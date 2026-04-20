Социолози: Близо 3,3 млн. българи са гласували на парламентарните избор

Социолози: Близо 3,3 млн. българи са гласували на парламентарните избор

20 Април, 2026 10:11 5 818 80

„Прогресивна България“ е фаворитът на поколението Z, показват предварителните данни

Социолози: Близо 3,3 млн. българи са гласували на парламентарните избор - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Оправдаха се очакванията за висока избирателна активност, по всяка вероятност ще приближи 3,3 млн. гласоподаватели. Това заяви в „Тази сутрин“ социологът Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Това са близо 800 хил. гласа повече, спрямо парламентарните избори през 2024 г.

По последни данни, около 200 хил. българи са дали своя глас в чужбина.

„Един победител е пределно ясен, при губещите има нюанси. Докато при ГЕРБ отбелязваме огромна загуба на електорална територия, при ПП-ДБ, изкачили се до второто място, виждаме номинален ръст, възстановяване на избиратели след коалицията с ГЕРБ. Поглеждайки към ДПС и „Възраждане“ – също виждаме сериозни негативни тенденции“, каза социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.

Социолозите твърдят, че голяма част от електората са решили да гласуват в последния момент.

„Има един т.н. конформистки вот, който следва победителя, който се дава в последния момент. Все още е рано да се прецени каква част от подадените гласове към „Прогресивна България“ са такъв вот, но не незначителен. От една страна това е бонус, от друга е опасност, защото той много бързо сменя своя фаворит“, посочи Петрова.

„Този вот има две съставки – при който хората просто гласуват с победителите и се чувстват емоционално удовлетворени, че са заложили на правилния политически играч. От друга страна, това, което се случва с ГЕРБ и ДПС показва, че има и още един конформистки вот – този на мрежите“, допълни Живков.

По данни на „Маркет ЛИНКС“, „Прогресивна България“ печели пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание.

„Това е ясен мандат за управление. Трябва да се поеме ясната отговорност. Не знам колко едно такова управление би било отворено към потенциални други партньорства, макар че в тази конфигурация на парламента те не са твърде много, базирайки се на заявките, които бяха дадени по време на кампанията. ПП-ДБ и „Възраждане“ са единствените потенциални партньори, които са необходими за конституционно мнозинство и смяна на ВСС“, каза Живков.

Според „Алфа Рисърч“ поколението Z се е активизирало в края на изборния ден и това е показателно от опашките в секциите в Студентки град.

„Техният вот не беше подаден в подкрепа на една формация, на ПП-ДБ, които бяха инициатори на протестите и очакваха, че това поколение ще ги подкрепи. Напротив, „Прогресивна България“ е фаворитът и на това поколение, техният вот обаче се фрагментира между различните политически играчи“, обясни Петрова.

Те обърнаха внимание, че гласуваното доверие не е за смяна на геополитическата ориентация на страната, а за смяна на системата на управление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала Радев

    18 51 Отговор
    Да живее комунизма!

    Коментиран от #75

    10:13 20.04.2026

  • 2 Пу да ви

    19 5 Отговор
    Да ви…..

    10:15 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лин Баба

    18 4 Отговор
    ПБППДБ се очертава като работеща сглобка когато е неоходимо. Да му мислият работещите на средна и под средната работна заплата. Тоз х тях ги чака.

    10:16 20.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    69 6 Отговор
    Шепа роми около Тиквата и Шиши тормозеха цяла България.Българите излязоха и ги наритаха.

    Коментиран от #65

    10:16 20.04.2026

  • 7 Мисира

    18 3 Отговор
    Фалкони ще летят из небето докато свърши горивото!

    10:17 20.04.2026

  • 8 1102

    34 21 Отговор
    Радев ще се справи добре и ще има още няколко мандата. На който не му харесва има два пътя, терминала и слугуване на западни деменции, другия - железария, въженце, грес, дърво. Имате право да избирате!

    Коментиран от #28, #38, #68

    10:19 20.04.2026

  • 9 предния път бяха 28,7 процента

    13 0 Отговор
    сега са 47,5 процента . почти 20 процента отгоре . една пета повече гласували . 600 сигнала срещу про турската партия . и нисък процент за нея . 5 партии влизат . 7 партии остават . но и те вземат субсидия .

    10:20 20.04.2026

  • 10 Бай Ставри

    30 1 Отговор
    Ще пращате ли някой ?

