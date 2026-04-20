По-ниска активност в Турция, победител там е ДПС

Изборният ден в Турция премина при голям интерес и дълги опашки пред секциите, но въпреки това активността изглежда по-ниска спрямо предишни избори. Всички избиратели, които стигнаха до урните, са упражнили правото си на глас. Данните обаче показват, че броят на гласувалите е по-малък от очакваното, съобщава бТВ.

Към 7 часа при 92,7% обработени протоколи, първа политическа сила е ДПС с близо 51%, следвано от „Алианс за права и свободи“ с малко над 22%, а трета е „Прогресивна България“ с 18,4%.

Най-натоварена е била секция в Чорлу, квартал Шейхсинан, където е и най-дългият избирателен списък. Въпреки това там са гласували малко над 1900 души – значително по-малко от рекордните 2420 гласували през 2016 г.

Повечето избиратели са предпочели хартиената бюлетина, а част от гласуващите с машина са срещнали затруднения. В отделни случаи е била оказвана помощ, въпреки че това противоречи на правилата.

В тракийския регион на Турция този път са разкрити едва пет секции, като в Чорлу са били две. В една от класните стаи около 20 души са помагали на избирателите да попълват декларации, ако имената им не фигурират в списъците.

Намаленият брой секции е принудил много хора да пътуват десетки километри. Някои са изминали над 100 километра с лични автомобили, а за други са били осигурени автобуси от турските общини.

Въпреки усилията, част от избирателите не са били напълно наясно с вота. На въпрос: „За какво гласувате?“, отговарят: „За права, за свобода“, без да могат да обяснят детайлно избора си.

Други обаче имат ясна позиция и мотиви за своя вот. На тези избори секциите в Турция са били 27 – шест пъти по-малко в сравнение с октомври 2024 г., което също оказва влияние върху активността.