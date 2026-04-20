Пътят на Румен Радев: От младши пилот в Равнец до незаобиколим фактор в 52-ия парламент

Румен Радев извървява дългия път от младши пилот в Равнец до незаобиколим фактор в 52-ия парламент, припомни бТВ.

По време на военното си обучение в Съединените щати Румен Радев получава и пилотската си позивна - Мойсей, заради умението си да води във въздушните боеве.

Един от най-изявените пилот-изтребители в състава на Военновъздушните ни сили през 2014 г. генералът става и техен командир.

Румен Радев прекрачва президентството през 2016 г. Още в първите си изяви влиза в сблъсък с парламента.

„Моето кредо е малко думи, но резултатни действия. Имате още една седмица“, казва тогава той в парламента.

И си спечели силни врагове. През лятото на 2020 г. прокуратурата, ръководена от Иван Гешев, задържа двама съветници на Радев в президентството по подозрения за теч на секретна информация и за търговия с влияние. Случилото се отприщи вълна от протести.

Моментът съвпадна с влизането на България в чакалнята за еврозоната.

Протестите са белязани от сблъсъци и полицейско насилие под колоните на властта.

Това е и началото на политическата криза у нас. В следващите години страната влиза в спирала от избори - девет с днешния вот. Румен Радев печели втори мандат.

За деветте години на „Дондуков“ 2 Радев назначава общо седем служебни правителства, а те раждат нови политически проекти като „Продължаваме промяната“.

„Беше грешка, че изобщо дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Но както надживяхме автократичния модел, така ще надживеем и тази шарлатания“, казва Румен Радев.

Поводите за конфликти са десетки - през позицията на Радев, че войната в Украйна трябва да се реши по дипломатически път, през сделката с „Боташ“, до поправките в Конституцията, гласувани от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС, с които изборът на служебен премиер е сведен до конкретен списък.

Отношенията президент - парламент достигат точка на замръзване. Все по-често се задава и въпросът ще излезе ли президентът на политическия терен.

2026 г. дойде с еврото, но и със страховете и сметките, които избухнаха в невиждано от години недоволство след предложения проект за първи евробюджет, както и с нов прецедент - президентът сам прекрати мандата си.

В предизборната си кампания Румен Радев не подаде ръка към нито една от останалите партии и не остави за изборната нощ отговорът на въпроса с кого би се качил на самолета на властта.