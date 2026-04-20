Пътят на Румен Радев: От младши пилот в Равнец до незаобиколим фактор в 52-ия парламент

20 Април, 2026 00:19 2 271 127

Моето кредо е малко думи, но резултатни действия

Румен Радев извървява дългия път от младши пилот в Равнец до незаобиколим фактор в 52-ия парламент, припомни бТВ.

По време на военното си обучение в Съединените щати Румен Радев получава и пилотската си позивна - Мойсей, заради умението си да води във въздушните боеве.

Един от най-изявените пилот-изтребители в състава на Военновъздушните ни сили през 2014 г. генералът става и техен командир.

Румен Радев прекрачва президентството през 2016 г. Още в първите си изяви влиза в сблъсък с парламента.

„Моето кредо е малко думи, но резултатни действия. Имате още една седмица“, казва тогава той в парламента.

И си спечели силни врагове. През лятото на 2020 г. прокуратурата, ръководена от Иван Гешев, задържа двама съветници на Радев в президентството по подозрения за теч на секретна информация и за търговия с влияние. Случилото се отприщи вълна от протести.

Моментът съвпадна с влизането на България в чакалнята за еврозоната.

Протестите са белязани от сблъсъци и полицейско насилие под колоните на властта.

Това е и началото на политическата криза у нас. В следващите години страната влиза в спирала от избори - девет с днешния вот. Румен Радев печели втори мандат.

За деветте години на „Дондуков“ 2 Радев назначава общо седем служебни правителства, а те раждат нови политически проекти като „Продължаваме промяната“.

„Беше грешка, че изобщо дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Но както надживяхме автократичния модел, така ще надживеем и тази шарлатания“, казва Румен Радев.

Поводите за конфликти са десетки - през позицията на Радев, че войната в Украйна трябва да се реши по дипломатически път, през сделката с „Боташ“, до поправките в Конституцията, гласувани от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС, с които изборът на служебен премиер е сведен до конкретен списък.

Отношенията президент - парламент достигат точка на замръзване. Все по-често се задава и въпросът ще излезе ли президентът на политическия терен.

2026 г. дойде с еврото, но и със страховете и сметките, които избухнаха в невиждано от години недоволство след предложения проект за първи евробюджет, както и с нов прецедент - президентът сам прекрати мандата си.

В предизборната си кампания Румен Радев не подаде ръка към нито една от останалите партии и не остави за изборната нощ отговорът на въпроса с кого би се качил на самолета на властта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    38 20 Отговор
    Радев е достоен човек и не трябва да цепи басма на тези които ще го подведът. Има голяма отговорност пред народа

    Коментиран от #7

    00:24 20.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 24 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него.

    Коментиран от #96

    00:25 20.04.2026

  • 3 Хахахаха

    21 29 Отговор
    Поредния "спасител"!

    Коментиран от #6

    00:25 20.04.2026

  • 4 Хахахаха

    23 32 Отговор
    Давам му година, преди да бъде свален с протести!

    00:26 20.04.2026

  • 5 тавариш

    13 29 Отговор
    гаварит мацква

    00:27 20.04.2026

  • 6 русофилите

    13 17 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    помнят 5 минути така че няма проблеми с поредния "спасител"

    00:28 20.04.2026

  • 7 Извинете,

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "А50":

    вие вече го подведохте. Той знае ли, че избирателите му са неграмотни? Пише се "подведат".

    Коментиран от #15

    00:29 20.04.2026

  • 8 ццц

    13 21 Отговор
    Скоро ще разберете,че фигуранта е поредната брюкселска марионетка. Просто си пуснаха една маскирана кукла на конци и овцете се хванаха. Ако беше толкова опасен, щяха без проблем да му спретнат румънския номер.

    Коментиран от #20

    00:30 20.04.2026

  • 9 Диамантената ръка

    18 16 Отговор
    Най после преходът в България завърши, БКП спечели абсолютно мнозинство, Тодор Живков воскресе. Жалко само, че бозата от утре няма да е пак 3 евроцента.

    Коментиран от #14, #73

    00:30 20.04.2026

  • 10 Българин

    19 7 Отговор
    Учете се да сеете и да гледате зеленчуци и животни. Който може да върти малка собствена ферма ще преживее Радев. Сега е сезона да изорете и да засадите, не е твърде късно.

