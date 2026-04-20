По-ниска активност в Турция, победител там е ДПС

Изборният ден в Турция премина при голям интерес и дълги опашки пред секциите, но въпреки това активността изглежда по-ниска спрямо предишни избори. Всички избиратели, които стигнаха до урните, са упражнили правото си на глас. Данните обаче показват, че броят на гласувалите е по-малък от очакваното, съобщава бТВ.
Към 7 часа при 92,7% обработени протоколи, първа политическа сила е ДПС с близо 51%, следвано от „Алианс за права и свободи“ с малко над 22%, а трета е „Прогресивна България“ с 18,4%.
Най-натоварена е била секция в Чорлу, квартал Шейхсинан, където е и най-дългият избирателен списък. Въпреки това там са гласували малко над 1900 души – значително по-малко от рекордните 2420 гласували през 2016 г.
Повечето избиратели са предпочели хартиената бюлетина, а част от гласуващите с машина са срещнали затруднения. В отделни случаи е била оказвана помощ, въпреки че това противоречи на правилата.
В тракийския регион на Турция този път са разкрити едва пет секции, като в Чорлу са били две. В една от класните стаи около 20 души са помагали на избирателите да попълват декларации, ако имената им не фигурират в списъците.
Намаленият брой секции е принудил много хора да пътуват десетки километри. Някои са изминали над 100 километра с лични автомобили, а за други са били осигурени автобуси от турските общини.
Въпреки усилията, част от избирателите не са били напълно наясно с вота. На въпрос: „За какво гласувате?“, отговарят: „За права, за свобода“, без да могат да обяснят детайлно избора си.
Други обаче имат ясна позиция и мотиви за своя вот. На тези избори секциите в Турция са били 27 – шест пъти по-малко в сравнение с октомври 2024 г., което също оказва влияние върху активността.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иди ми дойди ми
09:32 20.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хе-хе
09:34 20.04.2026
4 дпс са си тамошни
09:35 20.04.2026
5 така е животновъдството
не блеят като преди за чобанина си
гладна овца хоро не играе
09:35 20.04.2026
6 Ганя Путинофила
Честито на всички путинофили!
Коментиран от #15
09:36 20.04.2026
7 честен ционист
09:36 20.04.2026
8 Гост
Коментиран от #19
09:37 20.04.2026
9 Избори и погребение
Коментиран от #10
09:49 20.04.2026
10 Хе-хе
До коментар #9 от "Избори и погребение":От известно време в нашата Родина се установи практиката, когато някой остане без работа, да го назначават за лидер на БСП! Сега този оичай вече му сепостави край! Готвеха го да даде 11 гласа, за да има Радев над 120 депутата, а то какво стана! Едни певци пееха еднапесен - Ненуужееееннн!
10:02 20.04.2026
11 Един
10:09 20.04.2026
12 Иванчо I-ви
10:11 20.04.2026
13 мечо
Коментиран от #20
10:24 20.04.2026
14 Абе,
10:42 20.04.2026
15 Ауу,
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Как вият еврозадноблизците...
10:44 20.04.2026
16 Хмм
11:13 20.04.2026
17 В Турция
11:26 20.04.2026
18 Ma как така?!
11:28 20.04.2026
19 Конституцията
До коментар #8 от "Гост":Незаконната етническа партия според Конституцията на Бг, трябва да се забрани.
13:03 20.04.2026
20 Мечо
До коментар #13 от "мечо":Научи се да пишеш,пък тогава гласувай.
14:00 20.04.2026