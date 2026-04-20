Румен Радев не печели само в Кърджали

Румен Радев не печели само в Кърджали

20 Април, 2026 12:43 6 872 74

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • кърджали

"Прогресивна България" е на първо място във всички останали избирателни райони

Румен Радев не печели само в Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ЦИК публикува разбивката на резултатите от предсрочния парламентарен вот по области при 97.52% обработени протоколи (по сумарни данни). Вижте в кои части на страната получават най-голяма подкрепа политическите партии, които влизат в следващия парламент.

БЛАГОЕВГРАД (при обработени 73.98% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 44 669 гласа, 43.647%

ГЕРБ-СДС - 23 377 гласа, 22.842%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 9 698 гласа, 9.476%

Движение за права и свободи - ДПС - 6 733 гласа, 6.579%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 138 гласа, 3.066%

 

БУРГАС (при обработени 100% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 82 689 гласа, 47.422%

ГЕРБ-СДС - 24 082 гласа, 13.811%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 15 209 гласа, 8.722%

Движение за права и свободи - ДПС - 13 040 гласа, 7.478%

ВЪЗРАЖДАНЕ - гласа, 6 712 3.849%

 

ВАРНА (при обработени 99.85% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 90 023 гласа, 45.125%

ГЕРБ-СДС - 28 861 гласа, 14.467%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 26 197 гласа, 13.132%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12 232 гласа, 6.131%

Движение за права и свободи - ДПС - 4 406 гласа, 2.209%

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 50 713 гласа, 52.784%

ГЕРБ-СДС - 11 812 гласа, 12.294%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7 445 гласа, 7.749%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4 467 гласа, 4.649%

Движение за права и свободи - ДПС - 4 058 гласа, 4.224%

 

ВИДИН (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 15 455 гласа, 43.912%

ГЕРБ-СДС - 5 892 гласа, 16.741%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 794 гласа, 10.780%

Движение за права и свободи - ДПС - 3 152 гласа, 8.956%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 391 гласа, 3.952%

 

ВРАЦА (при обработени 100% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 40 320 гласа, 53.586%

ГЕРБ-СДС - 12 827 гласа, 17.047%

Движение за права и свободи - ДПС - 4 746 гласа, 6.307%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 137 гласа, 5.498%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 521 гласа, 3.350%

 

ГАБРОВО (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 22 277 гласа, 47.837%

ГЕРБ-СДС - 7 392 гласа, 15.873%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 872 гласа, 8.315%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 425 гласа, 5.207%

Движение за права и свободи - ДПС - 372 гласа, 0.799%

 

ДОБРИЧ (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 33 303 гласа, 49.990%

ГЕРБ-СДС - 7 797 гласа, 11.704%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 882 гласа, 7.328%

Движение за права и свободи - ДПС - 4 774 гласа, 7.166%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 358 гласа, 5.041%

 

КЪРДЖАЛИ (при обработени 86.72% СИК протоколи)

Движение за права и свободи - ДПС - 37 522 гласа, 58.577%

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 14 185 гласа, 22.145%

ГЕРБ-СДС - 2 980 гласа, 4.652%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 212 гласа, 3.453%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 870 гласа, 1.358%

 

КЮСТЕНДИЛ (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 25 740 гласа, 48.256%

ГЕРБ-СДС - 9 166 гласа, 17.184%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 088 гласа, 7.664%

Движение за права и свободи - ДПС - 2 290 гласа, 4.293%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 165 гласа, 4.059%

 

ЛОВЕЧ (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 24 779 гласа, 46.604%

ГЕРБ-СДС - 10 665 гласа, 20.059%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 477 гласа, 6.540%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 960 гласа, 3.686%

Движение за права и свободи - ДПС - 1 782 гласа, 3.352%

 

МОНТАНА (при обработени 99.32% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 902 гласа, 47.309%

ГЕРБ-СДС - 10 028 гласа, 17.635%

Движение за права и свободи - ДПС - 5 949 гласа, 10.462%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 030 гласа, 5.329%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 698 гласа, 4.745%

 

ПАЗАРДЖИК (при обработени 90.19% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 46 717 гласа, 51.388%

ГЕРБ-СДС - 12 779 гласа, 14.057%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 540 гласа, 7.194%

Движение за права и свободи - ДПС - 6 504 гласа, 7.154%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 541 гласа, 3.895%

 

ПЕРНИК (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 291 гласа, 48.425%

ГЕРБ-СДС - 9 982 гласа, 18.386%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 451 гласа, 8.198%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 529 гласа, 4.658%

Движение за права и свободи - ДПС - 961 гласа, 1.770%

 

