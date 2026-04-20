При 51,12% обработени протоколи: „Прогресивна България“ води с 44,59%, втора е ПП-ДБ с 14,55%

20 Април, 2026 04:31, обновена 20 Април, 2026 05:20 4 521 80

Още три партии са над чертата от 4% за влизане в парламента

БТА

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинни резултати при обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Данните са към 5:00 ч. Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,59%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,55%

ГЕРБ-СДС – 12,66%

„Възраждане“ – 4.65%

Движение за права и свободи (ДПС) - 4,75%

Под 4-процентовата бариера за влизане в парламента остават:

МЕЧ - 3.36%

Величие - 3,34%

Сияние - 3,20%

БСП-ОЛ - 2,99%

АПС - 1,26%

ИТН - 0.79%

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе важно е

    21 6 Отговор
    Банани да има. Мнооого банани за всяка маймуна. Не е важно, ква им е кората: синя, червена, розова... Маймуните ядат плода, а кората хвърлят!

    03:44 20.04.2026

  • 6 Дано ДПС да изпаднат

    58 6 Отговор
    Това е отрова която изкривява Българската политика от десетилетия.

    03:45 20.04.2026

  • 7 Глупости

    10 27 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Шапкарят е скрит 100 процентов урсулианец. Ще видиш. Кариерист, няма как да е против фашистката клика. Иначе, румънският сценарии....

    03:46 20.04.2026

  • 8 Сатана Z

    21 20 Отговор
    ППедофилите рязко дръпнаха изневиделица след позвъняване от Урсулите до ЦИК.

    Коментиран от #18, #79

    03:48 20.04.2026

  • 9 ...

    28 5 Отговор
    Борисов и Пеевски, както и Сокола отиват в историческия клоазет, но и победа на Радев не ми вдъхва никакво доверие, поради ред причини, някои от които са инсталиране на свои хора на важни лапачески места, безпринципността, тук от варненската листа на ПБ, много хора бяха от ППДБ, тоест това са нагаждачи и фурнаджийски лопати. Липса на качествена експертиза. Така че, няма никакви гаранции , че Радев няма да влоши нещата, пък ако ги пооправи - халал да му е.

    03:48 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Значи имало смисъл да се гласува

    37 8 Отговор
    Виждате ли как като се гласува масово, процентите на вредителите ГЕРБ, ППДБ, и ДПС спадат до реалните им нива. Когато не гласувахте понеже ви бяха убедили че "няма смисъл", процентите им бяха изкуствено надути. Така може да ги подтискаме дори и без Радев, просто винаги гласувайте за тяхната опозиция. Негласувайки само им давате сила на вредителите.

    Коментиран от #29

    03:49 20.04.2026

  • 12 ……….

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Двуличие изтървахте кокала ..

    03:49 20.04.2026

  • 13 Абе

    27 3 Отговор
    Като гледам ДПС отива към изпадане.

    03:51 20.04.2026

  • 14 ...

    13 23 Отговор
    От прогресивна България да не станем Регресива Л@йнярия само след година?

    03:52 20.04.2026

  • 15 Край!

    31 6 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски приключиха. Това е техният край. България си отдъхна.

    03:56 20.04.2026

  • 16 Чичо Менци е също от тях

    14 3 Отговор
    Трябва да вземат мерки двамата тартори на мафията да не избягат от страната.

    04:00 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами хич не са дръпнали в страната

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Това е едно гнездо от фашизоидив сф.
    И с децата си тръгнали
    Увреждат поколение напред.
    Елементарни с уредена работа
    Ще спипват
    Ще изпокарат

    04:04 20.04.2026

  • 19 Ти не си българин

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Така така":

    бе глупав!

    04:05 20.04.2026

  • 20 Борисов праните гащи

    14 1 Отговор
    Лошо ми е.....

    04:06 20.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ти да видиш

    16 7 Отговор
    Каква мимолетна радост за нашите евролунатици бе свалянето на Орбан. Само седмица щастие!

    Ами сега!?

    Ами сега започват да изграждат наново паметника на съветската армия и да копаят градинките около него.
    На работниците от ПП / ДБ ще им бъдат подсигурени помощници затворници от техни бивши партньори.

    04:09 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмм

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":

    по отношение на МВР се справиха, интересни са ми резултатите от Северозапада

    Коментиран от #28

    04:24 20.04.2026

  • 28 Да бе

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хмм":

    Направиха избори с наше МВР. Те си го казаха в записите! Не са те виновни, че има глупаци които да лъжат!

