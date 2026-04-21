Доц. Наталия Киселова: Борислав Сарафов заема формално поста и. д. главен прокурор и не издава актове

Доц. Наталия Киселова: Борислав Сарафов заема формално поста и. д. главен прокурор и не издава актове

21 Април, 2026 13:42 2 840 44

По-важното в момента е да бъдат избрани нови членове на ВСС, а не да се правят промени в закона

Доц. Наталия Киселова: Борислав Сарафов заема формално поста и. д. главен прокурор и не издава актове - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Онзи, който може да предложи титуляр на президента за постовете главен прокурор, председател на ВАС и на ВКС, той е и компетентен да избере изпълняващия функциите главен прокурор. Това каза преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова, пише NOVA.

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да влезе във функциите и да избере нов изпълняващ функциите, докато НС отвори процедурата за избор на нов състав на изборни членове на ВСС, за да може да бъдат избрани главен прокурор и председател на Върховния административен съд, обясни тя.

По нейни думи по-важно в момента е да бъдат избрани нови членове на ВСС, а не да се правят промени в закона.

Киселова посочи, че Борислав Сарафов „не предприема някакви сериозни действия, така че по-скоро заема формално длъжността, не издава актове, за да не се налага те да бъдат оспорвани или отменени”.

Киселова смята, че сравнително бързо ще бъде избран председател на Народното събрание. Тя беше категорична, че промяната на Конституцията не трябва да се случва още в началото на мандата на Народното събрание.

Киселова допълни, че по отношение на правителството важни ще бъдат министъра на правосъдието, на външните работи и на вътрешните работи.


  • 1 мунчо

    73 1 Отговор
    А когато беше председател на НС ЗАЩО НЕ ГО КАЗА?!?!

    13:44 21.04.2026

  • 2 Оффф

    84 1 Отговор
    И тая двулична , изключително нагла , безполезна и фалшива особа , и тя да си избълва назубреното !

    13:44 21.04.2026

  • 3 Аве

    71 1 Отговор
    Тази по-добре да не се обажда, видяхме я и нея😕

    Коментиран от #21

    13:45 21.04.2026

  • 4 и като свърши тази тоалетна хартия

    39 0 Отговор
    наречена на името на главния прокурор какво ще правите?

    13:46 21.04.2026

  • 5 Дориана

    64 1 Отговор
    Наталия Киселова няма право изобщо да говори за правосъдие и ред , защото точно тя саботира Конституцията за да угоди на Борисов и Пеевски. Точно корупцията, която е завладяла отвътре БСП ОЛ унищожи партията. Край с тази партия свършена е. Отива в най- дълбоката дупка в историята.

    13:49 21.04.2026

  • 6 ура,,ура

    48 1 Отговор
    Разбрахме те и тебе и твоята партия що за стока сте. Не разбрахте ли, че който се събере с прасето фалира? И тулупа бере ядове с 30 депутата по малко

    13:50 21.04.2026

  • 7 Кисел

    54 0 Отговор
    Изключително неприятна и отвращаваща със думи, действия и дела женица! Видяхме и същността когато беше председател на НС. Няма нужда да ни занимавате с такива същества!

    13:51 21.04.2026

  • 8 Фикри

    27 4 Отговор
    А пари за тая работа взема ли ?
    И защо ни е и.ф. , а не назначават редовен главен прокурор ?

    Коментиран от #15

    13:54 21.04.2026

  • 9 Тогава за какво

    30 4 Отговор
    му плащат на Борислав Сарафов, ако “по-скоро формално заема длъжността” ???!

    13:54 21.04.2026

  • 10 Гост

    39 1 Отговор
    Лелче, престани да ни правиш на балъци бе

    13:54 21.04.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    18 15 Отговор
    Време е да се промени конституцията за назначаване на главния прокурор и да се спре с това безообразие
    един път за винаги!
    Главния прокурор да може да се избира с референдум от българските граждани!

    13:57 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Професионалната !

    29 0 Отговор
    Професионалната !

    Некомпетентност !

    Не Е Ли ?

    14:00 21.04.2026

  • 15 Сали

    25 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фикри":

    Взема торби с милиони в кеш, ама под масата.

    14:00 21.04.2026

  • 16 Боже, Господи!

    40 0 Отговор
    Не знам що за ненормални родители си държат децата студенти при тая свиня да ги учи на "право", но е факт, че ги има!

    14:01 21.04.2026

  • 17 Ха-ха

    18 11 Отговор
    Като е така да му запечатат стаите и дома без заплата и охрана.

    14:01 21.04.2026

  • 18 Тлъcтотo гpозно пoзopище на Пеевски

    39 0 Отговор
    единствената осъдена като действащ председател на антинародното събрание cвиня нa прехода и разбира се оставена на свобода за престъпление срещу държавността пак се изрязва некомпетентно!

    14:04 21.04.2026

  • 19 Коста

    33 1 Отговор
    Тази е толкова проста и лицемерна. Да не говорим и некомпетентна. Кой я лансира?

    Коментиран от #23

    14:06 21.04.2026

  • 20 хмммм

    3 24 Отговор
    Киселова, ще влизаш ли в правителството на Румен Радев?

    14:07 21.04.2026

  • 21 хмммм

    8 23 Отговор

    До коментар #3 от "Аве":

    Видяхме най-добрият председател на НС за всички времена. Свалена от фашистки пуч!

