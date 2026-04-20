Иван Шишков: Основен приоритет на новото управление ще бъде борбата с корупцията и възстановяването на държавността

20 Април, 2026 20:25

  • иван шишков-
  • правителство-
  • приоритет

Той подчерта, че първата стъпка на новото управление ще бъде спирането на изтичането на публични средства

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След изборната победа на "Прогресивна България", архитект Иван Шишков заяви в ефира на "Пресечна точка", че основен приоритет на новото управление ще бъде борбата с корупцията и възстановяването на държавността.

„Сега е моментът да благодарим на всички хора, които излязоха да гласуват и подкрепиха "Прогресивна България". Хората поискаха промяна и се надяваме, че недъзите в управлението на България ще останат в миналото“, подчерта той.

Шишков припомни, че е бил два пъти министър в служебни правителства, назначени от Румен Радев. По думите му именно тези кабинети, формирани по преценка на държавния глава, са дали реална представа как може да изглежда едно управление.

„В тези кабинети започна разкриването на злоупотребите в пътния сектор. Още тогава алармирахме за проблеми с договорите за текущи ремонти – незаконно строителство, надвишени цени и плащания, които не трябва да се извършват“, посочи той.

Според Шишков темата за корупцията в инфраструктурния сектор е била поставена именно от него и екипа му. „Този разговор ние отворихме първи – за осветляването на сектора. Бяхме безкомпромисни тогава, ще бъдем и сега“, заяви той.

Той подчерта, че първата стъпка на новото управление ще бъде спирането на изтичането на публични средства. „Най-лесното и първо нещо е да спрем кражбите“, каза Шишков, като допълни, че ключова остава и дълго отлаганата съдебна реформа.

Архитектът предложи конкретни решения за развитието на пътната инфраструктура, включително предоставяне на част от магистралите на концесия. „Така няма да се харчат средства от държавния бюджет и ще се ограничат корупционните практики“, обясни той.

По думите му, проектирането на ключови пътни обекти ще отнеме около две години – срок, който той определи като реалистичен, предвид забавянията през последните години. Шишков посочи, че магистрала "Хемус" остава символ на проблемите в сектора. „Има лотове, които все още нямат проект. Това е магистралата, която попадна в пътя на корупцията“, коментира той. В същото време той увери, че участъците с напреднало проектиране ще бъдат приоритетно изградени.

Сред другите цели на бъдещото управление са довършването на Околовръстния път на София и подобряване на достъпа до Витоша. „Ще направим всичко възможно Витоша отново да бъде достъпна и да има нови съоръжения“, заяви Шишков. Той уточни, че изработването на нов план за управление на планината може да отнеме между една и две години, а необходимите законодателни промени – само няколко месеца.

В заключение Шишков подчерта, че освен конкретни политики, страната има нужда и от нов подход в управлението. „Трябват увереност и морал в политиката“, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дерменджиев

    17 8 Отговор
    ,,“Прогресивна България” няма да предприема стъпки нито по излизане на България от ЕС, нито от еврозоната, нито от НАТО. Това гарантира в интервю за бТВ Иван Демерджиев.

    20:26 20.04.2026

  • 2 Мошеник

    32 5 Отговор
    и крадец + подобия ще възстановявали държавата , която изцедиха като лимон и унищожиха ? Е , неее !

    20:28 20.04.2026

  • 3 Снежанка у

    23 1 Отговор
    С .какво ще се подобри ежедневието на хората сега? Борбата с корупцията е важна, но докато се борите хората обедняват.

    Коментиран от #13, #47

    20:31 20.04.2026

  • 4 Шорош ще бори корупция?

    21 3 Отговор
    Виц ли е?

    20:34 20.04.2026

  • 5 То спирането хубаво

    15 2 Отговор
    ама трябва да има събиране и връщане на изтеклото. Или няма , щото може да е реваншизъм. Тогава излиза: кой каквото си е откраднал, негово си е.

    Коментиран от #11

    20:34 20.04.2026

  • 6 Рошльо

    11 1 Отговор
    Рошльо

    20:35 20.04.2026

  • 7 .....

    22 5 Отговор
    Раздутата безполезна администрация? Кражби на европейски средства, за Боташ да питаме ли🤣

    20:35 20.04.2026

  • 8 Сатана Z

    22 3 Отговор
    А хотел Хаяши ,кога? Нали ще се борите с корупцията? Нали си архитект,знаеш колко струва тоя хотел и как с чиновнически заплати се вдига такъв Дубайски проект в София?