ПЛЕВЕН (при обработени 89.67% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 47 323 гласа, 51.841%

ГЕРБ-СДС - 11 714 гласа, 12.832%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5 927 гласа, 6.493%

Движение за права и свободи - ДПС - 5 409 гласа, 5.925%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 493 гласа, 3.826%

 

ПЛОВДИВ ГРАД (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 70 711 гласа, 46.276%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 25 064 гласа, 16.403%

ГЕРБ-СДС - 20 095 гласа, 13.151%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 7 139 гласа, 4.672%

Движение за права и свободи - ДПС - 1 596 гласа, 1.044%

 

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 72 602 гласа, 54.390%

ГЕРБ-СДС - 15 670 гласа, 11.739%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 10 031 гласа, 7.515%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 5 376 гласа, 4.027%

Движение за права и свободи - ДПС - 3 384 гласа, 2.535%

 

РАЗГРАД (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 18 053 гласа, 38.610%

Движение за права и свободи - ДПС - 8 972 гласа, 19.189%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 347 гласа, 13.574%

ГЕРБ-СДС - 5 220 гласа, 11.164%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 141 гласа, 2.440%

 

РУСЕ (при обработени 97.91% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 41 607 гласа, 49.283%

ГЕРБ-СДС - 10 035 гласа, 11.886%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7 953 гласа, 9.420%

Движение за права и свободи - ДПС - 4 226 гласа, 5.006%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 918 гласа, 4.641%

 

СИЛИСТРА (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 20 601 гласа, 44.210%

Движение за права и свободи - ДПС - 8 041 гласа, 17.256%

ГЕРБ-СДС - 6 143 гласа, 13.183%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 368 гласа, 5.082%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 399 гласа, 3.002%

 

СЛИВЕН (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 33 360 гласа, 51.994%

ГЕРБ-СДС - 10 027 гласа, 15.628%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 703 гласа, 7.330%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 748 гласа, 4.283%

Движение за права и свободи - ДПС - 2 318 гласа, 3.613%

 

СМОЛЯН (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 24 429 гласа, 49.015%

ГЕРБ-СДС - 6 908 гласа, 13.860%

Движение за права и свободи - ДПС - 6 245 гласа, 12.530%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 991 гласа, 6.001%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 102 гласа, 2.211%

 

СОФИЯ 23 МИР (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 84 340 гласа, 32.565%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 81 638 гласа, 31.522%

ГЕРБ-СДС - 32 348 гласа, 12.490%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 11 565 гласа, 4.465%

Движение за права и свободи - ДПС - 1 414 гласа, 0.546%

 

СОФИЯ 24 МИР (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 62 245 гласа, 35.056%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 47 055 гласа, 26.501%

ГЕРБ-СДС - 23 891 гласа, 13.455%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 8 606 гласа, 4.847%

Движение за права и свободи - ДПС - 1 610 гласа, 0.907%

 

СОФИЯ 25 МИР (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 76 252 гласа, 41.976%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 32 149 гласа, 17.698%

ГЕРБ-СДС - 25 661 гласа, 14.126%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 9 372 гласа, 5.159%

Движение за права и свободи - ДПС - 1 796 гласа, 0.989%

 

СОФИЯ ОБЛАСТ (при обработени 75.43% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 38 074 гласа, 49.164%

ГЕРБ-СДС - 13 654 гласа, 17.631%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5 782 гласа, 7.466%

Движение за права и свободи - ДПС - 3 822 гласа, 4.935%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 131 гласа, 4.043%

 

СТАРА ЗАГОРА (при обработени 91.72% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 60 584 гласа, 49.400%

ГЕРБ-СДС - 16 113 гласа, 13.139%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 9 609 гласа, 7.835%

Движение за права и свободи - ДПС - 7 981 гласа, 6.508%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 5 929 гласа, 4.835%

 

ТЪРГОВИЩЕ (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 18 582 гласа, 40.196%

Движение за права и свободи - ДПС - 11 611 гласа, 25.117%

ГЕРБ-СДС - 3 679 гласа, 7.958%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 174 гласа, 4.703%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 432 гласа, 3.098%

 

ХАСКОВО (при обработени 98.75% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 52 228 гласа, 49.694%

ГЕРБ-СДС - 18 038 гласа, 17.163%

Движение за права и свободи - ДПС - 12 093 гласа, 11.506%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5 913 гласа, 5.626%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 225 гласа, 3.069%

 

ШУМЕН (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 28 687 гласа, 41.985%

Движение за права и свободи - ДПС - 12 296 гласа, 17.996%

ГЕРБ-СДС - 6 941 гласа, 10.159%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 579 гласа, 9.629%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 483 гласа, 3.634%

 

ЯМБОЛ (при обработени 100.00% СИК протоколи)

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 342 гласа, 54.954%

ГЕРБ-СДС - 4 652 гласа, 9.705%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 936 гласа, 6.125%

БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА - 2 913 гласа, 6.077%

Движение за права и свободи - ДПС - 2 280 гласа, 4.756%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 170 гласа, 4.527%


Оценка 3.4 от 34 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    28 74 Отговор
    Да се чудиш на ума на тези които гласуваха за този. То не че другите стават за нещо де.

