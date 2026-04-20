БАБХ потвърди антракс в Силистренско

БАБХ потвърди антракс в Силистренско

20 Април, 2026 14:25 2 093 7

Екипи на БАБХ извършват всекидневно наблюдение на животните в засегнатия район

БАБХ потвърди антракс в Силистренско - 1
Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Огнище на антракс е установено във ферма с 28 биволи в с. Черногор, Силистренско, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Заболяването е лабораторно потвърдено.

Девет животни са умрели, останалите ще бъдат ваксинирани. Към този момент няма данни за заразени хора. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е уведомена и извършва проучване.

Животните са лекувани дълго време без успех и без да са информирани официалните ветеринарни лекари. Значително е забавено уведомлението към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), което усложнява обстановката и е предпоставка за разпространение на инфекция.

В стопанството и около него е извършена дезинфекция, забранено е движението на животни от и към обекта, както и в населеното място. Собственикът е произвеждал саздърма, пастърма, консерви и месо, добивани в два незаконни обекта, които са запечатани. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Ваксинацията е разширена и обхваща всички възприемчиви животни в населеното място с цел ограничаване на евентуалното разпространение на заболяването.

Екипи на БАБХ извършват всекидневно наблюдение на животните в засегнатия район, проследяват как е проникнала инфекцията, правят клинични прегледи, проверяват за рискови контакти с други животни и хора. Предприети са извънредни мерки, за да не се допуснат нови огнища. На терен са екипи от Централно управление на БАБХ и от други области в страната.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете.

БАБХ напомня на животновъдите и Българския ветеринарен съюз, че при съмнение за заболяване трябва веднага да информират официалните ветеринарни лекари в ОДБХ.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    «В бою смены нет, есть только резерв»

    14:28 20.04.2026

  • 2 депутатник

    10 1 Отговор
    Аре, затваряйте ги, че съм намерил вносно да ви продавам.

    14:32 20.04.2026

  • 3 ЦК на БКП

    3 13 Отговор
    Всички гласували за Мунчо Крадев Решетников - Боташов явно са яли от въпросните "продукти" !

    14:40 20.04.2026

  • 4 почва се

    8 2 Отговор
    Поличба.

    14:42 20.04.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    3 7 Отговор
    Има данни за руска чума в цялата територия!

    Коментиран от #6

    14:53 20.04.2026

  • 6 И за бяс

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    По Русофобите! Пяната е особенно видима след вчера!

    15:03 20.04.2026

  • 7 Ненормалникът Христанов

    3 0 Отговор
    ще довърши животновъдството! Махайте се бързо, служебни украински тумори!

    16:53 20.04.2026

