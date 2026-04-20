Мехмед Дикме: Категорично резултатът от изборите е изненада за цяла България

Категорично резултатът е изненада за цяла България. Това каза пред bTV бившият министър на земеделието Мехмед Дикме.

„Искам да поздравя Румен Радев за изключителния резултат. Такива избори и такъв резултат никога не е имало“, обясни той.

„Не знам дали Радев осъзнава, че в момента е натоварен с една огромна отговорност от обществото и очакванията към него са огромни. На народа им писна и от Бойко Борисов, и от Делян Пеевски. Този вот не е само наказателен към тях, но е и вот на последната надежда“, коментира Дикме.

Общинският съветник в СОС Ваня Григорова сподели, че е очаквала БСП да влезе. „Това, което виждаме към момента, е, че по-скоро партията няма да бъде част от следващия парламент. Това е много лоша новина за лявото. В този парламент няма да има лява формация“.

„В тази кампания Крум Зарков се държеше много добре и той заслужава уважение за усилията, които положи за една партия, която беше тежко ранена от участието си в предходното управление. Имаше правилни послания, макар и понякога с клишета“, смята тя.

„Няколко неща са ключови за мен - например, кои са големите губещи? Ние виждаме ГЕРБ в неподозирано смален вид. Това е огромна изненада за всички. Виждаме 5 или 6 партии под чертата“, коментира преподавателят в СУ „Климент Охридски“ Тони Николов.

Според него с отпадането на БСП прехода завършва радикално. „Това беше първата системна партия на прехода, от която тръгнаха всички проблеми от 90-та година насам“.