    Коментиран от #27, #33, #52

    12:44 20.04.2026

  • 2 честен ционист

    40 7 Отговор
    Ако вместо Иван беше Хасан, щеше да вземе и Кърджали.

    12:45 20.04.2026

  • 3 Кирил

    16 0 Отговор
    боико и дилан сар и гуспудар нажи

    12:45 20.04.2026

  • 4 Кържалий

    21 20 Отговор
    отдавна не е България.

    Коментиран от #63

    12:45 20.04.2026

  • 5 Мисира

    83 0 Отговор
    Да сте виждали и чували Тошко и Балабанов?Субсидията падна в канала ли?Няма такива идиоти!

    Коментиран от #12, #16, #54

    12:46 20.04.2026

  • 6 Сталин

    51 5 Отговор
    Аз ви казвах че анадолските свини ще гласуват за Прасето ,ама вие не вярвахте,анадолците станаха модерни,вече ядат свинско

    Коментиран от #11, #66

    12:47 20.04.2026

  • 7 Горски

    50 8 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    Коментиран от #24, #41

    12:48 20.04.2026

  • 8 интересно ми е

    19 1 Отговор
    как са гласували зад граница като се изключи Турция

    Коментиран от #67

    12:48 20.04.2026

  • 9 Ганьо

    12 40 Отговор
    е изкуфял , за да иска комунисти , военни , пенсионери и олигарси да са му на врата ! Душа да му е яка ! Не , че протестите на мислещите , интелигентните , можещите , младите и силните , милеещи за днес и утре на България , ще закъснеят !

    Коментиран от #21, #37

    12:51 20.04.2026

  • 10 Възмутен

    62 5 Отговор
    ГЕРБ трябваше да е с не повече от 3% .

    Коментиран от #20, #40, #50

    12:51 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И на

    31 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мисира":

    снимка не ща да ги виждам ! Само, ако са в раирани костюми !

    12:52 20.04.2026

  • 13 хмм

    11 8 Отговор
    генерал който не е командвал армия в кампания???

    Коментиран от #26, #61

    12:52 20.04.2026

  • 14 Ватенка

    37 2 Отговор
    Жендърите изядоха боя и в София,а в провинцията просто ги няма

    12:53 20.04.2026

  • 15 Най-Хубавото

    16 13 Отговор
    Няма да има коалиция и Румбата ще обере всички "позитиви" на следващите избори след 6 месеца.

    12:53 20.04.2026

  • 16 Хе-хе

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мисира":

    Бдителни граждани са забелязали на западната страна на старата автогара в Ямбол, където има и покрит пазар за зарзават, май му но подобно същество в окаян вид да предлага цигари без бандерол, на приемливи цени! За Балабанов не знам!

    12:53 20.04.2026

  • 17 Стенли

    11 11 Отговор
    Да се надяваме че Радев и компания няма да разочарова хората които ми се довериха , но имам чувството ,че лошото тепърва предстои , не казвам че с партия гроб и дпс щяхме да сме по добре или с ппдб и с тяхната шизофрения срещу Путин и Руската федерация , както се казва ще поживеем и ще видим 🤔

    12:53 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Миша Копейкович

    9 12 Отговор
    Издънихме се дано да успея да довърша къщата във тюленово ,че лошо ..

    Коментиран от #25

    12:54 20.04.2026

  • 20 Сталин

    19 3 Отговор

    До коментар #10 от "Възмутен":

    Тиквите от Гроб са вечни,това е ген ,гена на примитивните цървули

    12:54 20.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ганьо":

    А когато три пъти комунист-полицай беше начело -
    всичко беше точно нали🤔❗

    12:55 20.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Прогресивен Боташ

    13 33 Отговор
    Хайде, вече омразната Украйна не е тема в България както се радват разни копейки като Дачков, Карбовски и други. Украйна вече не е пречка. Сега вече ставаме правова и богата проруска губерния. Връщаме лева, излизаме от НАТО и ЕС и възобновяваме диалога с Пиздюхин. Прегръщаме се с руzия и реки от мед и масло потичат.