    Коментиран от #27

    10:20 20.04.2026

  • 11 ИмаНадежда

    35 1 Отговор
    Има надежда че свинщината ще спре!

    10:20 20.04.2026

  • 12 Какъв

    18 0 Отговор
    ...ген z, какъв Y....нали гледах кои гласуват, младите бяха малко и някой се сетиха, когато затварят урните

    10:21 20.04.2026

  • 13 малии

    25 7 Отговор
    Дпс и Възраждане голям погром, те са пред закриване

    Коментиран от #18

    10:21 20.04.2026

  • 14 Ах Ох

    12 0 Отговор
    Поколението z в Студенки град, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    10:22 20.04.2026

  • 15 БОЦ - ко

    30 0 Отговор
    В Дубай сfинята,
    Дело щял да заведе,
    Съкратили му електората,
    Не можел вече да краде...

    10:22 20.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не бързай

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "малии":

    След 4г. я камилата, я камиларя! 🤨

    Коментиран от #30

    10:25 20.04.2026

  • 19 Последния Софиянец

    34 2 Отговор

    До коментар #17 от "зле":

    Бизнеса застана зад Радев.Омръзна му рекета от шепа неграмотни роми

    10:25 20.04.2026

  • 20 Емигрант

    12 3 Отговор
    Простотията на ГЕРБ, Пеевски и Копейката се влачи все още в този сайт с последни сили като "патриоти" и "герои" на амбразурата ха ха ха ! За днес ще се очакват последните им вопли както и автобусът към крайните им спирки "Забвение" и "Затвор"! След тези хайванчета в очакване са ВСС и Сарафов !

    10:25 20.04.2026

  • 21 Гост

    12 4 Отговор
    Всеки народ си заслужава съдбата, защото сам си я гради....Честито на победителите, да видим дали цените ще паднат и реформите ще се случат.
    А Дермеджиев, който не можа да се справи със ограничаване на купения вот когато беше министър, сега много некоректно и като удар под кръста пуска версията, че имало "репресии". Не такаааа, Румен Радев също ги поздрави за добре свърщена работа, и е наясно, че на тях дължите част от победата си, освен на популизма.... Силата и доблестта да се признава добре свършената работа от честни професионалисти е добродетел и морална ценност. Не слагайте катран в меда си. Все пак и при вас е имало опити за купуване на гласове - 18 заловени и неясно колко незаловени. но победата си е победа, честито!

    10:26 20.04.2026

  • 22 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Итн са подредени пред парламента на плочките

    10:26 20.04.2026

  • 23 мечо

    2 23 Отговор
    ас гласувах за дпс едиствената партиа която мисли за хората никои друк неказа ништо какво ште напарви за хората как ште пумогне хилиади хора са по казаните ниямт как да се припитават

    10:26 20.04.2026

  • 24 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 0 Отговор
    Закривай махленските врачки!
    Пак не познаха платените "социолози"!
    Забрана за всякакви проучвания за изборите!

    10:27 20.04.2026

  • 25 Хе-хе

    12 4 Отговор
    Оказа се, че децата от студентски град са умни и се интересуват как се правят избори в последните години! Активистите на мафията, инсталирани в СИК подават информация за активността, кой от списъка не се е явил, на активистите извън секциите и те тръгват към 15 часа да ги ,,убеждават"! Така обръщат резултата време за реакция няма! Но младите изчакаха, скочиха в 18 часа и им объкаха схемата тотално!

    10:27 20.04.2026

  • 26 име

    17 5 Отговор
    Щом поколението Z е гласувало за Радев, значи увеличението на гласовете на ПП-ДБ идва от държавните служители, които са се надявали асанчо василев да им вдигне отново заплатите без реформи и съкракения.

    10:27 20.04.2026

  • 27 Герп боклуци

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ставри":

    Да, постеляй нови чаршафи

    10:28 20.04.2026

  • 28 Хмхмхмхмх

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "1102":

    Ма ние вече си избрахме Италия и Лигурия. Проблемът ви е, че повече няма да ни имате за финансови роби да ви пълним държавния бюджет с нашите данъци, за да можете вие- малоимотните , да се облажвате от тях като социално слаби. а после да се гаврите с трудът ни и с данъците ни, както и с основното място в икономиката на България..А, и да- България да забрави за проидобиването на квантови компютри. Искайте русия или китай да ви продадат поне 1 такъв с 5 кюбита...