    20:39 20.04.2026

  • 9 Пич

    17 5 Отговор
    Зле, Шишков, зле...!!! Абсолютен клишар!!! А клишарите са абсолютно некадърни!!! Като малоумниците от ПП ДБ с техните клишета за съдебната реформа!!! Народа има други приоритети - цени, доходи, инфлация!!! Не да слуша клишета на некадърници!!!

    20:41 20.04.2026

  • 10 Тити

    14 3 Отговор
    Ако не се съкрати НСО ДАНС които основният двигател на корупция и съкращения до 50% в държавният сектор всичко ще е само розови сънища.

    20:42 20.04.2026

  • 11 Гробар

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "То спирането хубаво":

    Копейката ви обещаваше ревизия ама вие не щете.

    20:43 20.04.2026

  • 12 Заради този индивид

    14 2 Отговор
    което сложи кръст на строежа на автомагистрала Хемус се въздържах от гласуване защото по принцип бях фен на Радев но не и на неговите недоразумения.
    На съвестта на този тежък много трупове останали по старото трасе.
    Ако отново бъде сложен от Радев за регионален министър на следващите избори отново няма да гласувам за неговата партия защото изчаквам да видя развитието му като министър-председател и изпълнението на обещанията.
    Мина времето когато скачахме за да бъдем сини и Симеон ще го посрещаха като величие на Цариградско. Сега да видим дали ще събере точки за да пуснем гласа си следващите избори

    Коментиран от #22

    20:43 20.04.2026

  • 13 Перничанина

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Снежанка у":

    Ми ти обедняваш точно заради корупцията бе шматкааа. Да не искаш да минават по къщята и да раздават пари.

    Коментиран от #14

    20:44 20.04.2026

  • 14 Хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Перничанина":

    Бягай бе , колко е тази корупция , дай някакви числа .Сега чакам да изчезне яко дим тази корупция ама кой ще я хване ?

    20:50 20.04.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Магистралите на концесия - ЩЕ ПЛАЩАТЕ!
    Колкото ви струва горивото двойно за гушката на някой мгистрален цар!
    Една концесия е 30 години - живота и на Джен Зетата ще мине в плащане!

    Коментиран от #37

    20:53 20.04.2026

  • 16 Роки

    15 6 Отговор
    Веднага се почва с арести на корупционери като Борисов и Пеевски и конфискация на милиардите откраднати евро. Всъщност не. По-скоро ще си говорим за ново начало, дигитализация и светло бъдеще след 50 години. Само пак Ганчо да търпи и плаща.

    20:55 20.04.2026

  • 17 Ненаял се търбух

    24 1 Отговор
    Десетилетия глаДен архитект на Банкя и Триадица, убил момче с токовия удар от незаконен павилион, щял тепърва да бори корупцията, Како Сийке...

    20:58 20.04.2026

  • 18 Ком

    18 0 Отговор
    Отиди да се подстрижеш най после. С тези потни кичури будиш отвращение и погнуса
    Кой те е възпитавал тебе , къде си израстнал ?

    21:06 20.04.2026

  • 19 Фактите

    9 1 Отговор
    Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    21:09 20.04.2026

  • 20 Румката Радев е

    8 1 Отговор
    Бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    Коментиран от #24

    21:13 20.04.2026

  • 21 Напред

    0 1 Отговор
    Иван Шишков: Основен приоритет на новото управление ще бъде борбата с корупцията и възстановяването на държавността, за да разбереме "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    Но, все още държавност нямаме и резултат нямаме!

    21:17 20.04.2026

  • 22 Болезнено вярно

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Заради този индивид":

    Подобни недоразумения има достатъчно за да провалят най новата надежда за промяна. 🤔А може и това да е идеята? Нищо ново, досега винаги се им се получаваше.

    21:19 20.04.2026

  • 23 Хи,хи,хи...

    15 0 Отговор
    Много е noшлo, най-големите kopynцuoнери да ни замазват очите, как ще се борят с kopynцuята. Ckpuй се бе!

    21:20 20.04.2026

  • 24 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Румката Радев е":

    От къде пък тази г.лупост?

    21:20 20.04.2026

  • 25 Шишо Бакшишо

    10 0 Отговор
    Корупцията убива! На съвеста на това корумпе лежи живота на едно дете.

    21:24 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Век

    4 2 Отговор
    Македонци ли са най-важното. Приоритите трябва да са Беляне, петрола, спиране звода за дронове за Укр. , заабрана на български бойници да се бият зад граница.

    21:28 20.04.2026

  • 29 Ъъъъ

    3 1 Отговор
    Румката Радев е бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    21:29 20.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Брей.... Тези, които съсипаха държавността щели да я възстановяват...

    Коментиран от #44

    21:33 20.04.2026

  • 32 Куку

    5 0 Отговор
    Приспивни песнички за народа,първо ще има малко зрелища-Боци,Денби и Сарафов,тук ще ползват ППДБ!После тихичко ще си построят царството и ще ни държат напълно зависими от Москва като Грузия!

