Доц. Наталия Киселова: Борислав Сарафов заема формално поста и. д. главен прокурор и не издава актове

Онзи, който може да предложи титуляр на президента за постовете главен прокурор, председател на ВАС и на ВКС, той е и компетентен да избере изпълняващия функциите главен прокурор. Това каза преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова, пише NOVA.

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да влезе във функциите и да избере нов изпълняващ функциите, докато НС отвори процедурата за избор на нов състав на изборни членове на ВСС, за да може да бъдат избрани главен прокурор и председател на Върховния административен съд, обясни тя.

По нейни думи по-важно в момента е да бъдат избрани нови членове на ВСС, а не да се правят промени в закона.

Киселова посочи, че Борислав Сарафов „не предприема някакви сериозни действия, така че по-скоро заема формално длъжността, не издава актове, за да не се налага те да бъдат оспорвани или отменени”.

Киселова смята, че сравнително бързо ще бъде избран председател на Народното събрание. Тя беше категорична, че промяната на Конституцията не трябва да се случва още в началото на мандата на Народното събрание.

Киселова допълни, че по отношение на правителството важни ще бъдат министъра на правосъдието, на външните работи и на вътрешните работи.