    Коментиран от #36, #66

    10:28 20.04.2026

  • 29 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 5 Отговор
    И пак намалят за Крадев и надуват местата за гроб и ДПС....искат да вкарат и патерицата копейки....
    Минимум 140 места за Крадев!

    10:29 20.04.2026

  • 30 Малиии какъв

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Не бързай":

    коментар само, популярен сред безидейници, безхаберници и безумци ! Знаеш ли къде ще ги срещнеш тези веднага и навреме, в Сахара пич, бягай натам веднага за да не чакаш дълго тук ! Тръгвай не се бави !

    10:30 20.04.2026

  • 31 Ама

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "зле":

    ДС бърдака е в редиците на буци/Буда и ппдб ...
    Прегледай им досиетата и родословните произходи !

    10:30 20.04.2026

  • 32 Неразбрал

    6 4 Отговор
    Копейкин влезе ли в парламента или ще го гледа по телевизията

    Коментиран от #55

    10:31 20.04.2026

  • 33 БСП УМРЕ

    6 0 Отговор
    Да сдава Позитано 20. И да са мести в дома на покойника.

    10:31 20.04.2026

  • 34 Милена

    5 8 Отговор
    Гледай ти? Радев "проруската" политическа фигура печели убедително!
    Няма коментари виещи за заговор от страна на ЕС? И все пак, защо лошият ЕС остави един проруски елемент да вземе властта след като „направи всичко“ за да се отърве от Орбан, а по-рано от Джорджеску ?
    Защо бе забранен референдума за лева, но "проруски" Радев разрешен!?
    Колко от вас ще се досетят как 3 млн. евроскептични против войната българи бяха излъгани!

    Коментиран от #49

    10:32 20.04.2026

  • 35 Самия ти си такъв

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчо":

    Руският произлиза от българския език, и ние българите имаме право да говорим на руски.

    Коментиран от #51, #53

    10:34 20.04.2026

  • 36 1102

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хмхмхмхмх":

    По-бързо ако обичаш!!!

    Коментиран от #50

    10:35 20.04.2026

  • 37 Дзак

    2 1 Отговор
    Сега медиите опитват да обяснят вота не с евроскептицизъм, а с резултата от близкоизточната авантюра.

    10:35 20.04.2026

  • 38 дядо дръмпир да те мръдне по чешки

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "1102":

    украйна ще ни освободи и от него....Гърбатия кит Тими ,днес отплува от остров поел и навлезе в атлантическият океан.Едномесечният му престой в тинята на макленбург долна померания се оказа оздравителен.кита бе ударен от витло на кораб и после попадна в мрежа ,която успя да разкъса и част от нея изяде...Опитите на немски природолюбители да го обгрижат така щотода го убият също не дадоха резултат.въпреки вси мисли на велики академици и експерти че стоейки така вътрешностите на тими щели да се смачкат и той да загине се оказаха доста примитивни и неточни.донякъде може би на Тими помогнаха компресите с Цинк и антибиотика който му инжектираха в опашката.оказа се обаче ,че не Ветеринарните лекари ,а ТИнята и Времето излекуваха Тими и днес той с лекота се измъкна от тинята и си отплува ,напук на иикспертите ,които смятаха ,че това е невъзможно.

    Коментиран от #39

    10:36 20.04.2026

  • 39 1102

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "дядо дръмпир да те мръдне по чешки":

    Това го четох, смени страницата и преписвай от следващата!

    10:37 20.04.2026

  • 40 БСП ДЕПУТАТЧЕ

    8 0 Отговор
    Набиха ни го яко

    10:38 20.04.2026

  • 41 браво на ген Z

    3 3 Отговор
    копринката и тимаджиите и масоните ще ги мачкат

    10:38 20.04.2026

  • 42 гост

    1 2 Отговор
    първо да фиксне проблема с плащането от1 млн/ден за Турция, после схте трябва да работи, че той досега е "служил"

    10:38 20.04.2026

  • 43 нннн

    4 0 Отговор
    Пишете и колко починали са гласували.

    10:39 20.04.2026

  • 44 КРУМ ЗАРКОВ

    6 1 Отговор
    Хвърля я. Оставката де.

