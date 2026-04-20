По-ниска активност в Турция, победител там е ДПС

20 Април, 2026 09:30 2 007 20

Повечето избиратели са предпочели хартиената бюлетина, а част от гласуващите с машина са срещнали затруднения

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборният ден в Турция премина при голям интерес и дълги опашки пред секциите, но въпреки това активността изглежда по-ниска спрямо предишни избори. Всички избиратели, които стигнаха до урните, са упражнили правото си на глас. Данните обаче показват, че броят на гласувалите е по-малък от очакваното, съобщава бТВ.

Към 7 часа при 92,7% обработени протоколи, първа политическа сила е ДПС с близо 51%, следвано от „Алианс за права и свободи“ с малко над 22%, а трета е „Прогресивна България“ с 18,4%.

Най-натоварена е била секция в Чорлу, квартал Шейхсинан, където е и най-дългият избирателен списък. Въпреки това там са гласували малко над 1900 души – значително по-малко от рекордните 2420 гласували през 2016 г.

Повечето избиратели са предпочели хартиената бюлетина, а част от гласуващите с машина са срещнали затруднения. В отделни случаи е била оказвана помощ, въпреки че това противоречи на правилата.

В тракийския регион на Турция този път са разкрити едва пет секции, като в Чорлу са били две. В една от класните стаи около 20 души са помагали на избирателите да попълват декларации, ако имената им не фигурират в списъците.

Намаленият брой секции е принудил много хора да пътуват десетки километри. Някои са изминали над 100 километра с лични автомобили, а за други са били осигурени автобуси от турските общини.

Въпреки усилията, част от избирателите не са били напълно наясно с вота. На въпрос: „За какво гласувате?“, отговарят: „За права, за свобода“, без да могат да обяснят детайлно избора си.

Други обаче имат ясна позиция и мотиви за своя вот. На тези избори секциите в Турция са били 27 – шест пъти по-малко в сравнение с октомври 2024 г., което също оказва влияние върху активността.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иди ми дойди ми

    3 1 Отговор
    ДремеминаПостнияСандвич.

    09:32 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хе-хе

    28 2 Отговор
    Завадяната абревитура доведе този избирател в Анадола до там, че турци да гласуват за цигани!

    09:34 20.04.2026

  • 4 дпс са си тамошни

    15 0 Отговор
    нормално е да имат подкрепа . но изборите се оказаха непредсказуеми за социолози и политолози . толкова прогнози имаше до събота . всички бяха грешни . активността е 47 процента за пръв път . много има дето смятат и пишат с грешки . да не им плащат . а в зандана заведоха около 200 души за месец . списъци и евро . 1,2 милиона .

    09:35 20.04.2026

  • 5 така е животновъдството

    18 0 Отговор
    и тук и там овцете намаляват
    не блеят като преди за чобанина си
    гладна овца хоро не играе

    09:35 20.04.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    6 27 Отговор
    Партия " Путинска България" на льотчика с помощта на ген. Решетников, спечели!
    Честито на всички путинофили!

    Коментиран от #15

    09:36 20.04.2026

  • 7 честен ционист

    3 10 Отговор
    Турция инсталира Боташа. За какво й е някакво си ДПС?

    09:36 20.04.2026

  • 8 Гост

    33 3 Отговор
    Крайно време е тези които не знаят български и не плащат данъци в България и ползват само изгодите от българския паспорт да бъдат лишени от избирателни права. Това не се отнася само за Турция. Всеки гражданин има права, НО ИМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПРЯМО ДЪРЖАВАТА

    Коментиран от #19

    09:37 20.04.2026

  • 9 Избори и погребение

    20 0 Отговор
    ПОГРЕБАХМЕ СТОЛЕТНИЦАТА. 35 години лигавене, шикалкавене, мачкане на българите и прогонване на истинските социалисти. Да не забравяме и неприемливите коалиции с ДПС, Царя-измамник и олигархичната ГЕРБ в името на собственото забогатяване на управляващите я бюра.До 1970 г Партията направи хубави неща.Бог да я прости.

    Коментиран от #10

    09:49 20.04.2026

  • 10 Хе-хе

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Избори и погребение":

    От известно време в нашата Родина се установи практиката, когато някой остане без работа, да го назначават за лидер на БСП! Сега този оичай вече му сепостави край! Готвеха го да даде 11 гласа, за да има Радев над 120 депутата, а то какво стана! Едни певци пееха еднапесен - Ненуужееееннн!

    10:02 20.04.2026

  • 11 Един

    8 1 Отговор
    Ми то е така защото ДПС не е етниконационалистическа партия ... нали ... !

    10:09 20.04.2026

  • 12 Иванчо I-ви

    10 4 Отговор
    Да благодарим на Възраждане за ограничаването на вота в Турция ! Единствената партия направила нещо смислено на тези избори, иначе ДПС НН щеше да е трета сила в парламента.

    10:11 20.04.2026

  • 13 мечо

    1 6 Отговор
    барво дпс напрет мачкаи радев копеикин ас сашто гладувах за тях

    Коментиран от #20

    10:24 20.04.2026

  • 14 Абе,

    6 3 Отговор
    Как турчин гласува за бг домус ?!

    10:42 20.04.2026

  • 15 Ауу,

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Как вият еврозадноблизците...

    10:44 20.04.2026

  • 16 Хмм

    10 1 Отговор
    ДПС можеше и да отпадне ако не са гласовете от Турция

    11:13 20.04.2026

  • 17 В Турция

    7 0 Отговор
    трябва да гласуват само за президент . Не може да работиш за една държава , да си плащаш данъците там , а да избираш управници на друга държава чиято попара те после не сърбат . А секциите може да са колкото си искат .

    11:26 20.04.2026

  • 18 Ma как така?!

    2 0 Отговор
    Еврокопейката на Буци нали ги ограничи?!

    11:28 20.04.2026

  • 19 Конституцията

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Незаконната етническа партия според Конституцията на Бг, трябва да се забрани.

    13:03 20.04.2026

  • 20 Мечо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "мечо":

    Научи се да пишеш,пък тогава гласувай.

    14:00 20.04.2026