    21:34 20.04.2026

  • 33 Цитат

    5 0 Отговор
    Кои олигарси точно ще пребори ? Строители, лекари, застрахователи, фармацевти, търгашите... ВиК, Енергодружествата...мобилни телекоми...Ако наистина пречи на някого...ще го отстранят!

    21:37 20.04.2026

  • 34 Гостун

    3 3 Отговор
    Конфискация на капитала и образуване на нови ТКЗС та.... Това е правилният път !

    21:40 20.04.2026

  • 35 хайде сега

    7 0 Отговор
    да видим какво могат копейките имат пълно мнозинство чували с обещания и никакви оправдания!!!

    Коментиран от #36

    21:41 20.04.2026

  • 36 вадя

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "хайде сега":

    пуканките!!!

    21:44 20.04.2026

  • 37 А са пипнали

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    магистралите а настъпиха митилата много здраво, бъди сигурен! Така боко и грухи настъпиха мотиката с мерака да вдигна заплатите на ченгетата и осигуровките през ноември! Ако тия искат да приключат като тях за месец дв три нека се опитат да направят магистралите като Чез мез ивиени...

    21:45 20.04.2026

  • 38 Това е човек, който нищо не сърши

    6 0 Отговор
    Но пък пречеше всеотдайно.

    21:52 20.04.2026

  • 39 И всички пътища на концесия на

    6 0 Отговор
    нашата добра олигархия. Машалла, кьопоолар!

    21:57 20.04.2026

  • 40 Айше

    6 0 Отговор
    Време е за неудобните въпроси към Радев...

    22:03 20.04.2026

  • 41 Тепърва

    6 0 Отговор
    Сънародниците ще видят кон боб яде ли. Батакът в България, който започна 1944 и продължи след 1989 няма да може да се оправи от лесно.
    Ще са необходими непопулярни мерки,които изискват време и затягане на коланите от всички,само че днешните българи са разглезени и не са способни на жертви,така че след първоначалната еуфория от отстраняването на босовете на корупцията,ще дойде и изтрезняването пред планината от проблеми...чака ни много работа,а не фанфари...

    22:03 20.04.2026

  • 42 Яяяяяяя

    3 0 Отговор
    Значи пак от същото

    22:07 20.04.2026

  • 43 рундьо

    7 0 Отговор
    боташ КОГА???

    22:08 20.04.2026

  • 44 Село ъплоудед

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ти да видиш":

    Какво имаш предвид под държавността? Бою тиквата, Шиши, Кокор, Кирчо тъпото, или малко назад във времето - Бою тиквата, Доганоглу, Бялата Златка,Куурнелия, Шкембе войвода, Яни? Разкажи малко за държавността в България, моля те.

    22:08 20.04.2026

  • 45 Един

    4 0 Отговор
    Само лозунги досега, да видим после. Така и не видяхме списък на олигарсите с които ще се борят и ще разграждат. Ако не ги знаят кои са, как аджеба ще ги разградят?! Популистки недоразумения! Като ония другите убавци, къде щяха незнам си колко тунела в Стара планина да дупчат, по някакви язовири все ходеха да се снимат, заводи за електромобили и какво ли още не.

    22:09 20.04.2026

  • 46 Озадачен

    4 0 Отговор
    И като как точно корупционера Боташ ще бори корупцията?!? Пак приказки за баламурници!

    22:10 20.04.2026

  • 47 въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Снежанка у":

    да не живееш в соц държава?

    22:12 20.04.2026

  • 48 Шоо

    4 0 Отговор
    И тоя е голям лаладжия

    23:02 20.04.2026

  • 49 Лъжи

    3 0 Отговор
    Айде почнаха да ни баламосват ,комисионерите щели да се борят ,голяма борба ще е ,ще ограбят държавата ,защото антуража им алчен.Ще тормозят строителите ,ще ги изнудват за проценти ,и кой знае какво ,както блокираха държавата 4-5 години.

    23:22 20.04.2026

  • 50 Масон трети ранг

    2 0 Отговор
    Предполагаме, че Шишков щом е архитект няма начин да не членува в Масонската ложа на Радев и Борисов.

    23:23 20.04.2026

  • 51 хахахаха

    2 0 Отговор
    Ето го Ванката,като железния Феликс, пръв борец срещу корупцията. О Богове,какво чудо,какво чудо е станало във фермата на животните,би възкликнал другара Оруел ?

    23:47 20.04.2026

  • 52 Свине

    1 0 Отговор
    в човешки дрехи

    02:52 21.04.2026