    10:40 20.04.2026

  • 45 катефде

    8 0 Отговор
    При един по сериозен контрол на изборите и се виждат резултатите. Като не могат да лъжат на воля, ГЕРБ и свинята са малцинство. Нека всеки да пресметне как са лъгали до сега. Писали са си кои колкото иска. Сега се разбра цялата измама. Без да правят измами в такива размери като преди всеки да гледа. И защо Жоро тръбата е на свобода??? Още се прави на анализатор а за милиарди щети нанесе на напоителни системи и сега няма храна заради него. Защо са още на свобода???

    10:40 20.04.2026

  • 46 Тиквата +Шиши =💩

    14 1 Отговор
    ГЕРБ и ДПС нямат загуба, те винаги са фалшифицирали изборите. Това е техният реален вот. Благодарение на министър Дечев, че си свърши добре работата, купения вот бе намален с 70%. Това е самата истина.

    Коментиран от #52

    10:41 20.04.2026

  • 47 Хаха

    10 0 Отговор
    Колко от тези цоциолози познаха, че Радев може да има повече от 120 депутати!?
    Ами нито един, щото са поръчкови, а не реални! Заслужават новото правителство да им забрани да сават каквито и да е прогнози по политически въпроси по медиите, още повече че това не е първата им издънка!
    За видим къде ще заработват, сато говорящи глави и кой ще им плаща за въздух...

    10:41 20.04.2026

  • 48 Казанлъшкия

    6 4 Отговор
    Поколението Z са доказани з.блудени м.лоумници. Реално са гласували за БКП така, защото всички от ППДБ са внуци и синове на ДС агенти и висши комунистически кадри и няма как да не са се изучили и издигнали с помощта точно на дедите си и връзките си.

    10:41 20.04.2026

  • 49 дядо дръмпир

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Милена":

    миленке ,ЕС каза ЖАЛКО......ШАААдее!това казаха за бг!тук никога е нямало Българска държава ,миленке затова путиновата партия ,която бе изгонена от европа си намери легло в бг!Управниците са с руски имена ,хората са доволно примитивни и макар да крадат от ЕС и да карат само мерцедес и бмв плюс ауди и порше си гласуват за просиянците.Уверявам те миленке ,че ще ни освободят от просиянското робство ,украинците.......да си жива и здрава да се радваш на радев ,дано ти докара ЕФФФтин петрол....и още някой боташ....

    10:42 20.04.2026

  • 50 Хмхмхмхмх

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "1102":

    Еее, в момента се оглеждаме за приемливи оферти от италианските агенции за недвижими имоти. По-бързо няма накъде - все пак, човек трябва да знае какво купува с еврото си...Пробленмът за вас настъпва, когато основата на средната класа в България - моторът на икономиката на България, решат да постъпят като нас- да си изнесат имота, живота, ДАНЪЦИТЕ и БИЗНЕСА в друга ЕС държава, и на наше място в Българищя да дойдат етническите руснаци / из москве/ , които да гледат на вас като на хора втора ръка и като ваши господари. Имате да бачкате до сто и едно и обратно за ТЕХНИТЕ имоти в Дубай, и по други държави... Ум царува, ум робува, ум патки пасе....

    Коментиран от #56, #77

    10:43 20.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Казанлъшкия

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Тиквата +Шиши =💩":

    Сияние казваш имат наистина над 3 % ,както и Шиши над 7, Меч над 3 и БСП 3 % ? :) Дечев не спря нищо ,а просто излязоха с 20 % повече хора да гласуват и затова паднаха и резултатите на Шиши и Бойко, които си купуваха пак гласове точно толкова колкото и преди.

    10:44 20.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Неразбрал":

    110 хиляди!

    Коментиран от #59

    10:54 20.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хмм

    1 0 Отговор
    да се спечели мнозинство при пропорционална систтема е много по-трудно отколкото при мажоритарен вот, пропорционалният вот на Орбан и Мадяр е еднакъв, но при мажоритарния Мадяр бие 90 на 10, същото е било и при Орбан преди това цели 16 години

    10:56 20.04.2026

  • 58 Копейко

    4 1 Отговор
    Тьотя каза ,че ни спира рублите ,нямало да дава пари на изпадащи политици

    10:58 20.04.2026

  • 59 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дзак":

    Станаха 130 хиляди!

    Коментиран от #61

    10:59 20.04.2026

  • 60 Коста

    3 3 Отговор
    Поколението Z отиват към пенсия. Гледайте следващите поколения. И кой каза че ПП ДБ са направили протестите? Йохохо

    10:59 20.04.2026

  • 61 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    И без Тик-Ток?

