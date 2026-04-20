Иван Шишков: Основен приоритет на новото управление ще бъде борбата с корупцията и възстановяването на държавността

След изборната победа на "Прогресивна България", архитект Иван Шишков заяви в ефира на "Пресечна точка", че основен приоритет на новото управление ще бъде борбата с корупцията и възстановяването на държавността.
„Сега е моментът да благодарим на всички хора, които излязоха да гласуват и подкрепиха "Прогресивна България". Хората поискаха промяна и се надяваме, че недъзите в управлението на България ще останат в миналото“, подчерта той.
Шишков припомни, че е бил два пъти министър в служебни правителства, назначени от Румен Радев. По думите му именно тези кабинети, формирани по преценка на държавния глава, са дали реална представа как може да изглежда едно управление.
„В тези кабинети започна разкриването на злоупотребите в пътния сектор. Още тогава алармирахме за проблеми с договорите за текущи ремонти – незаконно строителство, надвишени цени и плащания, които не трябва да се извършват“, посочи той.
Според Шишков темата за корупцията в инфраструктурния сектор е била поставена именно от него и екипа му. „Този разговор ние отворихме първи – за осветляването на сектора. Бяхме безкомпромисни тогава, ще бъдем и сега“, заяви той.
Той подчерта, че първата стъпка на новото управление ще бъде спирането на изтичането на публични средства. „Най-лесното и първо нещо е да спрем кражбите“, каза Шишков, като допълни, че ключова остава и дълго отлаганата съдебна реформа.
Архитектът предложи конкретни решения за развитието на пътната инфраструктура, включително предоставяне на част от магистралите на концесия. „Така няма да се харчат средства от държавния бюджет и ще се ограничат корупционните практики“, обясни той.
По думите му, проектирането на ключови пътни обекти ще отнеме около две години – срок, който той определи като реалистичен, предвид забавянията през последните години. Шишков посочи, че магистрала "Хемус" остава символ на проблемите в сектора. „Има лотове, които все още нямат проект. Това е магистралата, която попадна в пътя на корупцията“, коментира той. В същото време той увери, че участъците с напреднало проектиране ще бъдат приоритетно изградени.
Сред другите цели на бъдещото управление са довършването на Околовръстния път на София и подобряване на достъпа до Витоша. „Ще направим всичко възможно Витоша отново да бъде достъпна и да има нови съоръжения“, заяви Шишков. Той уточни, че изработването на нов план за управление на планината може да отнеме между една и две години, а необходимите законодателни промени – само няколко месеца.
В заключение Шишков подчерта, че освен конкретни политики, страната има нужда и от нов подход в управлението. „Трябват увереност и морал в политиката“, заяви той.
11 Гробар
До коментар #5 от "То спирането хубаво":Копейката ви обещаваше ревизия ама вие не щете.
20:43 20.04.2026
12 Заради този индивид
На съвестта на този тежък много трупове останали по старото трасе.
Ако отново бъде сложен от Радев за регионален министър на следващите избори отново няма да гласувам за неговата партия защото изчаквам да видя развитието му като министър-председател и изпълнението на обещанията.
Мина времето когато скачахме за да бъдем сини и Симеон ще го посрещаха като величие на Цариградско. Сега да видим дали ще събере точки за да пуснем гласа си следващите избори
Коментиран от #22
20:43 20.04.2026
13 Перничанина
До коментар #3 от "Снежанка у":Ми ти обедняваш точно заради корупцията бе шматкааа. Да не искаш да минават по къщята и да раздават пари.
Коментиран от #14
20:44 20.04.2026
14 Хи хи
До коментар #13 от "Перничанина":Бягай бе , колко е тази корупция , дай някакви числа .Сега чакам да изчезне яко дим тази корупция ама кой ще я хване ?
20:50 20.04.2026
15 ДрайвингПлежър
Колкото ви струва горивото двойно за гушката на някой мгистрален цар!
Една концесия е 30 години - живота и на Джен Зетата ще мине в плащане!
Коментиран от #37
20:53 20.04.2026
18 Ком
Кой те е възпитавал тебе , къде си израстнал ?
21:06 20.04.2026
19 Фактите
И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!
21:09 20.04.2026
21 Напред
Но, все още държавност нямаме и резултат нямаме!
21:17 20.04.2026
22 Болезнено вярно
До коментар #12 от "Заради този индивид":Подобни недоразумения има достатъчно за да провалят най новата надежда за промяна. 🤔А може и това да е идеята? Нищо ново, досега винаги се им се получаваше.
21:19 20.04.2026
24 Атина Палада
До коментар #20 от "Румката Радев е":От къде пък тази г.лупост?
21:20 20.04.2026
36 вадя
До коментар #35 от "хайде сега":пуканките!!!
21:44 20.04.2026
37 А са пипнали
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":магистралите а настъпиха митилата много здраво, бъди сигурен! Така боко и грухи настъпиха мотиката с мерака да вдигна заплатите на ченгетата и осигуровките през ноември! Ако тия искат да приключат като тях за месец дв три нека се опитат да направят магистралите като Чез мез ивиени...
21:45 20.04.2026
41 Тепърва
Ще са необходими непопулярни мерки,които изискват време и затягане на коланите от всички,само че днешните българи са разглезени и не са способни на жертви,така че след първоначалната еуфория от отстраняването на босовете на корупцията,ще дойде и изтрезняването пред планината от проблеми...чака ни много работа,а не фанфари...
22:03 20.04.2026
44 Село ъплоудед
До коментар #31 от "Ти да видиш":Какво имаш предвид под държавността? Бою тиквата, Шиши, Кокор, Кирчо тъпото, или малко назад във времето - Бою тиквата, Доганоглу, Бялата Златка,Куурнелия, Шкембе войвода, Яни? Разкажи малко за държавността в България, моля те.
22:08 20.04.2026
47 въпрос
До коментар #3 от "Снежанка у":да не живееш в соц държава?
22:12 20.04.2026
