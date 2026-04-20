Мехмед Дикме: Категорично резултатът от изборите е изненада за цяла България
  Тема: Избори

Мехмед Дикме: Категорично резултатът от изборите е изненада за цяла България

20 Април, 2026 00:36 4 361 62

Вот на последната надежда

Мехмед Дикме: Категорично резултатът от изборите е изненада за цяла България - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Категорично резултатът е изненада за цяла България. Това каза пред bTV бившият министър на земеделието Мехмед Дикме.

„Искам да поздравя Румен Радев за изключителния резултат. Такива избори и такъв резултат никога не е имало“, обясни той.

„Не знам дали Радев осъзнава, че в момента е натоварен с една огромна отговорност от обществото и очакванията към него са огромни. На народа им писна и от Бойко Борисов, и от Делян Пеевски. Този вот не е само наказателен към тях, но е и вот на последната надежда“, коментира Дикме.

Общинският съветник в СОС Ваня Григорова сподели, че е очаквала БСП да влезе. „Това, което виждаме към момента, е, че по-скоро партията няма да бъде част от следващия парламент. Това е много лоша новина за лявото. В този парламент няма да има лява формация“.

„В тази кампания Крум Зарков се държеше много добре и той заслужава уважение за усилията, които положи за една партия, която беше тежко ранена от участието си в предходното управление. Имаше правилни послания, макар и понякога с клишета“, смята тя.

„Няколко неща са ключови за мен - например, кои са големите губещи? Ние виждаме ГЕРБ в неподозирано смален вид. Това е огромна изненада за всички. Виждаме 5 или 6 партии под чертата“, коментира преподавателят в СУ „Климент Охридски“ Тони Николов.

Според него с отпадането на БСП прехода завършва радикално. „Това беше първата системна партия на прехода, от която тръгнаха всички проблеми от 90-та година насам“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    42 1 Отговор
    Бойко 3ти на ти изненада

    00:38 20.04.2026

  • 2 Исторически факти

    24 5 Отговор
    Мехмеде, къде е твоя приятел Доган, ве...

    Коментиран от #19

    00:39 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Разреван зулус

    44 1 Отговор
    Седи и яде чипс на дивана. Така става с патериците след целувката на смърта от бойко, а бойко усети прегръдката на смърта от шиши и остава трети

    00:41 20.04.2026

  • 5 Лютеница

    6 22 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    Коментиран от #46

    00:41 20.04.2026

  • 6 дикме

    8 3 Отговор
    пак съм на копанята!!!

    00:41 20.04.2026

  • 7 МДАМ

    58 2 Отговор
    Абе за мен голямата изненада е, че нито една социологическа агенция НЕ ПОЗНА РЕЗУЛТАТА.

    Коментиран от #8, #23, #45

    00:41 20.04.2026

  • 8 замазване на положението

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "МДАМ":

    че хората се усетиха

    Коментиран от #10

    00:43 20.04.2026

  • 9 Павел

    48 10 Отговор
    Да честитим на нашия обичан президент Радев огромната и смазваща победа над мутрите, бандитите и педофилите работещи изцяло против интересите на България. Той определено върна надеждата на всички българи за истинска промяна и справедливост.
    Желаем му мъдрост, сила и непоколебимост и да знае че народът е твърдо зад него. Нека това го амбицира още повече , за да даде всичко от себе си българите отново да заобичат държавата си и да се приберат в нея от всички краища на света.

    00:44 20.04.2026

  • 10 МДАМ

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "замазване на положението":

    Усетили какво? Ако агенциите не познават, то за какво прогнозират? (че повечето са платени, е ясно)...

    Коментиран от #13

    00:46 20.04.2026

  • 11 Борисов

    33 4 Отговор
    Аз съм прецакан повече от колкото Цветан Цветанов, моя бивш съратник който се оказа че пророчески позна моето падение и още преди години и ме обвини в ерозията на собствената ми партия. Сринах се а сега и ще ме изринат като остатъчен продукт от политическата сцена, о Боже въпреки че съм бейзболния се чудя какво ще правя с всичките събрани рекети и кюлчета като ми потърсят сметка, май по -добре да ме вкарат в панделка, там поне е сигурно и ще ми хареса да ме обгрижват татуирани гербери.

