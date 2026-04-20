Комисиите в Хасково чакат с часове заради грешки с чувалите

Изборният ден в Хасково продължава и след края на гласуването, а причината е необичайна – множество грешки при запечатването на изборните чували. По условие на ЦИК, те трябваше да се „пломбират“, за да се гарантира сигурността на изборните книжа, съобщи бТВ.
В зала „Дружба“, където се приемат протоколите, се е струпало голямо количество хора. Оказва се, че редица секционни избирателни комисии не са спазили указанията при предаването на изборните материали.
По думите на председателя на районната избирателна комисия Добромир Якимов, проблемът е свързан с новото изискване чувалите да бъдат пломбирани и да не се отварят безконтролно.
„Голяма част от секциите са сложили в чувалите изборните книжа и материали – протоколи, както и устройствата за видеонаблюдение. При тази ситуация няма как да си свършим работата, без да съберем цялата секционна комисия и в тяхно присъствие да разпломбираме чувалите“, обясни той.
До момента около 20 комисии вече са преминали през тази процедура, а още около 10 чакат да се съберат. Най-много засегнати са секции от общините Маджарово и Стамболово.
Сред чакащите са и членове на комисии, които са в залата от часове.
„Имаме проблем от 2 часа. Молихме за различни варианти, но трябва всички да сме тук“, споделят представители на СИК от Маджарово.
Нервите на хората са изострени, тъй като за тях изборният процес продължава вече повече от денонощие. Въпреки напрежението, от РИК подчертават, че правилата са ясни и трябва да бъдат спазени. Единственият начин за приключване на работата е събирането на всички членове на съответната комисия и отварянето на чувалите по установения ред.
Така за десетки хора в Хасковско изборният ден все още не е приключил.
Към 7 ч. в 29 РИК-Хасково са приети 49,84% от протоколите или обработени 227 от общо 479 секции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
07:57 20.04.2026
2 Герп боклуци
07:59 20.04.2026
3 Торбалан с чувалите
07:59 20.04.2026
4 Може би
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но крадецът Борисов да си стяга куфарите за затвора. Ще му дадат възможност да си избере килия.
08:01 20.04.2026
6 ШперПЛАТ
До коментар #2 от "Герп боклуци":Това добре ли е или е зле ?
08:03 20.04.2026
8 Герп боклуци
До коментар #6 от "ШперПЛАТ":Шпер на бавареца добре ли е или е зле?
08:08 20.04.2026
10 СЗО
До коментар #3 от "Торбалан с чувалите":В Хасково властва дерибея Делян Добрев.
08:10 20.04.2026
11 Хмм
До коментар #10 от "СЗО":и на пеевски, на миналите избори се оплака, че му са малко гласовете и трябва да се работи още
08:25 20.04.2026