    00:30 20.04.2026

  • 11 Ода за героя

    3 19 Отговор
    Оо. О
    Оо. О
    Чисто дърво
    Но президент
    Нищо, че не е левент
    Сега ще стане и председател
    На Урсула
    Пръв подражател

    Коментиран от #33

    00:31 20.04.2026

  • 12 Мирослав

    13 15 Отговор
    Всичко си идва на естественото място.

    Румен Радев - новият министър председател на България!
    Костадин Костадинов - новият президент на България!

    Двамата най-достойни политици!

    Не се гаси туй що не гасне!

    Коментиран от #16, #58

    00:31 20.04.2026

  • 13 офчар

    23 0 Отговор
    Сега офцете ще разберат кон боб яде ли.

    Коментиран от #26

    00:31 20.04.2026

  • 14 Жан Виденов

    9 14 Отговор

    До коментар #9 от "Диамантената ръка":

    БКП-то имаше 125 места от 240. Просто повторение на миналото.

    00:33 20.04.2026

  • 15 А50

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Извинете,":

    Вие нали ме разбрахта, а грамотните умнокрасиви, юпита и харвардци ни докараха до африканска държаво.

    Коментиран от #24, #43, #54

    00:33 20.04.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "Мирослав":

    България угасна.

    00:33 20.04.2026

  • 17 Голям пердах

    22 10 Отговор
    Президентът Радев направо скъса шортите на бистришките тигри и разплете чорапите на розовите пантери....нито Гунди нито Котков можеше да им помогне .....още от съблекалнята ги попиля.... хехе....
    днес е национален празник..... България пак се класира за световното!

    Коментиран от #23

    00:33 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мунчо

    4 12 Отговор
    ще ви спася!!

    00:34 20.04.2026

  • 20 А50

    26 3 Отговор

    До коментар #8 от "ццц":

    Абе поне не е мутра или педофил

    Коментиран от #30, #34, #55

    00:34 20.04.2026

  • 21 Яааа,

    7 16 Отговор
    копейките станали евроджендъри и гласуваха за Радев.
    Не е за учудване. Коцето си ги лъжеше как си иска, сега и този успя да ги преметне.
    Популизмът винаги е печеливша карта сред наивното население, което вярва на всеки фейк в социалните мрежи.
    Четете бре! Учете бре! Иначе всеки ще ви подмята като тръстика на вятъра.
    Хайде на тръстиката, плоскоземи!

    Коментиран от #28, #31

    00:34 20.04.2026

  • 22 Феникс

    6 9 Отговор
    Евреите пак набутаха техният човек, не знам само как толкова лесно се дресират м@муните, толкова ли е станал примитивен и първичен българският избирател? Радев има десет футболиста в листите си и сума ти други прОф@ни!

    00:35 20.04.2026

  • 23 световното

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Голям пердах":

    по колхозна селяния обаче...

    00:35 20.04.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    12 10 Отговор

    До коментар #15 от "А50":

    Свиквайте да живеете като в БРИКС.

    00:35 20.04.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    ихааа..пътят на Карлито/пускам

    00:35 20.04.2026

  • 26 Тоя па

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "офчар":

    Овцете от35 години боб не са виждАли! Само тръняци рипат!

    00:35 20.04.2026

  • 27 Лютеница

    3 5 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    00:36 20.04.2026

  • 28 български полу олии гофрен

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Яааа,":

    земята е плоска!!!

    Коментиран от #75

    00:36 20.04.2026

  • 29 Хмм

    9 2 Отговор
    Асен Василев искаше да го прави като английската кралица, без никаква власт, ако не бяха извършили всички тези глупости Радев щеше да си изкара мандата и край, а Петков щеше да е премиер, но пуста звездомания, решиха да преборят президента - и ПП, нинова и зарков. костадинов от възраждане, борисов и най-вече пеевски, принудиха го да се включи "на терен" по думите на пеевски

    00:37 20.04.2026

  • 30 Грешиш

    5 13 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    Всъщност е по малко от двете, ама не се издава. Обаче по будистката му визия личи накъде се е запътил.
    При педофила Путин, който краде украински деца.

    00:37 20.04.2026

  • 31 Ха ха ха

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Яааа,":

    Точно това забелазвам, на върлите изрожденци изведнъж станаха радевисти.

