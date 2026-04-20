Социолози: Близо 3,3 млн. българи са гласували на парламентарните избор

Оправдаха се очакванията за висока избирателна активност, по всяка вероятност ще приближи 3,3 млн. гласоподаватели. Това заяви в „Тази сутрин“ социологът Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Това са близо 800 хил. гласа повече, спрямо парламентарните избори през 2024 г.
По последни данни, около 200 хил. българи са дали своя глас в чужбина.
„Един победител е пределно ясен, при губещите има нюанси. Докато при ГЕРБ отбелязваме огромна загуба на електорална територия, при ПП-ДБ, изкачили се до второто място, виждаме номинален ръст, възстановяване на избиратели след коалицията с ГЕРБ. Поглеждайки към ДПС и „Възраждане“ – също виждаме сериозни негативни тенденции“, каза социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.
Социолозите твърдят, че голяма част от електората са решили да гласуват в последния момент.
„Има един т.н. конформистки вот, който следва победителя, който се дава в последния момент. Все още е рано да се прецени каква част от подадените гласове към „Прогресивна България“ са такъв вот, но не незначителен. От една страна това е бонус, от друга е опасност, защото той много бързо сменя своя фаворит“, посочи Петрова.
„Този вот има две съставки – при който хората просто гласуват с победителите и се чувстват емоционално удовлетворени, че са заложили на правилния политически играч. От друга страна, това, което се случва с ГЕРБ и ДПС показва, че има и още един конформистки вот – този на мрежите“, допълни Живков.
По данни на „Маркет ЛИНКС“, „Прогресивна България“ печели пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание.
„Това е ясен мандат за управление. Трябва да се поеме ясната отговорност. Не знам колко едно такова управление би било отворено към потенциални други партньорства, макар че в тази конфигурация на парламента те не са твърде много, базирайки се на заявките, които бяха дадени по време на кампанията. ПП-ДБ и „Възраждане“ са единствените потенциални партньори, които са необходими за конституционно мнозинство и смяна на ВСС“, каза Живков.
Според „Алфа Рисърч“ поколението Z се е активизирало в края на изборния ден и това е показателно от опашките в секциите в Студентки град.
„Техният вот не беше подаден в подкрепа на една формация, на ПП-ДБ, които бяха инициатори на протестите и очакваха, че това поколение ще ги подкрепи. Напротив, „Прогресивна България“ е фаворитът и на това поколение, техният вот обаче се фрагментира между различните политически играчи“, обясни Петрова.
Те обърнаха внимание, че гласуваното доверие не е за смяна на геополитическата ориентация на страната, а за смяна на системата на управление.
10:13 20.04.2026
10:15 20.04.2026
15 БОЦ - ко
Дело щял да заведе,
Съкратили му електората,
Не можел вече да краде...
10:22 20.04.2026
18 Не бързай
До коментар #13 от "малии":След 4г. я камилата, я камиларя! 🤨
Коментиран от #30
10:25 20.04.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #17 от "зле":Бизнеса застана зад Радев.Омръзна му рекета от шепа неграмотни роми
10:25 20.04.2026
21 Гост
А Дермеджиев, който не можа да се справи със ограничаване на купения вот когато беше министър, сега много некоректно и като удар под кръста пуска версията, че имало "репресии". Не такаааа, Румен Радев също ги поздрави за добре свърщена работа, и е наясно, че на тях дължите част от победата си, освен на популизма.... Силата и доблестта да се признава добре свършената работа от честни професионалисти е добродетел и морална ценност. Не слагайте катран в меда си. Все пак и при вас е имало опити за купуване на гласове - 18 заловени и неясно колко незаловени. но победата си е победа, честито!
10:26 20.04.2026
10:26 20.04.2026
23 мечо
10:26 20.04.2026
24 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Пак не познаха платените "социолози"!
Забрана за всякакви проучвания за изборите!
10:27 20.04.2026
27 Герп боклуци
До коментар #10 от "Бай Ставри":Да, постеляй нови чаршафи
10:28 20.04.2026
28 Хмхмхмхмх
До коментар #8 от "1102":Ма ние вече си избрахме Италия и Лигурия. Проблемът ви е, че повече няма да ни имате за финансови роби да ви пълним държавния бюджет с нашите данъци, за да можете вие- малоимотните , да се облажвате от тях като социално слаби. а после да се гаврите с трудът ни и с данъците ни, както и с основното място в икономиката на България..А, и да- България да забрави за проидобиването на квантови компютри. Искайте русия или китай да ви продадат поне 1 такъв с 5 кюбита...
