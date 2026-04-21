Разследват вота на пациенти с деменция в Бистрилица
21 Април, 2026 09:38 1 574 17

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват се съмнения за манипулиран вот и злоупотреба с възрастни хора от уязвими групи по време на избори, съобщават от bTV. Фокусът пада върху Дом за пълнолетни лица с деменция в монтанското село Бистрилица, където десетки пациенти са били извозвани организирано до урните в предишни изборни кампании.

Скандалът придобива нови измерения след парламентарния вот в неделя (19 април 2026 г.), когато нито един от обитателите на социалното заведение не се е появил пред секционната комисия. Смята се, че причината е засиленото полицейско и медийно присъствие в района.

Показания на очевидец пред телевизията разкриват тревожна практика при гласуването на хората от социалния дом в село Бистрилица. Според свидетеля, през последните няколко години обитателите са били докарвани със служебен микробус на групи по 15 души.

"Едната държи личните карти на всичките. Като свършат тези, докарват останалите", разказва жител на селото. По думите му възрастните хора, много от които имат видими проблеми с комуникацията и ориентацията, са били непрекъснато подсещани пред секцията. Често се е случвало те самите да питат членовете на комисията в кое квадратче трябва да задраскат, а немалка част от бюлетините им са се оказвали невалидни заради грешки.

Официалните данни на МВР потвърждават, че на парламентарните избори на 27 октомври 2024 година в същата секция са подадени 32 гласа за една конкретна политическа сила именно от пациенти на дома. Съмненията се подсилват и от факта, че настоящият директор на институцията е едновременно и председател на Общинския съвет в Берковица от квотата на същата партия.

Картината на изборите, проведени тази неделя (19 април), се оказва коренно различна. Екипът на телевизията е проследил целия изборен ден пред секцията в Бистрилица. В края на деня от общо 46 гласували, нито един не е бил потребител на социалната услуга.

Местните жители коментират, че присъствието на медиите и активността на органите на реда най-вероятно са предотвратили обичайната схема. "Най-вероятно нарочно не ги поставят под запрещение, защото могат да ги ползват за гласуване", споделя свидетел.

Близки на пациенти с тежки диагнози също изразяват своето възмущение от възможността да се злоупотребява със състоянието на роднините им. Хрисимира, чиято майка е с късен Алцхаймер и поставена под пълно запрещение през 2020 година, разказва: "Аз направо бях потресена. Мислех, че когато поставя майка си под запрещение, аз я защитавам по някакъв начин. Наистина бях изумена от това, че някой си позволява да злоупотреби с нея."

Според данни на Централната избирателна комисия (ЦИК), на изборите през октомври 2024 година общо шест души в страната, които са официално поставени под запрещение, са успели да упражнят правото си на вот.

Потърсен за коментар, директорът на социалното заведение Иван Иванов е отказал да застане пред камера, но е изпратил писмена позиция, в която категорично отхвърля обвиненията за оказано влияние върху вота на настанените лица.

Иван Иванов: "Когато всички потребители, проявили интерес за гласуване, са разпитвани и са им взети показания като най-големите престъпници от екип полицаи в продължение на половин ден, с което им е оказан огромен психологически натиск и стрес за неправилно гласуване... е нормално тези възрастни хора да се демотивират, стресират и откажат от гласуване."

Казусът повдига сериозни въпроси както за моралната страна на организирания вот в социални заведения, така и за ефективността на контрола върху изборния процес при лица, които нямат възможност сами да взимат информирани решения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 0 Отговор
    Оставете ги хората на мира,те са гласували за извънземните,които единствено може да упраят България

    09:40 21.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 един БЪЛГАРИН

    14 6 Отговор
    Изборите в България и победата на Румен Радев са сред водещите новини в западните медии и в социалната мрежа X. „Изглежда, че българите отново взимат наградата за най-умните хора в Европа, точно както при измамната и криминална психологическа операция „Ковид“, когато прозряха и отказаха да бъдат инжектирани с опасни вещества. На тези парламентарни избори те избраха честен и умен човек, който работи за народа, скромен е и не може да бъде купен от Брюксел с пари!“, написа в X германският икономист проф. Ричард А. Вернер, който притежава докторска степен по икономика от Оксфордския университет.

    09:43 21.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    В моята секция водеха инвалиди и даже двама слепци.

    Коментиран от #10, #15, #17

    09:43 21.04.2026

  • 5 ннннннннн

    4 0 Отговор
    Освен Бистрилица има и Бистрица. Много бистене пада.

    09:46 21.04.2026

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор
    Законодателите предвидливо не са в състояние да се намесят.Според тях всеки глас е важен за победата.

    09:46 21.04.2026

  • 7 Трол

    4 2 Отговор
    Най-многи избиратели с деменция има в 25-ти МИР в София.

    09:56 21.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нема нужда от разследване

    8 1 Отговор
    Всите са гласували за Мутропутек ЕАД, Новопрасе и Възбуждение.
    Ако махнем фалшивият вот, споменатите може и от НС да изпаднат.

    10:16 21.04.2026

  • 10 Уточни

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В КОЯ ,,ТВОЯ" секция са ги водили....в тази на ,,ТВОЕТО заведение ли...в тази на Централна гара ли или в тази на редакцията на сайта,която също незнайно къде се намира ?!

    10:29 21.04.2026

  • 11 Следовател

    2 0 Отговор
    Нарушенията ще стават все повече. Няма наказани дори за фрапантни такива. Явно изборните нарушения се считат за маловажни.

    10:33 21.04.2026

  • 12 факт

    3 1 Отговор
    Какво ли не се случва в Северозапада. Там всичко е антилогика, антиградове и антисела, антихора и всичко останало.

    10:36 21.04.2026

  • 13 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Е, тогава за какво е подвеждащото заглавие? Месиризъм.

    10:36 21.04.2026

  • 14 Хаха

    2 0 Отговор
    Ами нали хората със деменция имат права. Защо да не гласуват? - във САЩ как си избират за президенти само дементирали.

    11:19 21.04.2026

  • 15 ИНТЕРЕСНО

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ТОВА ПРАВИ ЧИТИРЕСЕ И 4 % ПРОЦЕНТА...☝...
    ЧЕСТИТО МНОЗИНСТВОТО...

    12:41 21.04.2026

  • 16 чи кой

    2 0 Отговор
    друг би гласувал за рундью

    12:51 21.04.2026

  • 17 Какво общо?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    намирате между инвалиди и незрящи и тези с умствени проблеми. В единия случай е увредено тялото и ума гласува по собствен избор. В другия вече могат да бъдат манипулирани решенията на хората. Разликата е огромна. Или за вас тия категории хора са едно и също? Скандално в 21 век. Такава неинформираност.

    18:02 21.04.2026