    Коментиран от #66

    00:37 20.04.2026

  • 32 цаолкве

    19 8 Отговор
    Пилот. С кого точно сравнявате Радев??? С кого??? С прооостия пожарникар и разбойник от ГЕРБ банкя дето ограби България??? С него ли сравнявате един истински Генерал??? Един доказан Генерал и пилот АС със един глупав прооост пожарникар дето е мачкал ушите на мафиотите??? Това ли сравняваме??? Това ли бре лъжци??? Къде бяхте да питате за глупавия пожарникар дето 15 г ограбва България??? За него защо не се чудехте как може толкова проост глупак държава да ограбва??? Тогава къде бяхте??? Мисирки лъжливи. Христос Воскресе.

    Коментиран от #38, #42, #61

    00:38 20.04.2026

  • 33 Иди се гръмни

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ода за героя":

    Бъркаш си "двата щата" и героите в тях.

    00:38 20.04.2026

  • 34 Редник Швейк

    4 11 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    По-зле е... фатмак е.

    00:38 20.04.2026

  • 35 Горски

    14 1 Отговор
    Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка". Сектата на ПП и ДБ педофили и те не разбраха че на повечето българи им омръзна да ги храним тях и да храним и укра бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски. Не можаха да разберат. 45 % от българите и още поне 10 % не искат да чуват да хранят фашистите. Колкото и да лъжете и да си каните лъжци по цял ден българите ви казаха ясно за да чуете НЕ. Не даваме пари за бандера фашисти.

    Коментиран от #45

    00:39 20.04.2026

  • 36 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Тотален разгром над бойко, шиши и техните патерици

    Коментиран от #41

    00:39 20.04.2026

  • 37 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 4 Отговор
    Радев е велик! Това е човек, който отдава живота си във велика кауза! Дълго и търпеливо работи за нея, последователен и постигна огромен успех! Браво, браво!

    Коментиран от #40

    00:39 20.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 рундьо обеща

    5 8 Отговор
    че ако спечели изборите ще направи така че боташ да бъде печеливш което нямало как да стане иначе а да го видим сега тоз самозванец!

    00:40 20.04.2026

  • 40 Хахааа

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Шегаджия!
    Да не ни ревеш на рамото сетне.

    00:41 20.04.2026

  • 41 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #36 от "ООрана държава":

    объркал си се нещо.
    Всяко чудо за три дни.
    Копейското – за два.

    00:42 20.04.2026

  • 42 Героги Гергов

    10 9 Отговор

    До коментар #32 от "цаолкве":

    Някой е инвестирал много пари в Радев и сега ще иска да му се изплати инвестицията.

    00:43 20.04.2026

  • 43 Ади

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "А50":

    Да га зимаш наСтатА

    00:43 20.04.2026

  • 44 койдазнай

    6 7 Отговор
    Е, преди да стане "младши пилот в Равнец", е станал служител на ГРУ. Ама това може да няма отношение към случая. То и в историята на ТИМ, ГРУ може би няма никакво отношение.

    00:43 20.04.2026

  • 45 Фикус

    4 9 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    При 36% избирателна активност, не можеш да говориш "БЪЛГАРИТЕ"...

    00:44 20.04.2026

  • 46 Факти

    16 2 Отговор
    Айде Радев спечели пълно мнозинство. Да видим сега какво ще направи. Няма никакви извинения. Цялата власт е в ръцете му. Това не се е случвало от 1997-ма когато СДС спечелиха пълно мнозинство. Дори царя нямаше пълно мнозинство и се коалира с ДПС. За пръв път от 30 години цялата власт е в ръцете на един единствен човек.

    Коментиран от #52, #53

    00:44 20.04.2026

  • 47 царя

    2 4 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    00:46 20.04.2026

  • 48 Радеееееееееф

    4 6 Отговор
    Писна ми! Приключвай я тая държава.

    Коментиран от #50, #51

    00:46 20.04.2026

  • 49 Давам 6 месеца на Рундьо

    3 17 Отговор
    Ще изнерви джензитата и ще го фичнат. Коцето пък изобщо не влиза.
    Ах, копейки, защо сте толкова т.пи? Сега ще си патите в прав текст. Що ви трябваше да изоставяте Коцко? Той имаше малък грях: лъжеше безобразно и си измисляше конспиративни теории.
    Чорапа има големи грехове: не е спирал да нарушава конституцията.

    Коментиран от #57

    00:46 20.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Руснак, гледай си

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Радеееееееееф":

    твойто си блатце, плийз. Не се бъркай в чужди държави по стар навик.