    00:47 20.04.2026

  • 12 Ааа

    15 4 Отговор
    Я се скрий бе компил... ти хърсъзин такъв. Открадна хиляди да кара земя ач копек скрийсе...

    00:47 20.04.2026

  • 13 еми щот до ся

    20 1 Отговор

    До коментар #10 от "МДАМ":

    функцията им беше да обявяват предварителните уредените резултати на изборите и винаги познаваха а хората се усъмниха и те смениха тактиката

    Коментиран от #17

    00:48 20.04.2026

  • 14 Хмм

    21 5 Отговор
    Бареков говореше, но никой не му вярваше, това е истинско чудо, ако резултатът се задържи, самостоятелно правителство - иначе, ни очаква пак главчев и 22% за пеевски

    00:48 20.04.2026

  • 15 Аба Дикме

    15 2 Отговор
    Ах ти навремето кога лапаше баницата и направи пачките и сега се правиш на чиста монета.Аре бегай към Иридере-Ардино .

    Коментиран от #20, #57

    00:49 20.04.2026

  • 16 Демократ

    11 32 Отговор
    Честито!! Комунистите си върнаха държавата. Българският Орбан сега започва.. а на нас ни остава само Т2.

    Коментиран от #18

    00:49 20.04.2026

  • 17 МДАМ

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "еми щот до ся":

    Смениха тактиката да не познават ли :-)))

    00:50 20.04.2026

  • 18 Мишо Дудикоф 🥷

    12 10 Отговор

    До коментар #16 от "Демократ":

    Вий демократи и републиканци по-бързо към терминал 2 къш къш

    Коментиран от #21

    00:52 20.04.2026

  • 19 .....

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    Тия що не са в туркие🤣🤣, кви са тия

    00:52 20.04.2026

  • 20 ,,,,,,

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аба Дикме":

    Към Кападокия бе😂😂

    00:54 20.04.2026

  • 21 Мхффр

    5 12 Отговор

    До коментар #18 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Къш на май.ка ти може да викаш само

    00:55 20.04.2026

  • 22 от мен да мине

    11 2 Отговор
    ей ся ше тегля дуспата на турски ама ще изтрият.

    00:56 20.04.2026

  • 23 Герп боклуци

    34 1 Отговор

    До коментар #7 от "МДАМ":

    Познаха всички, че слафчо ще е с под 1 %

    Коментиран от #25

    00:58 20.04.2026

  • 24 За пилота гошу

    6 23 Отговор
    Как няма да е изненада все е било но толкова голяма манипулация и фалшиви избори никога не е било!

    Коментиран от #54

    01:02 20.04.2026

  • 25 МДАМ

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Герп боклуци":

    Познали дръжки. Това бе написано на небето даже...

    01:02 20.04.2026

  • 26 Махам се от сайта

    14 2 Отговор
    Щото като видя физомията на този и онзи шишко иде ми да фрасна бир юмрук през стъклото.

    Коментиран от #34

    01:03 20.04.2026

  • 27 ЕСХАЧ

    9 2 Отговор
    Не е изненада.

    01:06 20.04.2026

  • 28 Саде да попитам!

    7 2 Отговор
    Тоя Дикме,да не би да има черен грим на очите...😨😟😮‍💨?!

    01:08 20.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мехмед , Мехмед

    10 2 Отговор
    Проспал си изненадата.

    01:09 20.04.2026

  • 31 Канго

    8 1 Отговор
    Лъже като м а н г о.

    01:09 20.04.2026

  • 32 Сега вече

    15 4 Отговор
    Очаквам циганскатаСвиняБоко даУмре, ама наистина!

    Коментиран от #35

    01:10 20.04.2026

  • 33 И нещо хубаво

    11 8 Отговор
    Има на тези избори престъпната БКП/БСП няма да я има в Парламента.Дано и Израждане останат под 4%

    01:10 20.04.2026

  • 34 Амчи аз по тая причина...

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Махам се от сайта":

    ...стоя на открито,дето няма стъкла и призорци...!

    01:11 20.04.2026

  • 35 ЦЪК!

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Сега вече":

    Народът ни го е казал... :
    ,,Калпава пара-не се губи!"
    За съжаление...!