    11:00 20.04.2026

  • 62 За пореден път

    3 0 Отговор
    Стакмистиката не позна за какво взимат пари тия нее ясно

    Погледнете проучванията преди седмица
    Аз ако бях от срам нямаше да излизам на улицата
    А тия наглеци са окупирали ефира от вчера и само глупости приказват

    11:10 20.04.2026

  • 63 Тцъ..

    2 9 Отговор
    "Оправдаха се очакванията за висока избирателна активност..."

    Не,не се оправдаха! В Унгария гласуваха 80% и избраха Европа. У нас се колебаят около 50% и избрахме Азия. Ако бяха гласували всички които имат способността да разсъждават самостоятелно като в Унгария, Радев може би нямаше да е първа сила, а още по малко с такава преднина. Активираха се единствено онези, които най се поддават на манипулации и внушения от медии и социологически агенции. Всички те пропагандираха и лобираха за Радев, пък тези които преди не гласуваха, а гласуваха на сегашните избори почти всички гласуваха за него. Никой не се замисли, че Радев е финансиран от същото задкулисие, което финансираше Доган, Сакскобургготски, Борисов, Слави Трифонов, Костадинов и много други еднодневки които имаха абсурдни идеи за бъдещето на държавата. От кого Радев получи най много дарения, повече от половин милион евро? Докато втория след него Пеевски имаше по малко отполовината, а всички останали символични суми на фона на техните. Еднствените лобиращи за бъдеще на европейска България бяха оплювани от всички, включително и Радев макар, че не изкараха и половин мандат бяха обвинявани за всички лоши резултати от 36 години насам. Защото макар и с кратък мандат бяха им развалили част от схемите, което им обърка много сметки.

    11:12 20.04.2026

  • 64 Въпрос

    4 3 Отговор
    За колко дни ще ни оправи боташа?

    11:13 20.04.2026

  • 65 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И червен картон на фашистите от ппдб.

    11:24 20.04.2026

  • 66 ало, мияча на чинии

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хмхмхмхмх":

    В Италия. За какво ни е квантов компютър от краварите? Да смятаме колко милиарда ще потънат в таралясници от 80те и АЕЦа дето уж Уестингхаус щеше да го прави, а се оказа че е Хюндай, които си оттеглиха офертата ли? Тези сметки и на Елка може да ги направим.

    11:35 20.04.2026

  • 67 !!!?

    3 3 Отговор
    От статистиката на служебния Мининистър на вътрешните работи разбрахме, че всички партии са купували гласове, което според правилата за чести и прозрачни избори последните избори също трябва да бъдат касирани.
    Изборите трябва да бъдат касирани и заради това, че цялата предизборна кампания на Партията на Олигархията на Кеша беше проведена изцяло от целия наличен държавен и медиен ресурс както БНТ, БНР, БТА в които са се окопали синонете внуците на Червената русофилска Мафия паразитираща във всички държавни институции, служби и медии !!!?

    Коментиран от #73

    11:46 20.04.2026

  • 68 Не си разбрал

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "1102":

    Радев е слугинажа.

    11:49 20.04.2026

  • 69 Факт

    3 1 Отговор
    Народа им го отпра с 300

    12:05 20.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 230897

    3 1 Отговор
    Само да ви предупредя, че от тук натаък всичко се слуша и записва, внимавайте какво пишете против властта....

    12:30 20.04.2026

  • 73 Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "!!!?":

    назначи служебно правителсвто, което да му даде изборите!!! Не само медийте, но и МВР и ДАНС работиха за него!!!

    12:34 20.04.2026

  • 74 излъгани камилчета

    4 0 Отговор
    3,3 милиона броя

    12:48 20.04.2026

  • 75 Машала Урсоло

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евала Радев":

    Да живее евро неонацист демиНОкратизна

    13:00 20.04.2026

  • 76 Цик

    0 0 Отговор
    В цик пише друго

    13:08 20.04.2026

  • 77 Пешо z

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хмхмхмхмх":

    Прошай Григорий.

    13:14 20.04.2026

  • 78 Методиевич

    0 0 Отговор
    Т. е при реално около 4 млн. с право на глас, истинската избирателна активнист е приблизително 70%!

    13:28 20.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, нищо и никакви шматки 🤣

    23:22 20.04.2026

