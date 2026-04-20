Социолози: Близо 3,3 млн. българи са гласували на парламентарните избор

Оправдаха се очакванията за висока избирателна активност, по всяка вероятност ще приближи 3,3 млн. гласоподаватели. Това заяви в „Тази сутрин“ социологът Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Това са близо 800 хил. гласа повече, спрямо парламентарните избори през 2024 г.

По последни данни, около 200 хил. българи са дали своя глас в чужбина.

„Един победител е пределно ясен, при губещите има нюанси. Докато при ГЕРБ отбелязваме огромна загуба на електорална територия, при ПП-ДБ, изкачили се до второто място, виждаме номинален ръст, възстановяване на избиратели след коалицията с ГЕРБ. Поглеждайки към ДПС и „Възраждане“ – също виждаме сериозни негативни тенденции“, каза социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.

Социолозите твърдят, че голяма част от електората са решили да гласуват в последния момент.

„Има един т.н. конформистки вот, който следва победителя, който се дава в последния момент. Все още е рано да се прецени каква част от подадените гласове към „Прогресивна България“ са такъв вот, но не незначителен. От една страна това е бонус, от друга е опасност, защото той много бързо сменя своя фаворит“, посочи Петрова.

„Този вот има две съставки – при който хората просто гласуват с победителите и се чувстват емоционално удовлетворени, че са заложили на правилния политически играч. От друга страна, това, което се случва с ГЕРБ и ДПС показва, че има и още един конформистки вот – този на мрежите“, допълни Живков.

По данни на „Маркет ЛИНКС“, „Прогресивна България“ печели пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание.

„Това е ясен мандат за управление. Трябва да се поеме ясната отговорност. Не знам колко едно такова управление би било отворено към потенциални други партньорства, макар че в тази конфигурация на парламента те не са твърде много, базирайки се на заявките, които бяха дадени по време на кампанията. ПП-ДБ и „Възраждане“ са единствените потенциални партньори, които са необходими за конституционно мнозинство и смяна на ВСС“, каза Живков.

Според „Алфа Рисърч“ поколението Z се е активизирало в края на изборния ден и това е показателно от опашките в секциите в Студентки град.

„Техният вот не беше подаден в подкрепа на една формация, на ПП-ДБ, които бяха инициатори на протестите и очакваха, че това поколение ще ги подкрепи. Напротив, „Прогресивна България“ е фаворитът и на това поколение, техният вот обаче се фрагментира между различните политически играчи“, обясни Петрова.

Те обърнаха внимание, че гласуваното доверие не е за смяна на геополитическата ориентация на страната, а за смяна на системата на управление.