната му позиция към Русия породи опасения, че той може да се превърне в нова пречка пред опитите на ЕС да подкрепя Украйна в продължаващата война с Москва, коментира полската обществена телевизия Те Фау Пе в материал, публикуван преди края на изборния ден.

Новото в днешния вот според данните на социологическите агенции е „залезът“ на консерваторите от ГЕРБ, които доминират българската политика повече от десетилетие. Друга голяма новина може да се окаже прогнозата, че за първи път Българската социалистическа партия (БСП) е изложена на риск да остане извън парламента. Поредният предсрочен вот в България се провежда в обстановка на икономически застой и социално недоволство заради галопиращите разходи за живот след въвеждането на еврото в началото на годината, отбеляза италианската обществена медия РАИ.

Знак, че тежкото поражение на премиера Виктор Орбан на 12 април в Унгария действително е било политическо събитие с европейски мащаб, е фактът, че българите парламентарните избори в България са белязани от сравнението с унгарския вот, написа френският в. „Монд“ в материал, публикуван в началото на изборния ден. Коалицията от центристки проевропейски партии „Продължаваме промяната - Демократична България“, която в четвъртък, 16 април, организира шествие под надслов „Силна България в силна Европа“, призова българските избиратели да вземат пример от унгарците, „които избраха демокрацията пред авторитаризма“, и да обърнат гръб на „мита за силния лидер“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веселяка

    4 47 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още искате да ви го повтарям, умствено изостанали индивиди

    Коментиран от #20

    00:00 20.04.2026

  • 2 000

    56 11 Отговор
    Трагедията на паветниците няма край.

    Коментиран от #7, #11

    00:00 20.04.2026

  • 3 Бе да питам

    16 3 Отговор
    Ама тва че там има някви нашествия по техни си причини, останалите кво ги бърка?

    00:01 20.04.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    50 12 Отговор
    Това за проруски, са пълни глупости!

    00:01 20.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъ!!!

    23 45 Отговор
    Митрофанова и Решетников сега празнуват в пасольството!

    Коментиран от #18

    00:02 20.04.2026

  • 7 ....

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    Трагедията ба селските бекове е без край🤣

    00:02 20.04.2026

  • 8 ганю

    43 11 Отговор
    ген.Радев е Натовски Генерал
    и сега някои мои виждания какво трябва да се направи за България

    1.Дружбарта е дружба,а службата служба
    2 Интересите Български, а не такива на
    Сащ,Русия ,ЕС или накакви си
    3.Сделки когато са от национален интерес
    4.Всичко от национален интерес и важно за нац. сигурност
    се одържавява
    5.Който не работи 183 дни в страната или не е командирован по служба
    няма право да гласува. да знае да чете и пише на български задължително.
    6.Бащата може да е хасан ала синът иван
    иначе няма политика няма ръководен пост нито кмет нито наместник
    като ще е мюмюн в турция да си гласува
    7.Да се изгонят и одържавят ЕРП-тата
    8.Да се снижи прага за въвеждане на Военно положение
    9.Промените в конституцията от създаването на ПП-дб
    и машините да се анулират
    10.ГЕРБ,ПП-ДБ,ДПС в затвора всички и забрана за всякакво политическо участие
    при отказ пълен разтрел на всички от коалициите. може и гилотина
    Национални Предатели и Мафиотски боклуци на България не са нужни

    11.одържавяване на енергетика и телекомуникации
    като искате пазарна икономика новите фирми
    да си построят своя инфраструктура и централи
    наличното е държавно строено е и платено от народа
    придобито е от частници чрез измами

    12.Отваряне на приватизационните сделки и свикване
    на Военен трибунал със експресно производство като при веенно положение
    със ефективно изпълнение на присъдите,затвор,каторга в уранови мини ,разтрел,гилотина
    за всички дебили които от 89г. дос

