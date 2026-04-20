Пътят на Румен Радев: От младши пилот в Равнец до незаобиколим фактор в 52-ия парламент

Румен Радев извървява дългия път от младши пилот в Равнец до незаобиколим фактор в 52-ия парламент, припомни бТВ.
По време на военното си обучение в Съединените щати Румен Радев получава и пилотската си позивна - Мойсей, заради умението си да води във въздушните боеве.
Един от най-изявените пилот-изтребители в състава на Военновъздушните ни сили през 2014 г. генералът става и техен командир.
Румен Радев прекрачва президентството през 2016 г. Още в първите си изяви влиза в сблъсък с парламента.
„Моето кредо е малко думи, но резултатни действия. Имате още една седмица“, казва тогава той в парламента.
И си спечели силни врагове. През лятото на 2020 г. прокуратурата, ръководена от Иван Гешев, задържа двама съветници на Радев в президентството по подозрения за теч на секретна информация и за търговия с влияние. Случилото се отприщи вълна от протести.
Моментът съвпадна с влизането на България в чакалнята за еврозоната.
Протестите са белязани от сблъсъци и полицейско насилие под колоните на властта.
Това е и началото на политическата криза у нас. В следващите години страната влиза в спирала от избори - девет с днешния вот. Румен Радев печели втори мандат.
За деветте години на „Дондуков“ 2 Радев назначава общо седем служебни правителства, а те раждат нови политически проекти като „Продължаваме промяната“.
„Беше грешка, че изобщо дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Но както надживяхме автократичния модел, така ще надживеем и тази шарлатания“, казва Румен Радев.
Поводите за конфликти са десетки - през позицията на Радев, че войната в Украйна трябва да се реши по дипломатически път, през сделката с „Боташ“, до поправките в Конституцията, гласувани от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС, с които изборът на служебен премиер е сведен до конкретен списък.
Отношенията президент - парламент достигат точка на замръзване. Все по-често се задава и въпросът ще излезе ли президентът на политическия терен.
2026 г. дойде с еврото, но и със страховете и сметките, които избухнаха в невиждано от години недоволство след предложения проект за първи евробюджет, както и с нов прецедент - президентът сам прекрати мандата си.
В предизборната си кампания Румен Радев не подаде ръка към нито една от останалите партии и не остави за изборната нощ отговорът на въпроса с кого би се качил на самолета на властта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 русофилите
До коментар #3 от "Хахахаха":помнят 5 минути така че няма проблеми с поредния "спасител"
00:28 20.04.2026
7 Извинете,
До коментар #1 от "А50":вие вече го подведохте. Той знае ли, че избирателите му са неграмотни? Пише се "подведат".
Коментиран от #15
00:29 20.04.2026
9 Диамантената ръка
Коментиран от #14, #73
00:30 20.04.2026
11 Ода за героя
Оо. О
Чисто дърво
Но президент
Нищо, че не е левент
Сега ще стане и председател
На Урсула
Пръв подражател
Коментиран от #33
00:31 20.04.2026
12 Мирослав
Румен Радев - новият министър председател на България!
Костадин Костадинов - новият президент на България!
Двамата най-достойни политици!
Не се гаси туй що не гасне!
Коментиран от #16, #58
00:31 20.04.2026
14 Жан Виденов
До коментар #9 от "Диамантената ръка":БКП-то имаше 125 места от 240. Просто повторение на миналото.
00:33 20.04.2026
15 А50
До коментар #7 от "Извинете,":Вие нали ме разбрахта, а грамотните умнокрасиви, юпита и харвардци ни докараха до африканска държаво.
Коментиран от #24, #43, #54
16 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Мирослав":България угасна.
00:33 20.04.2026
17 Голям пердах
днес е национален празник..... България пак се класира за световното!
Коментиран от #23