    14:08 21.04.2026

  • 22 хе хе

    33 1 Отговор
    Киселова беше верен слуга на ПеевскиБорисов.

    14:13 21.04.2026

  • 23 Ами кой я лансира...

    23 1 Отговор

    До коментар #19 от "Коста":

    Онзи КОЙ от кабинета на бай Тошо, дето ѝ е в категорията по килограми.

    14:17 21.04.2026

  • 24 Ежко

    20 1 Отговор
    Тази може да млъкне,а не да раздава акъли!В качеството на каква се изказва?На лелка от пазара ли?

    14:18 21.04.2026

  • 25 Баба Вуна

    18 2 Отговор
    Той сега Руменчо "зеленото чорапче" ще Ви научи с купените Ви образования, задкулисни игри и лъжи и лицемерие. Руменчо, всички при бай Ставри на поправителен, да видим и кобилата боб ще яде ли , че и прасетата.

    14:21 21.04.2026

  • 26 Сещате ли се защо?!

    13 2 Отговор
    При председателството на Рая Назарян,депутатите бъркаха под банките и правеха 4е..ии,та чак Рая ги скастри...!
    А при председателството на Киселова,това бе абсурд,да се случи...😉?!?!

    14:26 21.04.2026

  • 27 въпросителна

    14 1 Отговор
    Какво означава , формално заема поста ? Заплата получава ли ? След като в формално значи нищо не работи а взема заплата от нашите данъци .Съвсем са се разпищолили .Тая Киселова изобщо не искам да я виждам , тя предаде вота на хората и забрани референдума за еврото .Сега тя ли носи отговорност за цените .

    14:26 21.04.2026

  • 28 Тома

    16 0 Отговор
    Понеже сарафа е наше момче милиционерче го държим да си взима заплатата.Много помогна на осемте джуджета да откраднат златото

    14:29 21.04.2026

  • 29 Ти да видиш

    18 1 Отговор
    Не давайте дума на компрометираната маймуна наречена киселова.Тази е истински позор. Няма право да коментира нищо след като безпардонно е погазила основния закон на държавата.
    Съветвам студентите в СУ да саботират нейната дейност в университета и да я изритат поради некадърност!

    14:31 21.04.2026

  • 30 Нищожество мазно и с

    12 2 Отговор
    Брадавици!
    Баба Яга е по убава и много по кмна! Даже живее в добри хигиенни условия за разлика от тая ърла!

    Коментиран от #34

    14:34 21.04.2026

  • 31 Друго взехте да пеете

    11 0 Отговор
    Докато този временно и.д. главен прокурор ви защитаваше мълчахте.
    Сега и вашия корупционен закон да не се пипа.
    То бива наглост ,но чак такава.
    При толкова малко акъл някои са тръгнали на другите да раздават.

    14:36 21.04.2026

  • 32 666666

    6 3 Отговор
    Ама заплатата си взима реално!?!?

    14:38 21.04.2026

  • 33 Не разбрах защо досега

    5 0 Отговор
    ВСС не е избрал нов изпълняващ функциите главен прокурор, след като такъв се избира за срок до 6 месеца. Или и ВСС е нелегитимен?

    14:41 21.04.2026

  • 34 Пък веднъж Киселова...

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Нищожество мазно и с":

    ...се яви в парламента,облечена в...анцунг...?!
    Голям ,,вкус"...няма що...!

    14:43 21.04.2026

  • 35 Ало

    6 2 Отговор
    Киселата важното е че взема хиляди заплата затова не подава оставка. Нали и вие се намърдвате в този "парламент" колко партии и партийки за да въртите светлата далавера оф "демокрация" Но малко остава те вашите приятели тези с изкуствения интелект идат и ще си заминат.

    14:43 21.04.2026

  • 36 Калин

    12 2 Отговор
    Наталия Киселова заема формално поста на преподавател по конституционно право в софийския университет. Не преподава , за да не вреди на студентите!

    14:45 21.04.2026

  • 37 име

    9 3 Отговор
    Много се радвам, че тази дебела продажна свиня, която наруши устава на НС и конституцията, ще гледа парламента отвън. Xaк да и е еврото и измислената инфлация от 3%.

    14:50 21.04.2026

  • 38 Само дето....

    5 0 Отговор
    Не разбрахме..!!!??!!След като Висшият Съдебен СЪВЕТ е ТОЗИ ,който трябва да вземе РЕШЕНИЕ и ТОЙ е ФОРМАЛЕН... КОЙ тогава....

    14:57 21.04.2026

  • 39 Топ на топа сме

    8 2 Отговор
    От статията разбрахме,че за нищоправене данъкоплатците плащат поне по 5000 еврака на месец на Тоа.Ашколсун,евала!!!

    15:09 21.04.2026

  • 40 Киселият

    6 0 Отговор
    трън няма да тресе телеса в НС

    15:18 21.04.2026

  • 41 крайно време

    4 0 Отговор
    Свинското не свърши ли най-сетне! Айде стига ни занимавахте с политически трупове!

    15:44 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 безпартиен

    3 0 Отговор
    И аз искам така.Нищо да не правя,но да си взимам голяма заплата!Ами,че това си е комунизъм -на всекиго според потребностите!А неговите сигурно са големи!

    15:55 21.04.2026

  • 44 БСП УМРЕ

    1 0 Отговор
    Да сдават Позитано 20 и да фащат балкана.

    17:16 21.04.2026