    Коментиран от #15, #33, #37, #67, #83

    00:02 20.04.2026

  • 9 Мишо Дудикоф 🥷

    21 10 Отговор
    Де да беше про-руски Радев, щеше да е много добре! Ще видите че е Републиканец 🇮🇱🇺🇲

    00:03 20.04.2026

  • 10 Българи

    15 29 Отговор
    Запасявайте се. Кинти от никъде няма да дойдат. А новите са настървени да съсипят България ограбвайки и на- малко останалото

    Коментиран от #12, #68

    00:03 20.04.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 19 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    ако новия ви МЕСИЯ , приеме един ,измисли един АНТИнатовски и ЕС закон..си режа и 2те глави

    Коментиран от #24, #70

    00:03 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аз гласувах в сестра ти

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Веселяка":

    Вътре в нея се изгласувах...

    Коментиран от #14

    00:04 20.04.2026

  • 14 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Аз гласувах в сестра ти":

    Хехеех така само за майтапа нали!? 😆

    00:06 20.04.2026

  • 15 ганю

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "ганю":

    за всички дебили които от 89г. досега съсипаха страната до 3-то коляно
    Ще кажа и аз като Бориса-Михаил от Бога Цар на Българите

    00:06 20.04.2026

  • 16 Първанов

    12 26 Отговор
    Знаем, че този план се реализираше от години. България на тепсия и на колене в краката на Путин. Време е ЕС максимално бързо да ни изолира за да спести откраднати пари и геополитически предателства

    00:07 20.04.2026

  • 17 емигрант

    20 19 Отговор
    Сега ще разберете какво означава да дадете пълна власт на човек с манталитет на военен. Същият, който ви принуждаваше(чрез служебното му правителство) да се сиропирате с ковид отровите за да ви позволи да живеете що,-годе нормално.

    00:07 20.04.2026

  • 18 и си бъркат

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    по дупките...

    00:07 20.04.2026

  • 19 Горски

    27 6 Отговор
    Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    Коментиран от #25

    00:08 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 рундьо

    18 15 Отговор
    браво българи е ся гледайте как ще ви спася по бързо и от царя!

    Коментиран от #30, #58

    00:09 20.04.2026

  • 23 дкоявсаз

    30 8 Отговор
    Лъжците в телевизиите, и всички лози лъжци и клеветници, ходят като ударени с мокър парцал. Лъгаха лъгаха вече поне 3 г и накрая получиха ритник от повечето българи. Сектата на ПП и ДБ педофили и те не разбраха че на повечето българи им омръзна да ги храним тях и да храним и укра бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски. Не можаха да разберат. 45 % от българите и още поне 10 % не искат да чуват да хранят фашистите. Колкото и да лъжете и да си каните лъжци по цял ден българите ви казаха ясно за да чуете НЕ. Не даваме пари за бандера фашисти. Ако пак не чуете какво ви говорим ще ви начупим жълтопаветните лъжливи муцуни. Ще ви почупим. Лъжци мръсни оставки и да се махате.

    00:10 20.04.2026

  • 24 Кочо

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сус бе .айно

    00:10 20.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Разревани гербари

    12 5 Отговор
    По улицитв, да ходят тях да коментират

    00:10 20.04.2026

  • 27 еврофондове

    9 21 Отговор

    До коментар #12 от "Да очаква се":

    за руски лакей правилно да се спрат!

    Коментиран от #38

    00:10 20.04.2026

  • 28 Гоуст

    10 3 Отговор
    Няма ли факт чекъри за толкова изписани лъжи???

    00:11 20.04.2026

  • 29 Чичо Али Хаменей

    8 0 Отговор
    Стана майката си ибалу.

