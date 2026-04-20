При 51,12% обработени протоколи: „Прогресивна България“ води с 44,59%, втора е ПП-ДБ с 14,55%

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинни резултати при обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).
Данните са към 5:00 ч. Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:
„Прогресивна България“ – 44,59%
„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,55%
ГЕРБ-СДС – 12,66%
„Възраждане“ – 4.65%
Движение за права и свободи (ДПС) - 4,75%
Под 4-процентовата бариера за влизане в парламента остават:
МЕЧ - 3.36%
Величие - 3,34%
Сияние - 3,20%
БСП-ОЛ - 2,99%
АПС - 1,26%
ИТН - 0.79%
Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе важно е
03:44 20.04.2026
6 Дано ДПС да изпаднат
03:45 20.04.2026
7 Глупости
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Шапкарят е скрит 100 процентов урсулианец. Ще видиш. Кариерист, няма как да е против фашистката клика. Иначе, румънският сценарии....
03:46 20.04.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #18, #79
03:48 20.04.2026
9 ...
03:48 20.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Значи имало смисъл да се гласува
Коментиран от #29
03:49 20.04.2026
12 ……….
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Двуличие изтървахте кокала ..
03:49 20.04.2026
13 Абе
03:51 20.04.2026
14 ...
03:52 20.04.2026
15 Край!
03:56 20.04.2026
16 Чичо Менци е също от тях
04:00 20.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами хич не са дръпнали в страната
До коментар #8 от "Сатана Z":Това е едно гнездо от фашизоидив сф.
И с децата си тръгнали
Увреждат поколение напред.
Елементарни с уредена работа
Ще спипват
Ще изпокарат
04:04 20.04.2026
19 Ти не си българин
До коментар #17 от "Така така":бе глупав!
04:05 20.04.2026
20 Борисов праните гащи
04:06 20.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ти да видиш
Ами сега!?
Ами сега започват да изграждат наново паметника на съветската армия и да копаят градинките около него.
На работниците от ПП / ДБ ще им бъдат подсигурени помощници затворници от техни бивши партньори.
04:09 20.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хмм
До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":по отношение на МВР се справиха, интересни са ми резултатите от Северозапада
Коментиран от #28
04:24 20.04.2026
28 Да бе
До коментар #27 от "Хмм":Направиха избори с наше МВР. Те си го казаха в записите! Не са те виновни, че има глупаци които да лъжат!
04:28 20.04.2026
29 Да, по принцип
До коментар #11 от "Значи имало смисъл да се гласува":Си прав. Ако гласуват всички хубавото е, че шарлатаните и мошенниците ще отпаднат. Но, проблемът е, че новите, като сега на сцената, може също да са такива и напълно ще разочароват окончателно всички. Боя се, че сега с Радев пак нищо няма да излезе. Не е подходящ за радикални промени. А също ние сме в много строгият корсет на евро атлантизма. Там при тях започва "преход", който при нас започна още 1989 г. Искаме или не, техният преход сега става и наш. А това означава за България и народа този мъчителен период да продължи още 30 г. Жалка история се очертава.
Коментиран от #34
04:29 20.04.2026
30 Да така е но
До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":Правителството е тяхно и много ясно че ще да втори.
04:31 20.04.2026
31 Социологическите агенции
Коментиран от #35
04:38 20.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Същото щеше да стане и на Референдума
04:41 20.04.2026
34 Нищо
До коментар #29 от "Да, по принцип":Не ти се разбира. Резултатът от изборите съвсем те е ошашавил.
04:41 20.04.2026
35 Защо слагаш минус
До коментар #31 от "Социологическите агенции":Коя агенция позна поне малко ?
04:43 20.04.2026
36 Даа
До коментар #25 от "Хм Хм":Май и ти не си очаквал успеха на ППДБ. Явно народът реши да накаже и тия, които изговориха всякакви небивалици против тях Смачкаха фасона на Шопара и Толупа. Това е най-важното.
04:45 20.04.2026
37 Баба Кина
04:46 20.04.2026
38 Абсолютно вярно
До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":Не разбирам кой нормален човек гласува за тях освен фашистите и соросоидите . Правителството е тяхно това им дава предимство. Те са лъжци и предатели.
Коментиран от #41, #45, #54
04:47 20.04.2026
39 Хаха
До коментар #2 от "ПП и ДБ":И лесно ли е станала тая работа? Сядат и пишат протоколи пред очите на всички комисии пълни с гербаджии и депесари. Нещо май съвсем сте се развинтили.