    Коментиран от #31, #35, #44, #46

    12:56 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 5 Отговор

    До коментар #13 от "хмм":

    Те щото ген. БорисОФ и ген. АтанасОФ са командвали цели дивизии😀😀😀❗

    Коментиран от #32

    12:58 20.04.2026

  • 27 ИНТЕРЕСА

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "така така":

    КЛАТИ....ФУРАЖКАТА..☝

    Коментиран от #60

    12:58 20.04.2026

  • 28 И замирсва на пърлено прасе

    16 2 Отговор
    Нищо ,че не Е Коледа!Няма да е лесно с всичките местастази на ддвете свини,но все отнякъде трябва да се почне

    12:59 20.04.2026

  • 29 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Там ни камери ни комисии,нищо не беше наред там

    13:00 20.04.2026

  • 30 Шиши

    9 1 Отговор
    Оххх, лошо ми е.

    13:01 20.04.2026

  • 31 Хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":

    На кой си претрябвал? Чак пък ще се прегръщаш, може да бачкаш като вол за някой. Няма вече глупаци които да те хрантутат 50 години.

    13:03 20.04.2026

  • 32 хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    а тях дори няма какво да ги коментираме...

    13:03 20.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нормално

    8 3 Отговор
    В Кърджали са само nomaци.

    13:07 20.04.2026

  • 35 Стенли

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":

    Нещо се бъркаш Радев изобщо не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал така че спете спокойно деца и както се пееше в една песен от деветдесет години , "Ако агнешкото стане два три лева и бензинът стане пак като преди ти тогава ще ме видиш да се хвърлям в прегръдките на хиляди жени , нищо няма да случи сигурна в това бъди ,ако все пак тук се случи дотогава няма да сме живи ний хо хо хо" така се пееше в тази песен което и днес си е много актуална🤑😉

    13:10 20.04.2026

  • 36 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 9 Отговор
    Крадев да реже парите за Кърджали и да ги дава на Видин, Враца и Монтана!

    13:10 20.04.2026

  • 37 Бей хазаров

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ганьо":

    Писна ни от "мислещите , интелигентните , можещите , младите и силните", нагли, кухи, двуполови укрохазарски nogлоги.

    13:12 20.04.2026

  • 38 Чий е Кърджали?

    4 6 Отговор
    Радев? А де?

    13:12 20.04.2026

  • 39 Добре бе как шишан взима толко гласове

    14 0 Отговор
    Във видин враца кюстендил там там кьорав ф.е.с
    Нема лилавите ли са купили кво тогава се бият в гърдите че са пресекли купения вот
    Чушки са пресекли

    13:13 20.04.2026

  • 40 1-20

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "Възмутен":

    Като гледам, селтаците пак са гласували за ГЕРБ-СДС, защото навсякъде с изключение на София и Пловдив са на второ място след Радев. И после се довличат в София и реват че нямало поминък на село.

    13:13 20.04.2026

  • 41 Русофил

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Уж си русофил, а искаш да пращаш подкрепа за Украйна? Да не си прикрит русофоб.

    13:15 20.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Даниел Немитов

    7 11 Отговор
    "Ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само себе си." Васил Кунчев
    "Ако спечеля, печеля аз. Ако загубя, губи цял народ." Румен Радев

    13:15 20.04.2026

  • 44 провинциалист

    13 4 Отговор

    До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":

    "Прегръщаме се с руzия и реки от мед и масло потичат." - ами, прегърнахме се с ЕС и не потекоха....

    Коментиран от #58

    13:15 20.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Укрошорошпия

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":

    То пък сега направо преливат реки от мед и масло.

    13:17 20.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Апостолски

    2 5 Отговор
    Турците в България, единствените европейци

    13:20 20.04.2026

  • 49 На Дедо

    8 8 Отговор
    Русия не люби предателите, тя ги разтрелва! Има човек, има проблем?! Така казваше, другаря Сталин. По - Сталиниски. Първият, за който се сещам е Лев Троцки. Но?! Русия оставя предателите живи, ако те са в полза на Русия. Сега да видим Фатмака Радев. Па вживьом и видим!!!

    Коментиран от #53

    13:22 20.04.2026

  • 50 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Възмутен":

    ем бая м@нгал има дето не е завършил първи клас :Д какво очакваш

    13:22 20.04.2026

  • 51 За кърджалиите

    12 3 Отговор
    Спирай пенсиите на всички извън България, не са ги изработили, за възраст са. Бедна България храни старците на Турция.

    13:24 20.04.2026

  • 52 Стоенчо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "така така":

    Ти нали ставаш, свиркай си!