    Коментиран от #39

    00:11 20.04.2026

  • 30 ганю

    25 11 Отговор

    До коментар #22 от "рундьо":

    Поадравления на Всички които гласуваха
    за свободата и демокрацията си
    неподкупни патриотично и отговорно
    за бъдещето на страната си и своите бащи майки деца
    Честита Победа Патриоти

    Коментиран от #34

    00:13 20.04.2026

  • 31 А50

    26 5 Отговор
    Българският народ излъчи силен сигнал и ясен знак към Брюксал, нали тъй мамини жълтопаветници

    Коментиран от #35

    00:13 20.04.2026

  • 32 Нали знаеш

    9 16 Отговор

    До коментар #21 от "ганю":

    Че сиГлупак и даже никога не си си направил труда да видиш колко внасяме и колко получаваме.от ЕС. Бая ще ти изтине мозъка, какво ще загубим, разликата е огромна в наша полза

    Коментиран от #66

    00:13 20.04.2026

  • 33 Неразбрал

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "ганю":

    Ти сега, какво предлагаш? Фашистки режим или военна хунта?

    00:14 20.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да глупако

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "А50":

    Много силен сигнал,Спрете ни парите

    Коментиран от #44, #69

    00:14 20.04.2026

  • 36 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ганю":

    Е па ся ще искат да закриваш, без да ти дават 2-3 млрд.

    Коментиран от #57

    00:15 20.04.2026

  • 37 Стенли

    14 5 Отговор

    До коментар #8 от "ганю":

    Много точно си го казал но сам знаеш че това е в сферата на научната фантастика, лично за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как първоначално отказа референдум за еврозоната и едва накрая когато както се казва мача беше свирен тогава поиска референдум за еврозоната и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората , както направиха ,бсп ново начало и има такъв и ,иот и видяхме докъде стигнаха

    Коментиран от #40, #47

    00:15 20.04.2026

  • 38 А50

    21 3 Отговор

    До коментар #27 от "еврофондове":

    А вие до сега само ограбвахте еврофондовете без никакъв резултат. Виж в Румъния и Полша какво са постигнали с тези пари

    Коментиран от #48

    00:15 20.04.2026

  • 39 ганю

    19 4 Отговор

    До коментар #29 от "Чичо Али Хаменей":

    Лъжливите партии перп,дпс,пп-дб са като
    нас
    ра
    ни
    Весело ми е да знаете мад ми капе на душата
    как им го звря народа във гъзята
    Браво

    Коментиран от #45

    00:16 20.04.2026

  • 40 всички партии

    7 17 Отговор

    До коментар #37 от "Стенли":

    са руски проекти с изключение на Продължаваме Промяната долу комунизъма!!!!!!

    Коментиран от #90

    00:16 20.04.2026

  • 41 А50

    16 3 Отговор
    Европейскатаидея и европейската мичта беше опорочена от педолите жълтопаветници

    00:17 20.04.2026

  • 42 Сега ще видим кои са мутри и

    8 1 Отговор
    Къде е това
    Вън

    00:18 20.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А50

    18 2 Отговор

    До коментар #35 от "Да глупако":

    Да на вас ще ви спрат парите, но на народа не му пука за ваще крадливи ръчички. Има и друг свят и то бързо развиващ се извън ЕС

    Коментиран от #53

    00:19 20.04.2026

  • 45 Румбата

    4 9 Отговор

    До коментар #39 от "ганю":

    Гласували 35%.... трудно е да се каже "народа".

    Коментиран от #56

    00:20 20.04.2026

  • 46 да отиват бе

    9 1 Отговор

    До коментар #43 от "Химко":

    тамън тия селяни които окрадоха фондовете ще си трошат луксозните лимузини по творенията си за смях на всички разумни люде

    00:21 20.04.2026

  • 47 ганю

    12 5 Отговор

    До коментар #37 от "Стенли":

    За мен е важно какво мисли Народа
    36 г. лъжи Вашите майки бащи баби и дядовци
    платиха с живота и здравето си за да дойдем до тук
    децата ви са в чужбина
    Време е да се изравним с останалите европейски народи
    като престиж,стандарт,просперитет и без кражби
    36г са загубени от нашето покколение
    ще стане ще видиш Ванга го видя преди 50г
    сега е времето на чудесата за България
    за да повярвате и да се върнете тука

    Коментиран от #63

    00:21 20.04.2026

  • 48 Хахахаха

    10 7 Отговор

    До коментар #38 от "А50":

    Чехия е в 22 век с еврофондовете, а на нас демокрацията ни е виновна!

