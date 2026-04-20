Румен Радев не печели само в Кърджали

ЦИК публикува разбивката на резултатите от предсрочния парламентарен вот по области при 97.52% обработени протоколи (по сумарни данни). Вижте в кои части на страната получават най-голяма подкрепа политическите партии, които влизат в следващия парламент.
БЛАГОЕВГРАД (при обработени 73.98% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 44 669 гласа, 43.647%
ГЕРБ-СДС - 23 377 гласа, 22.842%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 9 698 гласа, 9.476%
Движение за права и свободи - ДПС - 6 733 гласа, 6.579%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 138 гласа, 3.066%
БУРГАС (при обработени 100% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 82 689 гласа, 47.422%
ГЕРБ-СДС - 24 082 гласа, 13.811%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 15 209 гласа, 8.722%
Движение за права и свободи - ДПС - 13 040 гласа, 7.478%
ВЪЗРАЖДАНЕ - гласа, 6 712 3.849%
ВАРНА (при обработени 99.85% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 90 023 гласа, 45.125%
ГЕРБ-СДС - 28 861 гласа, 14.467%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 26 197 гласа, 13.132%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12 232 гласа, 6.131%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 406 гласа, 2.209%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 50 713 гласа, 52.784%
ГЕРБ-СДС - 11 812 гласа, 12.294%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7 445 гласа, 7.749%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4 467 гласа, 4.649%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 058 гласа, 4.224%
ВИДИН (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 15 455 гласа, 43.912%
ГЕРБ-СДС - 5 892 гласа, 16.741%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 794 гласа, 10.780%
Движение за права и свободи - ДПС - 3 152 гласа, 8.956%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 391 гласа, 3.952%
ВРАЦА (при обработени 100% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 40 320 гласа, 53.586%
ГЕРБ-СДС - 12 827 гласа, 17.047%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 746 гласа, 6.307%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 137 гласа, 5.498%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 521 гласа, 3.350%
ГАБРОВО (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 22 277 гласа, 47.837%
ГЕРБ-СДС - 7 392 гласа, 15.873%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 872 гласа, 8.315%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 425 гласа, 5.207%
Движение за права и свободи - ДПС - 372 гласа, 0.799%
ДОБРИЧ (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 33 303 гласа, 49.990%
ГЕРБ-СДС - 7 797 гласа, 11.704%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 882 гласа, 7.328%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 774 гласа, 7.166%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 358 гласа, 5.041%
КЪРДЖАЛИ (при обработени 86.72% СИК протоколи)
Движение за права и свободи - ДПС - 37 522 гласа, 58.577%
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 14 185 гласа, 22.145%
ГЕРБ-СДС - 2 980 гласа, 4.652%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 212 гласа, 3.453%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 870 гласа, 1.358%
КЮСТЕНДИЛ (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 25 740 гласа, 48.256%
ГЕРБ-СДС - 9 166 гласа, 17.184%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 088 гласа, 7.664%
Движение за права и свободи - ДПС - 2 290 гласа, 4.293%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 165 гласа, 4.059%
ЛОВЕЧ (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 24 779 гласа, 46.604%
ГЕРБ-СДС - 10 665 гласа, 20.059%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 477 гласа, 6.540%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 960 гласа, 3.686%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 782 гласа, 3.352%
МОНТАНА (при обработени 99.32% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 902 гласа, 47.309%
ГЕРБ-СДС - 10 028 гласа, 17.635%
Движение за права и свободи - ДПС - 5 949 гласа, 10.462%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 030 гласа, 5.329%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 698 гласа, 4.745%
ПАЗАРДЖИК (при обработени 90.19% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 46 717 гласа, 51.388%
ГЕРБ-СДС - 12 779 гласа, 14.057%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 540 гласа, 7.194%
Движение за права и свободи - ДПС - 6 504 гласа, 7.154%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 541 гласа, 3.895%
ПЕРНИК (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 291 гласа, 48.425%
ГЕРБ-СДС - 9 982 гласа, 18.386%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 451 гласа, 8.198%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 529 гласа, 4.658%
Движение за права и свободи - ДПС - 961 гласа, 1.770%
ПЛЕВЕН (при обработени 89.67% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 47 323 гласа, 51.841%
ГЕРБ-СДС - 11 714 гласа, 12.832%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5 927 гласа, 6.493%
Движение за права и свободи - ДПС - 5 409 гласа, 5.925%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 493 гласа, 3.826%
ПЛОВДИВ ГРАД (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 70 711 гласа, 46.276%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 25 064 гласа, 16.403%