    00:49 20.04.2026

  • 52 Феникс

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Нищо няма да стане ще пръдължи курса към глобалистите и федерализацията ни!

    00:50 20.04.2026

  • 53 По стар български обичай

    6 11 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    каквото му наредят кремълските началници.

    00:50 20.04.2026

  • 54 Напротив,

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "А50":

    точно благодарение на тях си получаваш редовно социалните помощи. В африканските и в Русия не дават такива.
    Щом не ти харесва, че те хранят наготово, отивай в бриксовите държави да просперираш.

    Коментиран от #69

    00:54 20.04.2026

  • 55 Е, не може всички

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    да са като теб.

    00:56 20.04.2026

  • 56 Факти

    5 7 Отговор
    Радев каза, че най-важното нещо са цените. И сега какво ще прави? Как ще ги сваля тия цени? Има пълно мнозинство и цялата власт е негова. Пазарът обаче не работи на обещания. Ще стане много голям цирк.

    Коментиран от #64

    00:56 20.04.2026

  • 57 Хмм

    3 5 Отговор

    До коментар #49 от "Давам 6 месеца на Рундьо":

    и кой ще дойде, отново борисов и пеевски, ПП-ДБ вече са бита карта, 13% с машини с изтекъл срок за годност

    Коментиран от #60

    00:58 20.04.2026

  • 58 Извинете,

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Мирослав":

    да не би да сте една мноооого т.па копейка? Да?
    Ааа, ясно! Плюс мазохист

    Коментиран от #89

    00:58 20.04.2026

  • 59 Ох котьо

    4 4 Отговор
    Гюров, къде ще се криеш сега бе сине мамин!????

    Много хубави снимки си направи с нациста Зеленски, не можеш да отречеш!!!

    01:00 20.04.2026

  • 60 Няма да са те

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Хмм":

    Но няма да е копейка. Мракобесие и прогрес са антиподи.

    01:00 20.04.2026

  • 61 Старшинка, защо се нервиш толкоз?

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "цаолкве":

    Соцът го няма. Свиквай.

    01:05 20.04.2026

  • 62 София Прайд

    6 1 Отговор
    Лоши новини за нас

    01:05 20.04.2026

  • 63 еБиТВ

    7 3 Отговор
    Обичам квиченето на мазни джендъри късно вечерта

    Коментиран от #74

    01:09 20.04.2026

  • 64 Наблюдател

    9 4 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    Ами много просто ще стане, като първо махне санкциите срещу братска Русия, сключи нов договор с Газпром и достави в изобилие евтин руски петрол като за начало .

    За три месеца цените ще са с 30 процента надолу!

    В следващите три ще започне износ на стоки и храни на България към Русия.

    В последващите три ще покани китайците да ни построят магистралите като в Сърбия, тунелите под Стара планина и високоскоростната железница към Истанбул за връзка с тяхната от Иран и Турция.

    В по по следващите руснаците ще започнат да изграждат АЕЦ Белене с доброволен безплатен труд на затворниците на партии ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, ИТН, БСП, СДС.

    За една година рязко ще се оправим!

    Коментиран от #68, #70, #76

    01:10 20.04.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    10 3 Отговор
    Наблюдаваме обръщане на палачинката от козичките, което много ме радва! Козички, докога ще хрантутим урки и ще им плащаме тока?

    Коментиран от #67

    01:10 20.04.2026

  • 66 Метнали са се

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха ха":

    на шефа си Копейкин. И той смени 4-5 партии.
    Гладните изрожденци гледат да се залепят за някой, който ги лъже най-умело.
    Искам да ни спрат еврофондовете, за да пестим от социални помощи и всички копейци и комунисти да бъдат принудени да започнат работа.

    01:10 20.04.2026

  • 67 То не решаваш това

    2 6 Отговор

    До коментар #65 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Вечно малцинство си, ако ще за сто льотчика да се залепиш.

    01:11 20.04.2026

  • 68 Копейските фантазии край нямат

    3 8 Отговор

    До коментар #64 от "Наблюдател":

    Той да не е шеф на ЕС, че да отменя санкции ве, копей?

    Коментиран от #92

    01:13 20.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пий си хапчетата

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Наблюдател":

    Много ти се е влошила митоманията.

    01:14 20.04.2026

  • 71 Въпрос

    2 10 Отговор
    За колко дни ще ни оправи мунчо боташа?