    00:21 20.04.2026

  • 49 Радев раздели нацията на

    5 9 Отговор
    Мутри и НеМутри
    И изгони част от нацияъа
    Вън
    Това е конституционно престъпление
    Чл. 92. (1) Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.
    (2) Президентът се подпомага в своята дейност от вицепрезидент.

    Коментиран от #60

    00:22 20.04.2026

  • 50 Голям пердах

    20 4 Отговор
    Президентът Радев направо скъса шортите на бистришките тигри и разплете чорапите на розовите пантери....направо ги спука от бой!.....хехе....

    Коментиран от #55

    00:22 20.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ватенка

    12 3 Отговор

    До коментар #34 от "какви патриоти":

    Квичиш ли про.скубан жендър?

    00:22 20.04.2026

  • 53 Ха ха ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "А50":

    Кой е тоя свят? Африка?

    Коментиран от #74

    00:23 20.04.2026

  • 54 Еврогея

    8 6 Отговор
    А споменават ли европейските медии, че новия лидер е семеен човек, а предишния дори и едно стабилно семейство нямаше, че този новия покрива очакванията на народа и че ще удари спирачките на покварата за по-модерна и просперираща държава?

    00:24 20.04.2026

  • 55 да а сега

    3 8 Отговор

    До коментар #50 от "Голям пердах":

    да гледаме сеиря на рундьо от тук нататък и дано както винаги копейките са с къса памет..

    00:24 20.04.2026

  • 56 Бен Газара

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Румбата":

    А за "вас", колко гласуваха? Май само администрацията.

    00:24 20.04.2026

  • 57 ганю

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    на централите могат да се проектират Филтри и да е в нормите
    познавам такива хора
    но Боко от италия внася вредни отпадъци и ги горят вечер
    за да пушат и да намерят повод да ги закрие ЕС и да останат 30 000
    миньори без работа а вие да плащате окрадени скъп вносен ток

    00:24 20.04.2026

  • 58 Хасан Келеш

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "рундьо":

    "Рундьо" сипа ли ви с големия черпак?

    00:27 20.04.2026

  • 59 само да питам

    5 1 Отговор
    води кампания като „антисистемен“ кандидат
    някой ще ми обясни ли какво означава това

    Коментиран от #62, #97

    00:27 20.04.2026

  • 60 Щаба на Борисов

    13 3 Отговор

    До коментар #49 от "Радев раздели нацията на":

    Тоя път се сринах, уви нямам нито чест нито достойнство да подам оставка, единствено мисирките които ме титулуват като господин Борисов ми дават увереност че някой изобщо някога ме е смятал за фактор а не реалната отживелица от мутренското ми минало.

    00:28 20.04.2026

  • 61 Мирослав

    9 6 Отговор
    Всичко си идва на естественото място.

    Румен Радев - новият министър председател на България!
    Костадин Костадинов - новият президент на България!

    Двамата най-достойни политици!

    00:28 20.04.2026

  • 62 Бен Газара

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "само да питам":

    Означава, че не е наведен

    00:29 20.04.2026

  • 63 Ха ха ха ха

    6 9 Отговор

    До коментар #47 от "ганю":

    Радев - началник на бойната авиация без самолети, ще бъде министър председател на правителство без държава.