04:48 20.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Победа за Радев
Коментиран от #47
04:52 20.04.2026
43 Този тон ще бъде спрян !
До коментар #40 от "Ти пък":Повече няма да се използва такъв тон . Ще бъдете подведени под отговорност за тона.
04:54 20.04.2026
44 Хохо Бохо
/ако беше Пеевски, щях да имам някакви съмнения/
04:55 20.04.2026
45 Докато
До коментар #38 от "Абсолютно вярно":В главътъ ти има само някакви фантомни фашисти и соросоиди, така и ще продължиш нищо да не разбираш. Омразата ти към нормалните демократи и европейци ще те отрови напълно.
04:55 20.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Браво!
До коментар #42 от "Победа за Радев":Много ги разбираш тия работи. Хаха...
04:57 20.04.2026
48 бибитковджипко
04:57 20.04.2026
49 Наблюдател
Коментиран от #53, #58
05:00 20.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Славчо от Учиндол
05:03 20.04.2026
53 Ало, наблюдаващия.
До коментар #49 от "Наблюдател":Сигурно отдавна мечтаеш за това, ама нещо не ти се получава..За разлика от тебе има и нормални българи.
05:06 20.04.2026
54 Иван
До коментар #38 от "Абсолютно вярно":Тепърва много работи ще разбереш. Макар да не ти е много акъла.
05:08 20.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Най-хубавото
05:14 20.04.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Такива
До коментар #49 от "Наблюдател":Заклинания станаха съвсем комични. ППДБ ги има и ще ги има. За разлика от разни Толупи, Шопари, комунисти и сценаристи.
Коментиран от #63
05:18 20.04.2026
59 Любопитен
До коментар #46 от "Толкова години":Сериозно ли, точно пък леля Асенка взе 10 милиарда заем, който се изпари само за три дни.
05:18 20.04.2026
60 Абсолютно вярно
До коментар #57 от "хахаха":Те са най големите лъжци на света.
05:19 20.04.2026
61 Ватенка
05:19 20.04.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Така е
До коментар #58 от "Такива":Докато има ала бала с машините ПП /педофили и п...си/ ще ги има.
05:20 20.04.2026
64 Църен Гюро фашиста
05:22 20.04.2026
65 Дядо от село
05:26 20.04.2026
66 Георги
05:26 20.04.2026
67 Официален резултат е
05:27 20.04.2026
68 Руско Филчев
Коментиран от #72, #73, #74
05:27 20.04.2026
69 Ватенка
05:27 20.04.2026
70 тц тц
До коментар #62 от "Еми":Пусни си записа на Кирчо и Асенчо, там те обясняват как се прави ала баланицата:) Надявам се, че умствения ти капацитет е достатъчен за да ползваш търсачката на Гугъл:)
П.П. Какви протоколи бълнуваш дженди, казаха ти, че машините фалшифицират вота малко преди края на изборния ден.
05:28 20.04.2026
71 Един не-трол
05:29 20.04.2026
72 Ватенка
До коментар #68 от "Руско Филчев":По добре от Ергена и другите помии
05:29 20.04.2026
73 Некъпан джендър евроатлантик
До коментар #68 от "Руско Филчев":Ужас, няма да мога да гледам Евровизия и Урсула на живо:)))
05:29 20.04.2026
74 Рублевка
До коментар #68 от "Руско Филчев":Общият брой регистрирани телевизионни канали в Русия, включително платени, кабелни и сателитни, е стотици (повече от 500+). Кой от тях ще гледаме в петък?
05:31 20.04.2026
75 ГЕРБ завлякоха в бездната БСП и ИТН
Коментиран от #77
05:32 20.04.2026
76 Българин
Пеевски се уволнява, петроханците реват
Идва Радев на хоризонта брат
всичките май много ги е страх
ако вземе първия мандат
става шах и мат
05:34 20.04.2026
77 Ватенка
До коментар #75 от "ГЕРБ завлякоха в бездната БСП и ИТН":Само ненормални гласуват за ПП
05:36 20.04.2026
78 Цоциолозите лъгаха безцеремонно
Коментиран от #80
05:36 20.04.2026
79 Яд ли те е?
До коментар #8 от "Сатана Z":Дръпнаха не, ами направо скъсаха ушите на Бочко и Шиши.
05:37 20.04.2026
80 А бре
До коментар #78 от "Цоциолозите лъгаха безцеремонно":Няма ли да го преболедувате тоя лев вече? Залепи си го на стената, щом те кефи толкова.
05:38 20.04.2026