    01:14 20.04.2026

  • 72 Истината

    9 2 Отговор
    Радев размаза мутрата и ортаците му ! Браво България ! Следва ЦСЗ за кражбите !

    Коментиран от #79

    01:15 20.04.2026

  • 73 След 36 години кражби

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Диамантената ръка":

    Няма да стане от днес за утре.

    01:17 20.04.2026

  • 74 И аз

    2 7 Отговор

    До коментар #63 от "еБиТВ":

    Все пак си такъв, член на ЕС си, не на РФ.
    Харесва ми квиченето ти, съчетано с путинската педофилия и фашисткото изрожденство.
    Направо си 3 в едно.

    Коментиран от #77

    01:18 20.04.2026

  • 75 украински пълен onuroфpeн

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "български полу олии гофрен":

    Луната е украинска.

    01:18 20.04.2026

  • 76 Пенсионер 69 годишен

    6 4 Отговор

    До коментар #64 от "Наблюдател":

    "В следващите три ще започне износ на стоки и храни на България към Русия."

    Няма какви храни да предложим на Русия. СДС и ликвидационните съвети се погрижиха за това. България произвежда само заеми. Румен Радев ще го бойкотират и саботират, както направиха с Жан Виденов. Ще платят на лумпените да направят майдан на жълтите павета. Дано Радев не се огъне и действа твърдо. Иначе с България е свършено.

    Коментиран от #80

    01:18 20.04.2026

  • 77 Ей такива

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "И аз":

    negaли, като теб ни вкараха в есср без да питат народа.

    Коментиран от #86

    01:20 20.04.2026

  • 78 Хмм

    6 3 Отговор
    социологическите агенции са ни заблуждавали през цялото време с 30% за Радев плюс/минус 5% и много хора не са гласували защото им е писнало от сглобки

    01:20 20.04.2026

  • 79 Не бързай като теле пред майка си

    3 7 Отговор

    До коментар #72 от "Истината":

    Който за девет години нищо не е свършил, и 90 няма да му стигнат.
    Обичам да гледам "умници", които вярват на популисти и после получават инфаркт, когато се светнат, че пак са били от страната на булката.

    01:21 20.04.2026

  • 80 Защо си пишеш

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Пенсионер 69 годишен":

    сам коментари пък ти?

    01:21 20.04.2026

  • 81 Мислител

    9 2 Отговор
    Къде е пожарникарчето и ортаците му от ИТН и Шиши ? Къде сте бре ? Смаза ви генерала и това е само началото !

    01:22 20.04.2026

  • 82 След 36 години кражби

    6 3 Отговор
    Няма да стане от днес за утре.

    Коментиран от #88

    01:22 20.04.2026

  • 83 Ивайло Мирчев

    6 2 Отговор
    От яд ям като 🐷, заприличах на Шиши, ще правим коалиция.

    01:23 20.04.2026

  • 84 Честито

    6 3 Отговор
    Г-н Генерал Радев ! Иначе трите трола на мутрата меки си квичат ! Браво българи !

    01:24 20.04.2026

  • 85 .....

    4 2 Отговор
    Браво на пилота, възпитан човек, но кво толкова може да направи.

    01:25 20.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този път

    5 2 Отговор
    Мутрата го биха като МАЧЕ и дирек ! Хихи

    Коментиран от #91

    01:25 20.04.2026

  • 88 Нгффл

    3 6 Отговор

    До коментар #82 от "След 36 години кражби":

    Бе с Боташ как е положението, само питаме🤣

    Коментиран от #93

    01:26 20.04.2026

  • 89 Хайде сега

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Извинете,":

    npocтите шекелки да не квичат, а си спретнете един reй парад в посока навътре в морето...

    01:26 20.04.2026

  • 90 Буда

    6 2 Отговор
    Смачкаха ме като гнида …

    01:26 20.04.2026

  • 91 Само латентните п.дали като теб

    2 4 Отговор

    До коментар #87 от "Този път":

    наричат и мислят другите за такива
    На мен това не ми е тема. Не ме касае. Обсъждай си я със себеподобните си и не ме занимавай с извратените си копнежи.

    Коментиран от #94, #99, #106

    01:27 20.04.2026

  • 92 Оня

    8 3 Отговор

    До коментар #68 от "Копейските фантазии край нямат":

    Не бе смешник не е шеф на европейската кочина ама ще е шеф на независима държава! А като такъв може да сключи договори с когото си иска! Ама умствено ограничени същества като теб трудно га разбират тези неща!