    00:29 20.04.2026

  • 64 Студопор

    8 2 Отговор
    От къде на къде ГЕРБ с определени като "консервативна" партия?? 😁😁😁 Нали и самото им име е това - "Граждани за европейско развитие на България". Или европейското развитие вече е смятано за консервативно, защото ни го натрисат от години? Не че Европа има нещо общо с развитие в каквато и да е насока де.

    00:32 20.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Оня

    17 3 Отговор

    До коментар #32 от "Нали знаеш":

    Абе умник ако не бяхме си спрели реакторите и бяхме построили новите колко щяхме да вземаме ? Ако не ни цакат мариците с малоумни квоти колко щяхме да вземаме!? Ако бяхме прекарали руския газ преди турците колко щяхме да вземаме? Ако не бяхме си прецакали селското стопанство колко щяхме да вземаме!? Ти верно ли си ....... ? Тия стотинки от ес са смешни ако ги сравниш с пропуснатите ползи!

    Коментиран от #72

    00:33 20.04.2026

  • 67 555

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "ганю":

    Добре бее… Хер Гьобелс… Нещо ти изостава часовника май…..

    Коментиран от #92

    00:34 20.04.2026

  • 68 Студопор

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българи":

    Що бе, човек? Кирчо и Кокорчо върнаха ли ония 7 милиона, дето изчезнаха за 9 месеца?

    00:34 20.04.2026

  • 69 Хо-ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Да глупако":

    Парите ще са спрени само за ПП/ДБ, стават ненужни. Радев ще върши от сега нататък тяхната рабита.

    00:36 20.04.2026

  • 70 Тиии

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и без това ги нямаш,кавалджос

    00:37 20.04.2026

  • 71 Пророка

    11 5 Отговор
    Най-важното е г-н президента Радев(2017-2026) да катализира енергията за да може неговата партия Прогресивна България да спечели предстоящите избори за местна власт през следващата година, за да изрине кочината която се възпроизвежда по кметства и общини из цялата държава.

    00:38 20.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    ПП ДБ станаха никому ненужни

    00:49 20.04.2026

  • 74 Грешно мислиш и пишеш.

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха ха ха ха":

    Погледни Китай. Не чети само простотии, а чети и гледай прагматично. Като ти гледам поста си мисля, че трудно четеш и мислиш.

    00:50 20.04.2026

  • 75 Ох котьо

    6 2 Отговор
    Гюров, къде ще се криеш сега бе сине мамин!????

    Много хубави снимки си направи с нациста Зеленски, не можеш да отречеш!!!

    01:01 20.04.2026

  • 76 Гюро Кюмюро

    10 1 Отговор
    Дедов за атлантиците

    Коментиран от #84

    01:06 20.04.2026

  • 77 Да запазим българския Лев

    5 4 Отговор
    Ще има референдум вече със сигурност!
    Левовете са още тук!

    Нищо не е приключило! Сега тепърва започва!

    Коментиран от #82, #93

    01:15 20.04.2026

  • 78 Шофьор на Самолет

    2 4 Отговор
    Казах ли ви зимата че Орбан фърчи и Фатмако иде на негово място.Сега ще ви кажа че и в края на годината ще има размествания които ще намерят и отражение и тук. Иначе за следващите 10 години избора ще е Шиши или Фатмако.Герб, БСП, АПС. Величие, СлаФчо и там още някои малки играчи ще се разпределят между Шишо и Фатмачето.Кирчо и Нискочелния ще ги държат на скамейката в случай че трябва някой да се слага на демократите в САЩ а Копейката ще циркулира и той на бариерата.

    01:22 20.04.2026

  • 79 Тиквата

    4 1 Отговор
    е намерен късно тая вечер изнасилен, лежащ гол в зайчарника и хлипащ. Ужасна история...

    01:23 20.04.2026

  • 80 Абе

    4 1 Отговор
    Къде е Шиши?

    01:25 20.04.2026

  • 81 Хохо Секса

    3 2 Отговор
    На Радев все пак ще му трябва златен пръст.
    Не само златен, но голям и дебел....