Коментиран от #36, #66
10:28 20.04.2026
29 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Минимум 140 места за Крадев!
10:29 20.04.2026
30 Малиии какъв
До коментар #18 от "Не бързай":коментар само, популярен сред безидейници, безхаберници и безумци ! Знаеш ли къде ще ги срещнеш тези веднага и навреме, в Сахара пич, бягай натам веднага за да не чакаш дълго тук ! Тръгвай не се бави !
10:30 20.04.2026
31 Ама
До коментар #17 от "зле":ДС бърдака е в редиците на буци/Буда и ппдб ...
Прегледай им досиетата и родословните произходи !
10:30 20.04.2026
32 Неразбрал
Коментиран от #55
10:31 20.04.2026
34 Милена
Няма коментари виещи за заговор от страна на ЕС? И все пак, защо лошият ЕС остави един проруски елемент да вземе властта след като „направи всичко“ за да се отърве от Орбан, а по-рано от Джорджеску ?
Защо бе забранен референдума за лева, но "проруски" Радев разрешен!?
Колко от вас ще се досетят как 3 млн. евроскептични против войната българи бяха излъгани!
Коментиран от #49
10:32 20.04.2026
35 Самия ти си такъв
До коментар #16 от "Ганчо":Руският произлиза от българския език, и ние българите имаме право да говорим на руски.
Коментиран от #51, #53
10:34 20.04.2026
36 1102
До коментар #28 от "Хмхмхмхмх":По-бързо ако обичаш!!!
Коментиран от #50
10:35 20.04.2026
38 дядо дръмпир да те мръдне по чешки
До коментар #8 от "1102":украйна ще ни освободи и от него....Гърбатия кит Тими ,днес отплува от остров поел и навлезе в атлантическият океан.Едномесечният му престой в тинята на макленбург долна померания се оказа оздравителен.кита бе ударен от витло на кораб и после попадна в мрежа ,която успя да разкъса и част от нея изяде...Опитите на немски природолюбители да го обгрижат така щотода го убият също не дадоха резултат.въпреки вси мисли на велики академици и експерти че стоейки така вътрешностите на тими щели да се смачкат и той да загине се оказаха доста примитивни и неточни.донякъде може би на Тими помогнаха компресите с Цинк и антибиотика който му инжектираха в опашката.оказа се обаче ,че не Ветеринарните лекари ,а ТИнята и Времето излекуваха Тими и днес той с лекота се измъкна от тинята и си отплува ,напук на иикспертите ,които смятаха ,че това е невъзможно.
Коментиран от #39
10:36 20.04.2026
39 1102
До коментар #38 от "дядо дръмпир да те мръдне по чешки":Това го четох, смени страницата и преписвай от следващата!
10:37 20.04.2026
46 Тиквата +Шиши =💩
Коментиран от #52
10:41 20.04.2026
47 Хаха
Ами нито един, щото са поръчкови, а не реални! Заслужават новото правителство да им забрани да сават каквито и да е прогнози по политически въпроси по медиите, още повече че това не е първата им издънка!
За видим къде ще заработват, сато говорящи глави и кой ще им плаща за въздух...
10:41 20.04.2026
49 дядо дръмпир
До коментар #34 от "Милена":миленке ,ЕС каза ЖАЛКО......ШАААдее!това казаха за бг!тук никога е нямало Българска държава ,миленке затова путиновата партия ,която бе изгонена от европа си намери легло в бг!Управниците са с руски имена ,хората са доволно примитивни и макар да крадат от ЕС и да карат само мерцедес и бмв плюс ауди и порше си гласуват за просиянците.Уверявам те миленке ,че ще ни освободят от просиянското робство ,украинците.......да си жива и здрава да се радваш на радев ,дано ти докара ЕФФФтин петрол....и още някой боташ....