    Коментиран от #97

    01:28 20.04.2026

  • 93 Отговор

    6 2 Отговор

    До коментар #88 от "Нгффл":

    А как е положението с кражбите от магистралите , КТБ , Булгартабак и Барселона гейт ?

    01:28 20.04.2026

  • 94 Боли ли

    8 3 Отговор

    До коментар #91 от "Само латентните п.дали като теб":

    Якия кютек по мутрата и ортаците му ? Край на кражбите и оргиите с маникенките ! Пътници са !

    01:30 20.04.2026

  • 95 ППДБ/ЛГБТ

    6 3 Отговор
    Петроханската nanлач ще будува до сутринта, иначе ще им спрат шекелите от нпо-то, ще има предозирали с лепило и с paznpaни cвинkтери от злоба.😁🤣

    Коментиран от #100, #102

    01:31 20.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Умирам от смях

    5 6 Отговор

    До коментар #92 от "Оня":

    да гледам как яко те е преметнал льотчика! Хахааааа!

    01:33 20.04.2026

  • 98 Факти

    7 3 Отговор
    Радев с пълно мнозинство и сега трябва:
    - да свали цените
    - да разбие модела Борисов-Пеевски
    - да събори олигархията
    Не му завиждам. Големи обещания, пък сега трябва да ги изпълнява. Няма и къде да се скрие, защото има пълно мнозинство.

    Коментиран от #103

    01:34 20.04.2026

  • 99 Хахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #91 от "Само латентните п.дали като теб":

    Интелектуалността на лапача на филии с мас е покорила сърцата на всичките му слуги …. Що ровете бре ? Вижте резултата от изборите и у лево !

    Коментиран от #101

    01:34 20.04.2026

  • 100 Лягай си, педи,

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "ППДБ/ЛГБТ":

    стига си се размечтавал по тях.
    Други теми нямаш ли си?

    Коментиран от #110

    01:34 20.04.2026

  • 101 Е, резултатите

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Хахаха":

    не те правят нормален. Нищо не печелиш.

    Коментиран от #104, #105

    01:35 20.04.2026

  • 102 Извод

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "ППДБ/ЛГБТ":

    Изглежда идиотските коментари на ИТН и думите на мутрата за “ Лама “ им изядоха главите …

    01:36 20.04.2026

  • 103 Споко,

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "Факти":

    няма да ги изпълни. Популистите не изпълняват. Те обещават.

    01:37 20.04.2026

  • 104 Хахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #101 от "Е, резултатите":

    Мутрата и Шиши ли са нормалните бре байрактар ! Смаза ви генерала и сте пътници без обратен билет ! Леш !

    Коментиран от #107

    01:38 20.04.2026

  • 105 Мутрата

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Е, резултатите":

    Спечели хихи отлита с двеста ! Вероятно оттака му ще се изсели у Дубай , като Еврото нали са побратими айдуци !

    01:41 20.04.2026

  • 106 🤣🤣🤣🤣🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #91 от "Само латентните п.дали като теб":

    Платен negaл като теб, обвинява другите че са такива, много сте злобни и нагли двуполовите от ППДБ-ЛГБТ, като човек ви каже истината.

    Коментиран от #109

    01:41 20.04.2026

  • 107 Те може да не са,

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Хахаха":

    но това не прави теб нормален, хампи!

    01:41 20.04.2026

  • 108 До края на годината си отива

    4 7 Отговор
    С масови протести.
    Това не е като в президентството да прелива приказки от пусто в празно.
    Като вземе няколко заема и направи кокорчо финансов министър си е отишъл за един месец.

    Коментиран от #113

    01:43 20.04.2026

  • 109 Казах ти, обсъждай си любимата си тема

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    с твоята си педо-гей дружинка. Форумът не е длъжен да ти уйдисва на извратените фантазии.

    Коментиран от #114

    01:43 20.04.2026

  • 110 ППДБ/ЛГБТ

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Лягай си, педи,":

    Аз ще си лягам, ама ти пробита gюзо, колко дена без почивка ще тролиш. 🤭🤭

    01:45 20.04.2026

  • 111 Казуар

    5 5 Отговор
    Радев и Русия.
    1. Радев се застъпи за Грипен въпреки, че като пилот много добре знае, че ф16 е по добър.
    2. Каза, че Крим е руски, а трябваше да каже, че е украински окупиран от руснаците.
    3. Иска Украйна да вдигне ръце и се предаде.
    4. Притесни се, че газа през Украйна ще спре и сключи договор с Боташ понеже по същото време Путин и Ердоган разговаряха за общ газов хъб в Турция.