    01:13 20.04.2026

  • 36 Коментар

    9 1 Отговор
    Това че БКП е под чертата, е без значение.
    Та взеха всичко от татовата икономика , а ние пак сме бедни. От летеца очаквам, национализация и експроприяция на експрорияторите

    Коментиран от #56

    01:15 20.04.2026

  • 37 Горски

    25 2 Отговор
    Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка". Не е ли срамно за БСП, партия със 100 годишна история, със структури в страната, да има резултат, колкото Сияние , на един мушморок, дето осребрява смъртта на дъщеря си. Зафиров и Добрев са за трепане. Зарков се опита момчето, толкова. Ако днес пред урните се появят над 55-60% от имащите право на глас, от които 1 милион са "мъртъвци", това означана, че реално активността би била над 80%. При това положение ще има доста, меко казано, "учудени" мераклии, които ще се сринат напълно и ще трябва да си търсят истинска работа, т.е. да напуснат царството на паразитите. Най-голям шок ще преживеят т.нар. "добри сили", или по-точно европедофилите, чиито агитки ще изпълзят на жълтите павета в София и ще искат касиране на изборите заради "външна намеса". Според тях причината на българите масово да им се гади от розовата политическа пасмина, съставена предимно от измамници, девианти и инфантили, е, че някъде отвън пречат на идилията, за която тези откачалници се борят.

    Коментиран от #51

    01:15 20.04.2026

  • 38 Стенли

    11 3 Отговор
    Ще поживеем ще видим , засега Радев казва общи неща и клишета но все пак по добре от партия гроб и дпс ,но че трябва някакво разбирателство с Руската федерация трябва,и дано политиката му към доходите не бъде като на партия гроб с постната пица

    01:16 20.04.2026

  • 39 Силния

    17 2 Отговор
    Как ще е изненада след като цяла България очакваше този резултат това че ти не си очаквал е др тема палячо !!!

    01:21 20.04.2026

  • 40 Хохо Бохо

    19 3 Отговор
    Приветствам Радев за победата му.
    Няма данни, че е манипулирал изборите.
    Сами си го избрахме, съвсем честно и демократично.
    Всеки народ заслужава управниците си...

    01:22 20.04.2026

  • 41 Летеца

    13 3 Отговор
    Дано сега изчисти корумпираната администрация на ПП ДБ

    01:27 20.04.2026

  • 42 Хмм

    10 2 Отговор
    пеевски унищожи ДПС, а се канеше да я прави водеща партия и да стане премиер,надявам се да се разпадне като етническа партия и в другите партии да участват в политическия живот на България като български граждани без специални привилегии

    01:30 20.04.2026

  • 43 Костя Копейкин аут от НС

    4 7 Отговор
    5 години се води борбата за изчегъртването на мутрите и мафиозите от власта.Е видя се, че ППДБ не могат да го направят и какво, трябваше още 15 години да чакаме тая игра на котка и мишка.Добре, че Радев пое отговорност..
    А колкото до това кой е Орбан в България, смело можем да кажем, че не е Радев, Бойко И Делян.
    И по внимателно с употребата на петроханци и пе?дофили, че който клевети, получава 0.2%, а ППДБ вдигнаха със 100 хил. резултата, а най новото е- Възраждане аут от НС.

    01:32 20.04.2026

  • 44 Уса

    10 3 Отговор
    Няма вече ляво и дясно стига сте лъгали народа и лашкали в някакви фалшиви посоки

    01:33 20.04.2026

  • 45 Те са част

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "МДАМ":

    от манипулациите и трябва да се забранят със закон.

    01:37 20.04.2026

  • 46 Силния

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лютеница":

    Ти си най вдлъбнатото същество което не намира симсъл в съществуването си тотално не изяснен мозък

    01:38 20.04.2026

  • 47 Нехис

    6 10 Отговор
    Подмяната мисля, че са със 100к гласа нагоре, а ГЕРБ - точно толкова надолу.
    За мислещите - това означава, че Подмянаджиите са активирали ала-балата и са си прехвърлили 100к дигитални бюлетини от Герб към себе си.

    01:38 20.04.2026

  • 48 Няма шанс :

    3 3 Отговор
    Той е неграмотен.