    01:38 20.04.2026

  • 82 Няма смисъл

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "Да запазим българския Лев":

    По-евтино ще ни излезе еврото отколкото последващите санкции дето ще ни ги напраскат ако разтуриме седянката. Пък и дали ще сме с евро, лев, рубла, долар, рупия, боливар и т.н. няма да има значение при положение, че скъпотията, спекулата, кражбите и другите зулуми се случват заради едни и същи хора и схеми. Валутата просто ще е тениска с друг цвят за тях...

    01:39 20.04.2026

  • 83 Баце, препил си с бояришник

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "ганю":

    Толкоз спам за нищо. Крадев няма да ти уйдиса на акъла. Целта му не е ти да си добре, а да е добре той и родата му. Анадънну?

    Коментиран от #91

    02:07 20.04.2026

  • 84 Всъщност за теб, копей

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Гюро Кюмюро":

    Те ще се оправят, ти не.

    02:08 20.04.2026

  • 85 Забранете антибългарски медии

    5 1 Отговор
    Дойче Веле е антибългарска медия и чуждестранен агент който постоянно се опитва да се меси във вътрешните работи на България. Такива трябва да бъдат забранени, за не им слушаме простотиите от сутрин до вечер. Както Руските медии са забранени, така и ДВ не трябва да се допуска да тръби откровени антибългарски политики.

    02:16 20.04.2026

  • 86 Айдеее, отиде коня у Рашата

    1 3 Отговор
    с Пи-Пилота Зеленото Чорапче.

    02:17 20.04.2026

  • 87 Лош пророк

    1 4 Отговор
    Ами... той и Чаушеску беше военен, ама...

    Коментиран от #89

    02:23 20.04.2026

  • 88 Перо

    6 1 Отговор
    Според джендърските медии, Д. Тръмп, който изповядва сходна позиция за Украйна и НАТО е също про-руски политик!

    02:38 20.04.2026

  • 89 Перо

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "Лош пророк":

    Ами няма военни от ЛГБТ обществото, защото са третополови и с меки китки, негодни за военна служба! Стават само за Евровизия, като Кончита Вурст!

    02:41 20.04.2026

  • 90 Перо

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "всички партии":

    А ти си от проекта Шалом!

    02:46 20.04.2026

  • 91 ганю

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Баце, препил си с бояришник":

    за 36 г престъпления нужни са възмездие и наказание
    много българи вече ги няма
    за успокоение на душите им е похвално това начинание
    на доброто с добро на лошото с лошо
    за да има справедливост.
    Как иначе ще повярвате в съдебната система?

    02:47 20.04.2026

  • 92 ганю

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "555":

    Ако бях Гьобелс щяха да са в Усвиенцим
    ама може да го наемем за 1 месец от Урсулата
    и да ги изпратим на лагер школа
    а тя като потомък на нацисти може да има ключове за там

    Коментиран от #96

    02:51 20.04.2026

  • 93 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Да запазим българския Лев":

    това го видях 2001 г в европа
    и там не можаха да я върнат валутата
    бозата стана падна и валутния борд
    инфлация до дупка е сега

    02:54 20.04.2026

  • 94 Този път чуждите медии

    3 1 Отговор
    са познали 100 %.

    03:07 20.04.2026

  • 95 А беее, тези все едно са врачки

    0 0 Отговор
    Как точно са разкрили само.

    03:09 20.04.2026

  • 96 Извинете,

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "ганю":

    да бе би да сте т.п и неграмотен копеец?
    Пише се Освиенцим.

    03:10 20.04.2026

  • 97 Означава, че е надупен

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "само да питам":

    на Кремъл.

    03:14 20.04.2026

  • 98 Мани мани

    1 1 Отговор
    Резилът е огромен , срамът също ! А резултатите тепърва предстоят , за сметка на цялата държава и народ !

    03:37 20.04.2026