ГЕРБ-СДС - 20 095 гласа, 13.151%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 7 139 гласа, 4.672%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 596 гласа, 1.044%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 72 602 гласа, 54.390%
ГЕРБ-СДС - 15 670 гласа, 11.739%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 10 031 гласа, 7.515%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 5 376 гласа, 4.027%
Движение за права и свободи - ДПС - 3 384 гласа, 2.535%
РАЗГРАД (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 18 053 гласа, 38.610%
Движение за права и свободи - ДПС - 8 972 гласа, 19.189%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 347 гласа, 13.574%
ГЕРБ-СДС - 5 220 гласа, 11.164%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 141 гласа, 2.440%
РУСЕ (при обработени 97.91% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 41 607 гласа, 49.283%
ГЕРБ-СДС - 10 035 гласа, 11.886%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7 953 гласа, 9.420%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 226 гласа, 5.006%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 918 гласа, 4.641%
СИЛИСТРА (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 20 601 гласа, 44.210%
Движение за права и свободи - ДПС - 8 041 гласа, 17.256%
ГЕРБ-СДС - 6 143 гласа, 13.183%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 368 гласа, 5.082%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 399 гласа, 3.002%
СЛИВЕН (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 33 360 гласа, 51.994%
ГЕРБ-СДС - 10 027 гласа, 15.628%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 703 гласа, 7.330%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 748 гласа, 4.283%
Движение за права и свободи - ДПС - 2 318 гласа, 3.613%
СМОЛЯН (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 24 429 гласа, 49.015%
ГЕРБ-СДС - 6 908 гласа, 13.860%
Движение за права и свободи - ДПС - 6 245 гласа, 12.530%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 991 гласа, 6.001%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 102 гласа, 2.211%
СОФИЯ 23 МИР (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 84 340 гласа, 32.565%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 81 638 гласа, 31.522%
ГЕРБ-СДС - 32 348 гласа, 12.490%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 11 565 гласа, 4.465%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 414 гласа, 0.546%
СОФИЯ 24 МИР (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 62 245 гласа, 35.056%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 47 055 гласа, 26.501%
ГЕРБ-СДС - 23 891 гласа, 13.455%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 8 606 гласа, 4.847%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 610 гласа, 0.907%
СОФИЯ 25 МИР (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 76 252 гласа, 41.976%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 32 149 гласа, 17.698%
ГЕРБ-СДС - 25 661 гласа, 14.126%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 9 372 гласа, 5.159%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 796 гласа, 0.989%
СОФИЯ ОБЛАСТ (при обработени 75.43% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 38 074 гласа, 49.164%
ГЕРБ-СДС - 13 654 гласа, 17.631%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5 782 гласа, 7.466%
Движение за права и свободи - ДПС - 3 822 гласа, 4.935%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 131 гласа, 4.043%
СТАРА ЗАГОРА (при обработени 91.72% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 60 584 гласа, 49.400%
ГЕРБ-СДС - 16 113 гласа, 13.139%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 9 609 гласа, 7.835%
Движение за права и свободи - ДПС - 7 981 гласа, 6.508%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 5 929 гласа, 4.835%
ТЪРГОВИЩЕ (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 18 582 гласа, 40.196%
Движение за права и свободи - ДПС - 11 611 гласа, 25.117%
ГЕРБ-СДС - 3 679 гласа, 7.958%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 174 гласа, 4.703%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 432 гласа, 3.098%
ХАСКОВО (при обработени 98.75% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 52 228 гласа, 49.694%
ГЕРБ-СДС - 18 038 гласа, 17.163%
Движение за права и свободи - ДПС - 12 093 гласа, 11.506%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5 913 гласа, 5.626%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 225 гласа, 3.069%
ШУМЕН (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 28 687 гласа, 41.985%
Движение за права и свободи - ДПС - 12 296 гласа, 17.996%
ГЕРБ-СДС - 6 941 гласа, 10.159%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 579 гласа, 9.629%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 483 гласа, 3.634%
ЯМБОЛ (при обработени 100.00% СИК протоколи)
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 342 гласа, 54.954%
ГЕРБ-СДС - 4 652 гласа, 9.705%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 936 гласа, 6.125%
БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА - 2 913 гласа, 6.077%
Движение за права и свободи - ДПС - 2 280 гласа, 4.756%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 170 гласа, 4.527%
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така така
Коментиран от #27, #33, #52
12:44 20.04.2026
2 честен ционист
12:45 20.04.2026
3 Кирил
12:45 20.04.2026
4 Кържалий
Коментиран от #63
12:45 20.04.2026
5 Мисира
Коментиран от #12, #16, #54
12:46 20.04.2026
6 Сталин
Коментиран от #11, #66
12:47 20.04.2026
7 Горски
По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.
Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.
Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".
Коментиран от #24, #41
12:48 20.04.2026
8 интересно ми е
Коментиран от #67
12:48 20.04.2026
9 Ганьо
Коментиран от #21, #37
12:51 20.04.2026
10 Възмутен
Коментиран от #20, #40, #50
12:51 20.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И на
До коментар #5 от "Мисира":снимка не ща да ги виждам ! Само, ако са в раирани костюми !
12:52 20.04.2026
13 хмм
Коментиран от #26, #61
12:52 20.04.2026
14 Ватенка
12:53 20.04.2026
15 Най-Хубавото
12:53 20.04.2026
16 Хе-хе
До коментар #5 от "Мисира":Бдителни граждани са забелязали на западната страна на старата автогара в Ямбол, където има и покрит пазар за зарзават, май му но подобно същество в окаян вид да предлага цигари без бандерол, на приемливи цени! За Балабанов не знам!
12:53 20.04.2026
17 Стенли
12:53 20.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Миша Копейкович
Коментиран от #25
12:54 20.04.2026
20 Сталин
До коментар #10 от "Възмутен":Тиквите от Гроб са вечни,това е ген ,гена на примитивните цървули
12:54 20.04.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Ганьо":А когато три пъти комунист-полицай беше начело -
всичко беше точно нали🤔❗
12:55 20.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Прогресивен Боташ
Коментиран от #31, #35, #44, #46
12:56 20.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "хмм":Те щото ген. БорисОФ и ген. АтанасОФ са командвали цели дивизии😀😀😀❗
Коментиран от #32
12:58 20.04.2026
27 ИНТЕРЕСА
До коментар #1 от "така така":КЛАТИ....ФУРАЖКАТА..☝
Коментиран от #60
12:58 20.04.2026
28 И замирсва на пърлено прасе
12:59 20.04.2026
29 ООрана държава
13:00 20.04.2026
30 Шиши
13:01 20.04.2026
31 Хахаха
До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":На кой си претрябвал? Чак пък ще се прегръщаш, може да бачкаш като вол за някой. Няма вече глупаци които да те хрантутат 50 години.
13:03 20.04.2026
32 хмм
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":а тях дори няма какво да ги коментираме...
13:03 20.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 нормално
13:07 20.04.2026
35 Стенли
До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":Нещо се бъркаш Радев изобщо не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал така че спете спокойно деца и както се пееше в една песен от деветдесет години , "Ако агнешкото стане два три лева и бензинът стане пак като преди ти тогава ще ме видиш да се хвърлям в прегръдките на хиляди жени , нищо няма да случи сигурна в това бъди ,ако все пак тук се случи дотогава няма да сме живи ний хо хо хо" така се пееше в тази песен което и днес си е много актуална🤑😉
13:10 20.04.2026
36 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:10 20.04.2026
37 Бей хазаров
До коментар #9 от "Ганьо":Писна ни от "мислещите , интелигентните , можещите , младите и силните", нагли, кухи, двуполови укрохазарски nogлоги.
13:12 20.04.2026
38 Чий е Кърджали?
13:12 20.04.2026
39 Добре бе как шишан взима толко гласове
Нема лилавите ли са купили кво тогава се бият в гърдите че са пресекли купения вот
Чушки са пресекли
13:13 20.04.2026
40 1-20
До коментар #10 от "Възмутен":Като гледам, селтаците пак са гласували за ГЕРБ-СДС, защото навсякъде с изключение на София и Пловдив са на второ място след Радев. И после се довличат в София и реват че нямало поминък на село.
13:13 20.04.2026
41 Русофил
До коментар #7 от "Горски":Уж си русофил, а искаш да пращаш подкрепа за Украйна? Да не си прикрит русофоб.
13:15 20.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Даниел Немитов
"Ако спечеля, печеля аз. Ако загубя, губи цял народ." Румен Радев
13:15 20.04.2026
44 провинциалист
До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":"Прегръщаме се с руzия и реки от мед и масло потичат." - ами, прегърнахме се с ЕС и не потекоха....