    01:40 20.04.2026

  • 49 Тото

    10 3 Отговор
    Тоя Дикме много се е объркал.
    Резултатът от изборите бе очакван и не е изненада.
    Само на такива като него понеже не им се иска и не им е изгодно, затова уж им е изненада.
    Самозабравили се и ояли се мошеници цял живот.

    01:44 20.04.2026

  • 50 Ботуш

    6 0 Отговор
    Който не е гласувал няма какво да се изненадва. За него изборите не съществуват - най-малки 50% няма за какво да са озненадани.

    01:45 20.04.2026

  • 51 Обективен

    1 7 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    Измислици премислици, държавната администрация и целилите им родове гласуват под строй, кога е било, че не се сещам! Това да не са полицаите от края на града, градски легенди!

    01:56 20.04.2026

  • 52 дядото

    8 3 Отговор
    а вие от вълчата глутница,които опоскахте народа и държавата,не вярвахте ли,че народа ще ви върчи червения талон

    01:58 20.04.2026

  • 53 От площада

    10 3 Отговор
    Когато Гроб не купува гласове, резултата е виден ! Приключиха най-накрая

    02:26 20.04.2026

  • 54 Вожда

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "За пилота гошу":

    Верно ли бе,жълтокрасивопаветен планктон?

    02:44 20.04.2026

  • 55 Всяко чудо за три дни

    1 8 Отговор
    Радевото за два. Всеки момент ще му лъсне з.дникът.

    03:02 20.04.2026

  • 56 Истината е нужна

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Коментар":

    Радев, че печели изборите е очаквано но не трябваше да управлява сам, ЗАЩОТО ТЕЗИ, КОИТО МУ ПОМАГАХА ЩЕ ОПОСКАТ БЪЛГАРИЯ.
    В тандем с ПП-ДБ ще променят -ВСС, Съд и Прокуратура и горко за офшорните милиардери-кр.адци -Бойко и Пеевски...трябва да бягат в Дубай

    Коментиран от #58

    03:20 20.04.2026

  • 57 Мефистофел

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аба Дикме":

    ПРИ 44,8% ГЛАСУВАЛИ ИЗХВЪРЛИХМЕ ГЕРБ И ДПС ОТ ВЛАСТТА, А АКО БЯХА И ПОВЕЧЕ ОТ 60%,
    ТО МОЖЕШЕ И ГЕРБ И ДПС ДА СА ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА. ДОЙДЕ РЕД СЛЕД РЕФОРМА НА СЪД И ПРОКУРАТУРА ДА ОТИДАТ НА СЪД БОЙКО И ДЕЛЯН(само за кр.ажбатс на КТБ по 10г. в ЦСЗ да им се радват мургавите!!!
    ИМА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ В САЩ, КОЯТО СКО Е ОСЪДЕН НА ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ ПОЛИТИК-МИЛИАРДЕР ДА ВРЪЩА НА ДЪРЖАВАТА 85% ОТ ОФШОРНИТЕ СМЕТКИ, КЪДЕТО И ДА СА!!!

    03:32 20.04.2026

  • 58 Какво ще промени ПП и ДБ бе

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Истината е нужна":

    Що сте толкова глупави? ПП и ДБ е проект на кръга капитал и е борба за власт. Промяната ще е да овластят, а не за твоя полза.

    03:45 20.04.2026

  • 59 777

    3 0 Отговор
    Тоя дето някога беше пръв ортак с Доган що се обажда? И не, не е изненада. Изненадани са само такива като теб господине Дикме дето си платен клакьор и мине не мине, се покажеш от където си се скрил и ръсиш ли ръсиш.

    04:44 20.04.2026

  • 60 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Подкрепям!
    „В тази кампания Крум Зарков се държеше много добре и той заслужава уважение"...

    Коментиран от #61

    05:05 20.04.2026

  • 61 ужас

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хохо Бохо":

    Бойко да си навре едно украинско знаме отзад.

    05:25 20.04.2026

  • 62 Не е изненада

    0 0 Отговор
    Изненада е за такива заспали като този.
    Надявам се изненаданите да си получат заслуженото. Както и лъжливите медии и корумпираните агенции.

    05:36 20.04.2026