    13:25 20.04.2026

  • 53 На Баба

    4 9 Отговор

    До коментар #49 от "На Дедо":

    Че какво има да му гледаме на Рундьо Задунайски??? Нагледахме му се достатъчно досега!

    13:26 20.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Настрадин Оджа

    0 2 Отговор
    Да ви ...у т@пите тролове-папагали !

    13:27 20.04.2026

  • 56 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Ку- ку.......
    Не смисъл откачен, а смисъл: Я вижте каква стана.
    Ку-ку.

    13:31 20.04.2026

  • 57 Гост

    5 2 Отговор
    Жалка картинка в Кърджали

    Коментиран от #73

    13:32 20.04.2026

  • 58 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "провинциалист":

    Много точно казано , не само че нищо не потече ами какво ни стана с енергетиката със селското стопанство , с индустрията ни а да не говорим за армията ни , че останахме на Турция и Гърция да ни пазят,не знам не знам дали всичко това е добро за България 🤔а вий как мислите🤔😕🤨

    13:33 20.04.2026

  • 59 Мдаа

    8 6 Отговор
    С две думи, пълен разгром.
    Всички евролунатици и мутромафиоти са в шок.
    Има защо!
    Биха ги жестоко, а сега предстои и възмездието!
    Не искам да съм на тяхно място.

    Когато тук всички говорехме, че точно това ще се случи, на мисирките и техните тролове не им се вярваше. Бяха най-гласовитите. Бълваха денонощно помия срещу Радев.

    И какво имаме сега 30 процента разлика!

    Нещо тролчетата рязко оредяха и замлъкнаха , що така!?

    13:38 20.04.2026

  • 60 В този случай

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ИНТЕРЕСА":

    интереса клати феса

    13:42 20.04.2026

  • 61 боко тариката

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "хмм":

    беше пожарникар, който е държал само маркуч в ръцете си и ял филии с мас. Пък виж какъв левет стана - отвсякъде! Любувай му се!

    13:42 20.04.2026

  • 62 София

    6 3 Отговор
    Браво!

    Евроатлантическите хлебарки бяха смазани, жълтопаветните понита разревани!

    Народа си каза думата! България е православна държава и не подкрепя западния содомизъм и фашизъм!

    13:47 20.04.2026

  • 63 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кържалий":

    Като са ги насила потурчили и излямизирали, мръсните османци.

    13:55 20.04.2026

  • 64 Браво

    4 2 Отговор
    СИКАДЖИИСКАТА ГЕРБЕРСКА МУТРА И МАГНИТСКИЯ С-И-ЧУГ В БЕЛЕНЕ

    14:00 20.04.2026

  • 65 Интересно

    4 0 Отговор
    А с колко се вдигна туристопотокът в Кърджалито, баш в него ден?
    Търся връзка, някаква.

    14:12 20.04.2026

  • 66 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Някой обясни ли на брадатият електорат, че това депесе вече не е онова депесе?

    14:14 20.04.2026

  • 67 Чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "интересно ми е":

    - Германия - 36 519
    - Великобритания и С. Ирландия - 26 837
    - САЩ - 9 762
    - Канада - 3 834
    - Турция - 27 854

    Доста повече гласували спрямо предишните избори въпреки намаления брой секции. Но в Турция са доста по-малко. Напразно пискаха, че не можели да гласуват като намалили секциите.
    (отомври 2024)
    - от Германия - 20 435
    - от Великобритания и Северна Ирландия - 21 313, за Величие - 2 641
    - от САЩ - 8 795
    - от Канада - 2 721
    - от Турция - 45629

    Коментиран от #70

    14:20 20.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Aлфа Bълкът

    4 2 Отговор
    Интересно дали МВР не е използвало притискане на местни тартори и с парите от Бойко и Пеевски да са купени гласове за Радев?
    Не вярвам, че българинът е толкова глупав и да мисли, че с Радев ще увеличим доходите си и БВП. Гражданите на България са последни по доходи и първи по риск от бедност и социално изключване.

    Коментиран от #71

    14:24 20.04.2026

  • 70 депутатник

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Чужбина":

    В Германия и на острова, все анадолци с български паспорти.

    14:38 20.04.2026

  • 71 депутатник

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Aлфа Bълкът":

    Трябва дамо да си припомним какъв "просперитет" е бивал при всяко едно червено управление.
    Спомнете си Виденов. Спомнете си Станишката. Спомнете си и тройната коалиция.

    14:40 20.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 🐷🐷🐷

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Гост":

    То там и касичката 🐷 прасе не пуснаха😂😂

    16:40 20.04.2026

  • 74 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, нищо и никакви шматки 🤣

    23:18 20.04.2026