Коментиран от #58
13:15 20.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Укрошорошпия
До коментар #23 от "Прогресивен Боташ":То пък сега направо преливат реки от мед и масло.
13:17 20.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Апостолски
13:20 20.04.2026
49 На Дедо
Коментиран от #53
13:22 20.04.2026
50 селяк
До коментар #10 от "Възмутен":ем бая м@нгал има дето не е завършил първи клас :Д какво очакваш
13:22 20.04.2026
51 За кърджалиите
13:24 20.04.2026
52 Стоенчо
До коментар #1 от "така така":Ти нали ставаш, свиркай си!
13:25 20.04.2026
53 На Баба
До коментар #49 от "На Дедо":Че какво има да му гледаме на Рундьо Задунайски??? Нагледахме му се достатъчно досега!
13:26 20.04.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Настрадин Оджа
13:27 20.04.2026
56 Я пък тоя
Не смисъл откачен, а смисъл: Я вижте каква стана.
Ку-ку.
13:31 20.04.2026
57 Гост
Коментиран от #73
13:32 20.04.2026
58 Стенли
До коментар #44 от "провинциалист":Много точно казано , не само че нищо не потече ами какво ни стана с енергетиката със селското стопанство , с индустрията ни а да не говорим за армията ни , че останахме на Турция и Гърция да ни пазят,не знам не знам дали всичко това е добро за България 🤔а вий как мислите🤔😕🤨
13:33 20.04.2026
59 Мдаа
Всички евролунатици и мутромафиоти са в шок.
Има защо!
Биха ги жестоко, а сега предстои и възмездието!
Не искам да съм на тяхно място.
Когато тук всички говорехме, че точно това ще се случи, на мисирките и техните тролове не им се вярваше. Бяха най-гласовитите. Бълваха денонощно помия срещу Радев.
И какво имаме сега 30 процента разлика!
Нещо тролчетата рязко оредяха и замлъкнаха , що така!?
13:38 20.04.2026
60 В този случай
До коментар #27 от "ИНТЕРЕСА":интереса клати феса
13:42 20.04.2026
61 боко тариката
До коментар #13 от "хмм":беше пожарникар, който е държал само маркуч в ръцете си и ял филии с мас. Пък виж какъв левет стана - отвсякъде! Любувай му се!
13:42 20.04.2026
62 София
Евроатлантическите хлебарки бяха смазани, жълтопаветните понита разревани!
Народа си каза думата! България е православна държава и не подкрепя западния содомизъм и фашизъм!
13:47 20.04.2026
63 Анонимен
До коментар #4 от "Кържалий":Като са ги насила потурчили и излямизирали, мръсните османци.
13:55 20.04.2026
64 Браво
14:00 20.04.2026
65 Интересно
Търся връзка, някаква.
14:12 20.04.2026
66 Интересно
До коментар #6 от "Сталин":Някой обясни ли на брадатият електорат, че това депесе вече не е онова депесе?
14:14 20.04.2026
67 Чужбина
До коментар #8 от "интересно ми е":- Германия - 36 519
- Великобритания и С. Ирландия - 26 837
- САЩ - 9 762
- Канада - 3 834
- Турция - 27 854
Доста повече гласували спрямо предишните избори въпреки намаления брой секции. Но в Турция са доста по-малко. Напразно пискаха, че не можели да гласуват като намалили секциите.
(отомври 2024)
- от Германия - 20 435
- от Великобритания и Северна Ирландия - 21 313, за Величие - 2 641
- от САЩ - 8 795
- от Канада - 2 721
- от Турция - 45629
Коментиран от #70
14:20 20.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Aлфа Bълкът
Не вярвам, че българинът е толкова глупав и да мисли, че с Радев ще увеличим доходите си и БВП. Гражданите на България са последни по доходи и първи по риск от бедност и социално изключване.
Коментиран от #71
14:24 20.04.2026
70 депутатник
До коментар #67 от "Чужбина":В Германия и на острова, все анадолци с български паспорти.
14:38 20.04.2026
71 депутатник
До коментар #69 от "Aлфа Bълкът":Трябва дамо да си припомним какъв "просперитет" е бивал при всяко едно червено управление.
Спомнете си Виденов. Спомнете си Станишката. Спомнете си и тройната коалиция.
14:40 20.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 🐷🐷🐷
До коментар #57 от "Гост":То там и касичката 🐷 прасе не пуснаха😂😂
16:40 20.04.2026
74 Веселяка
23:18 20.04.2026