    01:48 20.04.2026

  • 112 Не разбирам радостта на форумните

    3 5 Отговор
    копейки, честно. Ами Радев на практика ги приключи.
    За пореден път се убеждавам колко е лошо да си необразован и мързелив. Който им свирне и ги подлъже, с каквото искат да чуят, и айдееее, копейското котило покорно се повлачва след него. Предадоха си принципите за празни обещания. Впрочем, копейка и принципен е оксиморон. Като онова заглавие: "От глупав по-глупав".

    01:49 20.04.2026

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор

    До коментар #108 от "До края на годината си отива":

    Мобилизация на протестърите и в трудови войски да строят магистрали и АЕЦ Белене. Китайците тъй го решиха проблема с протестърите.

    01:50 20.04.2026

  • 114 🤣🤣🤣🤣🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #109 от "Казах ти, обсъждай си любимата си тема":

    Признай, че си платен negaл от ППДБ-ЛГБТ и те страх да не ви забранят парадите, Асенка какво казва, на закрито ли ще ги провеждате вече в НДК.

    01:52 20.04.2026

  • 115 Един

    5 4 Отговор
    Наивниците гласували за празноглавия фаатмак да вземат пуканките и да сядат да гледат филма "Голямото о.иране и крадене на Румборак и СИЕ". Тези около него как точат ножовете да режат рибица ви е бедна фантазията. Не за 800 дни, тоя ще ни "оправи" само за 365. Баща му газеше хора по улиците, сина му се биеше по дискотеките.

    01:58 20.04.2026

  • 116 Не ми пука за Фуража

    3 3 Отговор
    Джензитата го издигнаха погрешка, пак те ще го свалят.

    02:00 20.04.2026

  • 117 Факти

    3 3 Отговор
    1997 - Костов
    2001 - Царя
    2009 - Борисов
    2026 - Радев
    Голяма победа, голяма радост, големи надежди, пък после... Да видим сега Радев какво лай.. ще изсе..

    02:13 20.04.2026

  • 118 Лош пророк

    2 2 Отговор
    Ами... той и Чаушеску беше военен, ама...
    .

    02:25 20.04.2026

  • 119 казах

    5 3 Отговор
    Бойко, Кокорчо и шиши да си забият по едно украинско знамеВгъза.

    Коментиран от #120

    02:38 20.04.2026

  • 120 Не виждаш ли?

    3 4 Отговор

    До коментар #119 от "казах":

    От твоя е щръкнало руското знаме. Там е от години..

    Коментиран от #122

    03:01 20.04.2026

  • 121 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    ПЪТЯТ НА РУМЕН РАДЕВ Е ОТ ............................ ПИЛОТ НА САМОЛЕТ ДО ШПИОНИН НА КГБ ........................... ФАКТ !

    03:15 20.04.2026

  • 122 Тук е България

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Не виждаш ли?":

    бе глупав! Къде во намират толкова обли безродни глупаци!

    03:30 20.04.2026

  • 123 Самохвалко

    3 3 Отговор
    двуличен , живеещ в миналия век , заобиколен от комунисти , военни и червени олигарси , които са превзели България ! Нищо конструктивно , освен аз и ще ! Кратка радост ! А протестите срещу него предстоят !

    03:31 20.04.2026

  • 124 Шапкар

    1 1 Отговор
    Този е лимонка. И при него ще продължи агонията на народа и страната. Много жалко, че няма читави хора, които да искат да спасят страната. Аз не гласувах за него.

    03:39 20.04.2026

  • 125 Троянски катър

    2 2 Отговор
    Този няма да изкара пълен мандат Тези които гласуваха за него те ще то свалят

    03:57 20.04.2026

  • 126 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Амриканците са определили Радев за агент, а ние го избрахме да ни управлява...

    05:12 20.04.2026

  • 127 Равнец е закрит

    1 0 Отговор
    Както и много отрасли на стопанството са в колапс. Интересно как Радев ще защитава българския интерес и ще назове ли най-накрая тази олигархия от българските външно търговски дружества до ден днешен.

    05:17 20.04.2026

