Комисиите в Хасково чакат с часове заради грешки с чувалите

20 Април, 2026 07:54 1 417 14

Неспазени указания блокираха обработката на резултатите, десетки СИК се събират отново, за да отварят запечатани материали

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборният ден в Хасково продължава и след края на гласуването, а причината е необичайна – множество грешки при запечатването на изборните чували. По условие на ЦИК, те трябваше да се „пломбират“, за да се гарантира сигурността на изборните книжа, съобщи бТВ.

В зала „Дружба“, където се приемат протоколите, се е струпало голямо количество хора. Оказва се, че редица секционни избирателни комисии не са спазили указанията при предаването на изборните материали.

По думите на председателя на районната избирателна комисия Добромир Якимов, проблемът е свързан с новото изискване чувалите да бъдат пломбирани и да не се отварят безконтролно.

„Голяма част от секциите са сложили в чувалите изборните книжа и материали – протоколи, както и устройствата за видеонаблюдение. При тази ситуация няма как да си свършим работата, без да съберем цялата секционна комисия и в тяхно присъствие да разпломбираме чувалите“, обясни той.

До момента около 20 комисии вече са преминали през тази процедура, а още около 10 чакат да се съберат. Най-много засегнати са секции от общините Маджарово и Стамболово.

Сред чакащите са и членове на комисии, които са в залата от часове.

„Имаме проблем от 2 часа. Молихме за различни варианти, но трябва всички да сме тук“, споделят представители на СИК от Маджарово.

Нервите на хората са изострени, тъй като за тях изборният процес продължава вече повече от денонощие. Въпреки напрежението, от РИК подчертават, че правилата са ясни и трябва да бъдат спазени. Единственият начин за приключване на работата е събирането на всички членове на съответната комисия и отварянето на чувалите по установения ред.

Така за десетки хора в Хасковско изборният ден все още не е приключил.

Към 7 ч. в 29 РИК-Хасково са приети 49,84% от протоколите или обработени 227 от общо 479 секции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Никой не гледа какво има в чувалите.

    Коментиран от #4

    07:57 20.04.2026

  • 2 Герп боклуци

    12 0 Отговор
    Бойко скина менискуса

    Коментиран от #6

    07:59 20.04.2026

  • 3 Торбалан с чувалите

    6 0 Отговор
    Изборите в Хасково от миналата година бяха много интересни, а сега - същата работа.

    Коментиран от #10

    07:59 20.04.2026

  • 4 Може би

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но крадецът Борисов да си стяга куфарите за затвора. Ще му дадат възможност да си избере килия.

    08:01 20.04.2026

  • 5 УнгуТилски ТронгоТап

    9 0 Отговор
    И Бойко е чакал чувалите и торбите с пари от магистралите и Божков , ама май вече му ги спират !

    08:02 20.04.2026

  • 6 ШперПЛАТ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    Това добре ли е или е зле ?

    Коментиран от #8

    08:03 20.04.2026

  • 7 бай Пердах

    2 1 Отговор
    Чувалите не се харесвали,защото от близките махали миришели на чеснов лук,а от централните райони били като пълни с картофи.

    08:04 20.04.2026

  • 8 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ШперПЛАТ":

    Шпер на бавареца добре ли е или е зле?

    08:08 20.04.2026

  • 9 Радев

    5 0 Отговор
    Казах ви аз, че с машините е най-добре

    08:08 20.04.2026

  • 10 СЗО

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Торбалан с чувалите":

    В Хасково властва дерибея Делян Добрев.

    Коментиран от #11

    08:10 20.04.2026

  • 11 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "СЗО":

    и на пеевски, на миналите избори се оплака, че му са малко гласовете и трябва да се работи още

    08:25 20.04.2026

  • 12 да не бързат

    0 3 Отговор
    до 3 дена след избора се дават резултатите . хд-пн, пн-вт, вт-ср. до сряда 17 ч, Предните избори от бързане изпуснаха Възраждане . и не влезе в парламента .

    10:05 20.04.2026

  • 13 боклук

    3 0 Отговор
    Познати гербераски номера! Смееха се на една, че не може да се справи и предала протокола последна, а тя докато му придаде приемлив вид, натаманила всичко по формулата - ,,Герб - победа"! Директор на школо с 25 дечица! Саботаж!

    10:13 20.04.2026

  • 14 Ами

    4 0 Отговор
    в Хасково бардака е благодарение на крадливия гербав делянчо ...

    10:38 20.04.2026