    04:28 20.04.2026

  • 29 Да, по принцип

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Значи имало смисъл да се гласува":

    Си прав. Ако гласуват всички хубавото е, че шарлатаните и мошенниците ще отпаднат. Но, проблемът е, че новите, като сега на сцената, може също да са такива и напълно ще разочароват окончателно всички. Боя се, че сега с Радев пак нищо няма да излезе. Не е подходящ за радикални промени. А също ние сме в много строгият корсет на евро атлантизма. Там при тях започва "преход", който при нас започна още 1989 г. Искаме или не, техният преход сега става и наш. А това означава за България и народа този мъчителен период да продължи още 30 г. Жалка история се очертава.

    Коментиран от #34

    04:29 20.04.2026

  • 30 Да така е но

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":

    Правителството е тяхно и много ясно че ще да втори.

    04:31 20.04.2026

  • 31 Социологическите агенции

    10 1 Отговор
    Излъгаха безцеремонно и трябва да бъдат забранени и съдени , защото резултата е манипулиран донякъде в полза на статуквото. Така са лъгали през всичките тези години.

    Коментиран от #35

    04:38 20.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Същото щеше да стане и на Референдума

    11 2 Отговор
    За запазване на лева и точно затова не беше допуснат. Агенциите лъжат жестоко.

    04:41 20.04.2026

  • 34 Нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да, по принцип":

    Не ти се разбира. Резултатът от изборите съвсем те е ошашавил.

    04:41 20.04.2026

  • 35 Защо слагаш минус

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Социологическите агенции":

    Коя агенция позна поне малко ?

    04:43 20.04.2026

  • 36 Даа

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Хм Хм":

    Май и ти не си очаквал успеха на ППДБ. Явно народът реши да накаже и тия, които изговориха всякакви небивалици против тях Смачкаха фасона на Шопара и Толупа. Това е най-важното.

    04:45 20.04.2026

  • 37 Баба Кина

    9 0 Отговор
    20 годишната черна дупка на Борисов приключи. Със себе си завлече и БСП. Един цял ешалон от вторя ред комунисти и комсомолци отпътува на летен лагер. Отпътуват и пишман дИмократити от СДС и Синя България завинаги. Малко да се разтовари изкуственото напрежени по тая отдавна умряла линия.

    04:46 20.04.2026

  • 38 Абсолютно вярно

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":

    Не разбирам кой нормален човек гласува за тях освен фашистите и соросоидите . Правителството е тяхно това им дава предимство. Те са лъжци и предатели.

    Коментиран от #41, #45, #54

    04:47 20.04.2026

  • 39 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "ПП и ДБ":

    И лесно ли е станала тая работа? Сядат и пишат протоколи пред очите на всички комисии пълни с гербаджии и депесари. Нещо май съвсем сте се развинтили.

    04:48 20.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Победа за Радев

    6 4 Отговор
    Пирова победа за ППДБ защото реално нямат такава подкрепа. Там има нещо гнило.

    Коментиран от #47

    04:52 20.04.2026

  • 43 Този тон ще бъде спрян !

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ти пък":

    Повече няма да се използва такъв тон . Ще бъдете подведени под отговорност за тона.

    04:54 20.04.2026

  • 44 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Трябва да се отчете, че Радев честно спечели... Вие си го избрахте.
    /ако беше Пеевски, щях да имам някакви съмнения/

    04:55 20.04.2026

  • 45 Докато

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Абсолютно вярно":

    В главътъ ти има само някакви фантомни фашисти и соросоиди, така и ще продължиш нищо да не разбираш. Омразата ти към нормалните демократи и европейци ще те отрови напълно.

    04:55 20.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Браво!

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Победа за Радев":

    Много ги разбираш тия работи. Хаха...

    04:57 20.04.2026

  • 48 бибитковджипко

    4 0 Отговор
    БСП-ту и то в канала...

    04:57 20.04.2026

  • 49 Наблюдател

    5 8 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ стават вече напълно излишни и до една година ще бъдат притопени за скрап.

    Коментиран от #53, #58

    05:00 20.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Славчо от Учиндол

    6 0 Отговор
    Каква стана сега взеха ни "Магистрали АД"? Кирил Добрев: -аз за АЕЦ питам?

    05:03 20.04.2026

  • 53 Ало, наблюдаващия.

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    Сигурно отдавна мечтаеш за това, ама нещо не ти се получава..За разлика от тебе има и нормални българи.

    05:06 20.04.2026

  • 54 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Абсолютно вярно":

    Тепърва много работи ще разбереш. Макар да не ти е много акъла.