10:42 20.04.2026
50 Хмхмхмхмх
До коментар #36 от "1102":Еее, в момента се оглеждаме за приемливи оферти от италианските агенции за недвижими имоти. По-бързо няма накъде - все пак, човек трябва да знае какво купува с еврото си...Пробленмът за вас настъпва, когато основата на средната класа в България - моторът на икономиката на България, решат да постъпят като нас- да си изнесат имота, живота, ДАНЪЦИТЕ и БИЗНЕСА в друга ЕС държава, и на наше място в Българищя да дойдат етническите руснаци / из москве/ , които да гледат на вас като на хора втора ръка и като ваши господари. Имате да бачкате до сто и едно и обратно за ТЕХНИТЕ имоти в Дубай, и по други държави... Ум царува, ум робува, ум патки пасе....
Коментиран от #56, #77
10:43 20.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Казанлъшкия
До коментар #46 от "Тиквата +Шиши =💩":Сияние казваш имат наистина над 3 % ,както и Шиши над 7, Меч над 3 и БСП 3 % ? :) Дечев не спря нищо ,а просто излязоха с 20 % повече хора да гласуват и затова паднаха и резултатите на Шиши и Бойко, които си купуваха пак гласове точно толкова колкото и преди.
10:44 20.04.2026
55 Дзак
До коментар #32 от "Неразбрал":110 хиляди!
Коментиран от #59
10:54 20.04.2026
59 Анонимен
До коментар #55 от "Дзак":Станаха 130 хиляди!
Коментиран от #61
10:59 20.04.2026
61 Факт
До коментар #59 от "Анонимен":И без Тик-Ток?
11:00 20.04.2026
62 За пореден път
Погледнете проучванията преди седмица
Аз ако бях от срам нямаше да излизам на улицата
А тия наглеци са окупирали ефира от вчера и само глупости приказват
11:10 20.04.2026
63 Тцъ..
Не,не се оправдаха! В Унгария гласуваха 80% и избраха Европа. У нас се колебаят около 50% и избрахме Азия. Ако бяха гласували всички които имат способността да разсъждават самостоятелно като в Унгария, Радев може би нямаше да е първа сила, а още по малко с такава преднина. Активираха се единствено онези, които най се поддават на манипулации и внушения от медии и социологически агенции. Всички те пропагандираха и лобираха за Радев, пък тези които преди не гласуваха, а гласуваха на сегашните избори почти всички гласуваха за него. Никой не се замисли, че Радев е финансиран от същото задкулисие, което финансираше Доган, Сакскобургготски, Борисов, Слави Трифонов, Костадинов и много други еднодневки които имаха абсурдни идеи за бъдещето на държавата. От кого Радев получи най много дарения, повече от половин милион евро? Докато втория след него Пеевски имаше по малко отполовината, а всички останали символични суми на фона на техните. Еднствените лобиращи за бъдеще на европейска България бяха оплювани от всички, включително и Радев макар, че не изкараха и половин мандат бяха обвинявани за всички лоши резултати от 36 години насам. Защото макар и с кратък мандат бяха им развалили част от схемите, което им обърка много сметки.
11:12 20.04.2026
65 Гробар
До коментар #6 от "Последния Софиянец":И червен картон на фашистите от ппдб.
11:24 20.04.2026
66 ало, мияча на чинии
До коментар #28 от "Хмхмхмхмх":В Италия. За какво ни е квантов компютър от краварите? Да смятаме колко милиарда ще потънат в таралясници от 80те и АЕЦа дето уж Уестингхаус щеше да го прави, а се оказа че е Хюндай, които си оттеглиха офертата ли? Тези сметки и на Елка може да ги направим.
11:35 20.04.2026
67 !!!?
Изборите трябва да бъдат касирани и заради това, че цялата предизборна кампания на Партията на Олигархията на Кеша беше проведена изцяло от целия наличен държавен и медиен ресурс както БНТ, БНР, БТА в които са се окопали синонете внуците на Червената русофилска Мафия паразитираща във всички държавни институции, служби и медии !!!?
Коментиран от #73
11:46 20.04.2026
68 Не си разбрал
До коментар #8 от "1102":Радев е слугинажа.
11:49 20.04.2026
69 Факт
73 Радев
До коментар #67 от "!!!?":назначи служебно правителсвто, което да му даде изборите!!! Не само медийте, но и МВР и ДАНС работиха за него!!!
12:34 20.04.2026
75 Машала Урсоло
До коментар #1 от "Евала Радев":Да живее евро неонацист демиНОкратизна
13:00 20.04.2026
77 Пешо z
До коментар #50 от "Хмхмхмхмх":Прошай Григорий.
13:14 20.04.2026