    05:08 20.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Най-хубавото

    6 0 Отговор
    Е, че отпаднаха много партии джуджета. Коя от коя по-вредна за България. Начело с комунетата и чалгарите.

    05:14 20.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Такива

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    Заклинания станаха съвсем комични. ППДБ ги има и ще ги има. За разлика от разни Толупи, Шопари, комунисти и сценаристи.

    Коментиран от #63

    05:18 20.04.2026

  • 59 Любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Толкова години":

    Сериозно ли, точно пък леля Асенка взе 10 милиарда заем, който се изпари само за три дни.

    05:18 20.04.2026

  • 60 Абсолютно вярно

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "хахаха":

    Те са най големите лъжци на света.

    05:19 20.04.2026

  • 61 Ватенка

    6 3 Отговор
    Квичи ли джендърнята рано сутрин?

    05:19 20.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Такива":

    Докато има ала бала с машините ПП /педофили и п...си/ ще ги има.

    05:20 20.04.2026

  • 64 Църен Гюро фашиста

    2 0 Отговор
    Искат да ме съдят. Ще бягам при моя приятел Зеленски!

    05:22 20.04.2026

  • 65 Дядо от село

    0 0 Отговор
    Кацамун, Кацамун,пре..а те тоз червен Каун...

    05:26 20.04.2026

  • 66 Георги

    3 0 Отговор
    чичо румен ги у-б-и

    05:26 20.04.2026

  • 67 Официален резултат е

    1 0 Отговор
    Борисов и Пеевски в затвора!

    05:27 20.04.2026

  • 68 Руско Филчев

    0 3 Отговор
    Честито на Петоколонниците..От другия месец в петък -руска телевизия..

    Коментиран от #72, #73, #74

    05:27 20.04.2026

  • 69 Ватенка

    3 1 Отговор
    Русофилите от ПБ и Възраждане са близко до конституционно мнозинство . Жендърите отиват да се гърмят на Петрохан.

    05:27 20.04.2026

  • 70 тц тц

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Еми":

    Пусни си записа на Кирчо и Асенчо, там те обясняват как се прави ала баланицата:) Надявам се, че умствения ти капацитет е достатъчен за да ползваш търсачката на Гугъл:)
    П.П. Какви протоколи бълнуваш дженди, казаха ти, че машините фалшифицират вота малко преди края на изборния ден.

    05:28 20.04.2026

  • 71 Един не-трол

    1 0 Отговор
    Гледайки как се движиха резултатите до 17 часа и след това вечерта май стана ала бала с машините и нашето МВР. Друго обяснение нямам това си е абсолютен преврат, който започна още 2020, а кулминацията бяха протестите през декември тази година. Да видим, когато наистина трябва да има доста по непопулярни мерки от тези 2% увеличение на данъчната ставка пак ще ходите да протестирате

    05:29 20.04.2026

  • 72 Ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Руско Филчев":

    По добре от Ергена и другите помии

    05:29 20.04.2026

  • 73 Некъпан джендър евроатлантик

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Руско Филчев":

    Ужас, няма да мога да гледам Евровизия и Урсула на живо:)))

    05:29 20.04.2026

  • 74 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Руско Филчев":

    Общият брой регистрирани телевизионни канали в Русия, включително платени, кабелни и сателитни, е стотици (повече от 500+). Кой от тях ще гледаме в петък?

    05:31 20.04.2026

  • 75 ГЕРБ завлякоха в бездната БСП и ИТН

    4 1 Отговор
    Но не мога да разбера кой нормален човек гласува за ППДБ особено след Петрохан.

    Коментиран от #77

    05:32 20.04.2026

  • 76 Българин

    0 0 Отговор
    Бате Бойко се строява за последен път
    Пеевски се уволнява, петроханците реват
    Идва Радев на хоризонта брат
    всичките май много ги е страх
    ако вземе първия мандат
    става шах и мат

    05:34 20.04.2026

  • 77 Ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "ГЕРБ завлякоха в бездната БСП и ИТН":

    Само ненормални гласуват за ПП

    05:36 20.04.2026

  • 78 Цоциолозите лъгаха безцеремонно

    1 1 Отговор
    През цялото време и са лъгали явно през всичките тези години. Включително за лева. Трябва да бъдат отстранени лъжците..

    Коментиран от #80

    05:36 20.04.2026

  • 79 Яд ли те е?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Дръпнаха не, ами направо скъсаха ушите на Бочко и Шиши.

    05:37 20.04.2026

  • 80 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Цоциолозите лъгаха безцеремонно":

    Няма ли да го преболедувате тоя лев вече? Залепи си го на стената, щом те кефи толкова.

    05:38 20.04.2026

